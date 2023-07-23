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Польша создает новую воинскую часть на границе с Беларусью, - Блащак

блащак,маріуш

В городе Аугустув Подляского воеводства, вблизи границы с Беларусью, еще в этом году будет создано новое военное подразделение – инженерный батальон.

Об этом во время посещения города Аугустув заявил в воскресенье министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще в этом году в Аугустове будет создан инженерный батальон", - заявил Блащак.

Он добавил, что военное подразделение будет входить в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады и будет частью 16-й механизированной дивизии.

По его словам, подразделение будет иметь на вооружении колесные минные заградители.

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Автор: 

Польша (8405) Блащак Мариуш (79)


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Створює? Тю! А наш пабєдун розформовував та відводив! І подивіться на його рейтинг - зашкалює! Ібо бубочка-няшка хароший, а "боярє" - пагані (хоч і прийшли разом з цим чмом і призначені ним).
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23.07.2023 21:46 Ответить
Это правильно, но туда кацапы не полезут. Они не лезут в НАТО, они лезут туда, где НАТО нет.
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23.07.2023 21:53 Ответить
в.ч. "Сальєрі" ?

було б круто !
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23.07.2023 23:05 Ответить
Навряд чи вагнерівці полізуть, хіба що забули, як відгрібли від американців у Сирії коли сунули писка до них. Менше з тим, поляки знають що роблять. А ті йолопи хай лізуть - з того тільки користь.
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23.07.2023 22:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5NX9OvV5SS8

Тут альтернативна точка зору, не сприймати як істину в останні інстанції, але прийняти до уваги треба ...
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23.07.2023 22:14 Ответить
А може краще шатли до **********?
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23.07.2023 22:33 Ответить
Береженого Бог береже ! Респект Польщі !
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24.07.2023 11:06 Ответить
 
 