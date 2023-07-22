Враг бил из артиллерии по Очакову
Враг продолжает обстреливать территорию Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Зокерма, по его словам, вчера, 21 июля, в 15:02, 15:09 и 20:27 враг наносил артиллерийские обстрелы по побережью и г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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