Москву ночью атаковали беспилотники
Ночью 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили об атаке беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Московские власти заявили, что около 4 утра российская столица подверглась атаке БпЛА.
"Зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", - написал городской голова Москвы Сергей Собянин.
Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве.
"Прозвучал взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
ТАСС также сообщало, что обломки еще одного беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, 17. Эта точка находится в центре Москвы, недалеко от здания министерства обороны России, парка им. Горького и набережной Москвы-реки.
Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась нанести удар "по объектам на территории Москвы" с помощью двух беспилотных летательных аппаратов.
"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крах", - утверждают в минобороны.
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«Что бы там ни происходило, но этого будет больше», - говорится в сообщении министра.
Федоров не уточнил, кто именно стоит за отправкой беспилотников. Также он напрямую не указал на причастность Украины к атаке беспилотников. В то же время Федоров заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) становятся менее эффективными.
І цікаво, шахеди схильні до втрати контролю через РЕБ ?
є заводи по виробництву БПЛА, є великі хаби газогонів, є ще багато складів, аеропортів, звідки злітають бомбити нас
нахєр витрачати час та ресурс на мацкву?
В ній інформаційна компонента має не менше значення, ніж реальність.
А часто навіть і більше.
Тому це передусім інформаційний удар по ворогу. А також, можливо, перевірка системи, шляхів, ворожої ППО і т.д.
Навряд чи перемога України буде виглядати як танки ЗСУ на коричневій площі.
Але це точно буде пов'язано з падінням хунти щура, в т.ч. за допомогою інформаційних засобів.
Недобунт nigapa прігожіна мав мізерний військовий ефект. Але він викликав колосальні інформаційні політичні і психологічні розлами в системі влади т.зв. рф.