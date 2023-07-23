РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11079 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 865 19

FPV-дрон ликвидировал четырех оккупантов в блиндаже. ВИДЕО

Операторы дрона-камикадзе обнаружили бегущих в блиндаж оккупантов. Из FPV-дрона было ликвидировано по меньшей мере четырех российских солдат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

Смотрите также: Бойцы 54-й ОМБр ликвидировали живую силу врага на одном из направлений фронта. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) дроны (3912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Вжык вжык и ты уже в ********** раю))
показать весь комментарий
23.07.2023 16:49
+13
Кацап на последней секунде видео требует отдельную ложу на концерте кабздона.
показать весь комментарий
23.07.2023 17:15
+11
Здохли. То стадія агонії через хвилину буде лежати.
показать весь комментарий
23.07.2023 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вжык вжык и ты уже в ********** раю))
показать весь комментарий
23.07.2023 16:49 Ответить
На концерті Кобздоха !
показать весь комментарий
23.07.2023 17:39 Ответить
А при чому тут "Спільнота Стерненка" ?
показать весь комментарий
23.07.2023 18:05 Ответить
А що не всі здохли? Бойову частину треба значно більше.
показать весь комментарий
23.07.2023 16:55 Ответить
Здохли. То стадія агонії через хвилину буде лежати.
показать весь комментарий
23.07.2023 17:00 Ответить
Переселення душ у світ вічноі охоти
показать весь комментарий
23.07.2023 16:57 Ответить
Кацап на последней секунде видео требует отдельную ложу на концерте кабздона.
показать весь комментарий
23.07.2023 17:15 Ответить
FPV дрони класна і дишева штука як для штурму окопів так і техніки. Доречі зараз біля Роботіно пздц, як їх нам невистачає. Чекаємо ввечері надіюсь на хороші новини
показать весь комментарий
23.07.2023 17:17 Ответить
Роботине має успіхи ще зранку,реально важко, але сунуть фронт вперед. Кремінна, також була жесть,але резерви підійшли, арта працює
показать весь комментарий
23.07.2023 17:35 Ответить
Відео мінімум декілька тижнів
показать весь комментарий
23.07.2023 17:18 Ответить
У російських пабліках вже тисячі таких самих знищень воїнів ЗСУ. Радіти нічому.
показать весь комментарий
23.07.2023 17:26 Ответить
Так тому що у орків їх в в три рази більше, ще й волонтерам завести важко
показать весь комментарий
23.07.2023 17:34 Ответить
Конашенков збив 433 літака ЗСУ при наявних 207 на 2018-й рік і по 10 снарядів хаймерсів щодня і т.д.
показать весь комментарий
23.07.2023 18:09 Ответить
не гони.
є інфа що за останній час 75% наших загиблих ВСУ від безпілотників...
А при тому що Московія налагодила їх штамповку і розширює виробництво в той час як у нас розкрадають гроші і клепають кіносеріали та відосики...
показать весь комментарий
23.07.2023 18:35 Ответить
Коли кажуть "є інфа" без посилання, то це говновкид від тупих для тупих.
показать весь комментарий
23.07.2023 18:39 Ответить
Двері не закрили.
показать весь комментарий
23.07.2023 17:58 Ответить
хотілось би так... щоб 4, 5, 6... хочу бачити хоч одного... без ноги, голови...
показать весь комментарий
23.07.2023 18:26 Ответить
Військкомат далеко? Туди звернись, допоможуть побачити.
показать весь комментарий
23.07.2023 18:55 Ответить
дуже дешевою посмердюєш, пофантазуй ще... писати на сараї можна різну хрінь... а там всього-навсього дрова лежать.
показать весь комментарий
23.07.2023 19:55 Ответить
 
 