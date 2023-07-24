Москву ночью атаковали беспилотники

Ночью 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили об атаке беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Московские власти заявили, что около 4 утра российская столица подверглась атаке БпЛА.

"Зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", - написал городской голова Москвы Сергей Собянин.

Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве.

"Прозвучал взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

ТАСС также сообщало, что обломки еще одного беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, 17. Эта точка находится в центре Москвы, недалеко от здания министерства обороны России, парка им. Горького и набережной Москвы-реки.

Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась нанести удар "по объектам на территории Москвы" с помощью двух беспилотных летательных аппаратов.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крах", - утверждают в минобороны.

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