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Москву ночью атаковали беспилотники

москва

Ночью 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили об атаке беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Московские власти заявили, что около 4 утра российская столица подверглась атаке БпЛА.

"Зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", - написал городской голова Москвы Сергей Собянин.

Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве.

"Прозвучал взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

ТАСС также сообщало, что обломки еще одного беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, 17. Эта точка находится в центре Москвы, недалеко от здания министерства обороны России, парка им. Горького и набережной Москвы-реки.

Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась нанести удар "по объектам на территории Москвы" с помощью двух беспилотных летательных аппаратов.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крах", - утверждают в минобороны.

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беспилотник (3559) москва (3072) атака (373)


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Топ комментарии
+51
Фсбешна провокація для замилювання злочину в Одесі. Нічого нового.
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24.07.2023 06:34
+44
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24.07.2023 06:33
+34
Вот все чем мы можем им ответить к сожалению. Пшик(
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24.07.2023 06:30
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24.07.2023 09:23 Ответить
Москва это отвлекающий маневр . основной удар был нанесен по Крыму
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24.07.2023 09:22 Ответить
Главное не останавливаться.
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24.07.2023 09:24 Ответить
что именно этот манёвр должен был отвлечь?
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24.07.2023 09:32 Ответить
Це для пересічного ватника вплив психологічних, хіба що. Але це краще чим нічого.
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24.07.2023 12:39 Ответить
Вот вам і вся війна. "Ви воюйте, але не вбивайте, ну і що що вас вбивають, але вбивати у відповідь то не гуманно". Я до того що на кожний виліт по містах України повинна була бути адекватна відповідь... Якщо ці беспілотники по москвабаду наші то це і сміх і гріх. мокшанська провокація, то вона вдалася. Майже за рік зроблено 0. Зато мости новенькі є. Для ракет. А мокші налагодили під санкціями, виробництво беспілотників.іран зібрав новий беспілотники здатний летіти до 1000 км. А в нас немає не санкцій, доступ до всіх технологій. І проросійський, безтолковий Антонов. І результат який летить до абсолютного нічого. Якби не волонтери то ніхрена би не було. Дуже хочеться щоб я сильно помилявся. І у нас в рукаві повний набір козирів. Просто ще не час... Але розуміючи наскільки не компетентна у нас влада. І дивлячись як останні ресурси і гроші наших "союзників" розкрадаються та витрачаються на пропаганду для внутрішньої аудиторії. То віриться в це дуже важко. Той же Порошенко з усім його недолугими піаром, фінансує новий реб. Може то і піар. Але він особливо не розкидається словами. І я впевнений що цей реб буде. Обрали 'нові лиця(морди)' блін
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24.07.2023 09:28 Ответить
Глава Минцифры Украины Михаил Федоров прокомментировал в своем телеграм-канале атаку беспилотников на Крым утром 24 июля.
«Что бы там ни происходило, но этого будет больше», - говорится в сообщении министра.
Федоров не уточнил, кто именно стоит за отправкой беспилотников. Также он напрямую не указал на причастность Украины к атаке беспилотников. В то же время Федоров заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) становятся менее эффективными.
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24.07.2023 09:30 Ответить
Ви в цих високодуховних лицях бачите хоч крихту слов'янської крові? Мокша, мордва, ерзя ітп.
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24.07.2023 09:32 Ответить
Хлас узкий, значит гузкий, гибрид чухны с манголами.
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24.07.2023 09:42 Ответить
Цікавить суто технічний момент: зазвичай коли безпілотники летять на москву, частина їх втрачають контроль . Це результат роботи РЕБ, чи московити гасять сигнал GPS по всій москві, чи що ?

І цікаво, шахеди схильні до втрати контролю через РЕБ ?
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24.07.2023 09:35 Ответить
Гасить нада спутники на их частоте и объектово, тада шахрезадницам писда. ПС. Мардва так гасит старклинк.
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24.07.2023 09:45 Ответить
*****, о чем ты? Какой старлинк какая мардва гасит? Ты бы в школу сходил подучился!
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24.07.2023 10:44 Ответить
Я в этой теме больше, чем тебе лет, игпердило.
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24.07.2023 13:25 Ответить
який у цьому сенс?

є заводи по виробництву БПЛА, є великі хаби газогонів, є ще багато складів, аеропортів, звідки злітають бомбити нас

нахєр витрачати час та ресурс на мацкву?
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24.07.2023 10:01 Ответить
психологічний вплив. ви ж бачите як мордор виє "давайтє бить по правительству в Києвє!". Тобто для них подібні удари - дуже знакові незважаючи на сенс. Та й пересічні орки мають розуміти, що сво - це не про "охоту на хохлов", а пряма небезпека для них самих.
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24.07.2023 10:48 Ответить
Парашка веде проти України гібридну війну.
В ній інформаційна компонента має не менше значення, ніж реальність.
А часто навіть і більше.
Тому це передусім інформаційний удар по ворогу. А також, можливо, перевірка системи, шляхів, ворожої ППО і т.д.

Навряд чи перемога України буде виглядати як танки ЗСУ на коричневій площі.
Але це точно буде пов'язано з падінням хунти щура, в т.ч. за допомогою інформаційних засобів.
Недобунт nigapa прігожіна мав мізерний військовий ефект. Але він викликав колосальні інформаційні політичні і психологічні розлами в системі влади т.зв. рф.
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24.07.2023 10:54 Ответить
Таке враження, що там замість бойової частини якісь пітарди.
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24.07.2023 10:12 Ответить
Якщо цей пшик - відповідь Зелі за Одесу, то нам п"здець...
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24.07.2023 10:37 Ответить
За что???
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24.07.2023 10:39 Ответить
Эти БПЛА пока просто предупреждение и сообщение о возможностях...
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24.07.2023 10:53 Ответить
Стидоба просто, якщо це наші "генії" сотворили. Стидоба і розписування у своїй абсолютній нікчемності і безпомічності. За руйнування Одеси - нікчемний пук па Масквє? Жалюгідно.
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24.07.2023 11:43 Ответить
Що цікаво, дрони того ж типу, що і минулого разу. Оригінальної конструкції - "крила навпаки".
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24.07.2023 12:01 Ответить
Да это у них внутренние разборки, гражданская война, Украина-то здесь при чём? Москвичи сами себя убивают.
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24.07.2023 12:46 Ответить
Надо бить не по крышам а по подстанциям и газораспределителям,тогда пересичный ********** вкусит все прелести сво.
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24.07.2023 12:57 Ответить
Беспилотники ударили по беспородникам
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24.07.2023 13:02 Ответить
Zēr gūt.
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24.07.2023 16:41 Ответить
смысл в этих пукалках??!
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25.07.2023 00:09 Ответить
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