"Вагнеровцы" хотят наступать на Польшу, - Лукашенко во время встречи с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что его напрягают перебравшиеся в Беларусь после своего неудачного бунта наемники ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Нас начали "напрягать" вагнеровцы - хотят на Запад: "Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!", - сказал Лукашенко.

По информации СМИ, Лукашенко привез карту перебрасывания польских войск к границам Союзного государства: по бригаде недалеко от Бреста и Гродно.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Лукашенко прилетел в Москву 22 июля.

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