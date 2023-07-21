Російський суд арештував терориста Гіркіна на два місяці
У Росії суд арештував терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна до 18 вересня. Йому висунуто звинувачення за статтею про екстремізм.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Міщанський суд Москви 21 липня за клопотанням слідства відправив під арешт російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.
"Обрати стосовно Гіркіна запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном до 18 вересня 2023 року", - оголосила постанову суддя Олеся Менделєєва.
Як повідомлялося, Стрєлков був затриманий у рамках кримінальної справи про заклики до здійснення екстремістської діяльності (частина 2 статті 280 КК РФ). З матеріалів, оголошених у суді, випливає, що у п'ятницю йому було висунуто звинувачення. Згідно з матеріалами слідства, Стрєлков не визнає провини і зі слідством не співпрацює.
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Гиркин просит о домашнем аресте: "Я не скроюсь за границей, это смешно. Я осужден Гаагским трибуналом и меня ищет "Интерпол"
А чи Гіркин був удостоєний звання "іноагента" як зірка помийного супротиву - Булька Латиніна?!! От то-то!!
По словам адвоката Александра Молохова, дело против Стрелкова завели из-за двух постов в телеграме, опубликованных 25 мая 2023 года.
В них он «выразил мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков»
«Там анализируются два этих поста от 25 мая 2023 года, вот эта крымская проблематика и вопрос про безобразие, если не выплачивается денежное довольствие», - говорит адвокат.
По словам Молотова, «в деле есть лишь какой-то непонятный опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение», пишет ТГ-канал "Медиазона".
Главный принцип совково-россияцкого правосудия давно известен:
"Был бы человек, а статья найдётся."
А вообще-то, очень хорошо, что ВЧК-КГБ-ФСБ начинает пожирать своих сукиных детей.
Глядишь, очередь дойдёт и до сукиных сынов типа Царёва-Губарёва.
А потом и Ходаковского с Безлером кончат...
"Прибирають" виконавців по захопленню влади в Україні.
Гиркин сделал своим заявлением о стенокардии шикарный подарок своей родной конторе ФСБ:
через месяц скоропостижно сдохнет в Лефортово, а пресс-служба ФСБ сообщит, что "покойный уже много лет страдал стенокардией".
В самом деле какой-то фрик-реконструктор: доигрался в войнушку, придурок.
то всьо правда.
....згадаємо події одного травневого вечора 2020 року на київському Подолі.
Дмитро Гордон сидить у своєму офісі і бере інтерв'ю у Ігоря Стрєлкова, називаючи його при цьому "людиною переконань", "історичною особистістю". Інтерв'ю триває майже чотири години, і ще до його закінчення біля будівлі, обвішаної портретами Гордона, збираються кілька десятків протестувальників, для яких сам факт розмови українського журналіста з цим персонажем перебував далеко за межею нормальності.
Стіни офісу Гордона, які постраждали в результаті цього протесту, - найкращий доказ того, що з Гіркіним в Україні "не все так однозначно".
Хтось навіть порівнював його з Олексієм Арестовичем: мовляв, і той, і той своїми проповідями здіймають моральний дух українців під час війни, яку проти них розв'язала Росія, але є нюанс.
І нюанс цей полягає в тому, що Стрєлков критикує російську військову та політичну верхівку не за те, що вони розпочали загарбницьку війну в центрі Європи. Йому не подобається те, що російська армія недостатньо ефективно знищує українців.
Підсвідоме прагнення підтримувати Стрєлкова в його принижувальних оцінках на адресу його власної держави - означає вболівати за те, щоб війна проти України була ще кривавішою, ніж зараз.
Арешт, безперечно, - на користь Міноборони. І це один із наслідків заколоту Пригожина: армія отримала більше політичних можливостей придушувати своїх супротивників у публічному просторі.
кормити тільки салом з віагрою.
https://youtu.be/UGG5Wyl_PFs Детальніше тут
Гіркін мав би розкаятися в тому, що почав робити в 2014 році, скільки людей загинуло...
Посадить Гирькина с Навальным в одну камеру!