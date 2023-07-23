Россияне обстреляли Херсонщину – раненая женщина, - ОВА
Вследствие российского обстрела Отрадокаменки Херсонской области ранена женщина, ее доставили в больницу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Херсонской ОВА.
В сообщении отмечается: "Сегодня вечером оккупанты ударили по Отрадокаменке. Попали по жилой застройке. Ранения получила 70-летняя женщина".
Как сообщается, пострадавшую доставили в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки, ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь.
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