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Новини Війна
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Підрозділи "Гвардії наступу" розформують після завершення війни, - Клименко

клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відкинув звинувачення в тому, що МВС хоче перетворити "Гвардію наступу" на "власну армію" та запевнив, що її розформують після перемоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Клименка "Радіо свобода".

Відповідаючи на питання, чи не бачить він ризиків того, що "Гвардія наступу" може перетворитися на власну армію під крилом цивільного Міністерства внутрішніх справ, він зазначив наступне: "Ні. Ці підрозділи будуть розформовані (після закінчення війни. – Ред.). Ці військовослужбовці та поліцейські будуть виконувати свої функції і прикордонники, відповідно до функціоналу тієї чи іншої військової частини чи підрозділу поліції".

Він додав, що припущення про формування МВС власної армії, яка в майбутньому може бути використана у політичній боротьбі, – "не має ніякого підґрунтя".

"Побоювання деяких політиків, що ми формуємо якусь свою армію, не має під собою ніякого підґрунтя. Ці люди (члени "Гвардії наступу". - Ред,) йдуть на війну, вони гинуть на війні... Про яку ми армію на вулиці говоримо? Ми говоримо про серйозну війну. І ми дуже рано почали говорити про політику", – заявив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях залишилися 3,5 тисячі українських поліцейських, - Клименко

Він запевнив, що ніхто не планує використовувати ці підрозділи в політичних цілях.

"І це не виправдання, а факт. Я хотів би ще раз зазначити, що деякі наші політики забігають трошки наперед, що стосується ведення війни і можливості політичної жорсткої роботи на території нашої країни. І через це деякі люди забувають, що у нас йде війна. МВС на сьогодні не приймає участі в будь-яких політичних течіях, політичних розбірках і так далі. Це, я вважаю, аморально на сьогодні. Це стосується всіх: і міністрів, і політиків, які намагаються на цьому завоювати зараз якісь очки", – резюмував Клименко.

Нагадаємо, "Гвардія наступу" - це елітні штурмові підрозділи у структурі МВС, які почали формуватися перед контрнаступом України. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 6 бригад "Гвардії наступу" Національної гвардії вже сформовані, 7-ма в процесі, - Уршалович

МВС (3500) Національна гвардія (1520) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+15
Це структури яки створювалися виключно з метою протидіяти потенційним масовим заворушенням. До фронту там як рачки до Києва. Доказом служить те яка складна і довга процедура перевірки, головне питання якої - чи не був кандидат актіваістом націоналістом
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21.07.2023 12:58
+13
Ці люди (члени "Гвардії наступу". - Ред,) йдуть на війну, вони гинуть на війні... Джерело:
Так вони вже "пішли на війну" і воюють?!
Гарний спіч, пане міністр, особливо про "деяких аморальних політиків" влучно згадано.
До речі, як там "честь мундиру" поліцейських і ваша, зокрема?
Не постраждала від того, що ви досі не розслідували вбивство Монастирського, вашого попередника?
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21.07.2023 12:38
+12
А де воює цей підрозділ ? ??
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21.07.2023 12:58
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Та що ви? Якщо є питання, значить така думка мала початок. Читала,що вони уже почали діяти і досить якісно. Разом до Перемоги.
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21.07.2023 12:34 Відповісти
Де діють???? І куди поділися нацдружини???
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21.07.2023 13:14 Відповісти
100%...і отримають нову назву...
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21.07.2023 12:34 Відповісти
«Коли дурень робить щось, чого він соромиться, він завжди заявляє, що це його обов'язок.» (Аполлодор)
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21.07.2023 12:37 Відповісти
Ці люди (члени "Гвардії наступу". - Ред,) йдуть на війну, вони гинуть на війні... Джерело:
Так вони вже "пішли на війну" і воюють?!
Гарний спіч, пане міністр, особливо про "деяких аморальних політиків" влучно згадано.
До речі, як там "честь мундиру" поліцейських і ваша, зокрема?
Не постраждала від того, що ви досі не розслідували вбивство Монастирського, вашого попередника?
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21.07.2023 12:38 Відповісти
Гвардія наступу це спроба в добровільно-примусовому порядку залучити поліцейських до війни. Але замість того щоб їх мобілізувати через ТЦК вирішили створити окремі підрозділи, на основі уже існуючих підрозділів НГ які вирішили укрупнити і переназвати( хто придумував ті дурні назви хз), але получилось недуже. Що прогнозовано. Бо неможна взяти один батальйон який воює і має бойовий досвід сказати що це тепер бригада гвардії наступу і набрати ще три батальйона людей без досвіду. При тому що той батальйон з бойовим босвідом як був батальйоном так і залишився і з фронту не знімався і злагодження в складі бригади не проходив. Зато можна сказати що бригада уже воює і ніби і не брехня.
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21.07.2023 12:46 Відповісти
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21.07.2023 13:18 Відповісти
ТА НЕ ЗАЛІВАЙ
Бєркут нікуди не відпустять
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21.07.2023 12:51 Відповісти
Там де п'ють, там і л'ють
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21.07.2023 13:02 Відповісти
Девіз Зе влади - Де п`ють, там і сруть
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21.07.2023 18:21 Відповісти
Це структури яки створювалися виключно з метою протидіяти потенційним масовим заворушенням. До фронту там як рачки до Києва. Доказом служить те яка складна і довга процедура перевірки, головне питання якої - чи не був кандидат актіваістом націоналістом
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21.07.2023 12:58 Відповісти
А де воює цей підрозділ ? ??
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21.07.2023 12:58 Відповісти
Какаяразніцца, головне щоб платили вчасно
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21.07.2023 13:02 Відповісти
В Закарпатті-ловлять ухилянтів !
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21.07.2023 14:00 Відповісти
маладесс...поднял боевой дух підлеглих......
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21.07.2023 13:03 Відповісти
З мусорів вояки, як з гівна куля..
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21.07.2023 13:16 Відповісти
може так статися, що Перемога України і перемога Зеленського - це дві великі рАзніци
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21.07.2023 13:18 Відповісти
Навіть якщо перемога України, то потім все одно підписується капітуляція. Бо Зеля має право на помилку !
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21.07.2023 13:55 Відповісти
Це як кадирівці в московії. Загород загони та тік-токовці.
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21.07.2023 13:52 Відповісти
дебіли, бл.

розформування підрозділу це ознака того що підрозділ або був геть повністю розбитий або намагався скинути законну владу.
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21.07.2023 15:09 Відповісти
Гуд схема) Вкинути купу грошей в навчання, забезпечення, замісь того щоб відправити це на нуль діючим підрозділам які можуть дати результат відразу. Час для нас дуже ціний ресурс. Це робиться навмисне щоб ресурси розпорошити, і як найменьше іх потрапило до працючих підрозділів. Техника, озброєння і т/д.
І така інфа від людини, яка займає посаду міністра, схоже диверсія...
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21.07.2023 15:19 Відповісти
що воно меле яка власна армія,

піднімали б питання про забезпечення інвалідів цієї армії, поранених буде багато і їх потім залишать напризволяще без роботи і грошей
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21.07.2023 21:16 Відповісти
Огромная буханка ещё горячего хлеба под френчем согревала чекиста в январскую стужу. Пдбежал не по зимнему одетый безпризорный малец - Дяденька дайте кусочек хлеба. Нету у меня хлеба сынок. А глаза такие честные, честные.
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21.07.2023 22:11 Відповісти
 
 