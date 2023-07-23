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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия смогла провести модернизацию ракет Х-22 и "Оникс", - ГУР

скібіцький

Россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс", а также возобновила применение комплексов "Бастион".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР утверждает, что россияне "провели мероприятия по модернизации некоторых ракет... Х-22, по сути, уже стала Х-32, то есть прошла через модернизацию".

Кроме того, ГУР в курсе планов и попыток окупантов модернизировать ракеты "Оникс". "Осенью они часто обстреливали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, тогда было много взрывов, но не попаданий", - сказал Скибицкий.

Также, по данным разведки, россияне возобновили использование для запусков "Ониксов" модернизированных комплексов "Бастион", предназначенных для поражения морских целей, но оккупанты применяют их против гражданских объектов.

Читайте также: В течение 21 июля россияне нанесли массовый ракетный удар, применив 14 крылатых ракет и нанесли 12 авиационных ударов, - Генштаб

Автор: 

крылатые ракеты (879) модернизация (158) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+58
А тепер запитайте у наших - що вони за 1.5 роки зробили у ракетній програмі???? У скільки змін працюють наші заводи????
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23.07.2023 18:28
+55
Кацапи під санкціями щось модернізують. А зелені з підтримкою ''заходу'' ніхр*на для ЗСУ не роблять, тільки крадуть прос**ють і розпілюють гроші!
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23.07.2023 18:29
+31
А де наші ракети?
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23.07.2023 18:29
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Страница 2 из 2
зеля поц медлит с ПВО для Одессы , или специально или тупой
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23.07.2023 18:57 Ответить
ракета ПВО оборудована системой самоуничтожения
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23.07.2023 19:12 Ответить
Це те, що лягло під зелень і тепер скотилося до рівня Арестовича? В топку.
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23.07.2023 19:21 Ответить
кого цей їбанько зібрався "приземляти" з зрк з дальністю в 100км,теж мені іксперд .нагадаю для цього їбанька,що дальність пуску х-22 до 600км,у онікса 300+,які накуй ту-22м3 він зібрася збивати,**** з якою тупої ***** воно випало...
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23.07.2023 19:39 Ответить
Якби розвідка буданова зробила диверсію на заводах де виробляють ракети Х-22 та "Онікс", а не розповідала новини з інтернету, то і результати були б інші.
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23.07.2023 18:56 Ответить
если завтра в Одессе не будет Патриота или САМП Т , Я иду на ОП с ружом
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23.07.2023 18:59 Ответить
у НАС 4 Патриота и 6 САМП Т
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23.07.2023 19:00 Ответить
Я понимаю что САМП Т на фронте , но можна парочку выделить для Одессы
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23.07.2023 19:02 Ответить
а наші зелёные дебилы-дермаки-арахниды за 500 дней не смогли даже беспилотного самолётика из конструктора алиэкспрес собрать при сумасшедшей международной поддержке..
зато все буратины-мальвины бени прибарахлились неслабо, так, что прапраправнукам хватит
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23.07.2023 19:02 Ответить
Війна триває з 2014, тому і починайте відлік виготовлених ракет, безпілотників і тд, патронних заводів з 2014!
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24.07.2023 01:01 Ответить
..війна України з Московією триває кілька століть
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24.07.2023 08:49 Ответить
Вибори восені
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23.07.2023 19:03 Ответить
якi выборы , у нас военное положение
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23.07.2023 19:04 Ответить
Вибори на весні.
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23.07.2023 20:16 Ответить
...навесні.
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23.07.2023 20:44 Ответить
В случае теоретического будущего развала московии - сомнительно, чтобы какая-то из частей (с учётом горького опыта Украины) согласилась первой отдать атомн. оружие. Единственный надёжный вариант - ПОСЛЕ офиц. принятия в члены НАТО. Именно так нужно было делать Украине (а, заодно, Казахстану и Беларуси)...
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23.07.2023 19:05 Ответить
Добре нам не треба ломати голову як проводити модернізації ракет, бо ракет нема. Зате є Єрмак з Татаровим та БЕЗЛІЧ зелених кровосісь.
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23.07.2023 19:08 Ответить
еще проблема - Оникс летит над водой очень низко и его тяжело сбить , надо авиацией пробовать
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23.07.2023 19:16 Ответить
Нептун у Нас тоже не подарок
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23.07.2023 19:18 Ответить
проблема онікса ще й в тому що він ще й надзвуковий,тому ще й часу на його збиття суттєво менше,ніж на ті самі калібри.
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23.07.2023 21:33 Ответить
у нас деякі держиморди під час війни беруть хабарі по 400 тис USD і яйця купують по 17 гр штука ...більше вони нічого не роблять
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23.07.2023 19:25 Ответить
В назві статті у кінці речення не вистачає знаку оклику.
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23.07.2023 19:28 Ответить
Сколько можно плакаться и ныть по поводу того что рошисты то сделали, то сделали. А что южмаш сделал за полтора года!? Где наши ракеты;всё выпрашиваем у западных "партнеров" Дайте нам то ,дайте нам то, хватит воровать, а пора что-то делать
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23.07.2023 19:30 Ответить
Вже зробили. На виборах у 19му.. Зараз тільки оманські домовленності з повільним знищенням найпатріотичних Українців за допомогою зеленої плясняви.. Скажіть мені, що я помиляюсь.
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23.07.2023 19:54 Ответить
у нас є вава-гундосик та його відосики, все решта - із заходу. й просити-побиратися вони не припинять, а красти продовжуватимуть іще в більших масштабах.
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23.07.2023 20:17 Ответить
А ви за кого голосували 21.04.19 ?
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23.07.2023 20:45 Ответить
Ще варто було б спитати у союзників ,що то за такі супер санкції ,що дозволяють раші не тільки нарощувати виробництво ракет, а й модернізувати їх за допомогою західних комплектуючих. Щось мені ці санкції нагадують українські закони ,вся строгість яких ,успішно компенсується необов'язковістю їх виконання.
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23.07.2023 19:37 Ответить
мало того что в стране 75% дегенеративного населения , так еще и в рукаводстве 100 % ********** , не удивительно что война в стране , одни заявы , какие-то лица шевеля губами выдают звуки , которые по их мнению имеют смысл , бесполезная , абсолютно аморфная кучка реваншистов- регионалов , воров и проходимцев , задурачив людям голову дорвались до власти , разграбив страну и приведшие войну , рассказывают этому же быдлу о том , что убийца усавешенствовал ножи и теперь будет резать их с более современными ножами , ............и даже после всего этого , стаду в голову не приходит ни чего умного кроме - эта же путин напал , при чем тут зиленский ...................неизличимый дегенератизм 95 квартала поразил в этой стране все , от дворника до министерсва обороны и верховной рады.
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23.07.2023 19:43 Ответить
Підпишусь..
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23.07.2023 20:05 Ответить
росія росія росія зробила те зробила те....ВИ ЗАДОВБАЛИ ! Що ми зробили?Де Нептуни де Громи де дрони де результати по 10 тис ракетам малої дії по їх модернізації де наші модернізації і розробки?Ви розумієте що реально вже всіх дістали про що там в оркостані.Люди нарешті хочуть бачити що в нас !!!В НАС РОЗУМІЄТЕ?!! Срати всім на орків.Що ми робимо як ми робимо.В нас новини діляться по всіх ресурсах на 3 категорії де сьогодні накрили і скільки вбито наших людей і що там в оркостані що вони ще модернізували щоб нас вбивати.І так добами по цьому зомбо телемарафоні.І на останок кожен вечір слова нашого верховного як мантра ворог за все вілповість і так день за днем.Та мать мать перемать !!! Може хвате?
Це вже не злить це вже бісить.Що не день то дупа що не день так вкрали що не день так накрили.Що не день так комуналка що не день так ціни що не день так заява що нам торба.Що не день так тцк натворили ,що не день так чиновники гроші накрали.
Я не розумію всі масмедіа подуріли?
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23.07.2023 19:48 Ответить
Ви нічого змінити не можете.. Надій на зелену плісняву не може бути, тому що в Омані ця недолугість здала під ніж Україну. Не втекла, бо зрозуміла - нікуди. Але поволі вбиває патріотів незграбним керуванням та руками московитів... Попереду ще дуже багато проллється Української крові. Надія тільки на ЗСУ.
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23.07.2023 20:29 Ответить
ЗСУ це наша опора і наші герої вони роблять неймовірні зусилля для свободи і звільненя країни від нечесті.
Зараз би наших талановитих хлопців з ЗСУ в верховну раду і на місцях замість мерів і голів доки країна ще ціла.
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23.07.2023 20:39 Ответить
Вони то герої.
Але не безсмертні.
Якби виборці у 19 не виявились дебілами, втрати могли б бути значно меншими.
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23.07.2023 20:47 Ответить
Саботаж наліцо. На пейсатоє ліцо.
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23.07.2023 21:08 Ответить
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23.07.2023 19:51 Ответить
зелені просрали час, коли можно було щось робити то було не на часі. самолети летять будем всіх бамбить.
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23.07.2023 19:54 Ответить
А де же наші Грім-2, Вільха-М?!!
А нах вони нам здалися?
Краще 53 серіали випустити!
Що би рашисти зі сміху померли їх дивлячись.
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23.07.2023 19:57 Ответить
якщо ГУР в курсі справ по модернізації і бачили куди били пе де расти то значить допускали і ці варіанти, що були і які ще можливі з залишками
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23.07.2023 19:57 Ответить
ця інформація ( та лиш би тільки ця ) - дуже схожа на вирок владі!
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23.07.2023 20:10 Ответить
Зате у нас дороги ніхєрасє !!! І тротуарна плитка і барабани і серіал про кнуря...
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23.07.2023 20:18 Ответить
здається, рівно рік тому цей саме "кадр" із розвідки заявляв, що у кацапів незабаром ракети скінчаться...
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23.07.2023 20:19 Ответить
Петро Порошенко та команда врятують Украіну
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23.07.2023 20:23 Ответить
Вже врятували. Так крали, що лохторат в конвульсіях вибрав що йому підсунули хабадники.
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23.07.2023 21:20 Ответить
ну і що у тебе вкрали,якщо мізки , тоне пропонуй,бо якщо ти таку ***** пишеш,то красти було нічого))) і нагадаю "слугу урода" почали знімати в 15му році,коли йшли бої за Дебальцеве та тільки завершилась оборона ДАП,тобто з того часу вам бидлу почали гівно в вуха вкручувати а ви бидло хавали і добавки просили,так що у вас жеброти можна було вкрасти?
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23.07.2023 21:39 Ответить
А нам тільки і залишається що констатувати. Свого нуль зроблено.
Тільки ниють що не дають АТАКАМСи. Сказали вже сто раз, і не дадуть!
Їх в америкосів в самих мало.
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23.07.2023 20:39 Ответить
Вони мають на "Смикалку"ЗСУ .Дебилі мля
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23.07.2023 20:45 Ответить
Дайте нормальну зброю
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23.07.2023 20:47 Ответить
Візьми у бубочки.
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23.07.2023 20:48 Ответить
і війна і санкції а кацапи продовжують виробляти ******* зброю, танки літаки і ракети, да іще і модернізують старі ракети до ********* рівня. А спитаєте де наші ракети, да немає і мабуть не скоро будуть, агентура фсб блокує всіляке виробництво ********, в т.ч. ракетної зброї в Україні, а всі кошти бюджету і міжнародну фіндопомогу знову, як і в 2019 - 2022 роках направляють на "велике крадівництво".
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23.07.2023 20:49 Ответить
Герб замалювати за 28 млн важливіще
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23.07.2023 21:18 Ответить
Тільки ідіоти Баканова та він сам можуть заявляти про якусь модернізацію совкового хламу. Ракета навіть не танк, в якому в бронекорпусі можн міняти все від двигуна до гармати.
Хтось з коментаторів бачив, що в ракеті під обшивкою розміщається? А там стільки всього напхано! Знаєте, яка в такому старовинному хламі електроніка? Вакуумні мініатюрні лампи. Ніяких транзисторів та інших напівпровідникових елементів, не кажучи вже про чіпи. В якості джерела струму громіздкі ампульні батареї, а не літієві акумулятори. І так далі.
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23.07.2023 22:24 Ответить
Так кому ж вірити???!!!
Буданов рік назад казав що ще на 2-3 постріли і все!!!
Буданов, ви пиз@ите'. ???
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23.07.2023 22:43 Ответить
Між пас'янсом в неті розвіддані добувають.
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23.07.2023 22:54 Ответить
Ця персона каже повну маячню, й всі хто в темі це розуміють.

Але дуже сумно, що в нас такі ділетанти на таких посадах. Треш!
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24.07.2023 04:27 Ответить
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