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Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО 26 июля
По просьбе Киева генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО. Он состоится 26 июля.
Об этом заявила представитель НАТО Оан Лунгеску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море, - заявила спикер.
Также она добавила, что встреча пройдет на уровне послов.
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+16 Mykola Korzh #551971
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+14 Алексей Королевский #552373
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+10 Владимир Рудяга
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Невже ви вважаєте, що без найвиличнішого світ паде перед путіним? Та вже смішно. Досить молоти брєд.
Питання в тому, щоб ми робили без підтримки країн? Асфальтом воювали?
А зараз серіальчиками заб'ємо?
Дякуючи світу, ми стоїмо і вистоємо.
Ми - це мужній народ, славні захисники і захисниці, волонтери, медики, простий люд, іноземці які стоять разом з нашими воїнами і ще дуже багато не байдужих - всім низький уклін.
І ми дуже вдячні всім країнам, які нам допомагають. Дякуємо!!!
Разом ми переможимо русню.
Але буде важко перемагати з цією промосковською зебидловладою.
і яким би мужнім народом не були українці, ми не зможемо перемогти у цій війні самотужки. і з такою підтримкою, як зараз, від так званих союзників, теж не зможемо.
НАТО чхне - Засрашки не стане. Але на країну НАТО ніхто не нападав а вв'язуватися у війну самі не бажають й причин купа. Звісно добре було аби всім світом війсково почали знешкоджувати Рашиську ********* але всі , насамперед, піклуються про свої країни.
За збитий БПЛА війну не починають з причин яких ти, любитель заглядати у чийсь папмперси, НІКОЛИ не зрозумієш.
як тобі контраст? ось чого ти НІКОЛИ не зрозумієш.
Арту,Танки, далекобійні ракети, гвинтокрили, літаки вже скоро теж будуть. Скільки там вже Кацапських "красньіх линий" перетнули? Штук 10 точно. Ніхто Засрашку й Рашистов не боїться, просто діють обережніше бо "мавпа має гранату". Не тупіть.
Ноги на сьогодні витирають об Засрашку.
P. S. путин-***** й военньій преступник.
Кацап- нелюдь-раб *********** на швабре.
РФ - страна терористов и мразей.
путин-***** &Кацап&РФ - ПНХ!
Та й не тільки у юзерського, як загалом у пересічного UAвиборця... І не тільки про міжнародні інституції, а й про внутрішньоукраїнські.
Втім, такі ж уявлення були і в 2019-му... і навіть в 2014-му, та ще до того... Через що так і живемо... допотопно.
Савгуста 2022-го Украина экспортировала «зерновым коридором» 11 млн т агропродукции на $3,5 млрд. Forbes узнал, кто больше заработал. Среди них Андрей Веревский, Олег Бахматюк, Андрей Вадатурский и зарубежные трейдеры.
https://forbes.ua/ru/money/ukraina-eksportuvala-cherez-zernoviy-koridor-na-35-mlrd-khto-naybilshe-zarobiv-23112022-9959#:~:text=%D0%A1%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202022%2D%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B.
Зареєстровано в князівстві Люксембург.
Олег Бахматюк - UKRLANDFARMING PLC (публічне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю) на Кіпрі
Андрей Вадатурский - спільне підприємство миколаївського підприємця Олексія Вадатурського, угорської та британської фірм (KOMBISEED KFT і Meridian Commodities Ltd).
СП «Нібулон» заборгувало загалом 570 мільйонів доларів західним й українським кредиторам. Минулої осені компанія припинила виплати міжнародним кредиторам.
Так що приносить експорт зернових Україні та які податки сплачували офшорні компанії?
Тем временем гетманцев сношает малый бизнес вместо того чтобы заставить зернотрейдеров платить налоги в Украине.