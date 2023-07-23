"Вагнеровцы" хотят наступать на Польшу, - Лукашенко во время встречи с Путиным
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что его напрягают перебравшиеся в Беларусь после своего неудачного бунта наемники ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Нас начали "напрягать" вагнеровцы - хотят на Запад: "Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!", - сказал Лукашенко.
По информации СМИ, Лукашенко привез карту перебрасывания польских войск к границам Союзного государства: по бригаде недалеко от Бреста и Гродно.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Лукашенко прилетел в Москву 22 июля.
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реакція Польщі, від якої покрутило прутІНА та його холуїв, говорить про те, що у Варшаві дійшли СВОЇХ висновків і тому - перекинули саме до білоруського кордону кілька своїх бригад
на 8 тис.навіть"бойових вагнерів",розбавлених 'намобілізованими' ВИСТАЧИТЬ.
https://www.youtube.com/watch?v=8i7oykFd1Do
На відміну від українців після розпаду СРСР поляки свою зброю не розпродавали, а ще й докуповували. Тому не треба про "засцють". У мене, як у галичанина, нема пієтету до поляків (ми все пам'ятаємо), але сцикунами їх не назвеш.
ДВОМА ДОРОГАМИ.
Через Шацьк і біля Заболоття...
1. Массированная ракетная атака по гражданским объектам транспортной инфраструктуры;
2. Опять же массированный удар "Торнадо" и "Ураганами" по жилой застройке;
3. Первые дав пункта необходимы, чтобы вызвать панику и бегство гражданского населения;
4. Под прикрытием массовой эвакуации и панического перемещения гражданских лиц, "вагнерам" смешаться с толпой и перемещаться вглубь территории Польши;
5. По достижении пункта назначения для каждой из команд вторжения захватить классику управенческой инфраструктуры населенного пункта (связь, банки, электро- и водо-снабжение, и т.д.)
6. Провозгласить всякие политические бредни...
7. Ну и далее, как кацапы умеют...
Противостоять этому нужно следующим образом:
В приграничных районах провести четкий мобилизационный инструктаж, для предотвращения паники и несанкционированных действий гражданскими лицами.
Разработать планы рассредоточения гражданских лиц, для освобождения территорий и мест застройки для возможных боевых действий армии и полиции.
А при прямом военном столкновения нейтрализация подобных команд вторжения выполняется классическими полицейскими методами борьбы с группами террористов.
А там, нехай спробують)
Вагнерівці нападуть на країну НАТО
А підуть по Сувалському Коридору до Калінінграду!