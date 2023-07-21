На окупованих територіях залишилися 3,5 тисячі українських поліцейських, - Клименко

На тимчасово окупованих територіях залишилося 3,5 тисячі поліцейських. В масштабах України це "одиниці".

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Для України, для 130 тисяч особового складу – це одиниці. Але ми зважали на те, що частина з цих людей виїхала у перший день чи в перші два-три дні закордон або на Західну Україну несанкціоновано. Ми таких людей звільнили. Вони входять у ці 3,5 тисячі. Частина людей мали родичів тяжкохворих на цій території. Вони відмовилися також виходити з цих територій. Частина з них написали рапорти на звільнення. І були у той же ж день звільнені. І одиниці, які залишилися і співпрацювали з ворогом", – розповів Клименко.

Він додав, що МВС поіменно встановило тих поліцейських, які пішли на добровільну співпрацю з Росією.

"Я думаю, що це десь приблизно 250 чоловік (співпрацює з ворогом. – Ред.). Це нижчий рівень наших поліцейських, які захотіли стати трошки вище. Як правило, це люди, які не досягли в житті на той час жодних кар’єрних або професійних висот", – зазначив Клименко.

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Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни намагаються також свторити на ТОТ "судові органи",