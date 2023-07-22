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Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси диктатор Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул первого", передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Лукашенко прибыл в Петербург в субботу вечером.

Переговоры с Путиным запланированы на воскресенье.

Читайте также: Депутаты Европарламента призвали МКС выдать ордер на арест Лукашенко

Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным 01

Автор: 

Лукашенко Александр (3613) путин владимир (31260) Санкт-Петербург (486)


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Топ комментарии
+14
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22.07.2023 21:06
+14
гламурный лука косит под типа милитари Зеленского
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22.07.2023 21:09
+12
На хазяйстві пригожина залишив?...
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22.07.2023 21:10
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22.07.2023 21:06 Ответить
А чого не за пісюни тримаються, а за руки?
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22.07.2023 22:00 Ответить
У них прелюбодеяние
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23.07.2023 00:40 Ответить
А, прєлюдія така?
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23.07.2023 09:07 Ответить
Их еще найти нужно...
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23.07.2023 12:53 Ответить
бреше! просто путлер захотів шпілі-вілі лукашенку, песков вже не дає
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22.07.2023 21:06 Ответить
гламурный лука косит под типа милитари Зеленского
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22.07.2023 21:09 Ответить
Гламурный мозоль гламурно отвисает.
Гламурная лысина гламурно отсвечивает.
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22.07.2023 21:47 Ответить
Жаль що ніяка ракета не заблукала в повітрі і не атакувала його дерунську паскудність
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22.07.2023 21:09 Ответить
На хазяйстві пригожина залишив?...
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22.07.2023 21:10 Ответить
Перестрілки не було -- нікого не зажмурили -- то шо це за новина
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22.07.2023 21:11 Ответить
Судя по вхождению Рашки в смутное время скоро они подпишут совместный некролог.
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22.07.2023 21:11 Ответить
Сразу видно, что общение с Пригожиным дало свои результаты: вместо делового прикида - спортивные педали и спортивный костюм, руки в карманы. Одним словом - чоткий паца. И ракурс такой на его собеседника - одно пузика под объективом телекамеры видно
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22.07.2023 21:11 Ответить
нахер эту чушь обсуждать ?
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22.07.2023 21:15 Ответить
Что, Пригожин таки вышвырнул бездомного из Бульборашки?
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22.07.2023 21:20 Ответить
Прихожину осталось захватить и закрыть аеропорт, и обявить себя новым царем Бульбостана. Уверен никто из тамошних и не пикнет в ответ
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22.07.2023 21:24 Ответить
***** на случку прилетіла?
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22.07.2023 21:23 Ответить
Розкажу Вам анекдот: зустрілись, якось в Петербурзі шизофренік і педофіл. Шизофренік подивився на педофіла і каже йому -
А чорт, який анекдот, це ж сюжет з російських новин. Перепрошую, панове.
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22.07.2023 21:23 Ответить
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22.07.2023 21:38 Ответить
Якби не кляті українці, так і малорос зеленський міг літати на поклон до сцаря
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22.07.2023 21:23 Ответить
Карты везет...
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22.07.2023 21:54 Ответить
А чого авто не бєлаз чи жігулі, а Мерседес?...
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22.07.2023 21:58 Ответить
Переговори... гм, до чого б то оце все йшло неясно , ймовірно, і американській розвідці.
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22.07.2023 21:59 Ответить
Під таку велюрову піжаму Луці Мудищеву треба одягати коректуючу білизну (як мінімум - бра).
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22.07.2023 22:02 Ответить
Господи, скільки МОЖНА лизати дупу пуйлу?! Ледь не кожен місяць туди їздить!
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22.07.2023 22:03 Ответить
Буде вмовляти не сваритись з Ердоганом...
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22.07.2023 22:10 Ответить
В спорткостюмі?))видно з прігожинського полігону)Будуть плести козні.
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22.07.2023 22:21 Ответить
лукашка привіз ***** від пригожина карти. Краплєниє.
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22.07.2023 22:22 Ответить
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22.07.2023 22:23 Ответить
Приехал за авансом, но кассир-путлер не встречал.
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22.07.2023 22:47 Ответить
Кремлевский очень опасный дурак распространяет слухи .... якобы Польша намерена захватить Белорусь и позвал в Питер другога болного на голову для переговоров.
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23.07.2023 05:12 Ответить
Таракан и моль братья на век.
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23.07.2023 10:18 Ответить
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23.07.2023 18:00 Ответить
З чого б це лясандр вирядився зеленим клоуном..лаври зе вирішив на себе перетягнути?

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24.07.2023 10:56 Ответить
 
 