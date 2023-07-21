Російський суд арештував терориста Гіркіна на два місяці

У Росії суд арештував терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна до 18 вересня. Йому висунуто звинувачення за статтею про екстремізм.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Міщанський суд Москви 21 липня за клопотанням слідства відправив під арешт російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

"Обрати стосовно Гіркіна запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном до 18 вересня 2023 року", - оголосила постанову суддя Олеся Менделєєва.

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Як повідомлялося, Стрєлков був затриманий у рамках кримінальної справи про заклики до здійснення екстремістської діяльності (частина 2 статті 280 КК РФ). З матеріалів, оголошених у суді, випливає, що у п'ятницю йому було висунуто звинувачення. Згідно з матеріалами слідства, Стрєлков не визнає провини і зі слідством не співпрацює.