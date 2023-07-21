УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11295 відвідувачів онлайн
Новини Відео
29 502 135

У Москві затримали відомого донецького терориста Губарєва. ВIДЕО

Під час судового процесу у Москві над відомим російським терористом Ігорем Гіркіним було затримано відомого донецького терориста Павла Губарєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський суд арештував терориста Гіркіна на два місяці

Автор: 

затримання (4339) москва (1245) Гіркін Ігор (189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
Клуб опущенних патріотів
показати весь коментар
21.07.2023 19:44
+47
Пошли зачистки. 1937 год! Здрасте
показати весь коментар
21.07.2023 19:44
+46
не може не "нравітся- коли кацап з кацапом *********"!
показати весь коментар
21.07.2023 19:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Алкашня vs Наркоманы 3:0
показати весь коментар
21.07.2023 20:18 Відповісти
Za čte?
показати весь коментар
21.07.2023 20:19 Відповісти
клуб опущених підріотов. шо там мася калашніков? намєдні дуже багато крамоли вибздів
показати весь коментар
21.07.2023 20:23 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2023 20:24 Відповісти
позор,підори
показати весь коментар
21.07.2023 20:36 Відповісти
Фошиздская хунта задєржала народнава губєрнатора наваросії Пашу Губарєва прямо на мітінгє?
показати весь коментар
21.07.2023 20:40 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/21/7412403/ Власти ЮАР таки согласились выписать ордер на арест Путина
показати весь коментар
21.07.2023 20:42 Відповісти
а в тюрьме щас ужин , макароны
показати весь коментар
21.07.2023 20:43 Відповісти
какие макароны ? они щас на швабре сидят
показати весь коментар
21.07.2023 22:29 Відповісти
теперь мобилизуют прямо с тюрьмы обох
показати весь коментар
21.07.2023 20:46 Відповісти
Вони мріяли попасти у Вагнер !
показати весь коментар
21.07.2023 20:49 Відповісти
Теперь только в "Шторм-Z"...
показати весь коментар
21.07.2023 21:37 Відповісти
Губарева уже отпустили.
показати весь коментар
22.07.2023 00:02 Відповісти
Не унывайте пацаны...
показати весь коментар
21.07.2023 20:50 Відповісти
А на росії-то тепер кожен день по терористу арештовують! Тенденція, однако...
показати весь коментар
21.07.2023 20:56 Відповісти
вікі нагадала хто такий паша губарєв

показати весь коментар
21.07.2023 20:58 Відповісти
повний Тєрмідор-єц !

(19/20 липня - 17/18 серпня) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 французького республіканського календаря , встановленого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82 Конвентом у Франції
показати весь коментар
21.07.2023 21:02 Відповісти
Просто еще раз посмотрите/послушайте речи главного лысого петуха перед его "маршем справедливости" на москву и сегодняшними арестами бамбасских боевиков, и вы прозреете
показати весь коментар
21.07.2023 21:03 Відповісти
"клуб рассаженних *********" ))
показати весь коментар
21.07.2023 21:05 Відповісти
*******.
показати весь коментар
21.07.2023 21:10 Відповісти
Пыня шептуна пускает, начал зачищать потенциальных свидетелей для Гааги.
показати весь коментар
21.07.2023 21:15 Відповісти
После горькавого . губошлеп пошел... Стесняюсь спросить , бо пыня для Гааги - наиценнейший свидетель, может потянуть за собой всю шоблу... типо, кто решится заявить , шо мы, кацапы, осознали свое заблуждение, потому и сделали из пыни муаммара-2 ( на вершине его заката). А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
показати весь коментар
21.07.2023 21:22 Відповісти
Якась метушня підаров з телефонами на болотах. Не цікаво.
показати весь коментар
21.07.2023 21:16 Відповісти
России - позор! Слава Украине!
показати весь коментар
21.07.2023 21:26 Відповісти
Який він терорист? Трепло паскудне. На більше не тягне.
показати весь коментар
21.07.2023 21:36 Відповісти
"знакова фигура" блд, кому це лайно порібне
показати весь коментар
21.07.2023 21:54 Відповісти
Два брата акробата: один - Хрен, другий - Лопата!
показати весь коментар
21.07.2023 22:09 Відповісти
путлep таки обоcpaлся и убирает всех т.н. "пассионариев", которые могут замутить новый мятеж
показати весь коментар
21.07.2023 22:49 Відповісти
Интересно. А кому российская публика кричит позор? Ментам или Губареву? Думается мне, что ментам
показати весь коментар
21.07.2023 23:30 Відповісти
Ой лишенько.Великі національні герої новоросії стали пазором для росії.Чи може то масовка щось переплутала
показати весь коментар
22.07.2023 00:10 Відповісти
Чекаємо на нові "жести доброї волі"
показати весь коментар
22.07.2023 00:46 Відповісти
Представляю себе, как русские фашисты сейчас обозлятся против путлера )
показати весь коментар
22.07.2023 02:49 Відповісти
яке безладдя...
показати весь коментар
22.07.2023 07:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 