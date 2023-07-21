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Новости Агрессия России против Украины Война
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На оккупированных территориях осталось 3,5 тысячи украинских полицейских, - Клименко

клименко,ігор

На временно оккупированных территориях осталось 3,5 тысяч полицейских. В масштабах Украины это "единицы".

Об этом рассказал Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Для Украины, для 130 тысяч личного состава – это единицы. Но мы считались с тем, что часть из этих людей выехала в первый день или в первые два-три дня заграницу или на Западную Украину несанкционированно. Мы таких людей уволили. Они входят в эти 3,5 тысячи. Часть людей имели родственников тяжелых больных на этой территории. Они отказались также выходить из этих территорий. Часть из них написали рапорты на увольнение. И были в тот же день уволены. И единицы, которые остались и сотрудничают с врагом", – рассказал Клименко.

Он добавил, что МВД поименно установило тех полицейских, которые пошли на добровольное сотрудничество с Россией.

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"Я думаю, что это примерно 250 человек (сотрудничает с врагом. – Ред.). Это более низкий уровень наших полицейских, которые захотели стать немного выше. Как правило, это люди, которые не достигли в жизни на то время никаких карьерных или профессиональных высот", – отметил Клименко.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что россияне пытаются также создать на ВОТ "судебные органы".

Автор: 

оккупация (10120) Нацполиция (16433) коллаборационизм (870) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+25
Мусорня кинула людей у Сумах,разом з нацгвардії,сбу і губернатором сїбались до 8 ранку а місто охороняла тероборона 500 людей а цих підарів виїхали 5000,на півдні те саме все кинули і сїбнули.
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21.07.2023 11:27
+19
З 2014 року массова співпраця СБУ-ушників і ментів призвела до оккупації Криму і Донбасу. Це факт, від якого нікуди діватись. Сюди ж прокурори і судді.
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21.07.2023 11:23
+15
Десь біля Банкової мабуть, про всяк випадок
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21.07.2023 11:23
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Мусора не люди ...
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21.07.2023 11:14 Ответить
Можу з тобою трохи посперечаться Їх такими робить "система" Коли вони, в час розвалу Союзу туди приходили, то ставали перед дилемою - "продаться", чи "противиться" Ті що "продалися" - продовжили службу "Непродажні" або пішли самі, або "зламалися" От так і пройшло "відсіювання"
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21.07.2023 11:24 Ответить
Згодна. Зараз теж саме. В мене малий так звільнився. Тепер юристом працює. За менші гроші, але без конфліктів із сумлінням.
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21.07.2023 11:41 Ответить
Я так само покинув "роботу на пенсії" Коли від тебе клієнт напряму вимагає нести "конверт" судді - пропадає бажання займаться юриспруденцією!
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21.07.2023 12:24 Ответить
Да, да, я єто с детства слишу "люди у нас хорошие, жизнь тяжелая". Типа в системе не люди работают. Наши люди, не лунатики.
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21.07.2023 12:03 Ответить
Так! В "системі" працюють люди І вони ж її і створюють "А ви, *****, куди дивилися - коли пхали гороші ДАІшнику, щоб не штрафував за "запах з рота"? В ж самі допомогли цю "систему" створить!То в чому я не правий?
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21.07.2023 12:11 Ответить
В моєі сестри чоловіка- підполковника поліції вбили ж свої ,бо був занадто чесний нехотів переатестовувати різну мерзоту ,а справу закрили бо типу "нещасний випадок " впав і втопився ,а сестрі в прокуратурі сказали щоб не сунула свого носа куди не треба ,бо може статися ще один "нещасний випадок " з нею.
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21.07.2023 16:18 Ответить
Звісно одиниці,враховуючі то,що ці мудаки-присягали українському народу.
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21.07.2023 11:16 Ответить
а скільки їх з 14 перейшло, у криму і на донбасі...міністр захарченко, десь на херонщині, писали, займався зачистками та замиреннями
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21.07.2023 13:49 Ответить
А де зараз МВСні бригади наступу?
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21.07.2023 11:17 Ответить
Десь біля Банкової мабуть, про всяк випадок
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21.07.2023 11:23 Ответить
Це не українські поліцейські. Це замасковані агенти ФСБ та звичайні манкурти, яким "поржать, пожрать, посрать, " какаяразніца де.
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21.07.2023 11:19 Ответить
Цікаво, що вони там роблять? Виконують свої обов'язки, чи прислужують варогові?
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21.07.2023 11:21 Ответить
З 2014 року массова співпраця СБУ-ушників і ментів призвела до оккупації Криму і Донбасу. Це факт, від якого нікуди діватись. Сюди ж прокурори і судді.
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21.07.2023 11:23 Ответить
Мусорня кинула людей у Сумах,разом з нацгвардії,сбу і губернатором сїбались до 8 ранку а місто охороняла тероборона 500 людей а цих підарів виїхали 5000,на півдні те саме все кинули і сїбнули.
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21.07.2023 11:27 Ответить
Лохторат на марафоні проковтне. 130 тис розділити на 25 ( 24 області + Крим ) = 5200 в середньому. Тільки з Чернігівщини втекли всі поліцейські, а як орду прогнали, повернулись. Так спочатку їх ніби звільнили, а потім всіх поновили. З математикою у Клименко не склалось, мабуть гуманітарна освіта.
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21.07.2023 11:29 Ответить
Те саме розповідають і херсонці. Поліцаї з прокурорами/суддями/СБУ драпали в перших рядах.
Тепер всі героїчно повернулися.
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21.07.2023 11:41 Ответить
С совнстью у него нк склалось, Андрей.
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21.07.2023 12:05 Ответить
Це в зелені вдень з ліхтарем не знайдеш. Чого нема, того нема.
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21.07.2023 12:24 Ответить
Дождались на конец то …..
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21.07.2023 11:40 Ответить
https://www.npu.gov.ua/pro-policiyu/shtatna-chiselnist пресс-служба полиции сообщала, что штатная численность полицейских, содержащихся за счет государственного бюджета, на 1 января 2022 составила 119 тысяч человек.
=============
3,5/119=3%

один из 33 полицейских - госизменник, но так не правильно считать. Нужно считать по штатному списку персонала полиции на оккупированных территориях.
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21.07.2023 12:02 Ответить
Эти мусора за пуйла. Мусор он и есть мусор.
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21.07.2023 12:05 Ответить
Такой наглый ****** шо капец! Есть хорошая книга, изданная в Швейцарии (!) перед второй мировой, где среди прочего указывалось, что практически 100% полицейских при оккупации территорий переходят на службу к врагу! А у Клименка "одиниці"!
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21.07.2023 12:08 Ответить
а писали про Мариуполь что там 94% полицейских перешли на сторону врага так что клименко врет как и резников
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21.07.2023 12:10 Ответить
В наставлении по партизанскому движению сказано, что 90% личного состава силовиков всегда переходят на сторону оккупанта
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21.07.2023 12:14 Ответить
сподіваюсь, всім зарплатню й досі виплачують? )))
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21.07.2023 12:15 Ответить
В НАЦПОЛІЦІЇ відмінили АТЕСТАЦІЮ на перевірку і відповідність її "керовніків" і офіцерського складу до навиків професійної відповідності та знання чинного ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ...!!!
Так звідки у цій корумпованій установі хабарників, рєшал і ЗАКОНОДАВЧИХ телепнів можуть взятися професіонали і відповідальні працівникі, коли ця "тупорила наволоч керовників невігласів" систиматично на постійній основі порушує КЗоТ, ЗУ "Про ПОЛІЦІЮ" Конституційні права самих працівників Поліції (особового складу підлеглих) НЕ ВЕДЕ ТАБІЛЮВАННЯ робочого часу особового складу та приховує інформацію та показники фактичного розкриття справ, безпосередніми істинними операми, спотворюючи факти та приписує їх своїм блазням та дуполизам на фінальному їх завершенні та оголошення підозри, формуючи навколо себе коло корумпованих блазнів і дуполизів, котрі кришують, наливайки, притони, пункти вторсировини та металолому та нелегальні заправки...!!!
ПРО усе це знають усі ОКРІМ МІНІСТРА ТА КЕРІВНИКА НАЦПОЛІЦІЇ України бо прикривають своїх несунів з областей котрі возять їм кеш...!!!

Ось така НАВОЛОЧ дуполизів-хабарників-рєшал і залишилася в прислужниках і зрадниках на тих окупованих територіях...!!!

ПЕРША ПРОВЕДЕНА АТЕСТАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, зразу виявить скільки неосвідченого мотлоху та лайна працює у цій КОРУМПОВАНІЙ СТРУКТУРІ і яка мерзота сховалася за ДЕРЖАВНУ ФОРМУ, щоб трохи порішати та наколядувати у свою кишеню та помогти своїм друганам з криміналу...!!!
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21.07.2023 12:20 Ответить
Грузино-аваківські реформатори відмили бабло на створенні нової поліції, потім привили до влади скоморохів козламойського і ніхто не поніс відповідальності
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21.07.2023 12:23 Ответить
130 тыс. !!! В Тернопольских котлах
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21.07.2023 13:15 Ответить
Думаю полицейским всё равно какой власти служить,они же закон охраняют
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21.07.2023 13:34 Ответить
нарешті поліцейські мають своє справжнє ім'я - поліцаї.
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21.07.2023 15:04 Ответить
 
 