Польша создает новую воинскую часть на границе с Беларусью, - Блащак
В городе Аугустув Подляского воеводства, вблизи границы с Беларусью, еще в этом году будет создано новое военное подразделение – инженерный батальон.
Об этом во время посещения города Аугустув заявил в воскресенье министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Еще в этом году в Аугустове будет создан инженерный батальон", - заявил Блащак.
Он добавил, что военное подразделение будет входить в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады и будет частью 16-й механизированной дивизии.
По его словам, подразделение будет иметь на вооружении колесные минные заградители.
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