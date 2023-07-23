Этой ночью от российских обстрелов Одессы пострадало 29 памятников культуры, - Минкульт

Во время ночных обстрелов Одессы российскими войсками, по предварительным оценкам, повреждены 29 памятников культурного наследия национального и местного значения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства культуры и информационной политики.

Среди них – достопримечательности культурного наследия в пределах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторический центр Одессы" и его буферной зоны.

В частности, повреждены:

Дом прибыльный Наума (начало XX ст., архитектор Панпулов А.С.)

Дом жилой Чижевича (середина XIX в., арх. Брунс В.Г.)

Дом Порро (Бистра) (XIX в., арх. Мазыров Д.Е.), в котором в 1906-1926 гг. жил и работал поэт Семен Кирсанов

Ансамбль дворца Бжозовского ("Шахского") в составе: дворец, службы, приватницкая (1851-1852 гг., арх. Гонсиоровский Ф.В.)

Дом Кредитного общества (1881 гг., арх. Льюикс А.Г.)

Дом жилой и флигель Ковалевского (1846 г., конец XIX в. арх. Даллаква К.Й., Шашин А.С.), в котором в 1897-1925 гг. жил физик, профессор Б.Ф. Вериго

Дом доходный Заблудовского с флигелем (1890 г., 1906 г., арх. Клейн П.У., Бауэр Б.А.)

Особняк Манук-Бея (1845-1846 гг., арх. Даллаква К.И., Шашин А.С.), в котором в 1848 году жил писатель Николай Гоголь

Дом жилой Масса (1870-1880 гг., арх. Гонсиоровский Ф.В.)

Дом прибыльный Толстого (1880 г., арх. Гонсиоровский Ф.В.)

Жилой дом в составе комплекса домов Фон-Деши (1908-1909 гг., арх. Прохаска В.И.)

Жилой дом в составе комплекса домов Фон-Деши, в котором жили: в 1920-1940 гг. дирижер, народный артист Т.И. Гуртовой; хирург, профессор В.Л. Покатило

Дом доходный Януша (1901 г., арх. Бернардацци О.И.)

Дом доходный Ждановой (1901-1902 гг., арх. Кабиольский В.М., Дюпон Ю.Л.), где жил украинский оперный певец, народный артист УССР Иван Тоцкий

Доходный дом (Ждановой) (1910 г., арх. В.М.Кабиольский)

Дом прибыльный Гагарина (конец XIX ст.)

Комплекс особняков (I половина XIX ст.)

Дом, в котором в 1889–1890 гг. жил герой Шипки, генерал Радецкий Ф.Ф. (1850 г., арх. Коллович О.М.);

Дом жилой (конец XIX в., арх. Прокофьевич Л.Ф.)

Жилые дома (Соломос) (2 корпуса) (начало ХХ ст., арх. В.И. Прохаска)

Пассаж и гостиница "Пассаж" (1898-1899 гг., арх. Л.Л. Влодек; ск. Л. Фишель, С.И. Мильман)

Доходный дом Юрьевича (начало ХХ ст., арх. Ю.Дмитренко)

Дом Рафаловича (гостиница "Центральная") (середина XIX в.)

Здание музыкальной школы им. П.С. Столярского (1938-1939 гг., арх. Троупянский Ф.А.), в котором в 1930-е гг. работал профессор Петр Столярский

Дом учёных (Дворец Толстого) (1830-1890 гг., арх. Торичелли Г.И.)

Картинная галерея Толстого (1896-1897 гг., арх. Фельнер Ф., Гельмер Г., Шеврембрандт Г.К., ск. Иорини Л.)

Дом Папудовой (1832-1833 гг., арх. Козлов И.С., Моранди Ф.Й.)

Здание Спасо-Преображенского собора, где похоронены выдающиеся люди Одессы и Южного региона Украины - князь Михаил Воронцов и княгиня Елизавета Воронцова (1880 г.; 2005 г. - перезахоронение)

Дом, в котором жил хормейстер, заслуженный деятель искусств УССР, профессор Константин Пигров.

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