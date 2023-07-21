В Москве задержан известный донецкий террорист Губарев. ВИДЕО

Во время судебного процесса в Москве над известным российским террористом Игорем Гиркиным был задержан известный донецкий террорист Павел Губарев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

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