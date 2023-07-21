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На окупованих територіях залишилися 3,5 тисячі українських поліцейських, - Клименко

клименко,ігор

На тимчасово окупованих територіях залишилося 3,5 тисячі поліцейських. В масштабах України це "одиниці".

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ. 

"Для України, для 130 тисяч особового складу – це одиниці. Але ми зважали на те, що частина з цих людей виїхала у перший день чи в перші два-три дні закордон або на Західну Україну несанкціоновано. Ми таких людей звільнили. Вони входять у ці 3,5 тисячі. Частина людей мали родичів тяжкохворих на цій території. Вони відмовилися також виходити з цих територій. Частина з них написали рапорти на звільнення. І були у той же ж день звільнені. І одиниці, які залишилися і співпрацювали з ворогом", – розповів Клименко.

Він додав, що МВС поіменно встановило тих поліцейських, які пішли на добровільну співпрацю з Росією. 

"Я думаю, що це десь приблизно 250 чоловік (співпрацює з ворогом. – Ред.). Це нижчий рівень наших поліцейських, які захотіли стати трошки вище. Як правило, це люди, які не досягли в житті на той час жодних кар’єрних або професійних висот", – зазначив Клименко. 

Читайте також: Пособники окупантів на Луганщині готуються до втечі в РФ, - Центр нацспротиву

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни намагаються також свторити на ТОТ "судові органи", 

окупація (6670) Нацполіція (15138) колабораціонізм (1158) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+25
Мусорня кинула людей у Сумах,разом з нацгвардії,сбу і губернатором сїбались до 8 ранку а місто охороняла тероборона 500 людей а цих підарів виїхали 5000,на півдні те саме все кинули і сїбнули.
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21.07.2023 11:27
+19
З 2014 року массова співпраця СБУ-ушників і ментів призвела до оккупації Криму і Донбасу. Це факт, від якого нікуди діватись. Сюди ж прокурори і судді.
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21.07.2023 11:23
+15
Десь біля Банкової мабуть, про всяк випадок
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21.07.2023 11:23
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Мусора не люди ...
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21.07.2023 11:14 Відповісти
Можу з тобою трохи посперечаться Їх такими робить "система" Коли вони, в час розвалу Союзу туди приходили, то ставали перед дилемою - "продаться", чи "противиться" Ті що "продалися" - продовжили службу "Непродажні" або пішли самі, або "зламалися" От так і пройшло "відсіювання"
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21.07.2023 11:24 Відповісти
Згодна. Зараз теж саме. В мене малий так звільнився. Тепер юристом працює. За менші гроші, але без конфліктів із сумлінням.
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21.07.2023 11:41 Відповісти
Я так само покинув "роботу на пенсії" Коли від тебе клієнт напряму вимагає нести "конверт" судді - пропадає бажання займаться юриспруденцією!
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21.07.2023 12:24 Відповісти
Да, да, я єто с детства слишу "люди у нас хорошие, жизнь тяжелая". Типа в системе не люди работают. Наши люди, не лунатики.
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21.07.2023 12:03 Відповісти
Так! В "системі" працюють люди І вони ж її і створюють "А ви, *****, куди дивилися - коли пхали гороші ДАІшнику, щоб не штрафував за "запах з рота"? В ж самі допомогли цю "систему" створить!То в чому я не правий?
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21.07.2023 12:11 Відповісти
В моєі сестри чоловіка- підполковника поліції вбили ж свої ,бо був занадто чесний нехотів переатестовувати різну мерзоту ,а справу закрили бо типу "нещасний випадок " впав і втопився ,а сестрі в прокуратурі сказали щоб не сунула свого носа куди не треба ,бо може статися ще один "нещасний випадок " з нею.
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21.07.2023 16:18 Відповісти
Звісно одиниці,враховуючі то,що ці мудаки-присягали українському народу.
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21.07.2023 11:16 Відповісти
а скільки їх з 14 перейшло, у криму і на донбасі...міністр захарченко, десь на херонщині, писали, займався зачистками та замиреннями
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21.07.2023 13:49 Відповісти
А де зараз МВСні бригади наступу?
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21.07.2023 11:17 Відповісти
Десь біля Банкової мабуть, про всяк випадок
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21.07.2023 11:23 Відповісти
Це не українські поліцейські. Це замасковані агенти ФСБ та звичайні манкурти, яким "поржать, пожрать, посрать, " какаяразніца де.
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21.07.2023 11:19 Відповісти
Цікаво, що вони там роблять? Виконують свої обов'язки, чи прислужують варогові?
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21.07.2023 11:21 Відповісти
З 2014 року массова співпраця СБУ-ушників і ментів призвела до оккупації Криму і Донбасу. Це факт, від якого нікуди діватись. Сюди ж прокурори і судді.
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21.07.2023 11:23 Відповісти
Мусорня кинула людей у Сумах,разом з нацгвардії,сбу і губернатором сїбались до 8 ранку а місто охороняла тероборона 500 людей а цих підарів виїхали 5000,на півдні те саме все кинули і сїбнули.
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21.07.2023 11:27 Відповісти
Лохторат на марафоні проковтне. 130 тис розділити на 25 ( 24 області + Крим ) = 5200 в середньому. Тільки з Чернігівщини втекли всі поліцейські, а як орду прогнали, повернулись. Так спочатку їх ніби звільнили, а потім всіх поновили. З математикою у Клименко не склалось, мабуть гуманітарна освіта.
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21.07.2023 11:29 Відповісти
Те саме розповідають і херсонці. Поліцаї з прокурорами/суддями/СБУ драпали в перших рядах.
Тепер всі героїчно повернулися.
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21.07.2023 11:41 Відповісти
С совнстью у него нк склалось, Андрей.
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21.07.2023 12:05 Відповісти
Це в зелені вдень з ліхтарем не знайдеш. Чого нема, того нема.
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21.07.2023 12:24 Відповісти
Дождались на конец то …..
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21.07.2023 11:40 Відповісти
https://www.npu.gov.ua/pro-policiyu/shtatna-chiselnist пресс-служба полиции сообщала, что штатная численность полицейских, содержащихся за счет государственного бюджета, на 1 января 2022 составила 119 тысяч человек.
=============
3,5/119=3%

один из 33 полицейских - госизменник, но так не правильно считать. Нужно считать по штатному списку персонала полиции на оккупированных территориях.
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21.07.2023 12:02 Відповісти
Эти мусора за пуйла. Мусор он и есть мусор.
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21.07.2023 12:05 Відповісти
Такой наглый ****** шо капец! Есть хорошая книга, изданная в Швейцарии (!) перед второй мировой, где среди прочего указывалось, что практически 100% полицейских при оккупации территорий переходят на службу к врагу! А у Клименка "одиниці"!
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21.07.2023 12:08 Відповісти
а писали про Мариуполь что там 94% полицейских перешли на сторону врага так что клименко врет как и резников
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21.07.2023 12:10 Відповісти
В наставлении по партизанскому движению сказано, что 90% личного состава силовиков всегда переходят на сторону оккупанта
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21.07.2023 12:14 Відповісти
сподіваюсь, всім зарплатню й досі виплачують? )))
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21.07.2023 12:15 Відповісти
В НАЦПОЛІЦІЇ відмінили АТЕСТАЦІЮ на перевірку і відповідність її "керовніків" і офіцерського складу до навиків професійної відповідності та знання чинного ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ...!!!
Так звідки у цій корумпованій установі хабарників, рєшал і ЗАКОНОДАВЧИХ телепнів можуть взятися професіонали і відповідальні працівникі, коли ця "тупорила наволоч керовників невігласів" систиматично на постійній основі порушує КЗоТ, ЗУ "Про ПОЛІЦІЮ" Конституційні права самих працівників Поліції (особового складу підлеглих) НЕ ВЕДЕ ТАБІЛЮВАННЯ робочого часу особового складу та приховує інформацію та показники фактичного розкриття справ, безпосередніми істинними операми, спотворюючи факти та приписує їх своїм блазням та дуполизам на фінальному їх завершенні та оголошення підозри, формуючи навколо себе коло корумпованих блазнів і дуполизів, котрі кришують, наливайки, притони, пункти вторсировини та металолому та нелегальні заправки...!!!
ПРО усе це знають усі ОКРІМ МІНІСТРА ТА КЕРІВНИКА НАЦПОЛІЦІЇ України бо прикривають своїх несунів з областей котрі возять їм кеш...!!!

Ось така НАВОЛОЧ дуполизів-хабарників-рєшал і залишилася в прислужниках і зрадниках на тих окупованих територіях...!!!

ПЕРША ПРОВЕДЕНА АТЕСТАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, зразу виявить скільки неосвідченого мотлоху та лайна працює у цій КОРУМПОВАНІЙ СТРУКТУРІ і яка мерзота сховалася за ДЕРЖАВНУ ФОРМУ, щоб трохи порішати та наколядувати у свою кишеню та помогти своїм друганам з криміналу...!!!
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21.07.2023 12:20 Відповісти
Грузино-аваківські реформатори відмили бабло на створенні нової поліції, потім привили до влади скоморохів козламойського і ніхто не поніс відповідальності
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21.07.2023 12:23 Відповісти
130 тыс. !!! В Тернопольских котлах
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21.07.2023 13:15 Відповісти
Думаю полицейским всё равно какой власти служить,они же закон охраняют
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21.07.2023 13:34 Відповісти
нарешті поліцейські мають своє справжнє ім'я - поліцаї.
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21.07.2023 15:04 Відповісти
 
 