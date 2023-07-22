Лукашенко прилетів до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним. ВIДЕО

Захопивший владу у Білорусі диктатор Олександр Лукашенко прилетів до Санкт-Петербурга на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив телеграм-канал пресслужби Лукашенка "Пул первого", передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Лукашенко прибув до Петербурга в суботу ввечері.

Переговори з Путіним заплановані на неділю.

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