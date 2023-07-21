На оккупированных территориях осталось 3,5 тысячи украинских полицейских, - Клименко
На временно оккупированных территориях осталось 3,5 тысяч полицейских. В масштабах Украины это "единицы".
Об этом рассказал Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Для Украины, для 130 тысяч личного состава – это единицы. Но мы считались с тем, что часть из этих людей выехала в первый день или в первые два-три дня заграницу или на Западную Украину несанкционированно. Мы таких людей уволили. Они входят в эти 3,5 тысячи. Часть людей имели родственников тяжелых больных на этой территории. Они отказались также выходить из этих территорий. Часть из них написали рапорты на увольнение. И были в тот же день уволены. И единицы, которые остались и сотрудничают с врагом", – рассказал Клименко.
Он добавил, что МВД поименно установило тех полицейских, которые пошли на добровольное сотрудничество с Россией.
"Я думаю, что это примерно 250 человек (сотрудничает с врагом. – Ред.). Это более низкий уровень наших полицейских, которые захотели стать немного выше. Как правило, это люди, которые не достигли в жизни на то время никаких карьерных или профессиональных высот", – отметил Клименко.
Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что россияне пытаются также создать на ВОТ "судебные органы".
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Тепер всі героїчно повернулися.
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3,5/119=3%
один из 33 полицейских - госизменник, но так не правильно считать. Нужно считать по штатному списку персонала полиции на оккупированных территориях.
Так звідки у цій корумпованій установі хабарників, рєшал і ЗАКОНОДАВЧИХ телепнів можуть взятися професіонали і відповідальні працівникі, коли ця "тупорила наволоч керовників невігласів" систиматично на постійній основі порушує КЗоТ, ЗУ "Про ПОЛІЦІЮ" Конституційні права самих працівників Поліції (особового складу підлеглих) НЕ ВЕДЕ ТАБІЛЮВАННЯ робочого часу особового складу та приховує інформацію та показники фактичного розкриття справ, безпосередніми істинними операми, спотворюючи факти та приписує їх своїм блазням та дуполизам на фінальному їх завершенні та оголошення підозри, формуючи навколо себе коло корумпованих блазнів і дуполизів, котрі кришують, наливайки, притони, пункти вторсировини та металолому та нелегальні заправки...!!!
ПРО усе це знають усі ОКРІМ МІНІСТРА ТА КЕРІВНИКА НАЦПОЛІЦІЇ України бо прикривають своїх несунів з областей котрі возять їм кеш...!!!
Ось така НАВОЛОЧ дуполизів-хабарників-рєшал і залишилася в прислужниках і зрадниках на тих окупованих територіях...!!!
ПЕРША ПРОВЕДЕНА АТЕСТАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, зразу виявить скільки неосвідченого мотлоху та лайна працює у цій КОРУМПОВАНІЙ СТРУКТУРІ і яка мерзота сховалася за ДЕРЖАВНУ ФОРМУ, щоб трохи порішати та наколядувати у свою кишеню та помогти своїм друганам з криміналу...!!!