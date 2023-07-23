FPV-дрон ликвидировал четырех оккупантов в блиндаже. ВИДЕО
Операторы дрона-камикадзе обнаружили бегущих в блиндаж оккупантов. Из FPV-дрона было ликвидировано по меньшей мере четырех российских солдат
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.
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