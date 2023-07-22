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Лукашенко прилетів до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним. ВIДЕО

Захопивший владу у Білорусі диктатор Олександр Лукашенко прилетів до Санкт-Петербурга на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив телеграм-канал пресслужби Лукашенка "Пул первого", передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Лукашенко прибув до Петербурга в суботу ввечері.

Переговори з Путіним заплановані на неділю.

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Лукашенко прилетів до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним 01

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23811) Санкт-Петербург (277)


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Топ коментарі
+14
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22.07.2023 21:06
+14
гламурный лука косит под типа милитари Зеленского
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22.07.2023 21:09
+12
На хазяйстві пригожина залишив?...
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22.07.2023 21:10
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22.07.2023 21:06 Відповісти
А чого не за пісюни тримаються, а за руки?
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22.07.2023 22:00 Відповісти
У них прелюбодеяние
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23.07.2023 00:40 Відповісти
А, прєлюдія така?
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23.07.2023 09:07 Відповісти
Их еще найти нужно...
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23.07.2023 12:53 Відповісти
бреше! просто путлер захотів шпілі-вілі лукашенку, песков вже не дає
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22.07.2023 21:06 Відповісти
гламурный лука косит под типа милитари Зеленского
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22.07.2023 21:09 Відповісти
Гламурный мозоль гламурно отвисает.
Гламурная лысина гламурно отсвечивает.
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22.07.2023 21:47 Відповісти
Жаль що ніяка ракета не заблукала в повітрі і не атакувала його дерунську паскудність
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22.07.2023 21:09 Відповісти
На хазяйстві пригожина залишив?...
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22.07.2023 21:10 Відповісти
Перестрілки не було -- нікого не зажмурили -- то шо це за новина
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22.07.2023 21:11 Відповісти
Судя по вхождению Рашки в смутное время скоро они подпишут совместный некролог.
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22.07.2023 21:11 Відповісти
Сразу видно, что общение с Пригожиным дало свои результаты: вместо делового прикида - спортивные педали и спортивный костюм, руки в карманы. Одним словом - чоткий паца. И ракурс такой на его собеседника - одно пузика под объективом телекамеры видно
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22.07.2023 21:11 Відповісти
нахер эту чушь обсуждать ?
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22.07.2023 21:15 Відповісти
Что, Пригожин таки вышвырнул бездомного из Бульборашки?
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22.07.2023 21:20 Відповісти
Прихожину осталось захватить и закрыть аеропорт, и обявить себя новым царем Бульбостана. Уверен никто из тамошних и не пикнет в ответ
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22.07.2023 21:24 Відповісти
***** на случку прилетіла?
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22.07.2023 21:23 Відповісти
Розкажу Вам анекдот: зустрілись, якось в Петербурзі шизофренік і педофіл. Шизофренік подивився на педофіла і каже йому -
А чорт, який анекдот, це ж сюжет з російських новин. Перепрошую, панове.
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22.07.2023 21:23 Відповісти
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22.07.2023 21:38 Відповісти
Якби не кляті українці, так і малорос зеленський міг літати на поклон до сцаря
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22.07.2023 21:23 Відповісти
Карты везет...
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22.07.2023 21:54 Відповісти
А чого авто не бєлаз чи жігулі, а Мерседес?...
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22.07.2023 21:58 Відповісти
Переговори... гм, до чого б то оце все йшло неясно , ймовірно, і американській розвідці.
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22.07.2023 21:59 Відповісти
Під таку велюрову піжаму Луці Мудищеву треба одягати коректуючу білизну (як мінімум - бра).
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22.07.2023 22:02 Відповісти
Господи, скільки МОЖНА лизати дупу пуйлу?! Ледь не кожен місяць туди їздить!
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22.07.2023 22:03 Відповісти
Буде вмовляти не сваритись з Ердоганом...
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22.07.2023 22:10 Відповісти
В спорткостюмі?))видно з прігожинського полігону)Будуть плести козні.
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22.07.2023 22:21 Відповісти
лукашка привіз ***** від пригожина карти. Краплєниє.
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22.07.2023 22:22 Відповісти
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22.07.2023 22:23 Відповісти
Приехал за авансом, но кассир-путлер не встречал.
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22.07.2023 22:47 Відповісти
Кремлевский очень опасный дурак распространяет слухи .... якобы Польша намерена захватить Белорусь и позвал в Питер другога болного на голову для переговоров.
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23.07.2023 05:12 Відповісти
Таракан и моль братья на век.
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23.07.2023 10:18 Відповісти
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23.07.2023 18:00 Відповісти
З чого б це лясандр вирядився зеленим клоуном..лаври зе вирішив на себе перетягнути?

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24.07.2023 10:56 Відповісти
 
 