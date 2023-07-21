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В Москве задержан известный донецкий террорист Губарев. ВИДЕО

Во время судебного процесса в Москве над известным российским террористом Игорем Гиркиным был задержан известный донецкий террорист Павел Губарев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Также смотрите: Рашисты в Мариуполе арестовали более 10 тыс. гражданских, дальнейшая их судьба неизвестна, - Андрющенко. ВИДЕО

задержание (6675) москва (3073) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+52
Клуб опущенних патріотів
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21.07.2023 19:44
+47
Пошли зачистки. 1937 год! Здрасте
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21.07.2023 19:44
+46
не може не "нравітся- коли кацап з кацапом *********"!
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21.07.2023 19:47
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Алкашня vs Наркоманы 3:0
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21.07.2023 20:18 Ответить
Za čte?
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21.07.2023 20:19 Ответить
клуб опущених підріотов. шо там мася калашніков? намєдні дуже багато крамоли вибздів
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21.07.2023 20:23 Ответить
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21.07.2023 20:24 Ответить
позор,підори
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21.07.2023 20:36 Ответить
Фошиздская хунта задєржала народнава губєрнатора наваросії Пашу Губарєва прямо на мітінгє?
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21.07.2023 20:40 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/21/7412403/ Власти ЮАР таки согласились выписать ордер на арест Путина
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21.07.2023 20:42 Ответить
а в тюрьме щас ужин , макароны
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21.07.2023 20:43 Ответить
какие макароны ? они щас на швабре сидят
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21.07.2023 22:29 Ответить
теперь мобилизуют прямо с тюрьмы обох
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21.07.2023 20:46 Ответить
Вони мріяли попасти у Вагнер !
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21.07.2023 20:49 Ответить
Теперь только в "Шторм-Z"...
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21.07.2023 21:37 Ответить
Губарева уже отпустили.
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22.07.2023 00:02 Ответить
Не унывайте пацаны...
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21.07.2023 20:50 Ответить
А на росії-то тепер кожен день по терористу арештовують! Тенденція, однако...
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21.07.2023 20:56 Ответить
вікі нагадала хто такий паша губарєв

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21.07.2023 20:58 Ответить
повний Тєрмідор-єц !

(19/20 липня - 17/18 серпня) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 французького республіканського календаря , встановленого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82 Конвентом у Франції
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21.07.2023 21:02 Ответить
Просто еще раз посмотрите/послушайте речи главного лысого петуха перед его "маршем справедливости" на москву и сегодняшними арестами бамбасских боевиков, и вы прозреете
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21.07.2023 21:03 Ответить
"клуб рассаженних *********" ))
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21.07.2023 21:05 Ответить
*******.
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21.07.2023 21:10 Ответить
Пыня шептуна пускает, начал зачищать потенциальных свидетелей для Гааги.
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21.07.2023 21:15 Ответить
После горькавого . губошлеп пошел... Стесняюсь спросить , бо пыня для Гааги - наиценнейший свидетель, может потянуть за собой всю шоблу... типо, кто решится заявить , шо мы, кацапы, осознали свое заблуждение, потому и сделали из пыни муаммара-2 ( на вершине его заката). А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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21.07.2023 21:22 Ответить
Якась метушня підаров з телефонами на болотах. Не цікаво.
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21.07.2023 21:16 Ответить
России - позор! Слава Украине!
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21.07.2023 21:26 Ответить
Який він терорист? Трепло паскудне. На більше не тягне.
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21.07.2023 21:36 Ответить
"знакова фигура" блд, кому це лайно порібне
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21.07.2023 21:54 Ответить
Два брата акробата: один - Хрен, другий - Лопата!
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21.07.2023 22:09 Ответить
путлep таки обоcpaлся и убирает всех т.н. "пассионариев", которые могут замутить новый мятеж
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21.07.2023 22:49 Ответить
Интересно. А кому российская публика кричит позор? Ментам или Губареву? Думается мне, что ментам
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21.07.2023 23:30 Ответить
Ой лишенько.Великі національні герої новоросії стали пазором для росії.Чи може то масовка щось переплутала
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22.07.2023 00:10 Ответить
Чекаємо на нові "жести доброї волі"
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22.07.2023 00:46 Ответить
Представляю себе, как русские фашисты сейчас обозлятся против путлера )
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22.07.2023 02:49 Ответить
яке безладдя...
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22.07.2023 07:08 Ответить
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