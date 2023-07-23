Польша создает новую воинскую часть на границе с Беларусью, - Блащак

В городе Аугустув Подляского воеводства, вблизи границы с Беларусью, еще в этом году будет создано новое военное подразделение – инженерный батальон.

Об этом во время посещения города Аугустув заявил в воскресенье министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще в этом году в Аугустове будет создан инженерный батальон", - заявил Блащак.

Он добавил, что военное подразделение будет входить в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады и будет частью 16-й механизированной дивизии.

По его словам, подразделение будет иметь на вооружении колесные минные заградители.

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