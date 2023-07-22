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Новини Війна
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Ворог бив із артилерії по Очакову

очаків

Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Зокерма, за його словами, вчора, 21 липня, о 15:02, 15:09 та 20:27 ворог завдавав артилерійських обстрілів по узбережжю та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Очаків, горіла будівля соціальної інфраструктури

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Миколаївська область (2261) обстріл (28274) Очаків (204)


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