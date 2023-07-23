Этой ночью от российских обстрелов Одессы пострадало 29 памятников культуры, - Минкульт
Во время ночных обстрелов Одессы российскими войсками, по предварительным оценкам, повреждены 29 памятников культурного наследия национального и местного значения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства культуры и информационной политики.
Среди них – достопримечательности культурного наследия в пределах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторический центр Одессы" и его буферной зоны.
В частности, повреждены:
- Дом прибыльный Наума (начало XX ст., архитектор Панпулов А.С.)
- Дом жилой Чижевича (середина XIX в., арх. Брунс В.Г.)
- Дом Порро (Бистра) (XIX в., арх. Мазыров Д.Е.), в котором в 1906-1926 гг. жил и работал поэт Семен Кирсанов
- Ансамбль дворца Бжозовского ("Шахского") в составе: дворец, службы, приватницкая (1851-1852 гг., арх. Гонсиоровский Ф.В.)
- Дом Кредитного общества (1881 гг., арх. Льюикс А.Г.)
- Дом жилой и флигель Ковалевского (1846 г., конец XIX в. арх. Даллаква К.Й., Шашин А.С.), в котором в 1897-1925 гг. жил физик, профессор Б.Ф. Вериго
- Дом доходный Заблудовского с флигелем (1890 г., 1906 г., арх. Клейн П.У., Бауэр Б.А.)
- Особняк Манук-Бея (1845-1846 гг., арх. Даллаква К.И., Шашин А.С.), в котором в 1848 году жил писатель Николай Гоголь
- Дом жилой Масса (1870-1880 гг., арх. Гонсиоровский Ф.В.)
- Дом прибыльный Толстого (1880 г., арх. Гонсиоровский Ф.В.)
- Жилой дом в составе комплекса домов Фон-Деши (1908-1909 гг., арх. Прохаска В.И.)
- Жилой дом в составе комплекса домов Фон-Деши, в котором жили: в 1920-1940 гг. дирижер, народный артист Т.И. Гуртовой; хирург, профессор В.Л. Покатило
- Дом доходный Януша (1901 г., арх. Бернардацци О.И.)
- Дом доходный Ждановой (1901-1902 гг., арх. Кабиольский В.М., Дюпон Ю.Л.), где жил украинский оперный певец, народный артист УССР Иван Тоцкий
- Доходный дом (Ждановой) (1910 г., арх. В.М.Кабиольский)
- Дом прибыльный Гагарина (конец XIX ст.)
- Комплекс особняков (I половина XIX ст.)
- Дом, в котором в 1889–1890 гг. жил герой Шипки, генерал Радецкий Ф.Ф. (1850 г., арх. Коллович О.М.);
- Дом жилой (конец XIX в., арх. Прокофьевич Л.Ф.)
- Жилые дома (Соломос) (2 корпуса) (начало ХХ ст., арх. В.И. Прохаска)
- Пассаж и гостиница "Пассаж" (1898-1899 гг., арх. Л.Л. Влодек; ск. Л. Фишель, С.И. Мильман)
- Доходный дом Юрьевича (начало ХХ ст., арх. Ю.Дмитренко)
- Дом Рафаловича (гостиница "Центральная") (середина XIX в.)
- Здание музыкальной школы им. П.С. Столярского (1938-1939 гг., арх. Троупянский Ф.А.), в котором в 1930-е гг. работал профессор Петр Столярский
- Дом учёных (Дворец Толстого) (1830-1890 гг., арх. Торичелли Г.И.)
- Картинная галерея Толстого (1896-1897 гг., арх. Фельнер Ф., Гельмер Г., Шеврембрандт Г.К., ск. Иорини Л.)
- Дом Папудовой (1832-1833 гг., арх. Козлов И.С., Моранди Ф.Й.)
- Здание Спасо-Преображенского собора, где похоронены выдающиеся люди Одессы и Южного региона Украины - князь Михаил Воронцов и княгиня Елизавета Воронцова (1880 г.; 2005 г. - перезахоронение)
- Дом, в котором жил хормейстер, заслуженный деятель искусств УССР, профессор Константин Пигров.
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