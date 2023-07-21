Підрозділи "Гвардії наступу" розформують після завершення війни, - Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відкинув звинувачення в тому, що МВС хоче перетворити "Гвардію наступу" на "власну армію" та запевнив, що її розформують після перемоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Клименка "Радіо свобода".
Відповідаючи на питання, чи не бачить він ризиків того, що "Гвардія наступу" може перетворитися на власну армію під крилом цивільного Міністерства внутрішніх справ, він зазначив наступне: "Ні. Ці підрозділи будуть розформовані (після закінчення війни. – Ред.). Ці військовослужбовці та поліцейські будуть виконувати свої функції і прикордонники, відповідно до функціоналу тієї чи іншої військової частини чи підрозділу поліції".
Він додав, що припущення про формування МВС власної армії, яка в майбутньому може бути використана у політичній боротьбі, – "не має ніякого підґрунтя".
"Побоювання деяких політиків, що ми формуємо якусь свою армію, не має під собою ніякого підґрунтя. Ці люди (члени "Гвардії наступу". - Ред,) йдуть на війну, вони гинуть на війні... Про яку ми армію на вулиці говоримо? Ми говоримо про серйозну війну. І ми дуже рано почали говорити про політику", – заявив Клименко.
Він запевнив, що ніхто не планує використовувати ці підрозділи в політичних цілях.
"І це не виправдання, а факт. Я хотів би ще раз зазначити, що деякі наші політики забігають трошки наперед, що стосується ведення війни і можливості політичної жорсткої роботи на території нашої країни. І через це деякі люди забувають, що у нас йде війна. МВС на сьогодні не приймає участі в будь-яких політичних течіях, політичних розбірках і так далі. Це, я вважаю, аморально на сьогодні. Це стосується всіх: і міністрів, і політиків, які намагаються на цьому завоювати зараз якісь очки", – резюмував Клименко.
Нагадаємо, "Гвардія наступу" - це елітні штурмові підрозділи у структурі МВС, які почали формуватися перед контрнаступом України.
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Так вони вже "пішли на війну" і воюють?!
Гарний спіч, пане міністр, особливо про "деяких аморальних політиків" влучно згадано.
До речі, як там "честь мундиру" поліцейських і ваша, зокрема?
Не постраждала від того, що ви досі не розслідували вбивство Монастирського, вашого попередника?
Бєркут нікуди не відпустять
розформування підрозділу це ознака того що підрозділ або був геть повністю розбитий або намагався скинути законну владу.
І така інфа від людини, яка займає посаду міністра, схоже диверсія...
піднімали б питання про забезпечення інвалідів цієї армії, поранених буде багато і їх потім залишать напризволяще без роботи і грошей