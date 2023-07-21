Вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території України, - Генштаб
У ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Деталі наразі з’ясовуються.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Генштаб нагадує, що розпочалася п’ятсот тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.
"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного удару по території України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що протягом минулої доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К", 4 крилаті ракет Х-22, 7 крилатих ракет "Онікс" та 19 ударних БпЛА типу "Shahed". За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною знищено 2 крилаті ракети "Калібр", 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" та 13 ударних БпЛА типу "Shahed".
Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів та здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша інфраструктура.
"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - наголошують у Генштабі.
Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.
Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.
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А от по авіабазам,базам флоту,«бастіонах»не те що можна,а треба.Я так зрозумів,«онікса»не перехопили жодного.
Чи можливо кремлю є діло до обстрілів обивателей у Бєлгороді, чи ще десь? І по військовим цілям прилітає і у Донецьк і в Бердянськ. І це саме цілі.
украинцаамериканца, Слава раисеВосемь углов мира под одной крышей (хакко итиу), ГойдаБанзааай!!! Так же наверное нужно сделать скидку на то что это было первое и надеюсь последнее применение ядерного оружия против людей. Да очень жестоко, да это точно терроризм, но как-то сработало, японцы полностью уничтожали население некоторых островов ну прям как Волноваха и Рубежное с Бахмутом, и зверствовали совсем как рашисты в Буче и Бородянке как то надо было остановить, Трумен говорил ,что будь известен окончательный эффект, они никогда не решились бы на применение ЯО, очень надеюсь что рашисткий Z фашизм остановится немного пораньше и применение американцами ядерного оружия против людей останется единственным, соврал, советский союз применял ядерное оружие против людей, против своих собственных солдат.....
Я розповім Вам про Україну, яка буде при моєї каденції. Україну, де проголосувати на виборах за «95 кагал» можна буде за одну секунду, в Інтернеті. Україну, населення якої скоротиться за рік на 12 мільйонів. 4 мільйони пересічних громадян стоятимуть на Александерплац в Берліні з порожньою півлітровою баночкою у черзі до їдальні для жебраків за безкоштовним гороховим супом. Ще чотири мільйона будуть збирати полуницю та огірки у польських оранжереях. Інші чотири мільйони біженців розчиняться серед населення США, Канади і навіть Австралії.
Тільки за моєї каденції в Україні витимуть о другій годині ночі сирени повітряних тривог, лунатимуть вибухи балістичних ракет «Кинжал», крилатих ракет «Калібр та іранських дронів «Рахіт 136».
В нас не буде безробіття. Різко збільшиться штат співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій, для яких знайдеться багато роботи: розбирати завали після бомбардувань драмтеатрів, музеїв, дитячих садків, цвинтарів та висотних будівель у спальних районах українських міст.
У новостворених сім'ях буде лише одна проблема: до якої країни найкраще емігрувати на період війни?
Щоб зміцнити економіку, ми відродимо «шокотерапію», при якій яйця коштуватимуть по 17 грн. за штуку, картопля по 24 грн., яблука по 52 грн. за 1кг., цибуля та морква - півтора долара за 1 кг.
В Україні не залишиться жодного дурня і будуть збудовані найкращі в Європі автомагістралі.
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, бо другого терміна мого президентсва країна не витримає.
НІЯКОЇ користі від цього, якщо відкинути емоції! Тільки шкода! А Смерчі краше десь на Куп'янському напрямі використовувати...
Не відповідайте боту фсб
За кожну відповідь «кухарю путіна» бухгалтер в московії (місто Пітер) нараховує йому 11 руплєй 60 коп. А фанфурік «Боярышника» на масковії коштує 20 руплей. Будь ласка бережіть трудівників ботоферми пригожина, щоб вони не стали алкоголіками. https://www.youtube.com/watch?v=YAafBamD390
Гетьман Петро Порошенко - справжній християнин!
«Зелена влада» вилила на нього за останні роки тонни бруду. Генпрокуратура під керівництвом Ірини Венедиктової порушувала на п'ятого президента десятки сфальцифікованих кримінальних справ, у тому числі і за ТОМОС.
Лідера «Європейської солідарності» заблокували на пункті переходу кордону та не випускали на засідання Парламентської асамблеї НАТО.
83.02% виборців у Херсонській області також негативно ставилися до Петра Порошенка і десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.
Але Петро Порошенко не образився на жителів Херсонської області і не тримає на них зла у своєму серці. З командою волонтерів ГО «Справа Громад» він оперативно доставив велику партію гуманітарного вантажу для мешканців Херсона та навколишніх сіл. В обласний центр рухаються вантажівки із питною водою загальною вагою 140 тонн. Також волонтери привезли до Херсона човни з двигунами, генератори та мотопомпи, гумові чоботи та комбінезони - це майно для рятувальників, які продовжують витягувати людей і домашніх тварин із затоплених будинків.
Поки Гетьман вивантажував гуманітарку перша леді пані Марина, його дружина, «усиновила» врятованого собачку, господарка якій загинула під час обстрілів Херсона.
Петро Олексійович Порошенко був, є, та залишається локомотивом євроатлантичної інтеграції України. І жодні потуги Кремля та місцевого неголеного арлекіна не зможуть протистояти інтеграції України до Європейського Союзу.
Оскільки електорат «не пожеремо, хоч поржем» І «зробимо разом» ненавидить Гетьмана Петра Порошенка та чинного президента «какая разница» і «зуб даю», Госдеп готує зараз пана Віктора Ющенко на пост сьомого Президента України. Якщо Віктор Андрійович у другому турі обійде на кілька десятків голосів пана Арсенія Яценюка, то замість «білої смерті» - цукру, ми питимемо чай з медом
Кацапи *******, а вони зберігають спокій!
Мовляв, війна ж, що ви хотіли!
Немає у нас засобів необхідних!
Оце, *****, витримка!