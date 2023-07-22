Когда ВСУ развернутся и начнут действовать, на фронте будут изменения, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен ожидает перемен на фронте.
Об этом Блинкен сообщил на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", - заявил Блинкен.
По словам Блинкена, Соединенные Штаты "изначально говорили, что это будет тяжело".
"Вы, наверное, слышали, и многие говорили, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", - добавил госсекретарь США.
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+19 Valentyna Sayun #573800
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Можливо хтось вже забув, та Снігурівку ми взяли тільки після жесту доброї молі кацапів.
в период с 22 июня по 1 декабря 1941 г. на Восточном фронте был захвачен 3 806 861 военнопленный, а по заявлению, сделанному правительственным чиновником Мансфельдом 19 февраля 1942 г. в Экономической палате рейха, советских военнопленных насчитывалось 3,9 млн
Но он предпочитает просто портить воздух. Не его кровь, не американская.....