Оператор Deutsche Welle Шилко ранен на Донбассе российскими кассетными боеприпасами

Съемочная группа Deutsche Welle попала под российские обстрелы после обеда во время съемок тренировок украинских военных на полигоне. Ранение получил оператор Евгений Шилко. Россияне применили кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает Deutsche Welle Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил ранение российскими кассетными боеприпасами в городе Дружковка Донецкой области, находящейся в 23 км от линии фронта.

Оператора доставили в больницу, сейчас его состояние стабильное.

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Съемочная группа DW попала под российские обстрелы после обеда во время съемок тренировок украинских военных на полигоне. В ходе атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали", - говорится в сообщении.