Ворог бив із артилерії по Очакову
Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Зокерма, за його словами, вчора, 21 липня, о 15:02, 15:09 та 20:27 ворог завдавав артилерійських обстрілів по узбережжю та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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