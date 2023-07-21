Рашисти обстріляли Очаків, горіла будівля соціальної інфраструктури

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вчора, 20 липня, о 07:06, 10:08 та 13:10 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора, о 10:12 та 13:45 ворожих артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

"Сьогодні зранку, о 04:09 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися вздовж узбережжя м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Окрім того, сьогодні, о 05:06 ворог знову завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа будівлі соціальної інфраструктури міста. Займання було оперативно ліквідовано підрозділами ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Раніше Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Згодом стало відомо, що два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Своєю чергою, у ОК "Південь" уточнили, що на світанку 21 липня 2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств на Одещині. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

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Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.