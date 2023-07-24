Воины 30-й бригады ночью уничтожают штурмовую группу оккупантов. ВИДЕО
В сеть попали видео того, как воины 30-й отдельной механизированной бригады ночью уничтожают штурмовую группу россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал в телеграм-канале Командующий Сухопутных сил Александр Сырский.
Он отметил: "Штурмовая группа оккупантов под покровом ночи готовилась атаковать украинские позиции вдоль важной трассы Е40.
Но еще на подходе их обнаружили аэроразведчики 30-й ОМБр и скорректировали огонь САУ Krab 26 АБр.
После серии точных артиллерийских ударов разбитые враги покинули своих "200" и позорно скрылись.
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Якщо компетентні люди ведуть свої канали у ТГ - цього для мене більш ніж досить.))
Стосовно "вербують через ТГ" - ви мене просто вбили)). Бо маю підозру, що таке вербування було і через Вайбер і інші мессенджери. А за часів Ісаєва/Штірліца вербували прямою розмовою, але я щось не чув, щоб відмовлялися від спілкування ротом через вуха))
Може досить демагогії?! бо ми з вами вже як на якомусь теле-шоу у савіка шустера, рівень аргументів десь такий самий.
Я розумію що Бутусов вам не авторитет. І І навіть Залужний зі своїім каналом)) Але ж Сам Петро Олексійович!!! Як вам не соромно піддавати сумніву такого Лідера нації))
Думай-те!!
"Тєлєга" з іншої сфери - це "відкупна Дурова ФСБ" за еміграцію.
Джерело - ОБС))