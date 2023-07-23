Россия смогла провести модернизацию ракет Х-22 и "Оникс", - ГУР
Россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс", а также возобновила применение комплексов "Бастион".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Представитель ГУР утверждает, что россияне "провели мероприятия по модернизации некоторых ракет... Х-22, по сути, уже стала Х-32, то есть прошла через модернизацию".
Кроме того, ГУР в курсе планов и попыток окупантов модернизировать ракеты "Оникс". "Осенью они часто обстреливали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, тогда было много взрывов, но не попаданий", - сказал Скибицкий.
Также, по данным разведки, россияне возобновили использование для запусков "Ониксов" модернизированных комплексов "Бастион", предназначенных для поражения морских целей, но оккупанты применяют их против гражданских объектов.
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зато все буратины-мальвины бени прибарахлились неслабо, так, что прапраправнукам хватит
Це вже не злить це вже бісить.Що не день то дупа що не день так вкрали що не день так накрили.Що не день так комуналка що не день так ціни що не день так заява що нам торба.Що не день так тцк натворили ,що не день так чиновники гроші накрали.
Я не розумію всі масмедіа подуріли?
Зараз би наших талановитих хлопців з ЗСУ в верховну раду і на місцях замість мерів і голів доки країна ще ціла.
Але не безсмертні.
Якби виборці у 19 не виявились дебілами, втрати могли б бути значно меншими.
А нах вони нам здалися?
Краще 53 серіали випустити!
Що би рашисти зі сміху померли їх дивлячись.
Тільки ниють що не дають АТАКАМСи. Сказали вже сто раз, і не дадуть!
Їх в америкосів в самих мало.
Хтось з коментаторів бачив, що в ракеті під обшивкою розміщається? А там стільки всього напхано! Знаєте, яка в такому старовинному хламі електроніка? Вакуумні мініатюрні лампи. Ніяких транзисторів та інших напівпровідникових елементів, не кажучи вже про чіпи. В якості джерела струму громіздкі ампульні батареї, а не літієві акумулятори. І так далі.
Буданов рік назад казав що ще на 2-3 постріли і все!!!
Буданов, ви пиз@ите'. ???
Але дуже сумно, що в нас такі ділетанти на таких посадах. Треш!