УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11145 відвідувачів онлайн
Новини Війна
18 517 22

Вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території України, - Генштаб

ракета

У ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Деталі наразі з’ясовуються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Генштаб нагадує, що розпочалася п’ятсот тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного удару по території України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що протягом минулої доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К", 4 крилаті ракет Х-22, 7 крилатих ракет "Онікс" та 19 ударних БпЛА типу "Shahed". За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною знищено 2 крилаті ракети "Калібр", 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" та 13 ударних БпЛА типу "Shahed".

Також читайте: Через атаку 19 липня російських дронів на Житомирщину поранено 17 осіб та пошкоджено пів тисячі будівель. ФОТО

Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів та здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також  повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) обстріл (28274) ракети (4008)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Если собрать в кучу всё, что заявлял Зе в течении последних 4-х лет и сравнить это, то 10 докторских диссертаций психиатрам и наркологам гарантированы.
показати весь коментар
21.07.2023 07:31
+8
Назовіть хоч один фактор користі від "вдарити по житловим кварталам Бєлгорода", без пустопорожніх гасел тільки.
НІЯКОЇ користі від цього, якщо відкинути емоції! Тільки шкода! А Смерчі краше десь на Куп'янському напрямі використовувати...
показати весь коментар
21.07.2023 08:01
+7
По житлових кварталах не можна,це так,ми не терористи.
А от по авіабазам,базам флоту,«бастіонах»не те що можна,а треба.Я так зрозумів,«онікса»не перехопили жодного.
показати весь коментар
21.07.2023 07:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ответ надо бить по парашным городам всем, что осталось совкового. Например, Смерч прекрасно достанет по жилым кварталам Белгорода, и не только его.
показати весь коментар
21.07.2023 06:46 Відповісти
Ніззя по жилих кварталах, ЗЕ заявив що ми не терористи.
показати весь коментар
21.07.2023 07:10 Відповісти
По житлових кварталах не можна,це так,ми не терористи.
А от по авіабазам,базам флоту,«бастіонах»не те що можна,а треба.Я так зрозумів,«онікса»не перехопили жодного.
показати весь коментар
21.07.2023 07:22 Відповісти
Интересно, когда США по Хиросиме и Нагасаке атомными бимбами отработали, то они были терористы или еще нет?
показати весь коментар
21.07.2023 09:10 Відповісти
Невже ти дійсно вважаєш, що збройовий потенціал у України рівний російському і його можна використовувати у військовому плані впусту?
Чи можливо кремлю є діло до обстрілів обивателей у Бєлгороді, чи ще десь? І по військовим цілям прилітає і у Донецьк і в Бердянськ. І це саме цілі.
показати весь коментар
21.07.2023 09:25 Відповісти
Ну один раз по центру белгорода шмальнуть по приколу, почему бы и нет? Хоть какая-то сатисфакция была бы для нариду
показати весь коментар
21.07.2023 09:33 Відповісти
Ну ми ж не будемо клоунаду у стилі Васі Голохвостого вчиняти, заради безглуздого витрачання дефіцитного озброєння
показати весь коментар
21.07.2023 18:53 Відповісти
тогда слов таких не было ну вернее были но оон и предшественник лига наций особо такими терминами не оперировали, да и страна была точь в точь как нынешняя рашка, будем воевать до последнего японца, Перл Харбора мало, надо уничтожить всю америку, до последнего украинца американца, Слава раисе Восемь углов мира под одной крышей (хакко итиу), Гойда Банзааай!!! Так же наверное нужно сделать скидку на то что это было первое и надеюсь последнее применение ядерного оружия против людей. Да очень жестоко, да это точно терроризм, но как-то сработало, японцы полностью уничтожали население некоторых островов ну прям как Волноваха и Рубежное с Бахмутом, и зверствовали совсем как рашисты в Буче и Бородянке как то надо было остановить, Трумен говорил ,что будь известен окончательный эффект, они никогда не решились бы на применение ЯО, очень надеюсь что рашисткий Z фашизм остановится немного пораньше и применение американцами ядерного оружия против людей останется единственным, соврал, советский союз применял ядерное оружие против людей, против своих собственных солдат.....
показати весь коментар
21.07.2023 10:02 Відповісти
И кстати советский союз делал это дважды, замалчивание катастрофы, и первомайский парад в 86 м году , отсутствие эвакуации всех городов, кроме самой Припяти, можно смело называть применением ядерного оружия советским союзом против украинцев , ну так как мы тогда вместе были , то опять же применение против собственного населения.....
показати весь коментар
21.07.2023 10:17 Відповісти
Если собрать в кучу всё, что заявлял Зе в течении последних 4-х лет и сравнить это, то 10 докторских диссертаций психиатрам и наркологам гарантированы.
показати весь коментар
21.07.2023 07:31 Відповісти
"ЗЕ заявив..."

Я розповім Вам про Україну, яка буде при моєї каденції. Україну, де проголосувати на виборах за «95 кагал» можна буде за одну секунду, в Інтернеті. Україну, населення якої скоротиться за рік на 12 мільйонів. 4 мільйони пересічних громадян стоятимуть на Александерплац в Берліні з порожньою півлітровою баночкою у черзі до їдальні для жебраків за безкоштовним гороховим супом. Ще чотири мільйона будуть збирати полуницю та огірки у польських оранжереях. Інші чотири мільйони біженців розчиняться серед населення США, Канади і навіть Австралії.

Тільки за моєї каденції в Україні витимуть о другій годині ночі сирени повітряних тривог, лунатимуть вибухи балістичних ракет «Кинжал», крилатих ракет «Калібр та іранських дронів «Рахіт 136».

В нас не буде безробіття. Різко збільшиться штат співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій, для яких знайдеться багато роботи: розбирати завали після бомбардувань драмтеатрів, музеїв, дитячих садків, цвинтарів та висотних будівель у спальних районах українських міст.

У новостворених сім'ях буде лише одна проблема: до якої країни найкраще емігрувати на період війни?

Щоб зміцнити економіку, ми відродимо «шокотерапію», при якій яйця коштуватимуть по 17 грн. за штуку, картопля по 24 грн., яблука по 52 грн. за 1кг., цибуля та морква - півтора долара за 1 кг.

В Україні не залишиться жодного дурня і будуть збудовані найкращі в Європі автомагістралі.

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, бо другого терміна мого президентсва країна не витримає.
показати весь коментар
21.07.2023 09:51 Відповісти
Назовіть хоч один фактор користі від "вдарити по житловим кварталам Бєлгорода", без пустопорожніх гасел тільки.
НІЯКОЇ користі від цього, якщо відкинути емоції! Тільки шкода! А Смерчі краше десь на Куп'янському напрямі використовувати...
показати весь коментар
21.07.2023 08:01 Відповісти
Называю: много дохлых кацапов. А всего их должно сдохнуть все 100 млн., поэтому в каком порядке они поиздыхают- значения не имеет.
показати весь коментар
21.07.2023 13:16 Відповісти
От тролі активізувалися, першим в трамвай скочив, за це ведмедчук преміює ?
показати весь коментар
21.07.2023 09:17 Відповісти
"От тролі активізувалися..."

Не відповідайте боту фсб

За кожну відповідь «кухарю путіна» бухгалтер в московії (місто Пітер) нараховує йому 11 руплєй 60 коп. А фанфурік «Боярышника» на масковії коштує 20 руплей. Будь ласка бережіть трудівників ботоферми пригожина, щоб вони не стали алкоголіками. https://www.youtube.com/watch?v=YAafBamD390

показати весь коментар
21.07.2023 09:53 Відповісти
Засунь своего мертветчука себе в дупу.
показати весь коментар
21.07.2023 13:14 Відповісти
А когда дедулька Резников, которому на лысину упал свадебный дрон, отчего он постоянно улыбается и фельдмаршал Зеленский, Верховный Главнокомандующий, нанесут ракетный или еще какой-то удар по территории РФ? Блинкин запрещает? Говороит, нельзя вам, клоуны, иметь хоть один государственный завод дронов, а можно только Притулке собирать на модельки с народа.
показати весь коментар
21.07.2023 07:12 Відповісти
Чем ударить? Разве что асфальтом с катапульты. Все ракетные программы свернуты ещё в 2019 году..
показати весь коментар
21.07.2023 08:02 Відповісти
Так, ця влада не те, що підготувала якісь наші ракети, які їм залишили "бариги", вони їх відкинули, заморозили, налили бруду, що вони сирі, забулися, своїх не зробили, а навпаки, з 2020 року поставили на росію більше 100 вертолітних моторів і на їхні літаки до 40 таких моторів, які сьогодні скидають керовані бомби і ракети на нших військтових в мирні міста. Все це робилося богуславським з дозволу баканова і його підлеглих, який сьогодні адвокат.
показати весь коментар
21.07.2023 08:51 Відповісти
налили бруду...

Гетьман Петро Порошенко - справжній християнин!

«Зелена влада» вилила на нього за останні роки тонни бруду. Генпрокуратура під керівництвом Ірини Венедиктової порушувала на п'ятого президента десятки сфальцифікованих кримінальних справ, у тому числі і за ТОМОС.

Лідера «Європейської солідарності» заблокували на пункті переходу кордону та не випускали на засідання Парламентської асамблеї НАТО.

83.02% виборців у Херсонській області також негативно ставилися до Петра Порошенка і десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Але Петро Порошенко не образився на жителів Херсонської області і не тримає на них зла у своєму серці. З командою волонтерів ГО «Справа Громад» він оперативно доставив велику партію гуманітарного вантажу для мешканців Херсона та навколишніх сіл. В обласний центр рухаються вантажівки із питною водою загальною вагою 140 тонн. Також волонтери привезли до Херсона човни з двигунами, генератори та мотопомпи, гумові чоботи та комбінезони - це майно для рятувальників, які продовжують витягувати людей і домашніх тварин із затоплених будинків.

Поки Гетьман вивантажував гуманітарку перша леді пані Марина, його дружина, «усиновила» врятованого собачку, господарка якій загинула під час обстрілів Херсона.

Петро Олексійович Порошенко був, є, та залишається локомотивом євроатлантичної інтеграції України. І жодні потуги Кремля та місцевого неголеного арлекіна не зможуть протистояти інтеграції України до Європейського Союзу.

Оскільки електорат «не пожеремо, хоч поржем» І «зробимо разом» ненавидить Гетьмана Петра Порошенка та чинного президента «какая разница» і «зуб даю», Госдеп готує зараз пана Віктора Ющенко на пост сьомого Президента України. Якщо Віктор Андрійович у другому турі обійде на кілька десятків голосів пана Арсенія Яценюка, то замість «білої смерті» - цукру, ми питимемо чай з медом
показати весь коментар
21.07.2023 09:55 Відповісти
Залізне терпіння у наших керівників!
Кацапи *******, а вони зберігають спокій!
Мовляв, війна ж, що ви хотіли!
Немає у нас засобів необхідних!
Оце, *****, витримка!
показати весь коментар
21.07.2023 09:00 Відповісти
після саміту у Вільнюсі , на якому "солідні натівські вуйки" вказали "зе лідору" про необхідність прибрати "рашистську агентуру з ОП.адже це напряму залежатиме від війскової допомоги , на що "не лох", не може ніяк згодитися,адже висить на гачку в цієї агентури ,з часів "спонсорських внесків бабломойського на " квартал" ,плюс оманський рашистський офшорний дощ за здачу України ,США починають розказувати,що для України вже не є важливі F-16 ,а "зе лідор " вішає лапшу, як він інтенсивно шукає системи ППО після того, як рашисти пару днів "зернові" порти довбають ракетами (котрі, за прогнозами української розвідки,та рашистських аналітиків від ОП в них закінчились ще пів-року тому.
показати весь коментар
21.07.2023 09:39 Відповісти
 
 