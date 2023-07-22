Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси диктатор Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул первого", передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Лукашенко прибыл в Петербург в субботу вечером.

Переговоры с Путиным запланированы на воскресенье.

Читайте также: Депутаты Европарламента призвали МКС выдать ордер на арест Лукашенко