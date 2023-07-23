Россия смогла провести модернизацию ракет Х-22 и "Оникс", - ГУР

Россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс", а также возобновила применение комплексов "Бастион".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР утверждает, что россияне "провели мероприятия по модернизации некоторых ракет... Х-22, по сути, уже стала Х-32, то есть прошла через модернизацию".

Кроме того, ГУР в курсе планов и попыток окупантов модернизировать ракеты "Оникс". "Осенью они часто обстреливали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, тогда было много взрывов, но не попаданий", - сказал Скибицкий.

Также, по данным разведки, россияне возобновили использование для запусков "Ониксов" модернизированных комплексов "Бастион", предназначенных для поражения морских целей, но оккупанты применяют их против гражданских объектов.

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