Оператор Deutsche Welle Шилко ранен на Донбассе российскими кассетными боеприпасами
Съемочная группа Deutsche Welle попала под российские обстрелы после обеда во время съемок тренировок украинских военных на полигоне. Ранение получил оператор Евгений Шилко. Россияне применили кассетные боеприпасы.
Об этом сообщает Deutsche Welle Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил ранение российскими кассетными боеприпасами в городе Дружковка Донецкой области, находящейся в 23 км от линии фронта.
Оператора доставили в больницу, сейчас его состояние стабильное.
Съемочная группа DW попала под российские обстрелы после обеда во время съемок тренировок украинских военных на полигоне. В ходе атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони лише засуджують використання, бо є підписантами міжнародної конвенції про заборону КБ.
Чому мовчали ,не протестували проти використаня касетних рашею дев'ять + років(з 2014)?!
Ви на питання будете відповідати?
Ви на питаня будете відповідати?
Ви: -Так чого піднялися протести проти передачі Україні?
Я: - Де, які протести піднялися?
Відповідь буде? Складно?
Були протести і засудженя від політиків і громадських організацій у ЗМІ,яких не було 9+ років використаня рашистами на території України цих ***********.
Так зрозуміло,чи пояснити на пальцях?
Я зовсім не обдарований.
Це про що і навіщо: - "Заворушень коли"хтось мітінгує біля Рамштайну,чи ще десь?" не було"?
Замість того щоби спокійно визнати що ніяких протестів проти КБ Україні в Німеччині не було, ви продовжуєте ганьбитися? Це дитяче "бє-бє-бє" допоможе вам самоствердитися? До марення треба додати ще понтів, так смішніше вийде.
А те що сам пишеш - не пам'ятаєш,бо в керівництві нема.
Загнали в кут - треба ображати! Це так на лаптестані роблять.
"Загнали в кут - треба ображати!" - навіщо ви цитуєте мені вашу методичку? Я так й написав: "Все, "аргументи" закінчилися?". Ви вирішили підтвердити те що я правий - ви ляпнули дурню, а з'їхати з теми можете лише на образах?
Жодного невдоволеня за 9+ років!
крім того, таке засудження жодним чином не впливає на використання росіянами касет, бо вони їх самі виробляють, а на міжнародне право та засудження їм начхати.
а от ми користуємось тими касетами, які надають нам партнери й при цьому вони вимушені порушувати власні ж зобов'язання щодо використання такої зброї.
але ж ви мабуть з кола тих, кому всі винні.
Коли в вас є інші ФАКТИ - то наведіть!
Бо ви мабуть з кола тих ,які вважають що расеяне завжди праві,і можуть робити що заманеться,а з ними так чинити не можна!
я з тих, хто вважає, що українці мають бути вдячні країнам, які підтримують нас грошами та зброєю.
й вважаю неприпустимим образи в бік наших союзників та закиди в недостатній допомозі в той час, коли сьогоднішня влада максимально доклалася до неготовності країни до повномаштабної війни.
І до чого пересуваня з подвійних стандартів на вдячність?
Ви загалі розуміете написане,чи друкуєте відповіді по тезам керівництва?
Звісно тренуються!
В результате артиллерийского удара кассетными боеприпасами со стороны по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» сегодня прервалась жизнь журналиста Ростислава Журавлёва. Ещё три его коллеги, получившие осколочные ранения, в состоянии средней степени тяжести были доставлены в полевые медицинские учреждения