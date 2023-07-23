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"Вагнеровцы" хотят наступать на Польшу, - Лукашенко во время встречи с Путиным

лукашенко,путін

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что его напрягают перебравшиеся в Беларусь после своего неудачного бунта наемники ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Нас начали "напрягать" вагнеровцы - хотят на Запад: "Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!", - сказал Лукашенко.

По информации СМИ, Лукашенко привез карту перебрасывания польских войск к границам Союзного государства: по бригаде недалеко от Бреста и Гродно.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Лукашенко прилетел в Москву 22 июля.

Смотрите также: Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. ВИДЕО

Автор: 

Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31219) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+64
Вперед. Кілька заходів польських ф-16 і перехочуть
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23.07.2023 13:01
+53
Цікаво, поляки теж терміново почнуть класти асфальт і готуватися до шашликів?
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23.07.2023 13:03
+41
У ніх в Бахмуті хотелка сдохла, а про країну НАТО це якіс хворі фантазії
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23.07.2023 13:11
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Страница 3 из 3
Ну "Пригоди Незнайка на Місяці"З якого би лукашенка напружували вагнерівці?Він їх сам офіційно запросив і надав територію білорусі як плацдарм.За згодою з путіним.А що карту привіз а указочку прихопив?
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23.07.2023 15:25 Ответить
Я вас умоляю. Куда они пойдут. Очередные попытки двух старых идиотов запугать запад.
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23.07.2023 15:28 Ответить
Вот вам смешно, а лично Я полагаю что ЕСЛИ пойдут свино-сабаки на Варшаву, то ВЕРОЯТНЕЕ всего поляки засцут и НАТО промолчит и ООН выразит "озабоченность" и Бидон язык в сраку засунет. Они все ГНИЛЫЕ и ******-геи. Последние солдаты защищали Берлин в 1945. Дивизия "Шарлемань", армия генерала Венка. А сейчас это всё фуфло гей-парадное. Им бы сейчас молится на Украину и ЗСУ.
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23.07.2023 15:58 Ответить
поляки не засс*т конечно, а будут драться. А вот нато точно зас*т, ибо формально нападет чвк, а не россия.
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23.07.2023 16:22 Ответить
у Нато сил"швидкого реагувАння' 30 тис. плюс пару бригад 'войска польського'

реакція Польщі, від якої покрутило прутІНА та його холуїв, говорить про те, що у Варшаві дійшли СВОЇХ висновків і тому - перекинули саме до білоруського кордону кілька своїх бригад

на 8 тис.навіть"бойових вагнерів",розбавлених 'намобілізованими' ВИСТАЧИТЬ.
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23.07.2023 16:35 Ответить
Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 каналу прокоментував зустріч двох диктаторів. Зокрема, він пояснив, як Лукашенко застосує вагнерівців проти режиму Путіна, після початку смути на РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=8i7oykFd1Do
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23.07.2023 20:48 Ответить
Ну так получается напали какие-то левые террористы, которых можно хоть дустом травить, чего НАТО их бояться.
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23.07.2023 21:53 Ответить
я знаю что никогда не говори никогда..., так же я на 99,99 % уверен, что эти дешевые понты - "хотят на екскурсию" в варшаву- ...так запрашамы... просто хотелось бы видеть как вагнер , читай путлер решился б перейти границу с польшей....- то, что солдат НАТО мы бы не увидели в штурмование блиндажей и окопов , то факт ...- но вот выжженое поле в несколько десятков километров, там где бы были сосредоточены вагнера ..., это да...- максимум 4- 8 часов..., и все ...., и больше никаких "екскурсий"...помни- НАТО еще и не начинал...., а примени только то , что у них есть такктического , вся та кацппня , что сейчас в Украине , была б просто уничтожена точечно ...
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23.07.2023 21:04 Ответить
Уроки Другої світової вас нічого не вчать. Поляки не здались, як французи чи чехи, а прийняли бій. У той час, коли Захід викрутив чехам руки і заставив віддати Судети, чеська і німецька армії були приблизно рівноцінними. А коли німці разом з СРСР напали на Польщу, то у Гітлера вже була потужня армія проти "войска польського на роверах (велисопедах), повністю моторизованого ".

На відміну від українців після розпаду СРСР поляки свою зброю не розпродавали, а ще й докуповували. Тому не треба про "засцють". У мене, як у галичанина, нема пієтету до поляків (ми все пам'ятаємо), але сцикунами їх не назвеш.
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23.07.2023 21:41 Ответить
Сходіть, сходіть. Там вас терористів поляки зустрінуть чим потрібно. З України втекли, а там здохните до єдиного. А якщо серйозно, то жодна кацапська скотина не сміє рухнутися в бік Польщі, бо там і ляже, або розлетиться кацапським лайном по кордону, що і в труну не зберуть.
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23.07.2023 16:10 Ответить
Та давайте вже два старих схиблених нелюдя , поженіть своїх нелюдей-рабів війною на країну НАТО щоб це все вже швидко скінчилося!
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23.07.2023 16:27 Ответить
можуть і на Львів піти щоб західний хаб перерізати. аби не проспали
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23.07.2023 16:28 Ответить
КОЛОНАМИ.

ДВОМА ДОРОГАМИ.

Через Шацьк і біля Заболоття...
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23.07.2023 16:39 Ответить
Одного раз поселилися на території білорусі злі вагнерівці.З кожним днем їх ставало все більше.І почали вони напружувати лукашенку бідного.Мовляв"Мало місця нам в білорусі твоїй.На екскурсію хочемо ,на землі польські подивитися."Тоді занепокоєний ,напружений вагнерами та стурбований лукашенко вхопив мапу та вказівочку і чимдуж до самого великого пу подався.Поможи ,о,великий пу.Діло недобре твої вагнери задумали.На екскурсію захотіли."І підписав великий пу наказ що зобороняє вагнерам на екскурсії всякі ходити.І врятував землі польські та натовські від нашестя екскурсантів.Мовляв"Не для того я вас у білорусь відправив щоб по екскурсіях розгулювати а для того щоб я.з моє берегли та охороняли.' ..Фініта ля комедія.Поляки аплодують стоячи....Якось так
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23.07.2023 16:33 Ответить
Нехай пірнають, там не глибоко - https://nv.ua/ukr/world/countries/rozhrom-amerikantsjami-pvk-vahnera-v-siriji-podrobitsi-znishchennja-rosijskikh-najmantsiv-2451403.html
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23.07.2023 16:54 Ответить
ШАЙГУ! ГЕРАСИМАВ! ДАЙ НАМ ЧЕРНЫХ ПАКЕТОВ СХОДИТЬ НА ПОЛЬШУ!
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23.07.2023 17:17 Ответить
Ці дві бабушки,які довно були дедушками разом з вагіноравцями,просяться на гінекологічне крісло а світ зволікає.Таке враження,що світу без цих уродів скукотіщаааа........
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23.07.2023 17:26 Ответить
Якщо "вагнерівці" ломануться через білорусько-польський, як ті мігранти, то з юридичної точки зору НАТО не буде мати підстав застосувати 5 ту статтю про колективну безпеку, а враховууючі наявність в Білорусі тактичного ядерного озброєння, про що вказано офіційно, спасіння поляків буде справа рук самих поляків, щонайменше, в перші тижні чи місяці.
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23.07.2023 17:34 Ответить
якщо щось то поляки допоможуть жителям Кенигсберга звільнитись від рашистської окупації
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23.07.2023 17:40 Ответить
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23.07.2023 17:58 Ответить
Гидотні два рахіта , фуууууу😤
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23.07.2023 20:53 Ответить
Піти вони можуть хіба що за крейцером маZква
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23.07.2023 18:09 Ответить
******** дуче Білоруський Муссоліні вже ляпає що попало))!! Аби задовольнити публіку)). Ідіот давай далі фантазуй .
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23.07.2023 18:21 Ответить
Если бы я был на месте "вагнеров" и передо мной была поставлена задача "атаковать Польшу", то предложил бы следующий план:
1. Массированная ракетная атака по гражданским объектам транспортной инфраструктуры;
2. Опять же массированный удар "Торнадо" и "Ураганами" по жилой застройке;
3. Первые дав пункта необходимы, чтобы вызвать панику и бегство гражданского населения;
4. Под прикрытием массовой эвакуации и панического перемещения гражданских лиц, "вагнерам" смешаться с толпой и перемещаться вглубь территории Польши;
5. По достижении пункта назначения для каждой из команд вторжения захватить классику управенческой инфраструктуры населенного пункта (связь, банки, электро- и водо-снабжение, и т.д.)
6. Провозгласить всякие политические бредни...
7. Ну и далее, как кацапы умеют...
Противостоять этому нужно следующим образом:
В приграничных районах провести четкий мобилизационный инструктаж, для предотвращения паники и несанкционированных действий гражданскими лицами.
Разработать планы рассредоточения гражданских лиц, для освобождения территорий и мест застройки для возможных боевых действий армии и полиции.
А при прямом военном столкновения нейтрализация подобных команд вторжения выполняется классическими полицейскими методами борьбы с группами террористов.
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23.07.2023 18:23 Ответить
Сложный момент - это москалю закосить под поляка при "смешивании" с толпой.
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23.07.2023 19:29 Ответить
Він знову світить, що у нього є карта. Дайте йому хтось почитати "Острів скарбів", щоб він второпав, що за таке отримують "чорну мітку"!
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23.07.2023 18:38 Ответить
Флаг им в руки!
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23.07.2023 19:07 Ответить
палата №6, сборище отставных "наполеонов"... санитары просят дополнительных порций таблеток и памперсы для умалишенных дедуганов.
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23.07.2023 19:17 Ответить
Головне, щоб у нас зі сторони Білорусі усе підготовлене було!
А там, нехай спробують)
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23.07.2023 19:45 Ответить
з нетерпінням чекаю, коли їх всіх до одного УТИЛІЗУЮТЬ!!!!
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23.07.2023 19:49 Ответить
Як зараз бачу, - приїздить картопляний фюрер до фанерного фюрера *****,- "зараз я тобі мапу покажу"....))))) два долбойоба с позивними "біба" і "боба", яких ще пригожин під Бахмутом залишив, керують разом другою армією світу з кінця
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23.07.2023 20:20 Ответить
У поляков накипело, так что дайте только повод.
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23.07.2023 20:30 Ответить
Весь світ чекає, коли ці два географи-історики згинуть, а потім, щоб їхні нащадки змінювали свої прізвища, бо їм стидно
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23.07.2023 20:32 Ответить
а нащадків знищити, бо вони будуть гнути лінію педика-предка!
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23.07.2023 22:12 Ответить
Схоже на анекдот.
Вагнерівці нападуть на країну НАТО
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23.07.2023 20:58 Ответить
Cкоро, тебе чмо картопляне, по самі медебейці напружать!
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23.07.2023 22:11 Ответить
Пукани ватні там бистро порвуть вагнерам
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24.07.2023 09:23 Ответить
Подивився б на це я.
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24.07.2023 12:00 Ответить
Після Бахмуту, вони вже нічого не хочуть...
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24.07.2023 13:04 Ответить
Зрозуміло, що ні на яку "на Варшаву" вони не підуть.
А підуть по Сувалському Коридору до Калінінграду!
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24.07.2023 13:06 Ответить
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