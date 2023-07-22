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Новости Война
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Когда ВСУ развернутся и начнут действовать, на фронте будут изменения, - Блинкен

зсу

Госсекретарь США Энтони Блинкен ожидает перемен на фронте.

Об этом Блинкен сообщил на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", - заявил Блинкен.

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По словам Блинкена, Соединенные Штаты "изначально говорили, что это будет тяжело".

"Вы, наверное, слышали, и многие говорили, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", - добавил госсекретарь США.

Автор: 

Блинкен Энтони (936) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+19
А буде Перемога України і ніяк іначе.
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22.07.2023 16:46
+7
Весь світ з останніх сил стримує 95 квартал від остаточного вирішення русскава вапроса...якби не Захід Зєлєнскій зараз плясав би на развалінах крємля!
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22.07.2023 17:06
+5
опять за свое? будет как будет.
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22.07.2023 16:43
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опять за свое? будет как будет.
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22.07.2023 16:43 Ответить
А буде Перемога України і ніяк іначе.
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22.07.2023 16:46 Ответить
Не кажіть. Кацапів ми голими руками горлянки драти будемо
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22.07.2023 16:51 Ответить
Ти москаль? Ти зрівнюєш Українську зброю , Українську мужність, з рашкою ?
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22.07.2023 16:53 Ответить
Та пиши уже несколько сот тысяч. Брехать так брехать
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22.07.2023 17:00 Ответить
Ну расскажи нам откуда ты взял расейское ипсо про несколько сотен
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22.07.2023 17:06 Ответить
Звідтам, звідки і фейкове поганяло "Кalyta". 😊 Це хіба кацапи, начитавшись Гоголя, як єдине джерело з пізнання українського фольклору, може придумати такий нік.
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22.07.2023 17:11 Ответить
😊 До того, до того кацапи. Бо одні кацапи і залишилисяпід Запоріджям. Наші всі в полон щдалися. Нє? 😉 Які ви всі прості і тупі, коли думаєте що мудріші за інших. 😁
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22.07.2023 17:17 Ответить
Полонених беруть в наступальних операціях, коли беруть під контроль нові території. Ось на цій території ті, хто вижив, або просто не зміг відступити, і потрапляють в полон. В яких місцях вони так сильно наступають, що аж сотні полонених? =)
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22.07.2023 17:29 Ответить
Назвать эти открытые источники ты не можешь?
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22.07.2023 17:23 Ответить
Назови источники
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22.07.2023 17:25 Ответить
Знову зрада?
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22.07.2023 17:16 Ответить
Авжеж важко, бо набудували кацапи укріплень. Адже зелені пів-року підігрівали наступ і кацапи мали вдосталь часу щоб укріпитися...
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22.07.2023 16:50 Ответить
кацапи і так би набудували укріплень, точніше вони їх будували відразу після захоплення.
Можливо хтось вже забув, та Снігурівку ми взяли тільки після жесту доброї молі кацапів.
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22.07.2023 17:39 Ответить
Будем наступати -- весь Світ на нас дивиться
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22.07.2023 16:51 Ответить
Ви про сіру зону в складі бумбасян?
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22.07.2023 17:07 Ответить
Дивись щоб на Аляску око не поклали..
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22.07.2023 16:52 Ответить
😂
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22.07.2023 17:36 Ответить
Наступати будемо - бо є надхнення і бажання ))
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22.07.2023 16:53 Ответить
То тобі пора учіть рузГій їзик😃він тобі на Калимє прігадіца Г ГГ ГГГ
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22.07.2023 17:10 Ответить
Ви явна проросійська скотина, котра намааеця грамотно впихуати свою пропоганду
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22.07.2023 17:10 Ответить
Ви реально вірите в те що вами перераховані області під підарами? Ви дибіл і проросійська гнида, котріх нажаль в Україні багато
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22.07.2023 17:21 Ответить
Як що в тебе нема натхнення і бажання звільняти Україну Пяздуй На ***
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22.07.2023 17:13 Ответить
ботяра а ти чий пригожинский? чи вже на нову кантору строчиш?
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22.07.2023 17:20 Ответить
Смешнее ниче не придумали?
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22.07.2023 17:02 Ответить
они срутся
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22.07.2023 17:02 Ответить
Во время первой мировой войны в немецкий плен попало 1434500 русских солдат.
в период с 22 июня по 1 декабря 1941 г. на Восточном фронте был захвачен 3 806 861 военнопленный, а по заявлению, сделанному правительственным чиновником Мансфельдом 19 февраля 1942 г. в Экономической палате рейха, советских военнопленных насчитывалось 3,9 млн
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22.07.2023 17:03 Ответить
лето 41го?
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22.07.2023 17:04 Ответить
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22.07.2023 17:08 Ответить
Армія вже по всім стандартам відповідає НАТО, як озброєнням(дякуючі союзникам), так і підготовкою хлопців, але ж є одне але "наша корупція" ******** там де тільки можна ********
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22.07.2023 17:00 Ответить
до стандартів НАТО ще дуже далеко. По всьому. Але, так, від совка відірвались, і напрямок руху правильний
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22.07.2023 17:38 Ответить
Весь світ з останніх сил стримує 95 квартал від остаточного вирішення русскава вапроса...якби не Захід Зєлєнскій зараз плясав би на развалінах крємля!
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22.07.2023 17:06 Ответить
це теж Блінкен?: Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема"
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22.07.2023 17:12 Ответить
а шо Блинкен у Нас уже Главнокомандующий ?
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22.07.2023 17:04 Ответить
С таким главнокомандующим как у нас сейчас, и Блинкен главнокомандующий.🤷
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22.07.2023 17:25 Ответить
А это разве новость? Вот Обама сказал нам Крым не трогать. Вот и мы и не тронули и не попытались.
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22.07.2023 17:38 Ответить
В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом и грозился идти на Кремль ..... это шо контрнаступление
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22.07.2023 17:10 Ответить
кстати это дом Януковича
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22.07.2023 17:26 Ответить
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22.07.2023 17:23 Ответить
Та ладно. А нелох казав,що для "розгорнуться" терміново потрібна дальнобійна артилерія і ракети. Знову. Хто кого най@бує🤔
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22.07.2023 17:24 Ответить
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22.07.2023 17:27 Ответить
текст помедленнее
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22.07.2023 17:33 Ответить
Снова штаты говорят за украинцев, но оружия не дают....
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22.07.2023 17:43 Ответить
почему не дают ,1,3 лярда на прошлой неделе и вчера 400 лимонов
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22.07.2023 17:45 Ответить
Дают это то что Украина просит, когда Украина просит и ч колличестве в котором Украина просит....а так это получается дали три копейки и говорят, мол мы ж вам денег дали....Это подмена понятий....
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22.07.2023 17:59 Ответить
деньги не дают ,только оружием ,из за коррупции
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22.07.2023 18:25 Ответить
Вже розгорнулися, вже діють. А як скоріше яйця у щурів болотних рвати - то це вже йти по їхньому суцільному мінному полю.
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22.07.2023 17:56 Ответить
Как только Блинкин даст оружие для победы, заработает ленд-лиз, Байден разрешит наступать через территорию РФ, а не только на минные поля.....
Но он предпочитает просто портить воздух. Не его кровь, не американская.....
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22.07.2023 18:24 Ответить
Якби це сказав Зеля, то не повірила би, а Байден слів на вітер не кидає.
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22.07.2023 18:40 Ответить
А якщо ще й літаки в кінці року нам дасте, то й ******* не буде
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22.07.2023 19:23 Ответить
Блинкену
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22.07.2023 20:03 Ответить
 
 