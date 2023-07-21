У Москві затримали відомого донецького терориста Губарєва. ВIДЕО

Під час судового процесу у Москві над відомим російським терористом Ігорем Гіркіним було затримано відомого донецького терориста Павла Губарєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

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