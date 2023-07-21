В Москве задержан известный донецкий террорист Губарев. ВИДЕО
Во время судебного процесса в Москве над известным российским террористом Игорем Гиркиным был задержан известный донецкий террорист Павел Губарев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
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(19/20 липня - 17/18 серпня) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 французького республіканського календаря , встановленого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82 Конвентом у Франції