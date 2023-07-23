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Новости Украина - НАТО
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Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО 26 июля

зерно,жнива

По просьбе Киева генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО. Он состоится 26 июля.

Об этом заявила представитель НАТО Оан Лунгеску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море, - заявила спикер.

Также она добавила, что встреча пройдет на уровне послов.

Читайте также: Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили интеграцию Украины в НАТО и функционирование "зернового коридора"

Автор: 

НАТО (9968) Столтенберг Йенс (1619) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+16
1,5 роки страшна війна і щоб створювати заводи, фабрики по виробництву зброї - створюємо ради на раді ХЗ. Вони по нас ракетами а ми по орках мавіками за волонтерські кошти ПЗДЦ!!!!
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23.07.2023 12:47
+14
Я от не розумію, що неможливо супроводжувати зернові кораблі бойовими? Країни НАТО невже ви боїтеся цього колоса на глиняних стовпах?
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23.07.2023 12:36
+10
Ще одна безхребетна контора щоб поговорити. Мало нам бла бла бла в ООН та ОБСЄ, а тут і ще одна з'явилася, Бог троїцю любить.
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23.07.2023 12:36
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Правила форума Совет форумчан
Знов хамити буде?
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23.07.2023 12:32 Ответить
АрАхамити...
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23.07.2023 12:56 Ответить
тим довбням не просто хамити треба, а копняка вже давати. цей, так званий цивілізований світ, завжди плететься позаду ***** і реагує як тормоз під наркотою. Україна не безмежна і рано чи пізно, з такими темпами, вся скінчиться. а той, так званий цивілізований світ, скінчиться ще швидше, ***** та кацапи перемолють його й не помітять, якщо не почне ворушитися та діяти на випередження, а не реагувати по факту скоєного, причому з величезним запізненням.
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23.07.2023 14:04 Ответить
весь світ нам обирав боневтіка дЄрмакоОПного чи яникОвоща яйцепада, щоб кацапів у силові структури напхати?
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23.07.2023 15:30 Ответить
Ти впевниний?
Невже ви вважаєте, що без найвиличнішого світ паде перед путіним? Та вже смішно. Досить молоти брєд.
Питання в тому, щоб ми робили без підтримки країн? Асфальтом воювали?
А зараз серіальчиками заб'ємо?
Дякуючи світу, ми стоїмо і вистоємо.
Ми - це мужній народ, славні захисники і захисниці, волонтери, медики, простий люд, іноземці які стоять разом з нашими воїнами і ще дуже багато не байдужих - всім низький уклін.
І ми дуже вдячні всім країнам, які нам допомагають. Дякуємо!!!
Разом ми переможимо русню.
Але буде важко перемагати з цією промосковською зебидловладою.
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23.07.2023 16:27 Ответить
у тебе якісь фантомні болі від ЗЕ? хоча я ніде не згадував вождя шапіто, тебе чогось поперло у той бік. хоча я мав на увазі виключно ЗСУ.
і яким би мужнім народом не були українці, ми не зможемо перемогти у цій війні самотужки. і з такою підтримкою, як зараз, від так званих союзників, теж не зможемо.
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23.07.2023 19:33 Ответить
Свідок "рятівника всесвіту, лідора ********** небулоЙнебуде" янєлоха боневтікавіча?
НАТО чхне - Засрашки не стане. Але на країну НАТО ніхто не нападав а вв'язуватися у війну самі не бажають й причин купа. Звісно добре було аби всім світом війсково почали знешкоджувати Рашиську ********* але всі , насамперед, піклуються про свої країни.
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23.07.2023 17:09 Ответить
єдине, що трапиться коли нато чхне - у памперсі підлива з'явиться. ******* спокійно опускають США, атакуючи та знищуючи їх дрони, вартістю як винищувач, ті ж у відповідь втираються, спльовують та висловлюють стурбованість "непрофесійними діями пілотів паРаші". що вже тоді казати про інших "членів" нато? вони сцяться від одного згадування *****.
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23.07.2023 19:29 Ответить
Та ніхто не боїться того *****.
За збитий БПЛА війну не починають з причин яких ти, любитель заглядати у чийсь папмперси, НІКОЛИ не зрозумієш.
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23.07.2023 21:03 Ответить
нагадати тобі, як "сміливі" члени нато знищили Каддафі, або Бен Ладана, або Хусейна? хоча вони не натворили й десятої частини того, що натворив *****. а як "сміливе" нато бомбардувало Юглславію, не вагаючись ані трохи, пам'ятаєш? чи ти ще тоді не народився? а я чудово пам'ятаю всі ці події. місцевий сцарьок-диктатор до ***** навіть і близько не наблизився за кількістю злочинів. от тоді альянс був сміливий. всім цим, так званим цивілізованим країнам, вистачило приводів для втручання та вступу у бойові дії. а тут ні, ***** знищує цивільне населення, спокійно обстрілює кожен день десятками ракет житлові дома та інфраструктуру і нічого, тільки глибока стурбованість.
як тобі контраст? ось чого ти НІКОЛИ не зрозумієш.
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23.07.2023 22:25 Ответить
Тому що у тих що ти перечислив небуло ЯЗ. А у Рашистов є, й у такій кількості що вистачить світ знищити 2 рази навіть якщо оте все рване у Бєлгородє. Тому й реагують обережно.
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24.07.2023 01:31 Ответить
от ми й дійшли до суті: якщо супротивник слабкий, то можна й "мир" насаджувати і в країни вдиратися, які навіть не просять ніякої допомоги, а якщо противник сильний - глибока стурбованість, навіть якщо благають про допомогу. типова поведінка лицемірних сцикунів.
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24.07.2023 08:55 Ответить
Так те що Засрашка сцикуни й нападають тільки на ті країни котрі вважають набагато слабшими й котрі меньше за Засрашку я й без тебе знав.
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24.07.2023 16:11 Ответить
а ще тепер ти знаєш, що всі інші, так звані цивілізовані країни, роблять точнісінько так, як паРаша. чим менше країна - тим більше сміливості. а на паРашу навіть тявкнути слабо. тільки глибока стурбованість та покора, коли небензя сере їм на голови в радбезі оон. сидять, уважно слухають, язики до дупи позасовуваши, гидко дивитися.
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24.07.2023 16:21 Ответить
Якби боялись Засрашку то не надавали б озброєння.
Арту,Танки, далекобійні ракети, гвинтокрили, літаки вже скоро теж будуть. Скільки там вже Кацапських "красньіх линий" перетнули? Штук 10 точно. Ніхто Засрашку й Рашистов не боїться, просто діють обережніше бо "мавпа має гранату". Не тупіть.
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24.07.2023 16:35 Ответить
Турція збила літак Рашистов й що? Зглотнув ***** як ти кажеш.
Ноги на сьогодні витирають об Засрашку.
P. S. путин-***** й военньій преступник.
Кацап- нелюдь-раб *********** на швабре.
РФ - страна терористов и мразей.
путин-***** &Кацап&РФ - ПНХ!
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23.07.2023 21:06 Ответить
шановний , коли ви проситесь в гості то ви в двері чемно стукаєте щоб вас пустили чи бєте ногами в двері з криком, пусти, курва, мене в гості до себе.
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24.07.2023 07:54 Ответить
Ще одна безхребетна контора щоб поговорити. Мало нам бла бла бла в ООН та ОБСЄ, а тут і ще одна з'явилася, Бог троїцю любить.
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23.07.2023 12:36 Ответить
Повна ганьба сцикунам! Вчились би у Джона Кеннеді і Рейгана як поводитись зі срашкою.
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23.07.2023 12:58 Ответить
Я от не розумію, що неможливо супроводжувати зернові кораблі бойовими? Країни НАТО невже ви боїтеся цього колоса на глиняних стовпах?
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23.07.2023 12:36 Ответить
То вже ескалація
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23.07.2023 12:38 Ответить
Ядерний шантаж упоротої кацапні чомусь дуже лякає Захід.
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23.07.2023 12:43 Ответить
Україна поклала на всі шантаж, а НАТО сциця, якийсь сюр
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23.07.2023 12:49 Ответить
Пісторіус від імені НАТО заявив, що це прерогатива ООН. Ніхто від НАТО не супроводжуватиме кораблі для захисту від росії, навіть туреччина. Була б не росія, НАТО супроводжувало б.
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23.07.2023 12:45 Ответить
Оон може надати мандат краiнам нато. Запроста.
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23.07.2023 13:00 Ответить
не ООН, а радбез ООН. І в цьому велика різниця.
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23.07.2023 13:06 Ответить
супроводження кораблів де-факто і де-юре по міжнародному законодавству означатиме миротворчий контингент, нехай і на морі. А це прерогатива Радбезу ООН.
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23.07.2023 13:08 Ответить
а в радбезі ООН керує *****.
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23.07.2023 14:28 Ответить
отож бо. Щоправда, не керує, а має право вето... І пістець
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23.07.2023 15:35 Ответить
країни нато сміліві десь у Іраку чи Лівії, а як заходить мова про ***** та паРашу, то вони одразу натягують памперси.
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23.07.2023 14:27 Ответить
Ого навіть раду створили, щоб агромагнати дивись не збідніли, а те що орки х.ть південь, на сході справи в нас х..ві - всім ПХЙ((
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23.07.2023 12:41 Ответить
Рада створена ДО цього і перше її засідання відбулось у Вільнюсі.
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23.07.2023 12:43 Ответить
1,5 роки страшна війна і щоб створювати заводи, фабрики по виробництву зброї - створюємо ради на раді ХЗ. Вони по нас ракетами а ми по орках мавіками за волонтерські кошти ПЗДЦ!!!!
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23.07.2023 12:47 Ответить
потурбуються і почнуть петляти
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23.07.2023 12:47 Ответить
Проведуть черговий ППР.
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23.07.2023 12:48 Ответить
Замість того щоб вирішити там про військовий супровід торгівельних кораблів.
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23.07.2023 13:00 Ответить
Обговорення навіть такої теми яскраво демонструє, що у нашого юзерського товариства на Цензорі дуже допотопні уявлення про міжнарожні інституції, їх функціонал та можливості.
Та й не тільки у юзерського, як загалом у пересічного UAвиборця... І не тільки про міжнародні інституції, а й про внутрішньоукраїнські.
Втім, такі ж уявлення були і в 2019-му... і навіть в 2014-му, та ще до того... Через що так і живемо... допотопно.
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23.07.2023 13:14 Ответить
Украина экспортировала через «зерновой коридор» на $3,5 млрд. Какие компании заработали больше всего
Савгуста 2022-го Украина экспортировала «зерновым коридором» 11 млн т агропродукции на $3,5 млрд. Forbes узнал, кто больше заработал. Среди них Андрей Веревский, Олег Бахматюк, Андрей Вадатурский и зарубежные трейдеры.

https://forbes.ua/ru/money/ukraina-eksportuvala-cherez-zernoviy-koridor-na-35-mlrd-khto-naybilshe-zarobiv-23112022-9959#:~:text=%D0%A1%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202022%2D%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B.
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23.07.2023 14:30 Ответить
В Чёрном море три страны НАТО и ***** вытворяет всё что хочет. А Эрдоган вообще беспринципный барыга который помогает параше обходить санкции. Эта встреча бесполезна.
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23.07.2023 14:47 Ответить
Андрій Веревський - акціонерний холдинг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB «Kernel Holding S.A.»,
Зареєстровано в князівстві Люксембург.
Олег Бахматюк - UKRLANDFARMING PLC (публічне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю) на Кіпрі
Андрей Вадатурский - спільне підприємство миколаївського підприємця Олексія Вадатурського, угорської та британської фірм (KOMBISEED KFT і Meridian Commodities Ltd).
СП «Нібулон» заборгувало загалом 570 мільйонів доларів західним й українським кредиторам. Минулої осені компанія припинила виплати міжнародним кредиторам.
Так що приносить експорт зернових Україні та які податки сплачували офшорні компанії?
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23.07.2023 14:58 Ответить
Ну, как я и предполагал, бюджету Украины от этого зернового коридора ни холодно ни жарко, налоги не поступают в страну, выручка оседает в офшорных компаниях, значит УЗеленского имеют личный интерес от этого процесса.
Тем временем гетманцев сношает малый бизнес вместо того чтобы заставить зернотрейдеров платить налоги в Украине.
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23.07.2023 18:13 Ответить
Зельоний Офіс буде просити виконати умови Пуйла.
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23.07.2023 15:42 Ответить
" Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО " - Очередное бла бла бла , "озабоченость" и пару ящиков патронов. Зеленский и Кулеба с Резником НЕ просят же оружие по Ленд Лизу. Поэтому ТОЛЬКО "озабоченность"
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23.07.2023 16:04 Ответить
 
 