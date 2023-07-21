На оккупированных территориях осталось 3,5 тысячи украинских полицейских, - Клименко

На временно оккупированных территориях осталось 3,5 тысяч полицейских. В масштабах Украины это "единицы".

Об этом рассказал Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Для Украины, для 130 тысяч личного состава – это единицы. Но мы считались с тем, что часть из этих людей выехала в первый день или в первые два-три дня заграницу или на Западную Украину несанкционированно. Мы таких людей уволили. Они входят в эти 3,5 тысячи. Часть людей имели родственников тяжелых больных на этой территории. Они отказались также выходить из этих территорий. Часть из них написали рапорты на увольнение. И были в тот же день уволены. И единицы, которые остались и сотрудничают с врагом", – рассказал Клименко.

Он добавил, что МВД поименно установило тех полицейских, которые пошли на добровольное сотрудничество с Россией.

Читайте также: В Одессе задержан блогер, который был "правой рукой" предателя Стремоусова, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

"Я думаю, что это примерно 250 человек (сотрудничает с врагом. – Ред.). Это более низкий уровень наших полицейских, которые захотели стать немного выше. Как правило, это люди, которые не достигли в жизни на то время никаких карьерных или профессиональных высот", – отметил Клименко.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что россияне пытаются также создать на ВОТ "судебные органы".