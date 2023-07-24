Воины 30-й бригады ночью уничтожают штурмовую группу оккупантов. ВИДЕО

В сеть попали видео того, как воины 30-й отдельной механизированной бригады ночью уничтожают штурмовую группу россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал в телеграм-канале Командующий Сухопутных сил Александр Сырский.

Он отметил: "Штурмовая группа оккупантов под покровом ночи готовилась атаковать украинские позиции вдоль важной трассы Е40.

Но еще на подходе их обнаружили аэроразведчики 30-й ОМБр и скорректировали огонь САУ Krab 26 АБр.

После серии точных артиллерийских ударов разбитые враги покинули своих "200" и позорно скрылись.

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