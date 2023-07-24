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Новости Агрессия России против Украины Война
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Воины 30-й бригады ночью уничтожают штурмовую группу оккупантов. ВИДЕО

В сеть попали видео того, как воины 30-й отдельной механизированной бригады ночью уничтожают штурмовую группу россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал в телеграм-канале Командующий Сухопутных сил Александр Сырский.

Он отметил: "Штурмовая группа оккупантов под покровом ночи готовилась атаковать украинские позиции вдоль важной трассы Е40.

Но еще на подходе их обнаружили аэроразведчики 30-й ОМБр и скорректировали огонь САУ Krab 26 АБр.

После серии точных артиллерийских ударов разбитые враги покинули своих "200" и позорно скрылись.

Смотрите: Сброс боеприпаса с дрона на российские позиции. ВИДЕО

армия РФ (19106) 30 отдельная механизированная бригада (153)


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Топ комментарии
+21
Fuck telegram. Again.
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24.07.2023 02:02
+6
Чому "цензор" посилає своїх відвідувачів на феесбешний телеграм? Доведено спеціалістами що це з великою вірогідністю ворожий шпигунський продукт.
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24.07.2023 06:47
+3
Не дивлюсь "тєлєгу". І Вам не раджу.
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24.07.2023 07:25
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Fuck telegram. Again.
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24.07.2023 02:02 Ответить
They are clearly f...ing mocking us.
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24.07.2023 02:44 Ответить
👍
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24.07.2023 13:05 Ответить
Чому "цензор" посилає своїх відвідувачів на феесбешний телеграм? Доведено спеціалістами що це з великою вірогідністю ворожий шпигунський продукт.
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24.07.2023 06:47 Ответить
Скажіть це Бутусову, бо в нього телеграм-канал.
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24.07.2023 06:53 Ответить
Не дивлюсь "тєлєгу". І Вам не раджу.
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24.07.2023 07:25 Ответить
Ви мало в цьому розумієте, щоб мені щось радити.
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24.07.2023 08:08 Ответить
Тому і цікавлюсь час від часу відгуками спеців щоб розуміти ризики які можуть виникати при користування програмами.
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24.07.2023 08:23 Ответить
Ваші специ і поряд не стоять наприклад з спецами з генштабу ЗСУ. Як би Ви вміли аналізувати то самі б прийшли до такого висновку. Тому можете слати своїх радників десь туди де шумлять ліса.
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24.07.2023 14:27 Ответить
? То чому ж у нас окупація? І "кротів" неміряно, яких вербують через тєлєгу, а далі вони через неї вільно зливають ворогу все що можуть здобути? Навіть не сумніваюсь що єдине що можна сказати на захист суперкваліфікації "спеців з генштабу ЗСУ" це "могло бути ще гірше"... Це як на похороні преферансиста хтось зауважив що якби покійник зайшов з піки то було б ще гірше...
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24.07.2023 17:19 Ответить
Окупація - це вже інше питання. і зводити його до відповіді - все тому, що телеграм фсбшна розробка - просто тупо))для бабок біля під'їзду можливо і проканає, але не для мене))

Якщо компетентні люди ведуть свої канали у ТГ - цього для мене більш ніж досить.))

Стосовно "вербують через ТГ" - ви мене просто вбили)). Бо маю підозру, що таке вербування було і через Вайбер і інші мессенджери. А за часів Ісаєва/Штірліца вербували прямою розмовою, але я щось не чув, щоб відмовлялися від спілкування ротом через вуха))

Може досить демагогії?! бо ми з вами вже як на якомусь теле-шоу у савіка шустера, рівень аргументів десь такий самий.

Я розумію що Бутусов вам не авторитет. І І навіть Залужний зі своїім каналом)) Але ж Сам Петро Олексійович!!! Як вам не соромно піддавати сумніву такого Лідера нації))
Думай-те!!
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24.07.2023 20:42 Ответить
Пєтя для мене взагалі не авторитет. Ну от зовсім. Я його знаю по "Нашій Україні". Не варто приписувати йому те на що він не здатен. Дивіться на результати його пятирічної каденції. На фоні зє, безумовно, він виглядає краще, але це все одно лише "менше зло".
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24.07.2023 21:10 Ответить
То може там у Петра Олексійовича пошукати Зраду, а не у ТГ?)) Як не як а носій гос-таємниць))
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24.07.2023 21:14 Ответить
Петро Олексійович це символ втрачених можливостей країни і пряма причина приходу до влади зє з своїм тупим кагалом. Вам ніколи не приходило в голову що якби він дійсно сумлінно виконував свої обвязки то у зє не було б жодних шансів. "Тєлєга" з іншої сфери - це "відкупна Дурова ФСБ" за еміграцію.
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24.07.2023 21:52 Ответить
Як Ви таке можете казати?! Це ж Найп'ятіший!!

"Тєлєга" з іншої сфери - це "відкупна Дурова ФСБ" за еміграцію.

Джерело - ОБС))
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24.07.2023 22:58 Ответить
Тєлєграм... Піво... Ненавиджу!
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24.07.2023 09:29 Ответить
 
 