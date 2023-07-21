Вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території України, - Генштаб

У ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Деталі наразі з’ясовуються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Генштаб нагадує, що розпочалася п’ятсот тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного удару по території України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що протягом минулої доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К", 4 крилаті ракет Х-22, 7 крилатих ракет "Онікс" та 19 ударних БпЛА типу "Shahed". За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною знищено 2 крилаті ракети "Калібр", 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" та 13 ударних БпЛА типу "Shahed".

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Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів та здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.