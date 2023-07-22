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Новости Война
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Оператор Deutsche Welle Шилко ранен на Донбассе российскими кассетными боеприпасами

преса

Съемочная группа Deutsche Welle попала под российские обстрелы после обеда во время съемок тренировок украинских военных на полигоне. Ранение получил оператор Евгений Шилко. Россияне применили кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает Deutsche Welle Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил ранение российскими кассетными боеприпасами в городе Дружковка Донецкой области, находящейся в 23 км от линии фронта.

Оператора доставили в больницу, сейчас его состояние стабильное.

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Съемочная группа DW попала под российские обстрелы после обеда во время съемок тренировок украинских военных на полигоне. В ходе атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали", - говорится в сообщении.

Автор: 

журналистика (3288) ранение (3377) СМИ (3833) кассетные боеприпасы (92)


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Топ комментарии
+10
Так Германия две недели назад была против отправки Украине кассетных боеприпасов, пусть сюда весь рейстаг приедет и ловит Российские касетники,они быстро изменят свое мнение.
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22.07.2023 18:05
+7
У нас солдаты тренируются всего за 23км от линии фронта в зоне досягаемости вражеской артиллерии?
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22.07.2023 18:08
+7
Шилко тоже Украинец, если что.
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22.07.2023 18:15
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Нехай щастить.
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22.07.2023 17:58 Ответить
Так Германия две недели назад была против отправки Украине кассетных боеприпасов, пусть сюда весь рейстаг приедет и ловит Российские касетники,они быстро изменят свое мнение.
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22.07.2023 18:05 Ответить
Или вовсе перестанут помогать. И ловить будешь ты? Капец, такой бравый.
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22.07.2023 18:09 Ответить
В Німеччини ніхто дозволу не питав щоби вони були проти постачання США КБ Україні.
Вони лише засуджують використання, бо є підписантами міжнародної конвенції про заборону КБ.
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22.07.2023 18:16 Ответить
Так чого піднялися протести проти передачі Україні?
Чому мовчали ,не протестували проти використаня касетних рашею дев'ять + років(з 2014)?!
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22.07.2023 19:29 Ответить
Де, які протести піднялися? Хтось мітингує біля Рамштайну, чи ще десь?
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22.07.2023 19:34 Ответить
А по вашому протести - це коли трощать крамниці і автобуси?
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22.07.2023 19:40 Ответить
Як на мене, протести - це коли хтось проти чогось протестує.
Ви на питання будете відповідати?
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22.07.2023 19:47 Ответить
Вони є (протести).
Ви на питаня будете відповідати?
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22.07.2023 19:55 Ответить
Те що ви навели це не протести - це заворушення. Невже це важко збагнути?
Ви: -Так чого піднялися протести проти передачі Україні?
Я: - Де, які протести піднялися?
Відповідь буде? Складно?
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22.07.2023 20:03 Ответить
Повторюю для особливо обдарованих! Заворушень коли"хтось мітінгує біля Рамштайну,чи ще десь?" не було.
Були протести і засудженя від політиків і громадських організацій у ЗМІ,яких не було 9+ років використаня рашистами на території України цих ***********.
Так зрозуміло,чи пояснити на пальцях?
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22.07.2023 21:25 Ответить
Підгоріло? Чому? Важко назвати - що, та де, та хто - у Німеччині? Які протести, та де вони "піднялися"? Що було в Німеччині окрім формальної заяви від підписанту конвенції про заборону КБ?

Я зовсім не обдарований.
Це про що і навіщо: - "Заворушень коли"хтось мітінгує біля Рамштайну,чи ще десь?" не було"?
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22.07.2023 21:41 Ответить
Ну тупппе! Навіть свій текст не впізнаєш! Лапоть ти на утримані!
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23.07.2023 08:54 Ответить
Все, "аргументи" закінчилися?
Замість того щоби спокійно визнати що ніяких протестів проти КБ Україні в Німеччині не було, ви продовжуєте ганьбитися? Це дитяче "бє-бє-бє" допоможе вам самоствердитися? До марення треба додати ще понтів, так смішніше вийде.
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23.07.2023 12:12 Ответить
Тобі потрібен аргУмент від Пригожина,бо інших НЕ бажаєш розуміти.
А те що сам пишеш - не пам'ятаєш,бо в керівництві нема.
Загнали в кут - треба ображати! Це так на лаптестані роблять.
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23.07.2023 14:59 Ответить
"А те що сам пишеш - не пам'ятаєш,бо в керівництві нема." - як це на українську перекласти? Що означає: "...бо в керівництві нема" -?
"Загнали в кут - треба ображати!" - навіщо ви цитуєте мені вашу методичку? Я так й написав: "Все, "аргументи" закінчилися?". Ви вирішили підтвердити те що я правий - ви ляпнули дурню, а з'їхати з теми можете лише на образах?
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23.07.2023 16:19 Ответить
Бесполезно. Все равно им хоть насцы в глаза они будут свою песню тянуть что низзя Украине ничего серьезного давать чтобы небыла ысккаллацыи. Ето как у нас в школе всегда учили что нельзя давать хулигану сдачи, который до тебя ***********, а нужно быть умнее и ему уступить. А если затеешь с ним драку так накажут не его а тебя и еще и родителей твоих вызовут. А босяку ничего не будет потому что с него нечего взять и родаки такие же его алкаши с которыми неохота разговаривать.
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22.07.2023 18:32 Ответить
Не брешти. США ні у кого не питала узгодження на передачу кассетних. То, що країни - підписанти заборони висловили своєь бачення- ну висловили.
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22.07.2023 18:53 Ответить
А чому ці пидпІсЯнти мовчатьдев'ять років за касетні раші? Чому мовчать за фосфорні раші?!
Жодного невдоволеня за 9+ років!
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22.07.2023 19:32 Ответить
Не знаю, надішли офіційний запит в канцелярію короля Британії. Чи до Канцлера ФРН. Потім розкажеш.
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22.07.2023 19:41 Ответить
Ти вже отримав відповідь? Поділися с товариством!
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22.07.2023 19:53 Ответить
ви це точно знаєте, що за 10 років країни заходу на жодному політичному майданчику не засудили використання касет та фосфору росіянами чи ви просто маєте таке уявлення про реальність?
крім того, таке засудження жодним чином не впливає на використання росіянами касет, бо вони їх самі виробляють, а на міжнародне право та засудження їм начхати.
а от ми користуємось тими касетами, які надають нам партнери й при цьому вони вимушені порушувати власні ж зобов'язання щодо використання такої зброї.
але ж ви мабуть з кола тих, кому всі винні.
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22.07.2023 20:00 Ответить
Не тільки не бачив,але й не чув про жодні запереченя чи ОФІЦІЙНІ протести будь яких державних чи ГРОМАДСЬКИХ організацій,навіть ЗГАДКУ про застосуваня касет та фосфору рашистами!
Коли в вас є інші ФАКТИ - то наведіть!
Бо ви мабуть з кола тих ,які вважають що расеяне завжди праві,і можуть робити що заманеться,а з ними так чинити не можна!
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22.07.2023 21:16 Ответить
https://www.5.ua/svit/v-oon-otrymaly-dokazy-vykorystannia-rosiieiu-zaboronenykh-kasetnykh-boieprypasiv-na-terytorii-ukrainy-271029.html не бачили та не чули оскільки не цікавились, просто вигадуєте, що зручно.
я з тих, хто вважає, що українці мають бути вдячні країнам, які підтримують нас грошами та зброєю.
й вважаю неприпустимим образи в бік наших союзників та закиди в недостатній допомозі в той час, коли сьогоднішня влада максимально доклалася до неготовності країни до повномаштабної війни.
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22.07.2023 21:52 Ответить
То де факти на спростуваня написаного мною?! НЕ БАЧУ!
І до чого пересуваня з подвійних стандартів на вдячність?
Ви загалі розуміете написане,чи друкуєте відповіді по тезам керівництва?
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23.07.2023 09:03 Ответить
У нас солдаты тренируются всего за 23км от линии фронта в зоне досягаемости вражеской артиллерии?
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22.07.2023 18:08 Ответить
Я честно говоря тоже не понял. Ну может это ракетный удар был. Они же тоже могут быть с кассетной начинкой
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22.07.2023 18:10 Ответить
Есть кадры, как кацапы ударили 24 февраля 2022 касетным по жилому кварталу Харькова (10 погибших гражданских, десятки раненых). Кажется, там был кассетный Смерч: летит примерно на 100 км
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22.07.2023 18:19 Ответить
Думаю вы правы. Какие учения могут быть в зоне поражения артиллерии врага. Но в статье об этом ничего не сказано.
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22.07.2023 18:24 Ответить
Це дибілізм панове. Той хто дозволяє подібні тренування в межах досяжності кацапських градів або ідіот або зрадник. Полігони повинні бути розміщені за 150 км від фронту мінімум
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22.07.2023 18:18 Ответить
А що повинен робити резерв на 2й лінії? В пінг-понг гратися?!
Звісно тренуються!
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22.07.2023 19:42 Ответить
Мені пох#й на Шилко. Це його вибір врешті решт. А ось як наші військові під час 😦тренування на полігоні😮 потрапили під кацапський обстріл? Хто злив інформацію? Може бабці на базарі натякнуть СБУ що треба ще хоч чим небудь займатися, а не сємєчками?
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22.07.2023 18:12 Ответить
Шилко тоже Украинец, если что.
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22.07.2023 18:15 Ответить
Такой же как и ты.
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22.07.2023 18:18 Ответить
Если вы про умение говорить, слушать, высшее образование и банальное воспитание... Вы правы.
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22.07.2023 18:21 Ответить
Я про умение принять другое гражданство а потом бить себя в грудь рассказывая про любовь к Украине.
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22.07.2023 23:54 Ответить
Я не получал другого гражданства(пока). У Шилко его тоже нет (пока). Ранен Украинец (человек, не враг), а вам на него пофиг. В отличии от меня он продолжал работать в Украине. Так что ваш выброс...
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23.07.2023 00:31 Ответить
А если будет ранен украинец коломойский к примеру,тебе будет пофиг или нет? Или Шилко априори прекрасный человек,потому что оператор немецкого телеканала?
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23.07.2023 01:22 Ответить
Мне не пофиг на любого Украинца. Если этот Украинец сделал что-то плохое пусть с ним разбираются соответствующие органы. Но его гибель или ранение, особенно при исполнении своих профессиональных обязанностей меня печалит. И да, каждый априори нормальный человек, пока не доказано противоположное. Почитайте, что такое эмпатия.
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23.07.2023 09:01 Ответить
Шо це за тренування в зоні досяжності ворожої артилерії? Хто ці зрадники або довбойоби , котрі організували це тренування?
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22.07.2023 18:16 Ответить
Ну написали що були тренування,мабуть журналістам DW заборонено бути в зоні бойових дій(страховка і т.д.)всьому вірити...
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22.07.2023 18:50 Ответить
То, зрозіло ведмедчуківський, що смерть українця тобі по уй.
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22.07.2023 18:56 Ответить
Захарова воет
В результате артиллерийского удара кассетными боеприпасами со стороны по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» сегодня прервалась жизнь журналиста Ростислава Журавлёва. Ещё три его коллеги, получившие осколочные ранения, в состоянии средней степени тяжести были доставлены в полевые медицинские учреждения
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22.07.2023 18:16 Ответить
Воет, потом епнет и все пучком...
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22.07.2023 18:22 Ответить
Чудова новина! Тон витя в неї був дещо інший, коли вони 9+ років касетками зі своєї території накривали Украину!
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22.07.2023 19:36 Ответить
В 1тал11 сьогодн1 це була головна новина у теленовинах, з фото журавльова - лише не об"явили нац. траур ( зла на них, бо занадто вже жал1ють орк1в)
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23.07.2023 03:10 Ответить
ранили это из за того что кассеты русни взрываются только 60% элементов , а кассеты США 98 % элементов
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22.07.2023 18:33 Ответить
 
 