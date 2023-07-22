Лукашенко прилетів до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним. ВIДЕО
Захопивший владу у Білорусі диктатор Олександр Лукашенко прилетів до Санкт-Петербурга на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомив телеграм-канал пресслужби Лукашенка "Пул первого", передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Лукашенко прибув до Петербурга в суботу ввечері.
Переговори з Путіним заплановані на неділю.
Топ коментарі
+14 Алекс Скела
показати весь коментар22.07.2023 21:06
+14 albano miner
показати весь коментар22.07.2023 21:09
+12 віктор федорович #394174
показати весь коментар22.07.2023 21:10
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Гламурная лысина гламурно отсвечивает.
А чорт, який анекдот, це ж сюжет з російських новин. Перепрошую, панове.