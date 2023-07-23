Сброс боеприпаса с дрона на российские позиции. ВИДЕО
В сеть попало видео того, как воины аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады сбрасывают боеприпасы с дрона на позиции россиян под Бахмутом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы в соцсетях.
Отмечается, что работают дроны ударной аэроразведки 30-й бригады под Бахмутом.
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показать весь комментарий23.07.2023 19:26
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показать весь комментарий23.07.2023 19:59
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Вибачте, не можу чомусь вставити зображення, перепробував пару перевірених хостингів і форматів ((
зато видосик.