На окупованих територіях залишилися 3,5 тисячі українських поліцейських, - Клименко
На тимчасово окупованих територіях залишилося 3,5 тисячі поліцейських. В масштабах України це "одиниці".
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Для України, для 130 тисяч особового складу – це одиниці. Але ми зважали на те, що частина з цих людей виїхала у перший день чи в перші два-три дні закордон або на Західну Україну несанкціоновано. Ми таких людей звільнили. Вони входять у ці 3,5 тисячі. Частина людей мали родичів тяжкохворих на цій території. Вони відмовилися також виходити з цих територій. Частина з них написали рапорти на звільнення. І були у той же ж день звільнені. І одиниці, які залишилися і співпрацювали з ворогом", – розповів Клименко.
Він додав, що МВС поіменно встановило тих поліцейських, які пішли на добровільну співпрацю з Росією.
"Я думаю, що це десь приблизно 250 чоловік (співпрацює з ворогом. – Ред.). Це нижчий рівень наших поліцейських, які захотіли стати трошки вище. Як правило, це люди, які не досягли в житті на той час жодних кар’єрних або професійних висот", – зазначив Клименко.
Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни намагаються також свторити на ТОТ "судові органи",
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3,5/119=3%
один из 33 полицейских - госизменник, но так не правильно считать. Нужно считать по штатному списку персонала полиции на оккупированных территориях.
Так звідки у цій корумпованій установі хабарників, рєшал і ЗАКОНОДАВЧИХ телепнів можуть взятися професіонали і відповідальні працівникі, коли ця "тупорила наволоч керовників невігласів" систиматично на постійній основі порушує КЗоТ, ЗУ "Про ПОЛІЦІЮ" Конституційні права самих працівників Поліції (особового складу підлеглих) НЕ ВЕДЕ ТАБІЛЮВАННЯ робочого часу особового складу та приховує інформацію та показники фактичного розкриття справ, безпосередніми істинними операми, спотворюючи факти та приписує їх своїм блазням та дуполизам на фінальному їх завершенні та оголошення підозри, формуючи навколо себе коло корумпованих блазнів і дуполизів, котрі кришують, наливайки, притони, пункти вторсировини та металолому та нелегальні заправки...!!!
ПРО усе це знають усі ОКРІМ МІНІСТРА ТА КЕРІВНИКА НАЦПОЛІЦІЇ України бо прикривають своїх несунів з областей котрі возять їм кеш...!!!
Ось така НАВОЛОЧ дуполизів-хабарників-рєшал і залишилася в прислужниках і зрадниках на тих окупованих територіях...!!!
ПЕРША ПРОВЕДЕНА АТЕСТАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, зразу виявить скільки неосвідченого мотлоху та лайна працює у цій КОРУМПОВАНІЙ СТРУКТУРІ і яка мерзота сховалася за ДЕРЖАВНУ ФОРМУ, щоб трохи порішати та наколядувати у свою кишеню та помогти своїм друганам з криміналу...!!!