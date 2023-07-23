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Этой ночью от российских обстрелов Одессы пострадало 29 памятников культуры, - Минкульт

одеса

Во время ночных обстрелов Одессы российскими войсками, по предварительным оценкам, повреждены 29 памятников культурного наследия национального и местного значения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства культуры и информационной политики.

Среди них – достопримечательности культурного наследия в пределах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторический центр Одессы" и его буферной зоны.

В частности, повреждены:

  • Дом прибыльный Наума (начало XX ст., архитектор Панпулов А.С.)
  • Дом жилой Чижевича (середина XIX в., арх. Брунс В.Г.)
  • Дом Порро (Бистра) (XIX в., арх. Мазыров Д.Е.), в котором в 1906-1926 гг. жил и работал поэт Семен Кирсанов
  • Ансамбль дворца Бжозовского ("Шахского") в составе: дворец, службы, приватницкая (1851-1852 гг., арх. Гонсиоровский Ф.В.)
  • Дом Кредитного общества (1881 гг., арх. Льюикс А.Г.)
  • Дом жилой и флигель Ковалевского (1846 г., конец XIX в. арх. Даллаква К.Й., Шашин А.С.), в котором в 1897-1925 гг. жил физик, профессор Б.Ф. Вериго
  • Дом доходный Заблудовского с флигелем (1890 г., 1906 г., арх. Клейн П.У., Бауэр Б.А.)
  • Особняк Манук-Бея (1845-1846 гг., арх. Даллаква К.И., Шашин А.С.), в котором в 1848 году жил писатель Николай Гоголь
  • Дом жилой Масса (1870-1880 гг., арх. Гонсиоровский Ф.В.)
  • Дом прибыльный Толстого (1880 г., арх. Гонсиоровский Ф.В.)
  • Жилой дом в составе комплекса домов Фон-Деши (1908-1909 гг., арх. Прохаска В.И.)
  • Жилой дом в составе комплекса домов Фон-Деши, в котором жили: в 1920-1940 гг. дирижер, народный артист Т.И. Гуртовой; хирург, профессор В.Л. Покатило
  • Дом доходный Януша (1901 г., арх. Бернардацци О.И.)
  • Дом доходный Ждановой (1901-1902 гг., арх. Кабиольский В.М., Дюпон Ю.Л.), где жил украинский оперный певец, народный артист УССР Иван Тоцкий
  • Доходный дом (Ждановой) (1910 г., арх. В.М.Кабиольский)
  • Дом прибыльный Гагарина (конец XIX ст.)
  • Комплекс особняков (I половина XIX ст.)
  • Дом, в котором в 1889–1890 гг. жил герой Шипки, генерал Радецкий Ф.Ф. (1850 г., арх. Коллович О.М.);
  • Дом жилой (конец XIX в., арх. Прокофьевич Л.Ф.)
  • Жилые дома (Соломос) (2 корпуса) (начало ХХ ст., арх. В.И. Прохаска)
  • Пассаж и гостиница "Пассаж" (1898-1899 гг., арх. Л.Л. Влодек; ск. Л. Фишель, С.И. Мильман)
  • Доходный дом Юрьевича (начало ХХ ст., арх. Ю.Дмитренко)
  • Дом Рафаловича (гостиница "Центральная") (середина XIX в.)
  • Здание музыкальной школы им. П.С. Столярского (1938-1939 гг., арх. Троупянский Ф.А.), в котором в 1930-е гг. работал профессор Петр Столярский
  • Дом учёных (Дворец Толстого) (1830-1890 гг., арх. Торичелли Г.И.)
  • Картинная галерея Толстого (1896-1897 гг., арх. Фельнер Ф., Гельмер Г., Шеврембрандт Г.К., ск. Иорини Л.)
  • Дом Папудовой (1832-1833 гг., арх. Козлов И.С., Моранди Ф.Й.)
  • Здание Спасо-Преображенского собора, где похоронены выдающиеся люди Одессы и Южного региона Украины - князь Михаил Воронцов и княгиня Елизавета Воронцова (1880 г.; 2005 г. - перезахоронение)
  • Дом, в котором жил хормейстер, заслуженный деятель искусств УССР, профессор Константин Пигров.

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Автор: 

культура (840) Министерство культуры и информационной политики (772) обстрел (26975) Одесса (7869)


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Топ комментарии
+4
судя по списку и знеая многие названные в них дома и адреса то лупили ракеты отнюдь не случайно как ошибочно залетевшие не туда... думаю этот удар они готовили долго координаты вводились после перепроверок били поквадратно.. четко по местоположению объектов... прилет в Собор вообще ювелирно точный в край строения и прямо в крышу вниз дуаю они там даже расчеты делали на точку удара и детонацию потому как пол сохзпранился а ракета вошлав алтарь потом пробив пол потолок ушла на второй этаж внизу подвал и там бахнула фундамент поплыл повело стены прыгнули и на 1 этаже все обрушилось как снег с елки...
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23.07.2023 23:12
+4
проблема в недолугости нашей власти во время войны пригласить Главу ЮНЕСКО и заявить о включении города в список ЮНЕСКО да еще разместить карту что будет включено в наследие у меня вопрос реально там что без мозгов или абы понты??? я не оправдываю Россию она запредельно ушла от нормального но мы то часто стараемся переплюнуть Россию в этом соревновании... принцип Путина вы посмели мне сопротивляться или не доставаяся же ты никому-- это чуть ли не единственная мотивация войны РФ у нас..
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23.07.2023 23:19
+3
И что смешного в фамилиях немецких архитекторов?
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23.07.2023 23:29
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мінкульт-радянська бюрократична нікчема.
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23.07.2023 22:56 Ответить
та вищо... то годівниця спиногризів десятків поколінь а-ля ткаченкіфф усі як один княз*я
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23.07.2023 23:06 Ответить
арх. Фельнер Ф., Гельмер Г., Шеврембрандт Г.К.
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23.07.2023 23:04 Ответить
И что смешного в фамилиях немецких архитекторов?
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23.07.2023 23:29 Ответить
А ще Брунс, Гонсіоровський, Люікс, Даллаква, Клейн, Бауер, Прохаска, Бернардацці, Дюпон, Влодек, Фішель, Мільман, Торичеллі, Моранді.
З росіян: Шашин, Панпулов, Кабіольський (німець за походженням), Коллович (Йосип), Прокопович (українець), Дмитренко (українець), Троупянський (єврей), Козлов
На всю шару лише три етнічні кацапи. Але "Адєсса - русскій город!"
Якщо русня забила в домі бодай один цвях, все - дім вже вважається повністю "руським" від фундаменту до гребня даху.
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24.07.2023 08:21 Ответить
судя по списку и знеая многие названные в них дома и адреса то лупили ракеты отнюдь не случайно как ошибочно залетевшие не туда... думаю этот удар они готовили долго координаты вводились после перепроверок били поквадратно.. четко по местоположению объектов... прилет в Собор вообще ювелирно точный в край строения и прямо в крышу вниз дуаю они там даже расчеты делали на точку удара и детонацию потому как пол сохзпранился а ракета вошлав алтарь потом пробив пол потолок ушла на второй этаж внизу подвал и там бахнула фундамент поплыл повело стены прыгнули и на 1 этаже все обрушилось как снег с елки...
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23.07.2023 23:12 Ответить
Саме так. Якраз всі ракети точно в історичний центр міста.
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23.07.2023 23:13 Ответить
Щодо собору то він був ціллю номер один думаю. Бо та місцевість вище чим порт плюс дуже точно в нього згори попали ракети. Видно з фото
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23.07.2023 23:17 Ответить
Там практически каждый дом историческую ценность имеет.
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23.07.2023 23:33 Ответить
Хм. По назвах будинків можна знайти вулиці в інтернеті.. в Україні так бояться фото обстрілів викладати, а тут точні адреси фактично є.
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23.07.2023 23:12 Ответить
проблема в недолугости нашей власти во время войны пригласить Главу ЮНЕСКО и заявить о включении города в список ЮНЕСКО да еще разместить карту что будет включено в наследие у меня вопрос реально там что без мозгов или абы понты??? я не оправдываю Россию она запредельно ушла от нормального но мы то часто стараемся переплюнуть Россию в этом соревновании... принцип Путина вы посмели мне сопротивляться или не доставаяся же ты никому-- это чуть ли не единственная мотивация войны РФ у нас..
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23.07.2023 23:19 Ответить
Нет смысла никакого в ЮНЕСКО от слова совсем - это полицейский без пистолета, без дубинки и даже без электрошокера. ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ могут обеспокоится, но никак не могут повлиять на **********. Даже формально не могут повлиять. Например применив римское право, на основании которого уже давно можно в суде вынести приговор, о возмещении культурного ущерба - например передать Эрмитаж со всеми намародереными в войнах экспонатами в собственность Украины. Это будет лишь формальностью, пока туда не придет украинский солдат. Но даже на такую формальность международные институты неспособны. Они абсолютно бесполезны, деньги, которые тратятся на их содержание, это не более чем оплата на входной поток кишечника у персонала этих организаций, что позволяет превращать элитную еду в говно.
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23.07.2023 23:54 Ответить
 
 