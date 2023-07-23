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10 202 16

Сброс боеприпаса с дрона на российские позиции. ВИДЕО

В сеть попало видео того, как воины аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады сбрасывают боеприпасы с дрона на позиции россиян под Бахмутом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы в соцсетях.

Отмечается, что работают дроны ударной аэроразведки 30-й бригады под Бахмутом.

Смотрите также: Из одного выстрела артиллеристы 30 ОМБр уничтожили две машины оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО

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Автор: 

Бахмут (1602) 30 отдельная механизированная бригада (153) дроны (3912)


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Топ комментарии
+17
Ох як там снарядик касетний знадобився-б Вони ж там як у мурашнику рояться!
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23.07.2023 19:26
+8
Як опариші в лайні.
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23.07.2023 19:52
+5
От як би туди з арти влупить!
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23.07.2023 19:59
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Мда.
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23.07.2023 19:23 Ответить
Ох як там снарядик касетний знадобився-б Вони ж там як у мурашнику рояться!
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23.07.2023 19:26 Ответить
Як опариші в лайні.
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23.07.2023 19:52 Ответить
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23.07.2023 21:26 Ответить
А саме цікаво те, що якщо в Гууглі задати запит "опариші в лайні" то є цікава підбірка ))
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23.07.2023 21:32 Ответить
https://postimg.cc/sMsw6Bg7 https://postimg.cc/sMsw6Bg7


Вибачте, не можу чомусь вставити зображення, перепробував пару перевірених хостингів і форматів ((
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23.07.2023 21:37 Ответить
дрон таки задели зато видосик.
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23.07.2023 19:42 Ответить
Найліпший засіб від хронічних хворих мігренню на всю макитру - це пі...дюлька-пігулка с дрончику. А дохтор НАШ прибуде за першим же викликом дрона-розвідника-діагностика для щурів кремлівських та підлікує хроніків навіки.
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23.07.2023 19:57 Ответить
От як би туди з арти влупить!
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23.07.2023 19:59 Ответить
Копошится прямо как опарыши в трупе.
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23.07.2023 20:54 Ответить
На так купу підарів треба більше гранат! Туди б касетку кинути...
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23.07.2023 21:38 Ответить
в своем ротике его х поищи, то-то из него одно лайно на США льется.
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23.07.2023 22:33 Ответить
Скільки ж їх там на мм2? Мабуть нєчєрнозємьє їхнєє зовсім опустєло...
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24.07.2023 10:07 Ответить
 
 