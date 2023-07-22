Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси диктатор Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщил телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул первого", передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что Лукашенко прибыл в Петербург в субботу вечером.
Переговоры с Путиным запланированы на воскресенье.
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Гламурная лысина гламурно отсвечивает.
А чорт, який анекдот, це ж сюжет з російських новин. Перепрошую, панове.