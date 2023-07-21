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Российский суд арестовал террориста Гиркина на два месяца

гіркін

В России суд арестовал террориста Игоря Стрелкова-Гиркина до 18 сентября. Ему предъявлены обвинения по статье об экстремизме.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, передаёт Цензор.НЕТ.

Мещанский суд Москвы 21 июля по ходатайству следствия отправил под арест российского террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.

"Избрать в отношении Гиркина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 сентября 2023 года", - огласила постановление судья Олеся Менделеева.

Также читайте: Арест Путина на саммите будет объявлением войны России, - президент ЮАР Рамафоса

Как сообщалось, Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Из материалов, оглашенных в суде, следует, что в пятницу ему было предъявлено обвинение. Согласно материалам следствия, Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает.

арест (10454) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+21
Навальний..Гіркин..Пригожин...ото усе клуб сидівших патріотов?!))

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21.07.2023 19:33
+17
Під@р vs під@р@с.
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21.07.2023 19:39
+15
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21.07.2023 19:34
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Правила форума Совет форумчан
Два місяці вчитимуть як треба до царя звертатися. А там може до Суровікіна приєднається.
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21.07.2023 19:31 Ответить
показуха якась - в обвинувачені тільки якась невнятна експертиза від інституту криміналістики ФСБ - тобто від беспосередніх хазяїв гіркіна
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21.07.2023 20:14 Ответить
В тих жабогадючих відносинах зараз чорт ногу зламає.
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21.07.2023 20:49 Ответить
шо с пирожыным? сбил не боинг а руских ванек на казенном имуществе...
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22.07.2023 11:09 Ответить
rjadom s navalnim pust posjadjat - tam intyrnet e - mozlivo bude roliki zalivati vmesti s debilom kalashnikom
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21.07.2023 19:31 Ответить
Йому загрожує до п'яти років ув'язнення
Гиркин просит о домашнем аресте: "Я не скроюсь за границей, это смешно. Я осужден Гаагским трибуналом и меня ищет "Интерпол"



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21.07.2023 19:32 Ответить
Гаага, розшук то всьо до звезди))

А чи Гіркин був удостоєний звання "іноагента" як зірка помийного супротиву - Булька Латиніна?!! От то-то!!
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21.07.2023 19:39 Ответить
при стенокардії і прочих болячках подорожник не допомогає. а от "клєтчатоє одіяло" працювало супер! ))
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21.07.2023 20:01 Ответить
Сів у камеру Гіркіним, а вийде на волю Діркіним.
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21.07.2023 20:05 Ответить
Вам там всим нема куди бігти! Всі вбивці!
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21.07.2023 20:35 Ответить
московия - один большой ГУЛАГ... не я сказал
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22.07.2023 11:13 Ответить
Навальний..Гіркин..Пригожин...ото усе клуб сидівших патріотов?!))

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21.07.2023 19:33 Ответить
натиснув би "мені подобається" - але це піда-ри не подобаються
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22.07.2023 11:14 Ответить
Арештували би *****, одразу б багатьох проблем позбулись.
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21.07.2023 19:33 Ответить
Презедент африканьскої країни, де повинен видьбутись якийсь саміт, з полегшенням сказав - він, *****(це вже від мене), на цей саміт не приїде. І нам не прийдеться йоьго заарештовувати(вони у полі міжнародного суда), - приїде кобила.
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22.07.2023 11:02 Ответить
Стрелкову в качестве призывов к экстремизму вменяются два поста в телеграме о Крыме и невыплатах военным

По словам адвоката Александра Молохова, дело против Стрелкова завели из-за двух постов в телеграме, опубликованных 25 мая 2023 года.

В них он «выразил мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков»

«Там анализируются два этих поста от 25 мая 2023 года, вот эта крымская проблематика и вопрос про безобразие, если не выплачивается денежное довольствие», - говорит адвокат.

По словам Молотова, «в деле есть лишь какой-то непонятный опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение», пишет ТГ-канал "Медиазона".
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21.07.2023 19:34 Ответить
Не имеет никакого значения то обстоятельство, два поста написал Гиркин или 222.

Главный принцип совково-россияцкого правосудия давно известен:

"Был бы человек, а статья найдётся."

А вообще-то, очень хорошо, что ВЧК-КГБ-ФСБ начинает пожирать своих сукиных детей.

Глядишь, очередь дойдёт и до сукиных сынов типа Царёва-Губарёва.

А потом и Ходаковского с Безлером кончат...
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21.07.2023 23:40 Ответить
Губаря теж вже арештували.
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22.07.2023 00:45 Ответить
Черговий жабо-гадюкін. Дрібничка, але приємно.
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21.07.2023 19:34 Ответить
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21.07.2023 19:34 Ответить
Під@р vs під@р@с.
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21.07.2023 19:39 Ответить
такие молодые и тюрма еще впереди
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22.07.2023 11:15 Ответить
На перший раз вирішили трохи полякати, аби знав своє місце і трохи попустився. А далі буде видно...
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21.07.2023 19:35 Ответить
Губарєв вирішив вписатися його теж пов'язали
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21.07.2023 19:35 Ответить
За краще б одразу викинули з вікна з 17-го поверху.
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21.07.2023 19:36 Ответить
А йому касапи винні... саме це гімно третину України захопило..бо касапи їпуть своїх героїв, а гемороям пам'ятники ставлять..
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21.07.2023 19:37 Ответить
Гарний урок для поціновувачів "руцкава міра".
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21.07.2023 19:40 Ответить
Это их ничему не учит. Они привыкли ходить по граблям
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21.07.2023 19:46 Ответить
Використані презервативи підлягають утилізації
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21.07.2023 20:13 Ответить
хм.... а в камері він раптово покінчить життя самогубством...
"Прибирають" виконавців по захопленню влади в Україні.
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21.07.2023 19:38 Ответить
А кувалдою слабо?
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21.07.2023 19:39 Ответить
Тільки по пальцях, бо по голові, то буде дуже швидкий "вихід".
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21.07.2023 19:42 Ответить
"Шта" з великого розуму "наїхав" на ху@ло з-за Стрєлкова, але спинний мозок ліквідував загрозу.

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21.07.2023 19:39 Ответить
Ну Олежка в принципе не просыхает))
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21.07.2023 19:43 Ответить
Царев смутно заподозрил, что однажды дело дойдет и до него

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21.07.2023 19:46 Ответить
Конечно это не Гага - Леди Гага выглядит совсем по другому))
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21.07.2023 21:03 Ответить
Якшо там царьови вже починають відкрито квакати зі своїх норок, то справи у кацапстані справді кепські. Ше й гроші закінчуються...
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21.07.2023 19:47 Ответить
лишат гражданства и вышлют в Днеп
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21.07.2023 19:53 Ответить
Зря Игорьиваныч про стенокардию заикнулся: теперь есть все шансы "случайно" умереть в камере от сердечного приступа
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21.07.2023 19:41 Ответить
Щоб у російській тюрмі склеїти ласти від серцевого нападу не потрібно мати жодної хвороби, це нікого не лякає. Там серцевий напад і синяки по всьому тілу може дати або навіть розрив внутрішніх органів викликати. Але все одно залишається серцевим нападом. Клімат там, мабуть, такий....
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21.07.2023 20:55 Ответить
От і я про це подумав
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21.07.2023 20:57 Ответить
Очень точное замечание сделал ув. Магирус :

Гиркин сделал своим заявлением о стенокардии шикарный подарок своей родной конторе ФСБ:

через месяц скоропостижно сдохнет в Лефортово, а пресс-служба ФСБ сообщит, что "покойный уже много лет страдал стенокардией".
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21.07.2023 23:45 Ответить
Якій він ігарь іванич? Упирь він, катувавший та вспарувавший животи проукраїнським депутатам на Донетчині!
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22.07.2023 07:30 Ответить
земля металлом
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21.07.2023 19:46 Ответить
Ахренеть. И вот это малохольное чмо наделало такого вреда в свое время. Прям, предводитель дворянства, злодей на сцене. Аж стыдно.
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21.07.2023 19:47 Ответить
Ёмко высказался ув. Дмитрий Авдеев про малохольного Гиркина.

В самом деле какой-то фрик-реконструктор: доигрался в войнушку, придурок.
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21.07.2023 23:53 Ответить
бункерному "нампи#да" на свободе не нужен и сердечко у него шалит так это повод отбросить копыта раньше срока...
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21.07.2023 19:48 Ответить
а пропонували же тобі у вагнер йти, зараз би у лукашенки картоплю збирав)
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21.07.2023 19:57 Ответить
Могут и в Гаагу слить.
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21.07.2023 19:58 Ответить
Я тож об этом подумал, кремляди мечтают о хоть каком то договорряке, а так гиркина отдадут типа жест доброй воли, для кремлядей он бесполезен, а так хоть что то вымутят.
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22.07.2023 07:47 Ответить
Може самі повісять. Тьху, тьху, тьху.
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21.07.2023 19:59 Ответить
думаю, между рашкой и Гаагой Гиркин бы выбрал Гаагу, но кто ему доктор, мог бы сам себя слить в СБУ еще и денег заработать и спокойно себе отдыхать в комфортабельной тюрьме за границей, а если бы пошел на сделку со следствием, то возможно бы даже и дали не так уж и много. Но дебил что с него взять.
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21.07.2023 20:02 Ответить
Ні ні ні, воно повинно плавати з вспоротим пузом по Дніпру, а коли вздується, піднят на висоту 11 км і скинуте над Донецьком.
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21.07.2023 20:02 Ответить
Видно в мордорі закінчуються гроші і товари. Будуть вимінювати в Гаагу за продукти і зняття санкцій. карліку приготуватись.
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21.07.2023 20:03 Ответить
Да срать .... что новостей нет обсуждать какую то падаль
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21.07.2023 20:04 Ответить
Я увесь час дивувався як це фюрер всєя лаптєй дозволяє йому ляпати язиком. Аж воно ось.
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21.07.2023 20:07 Ответить
цей Диркин хоч и кацап але принциповий був, буду навіть скучати за його скигленням
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21.07.2023 20:16 Ответить
А все говорили что у картавого надёжная крыша.
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21.07.2023 20:08 Ответить
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21.07.2023 20:15 Ответить
м-да-да.
то всьо правда.
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21.07.2023 21:59 Ответить
Та же самая статья для Навального .... 20 лет и Гиркину та же самую статью ..... тоже 20 лет грозить.
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21.07.2023 20:18 Ответить
После того, как Путину доложили, что Гиркин назвал его "мокрицей" Путин был взбешон и отдал приказ "Убрать!". Немцова за слова "*******" застрелили на мосту по приказу Путина. Но тут ФСБ засуетилось за своего полковника и чтобы его также не ликвидировали на улице, решило его официально арестовать, официально судить и официально отправить в СИЗО с одной целью - сохранить Гиркину жизнь. А там, глядишь, через пару месяцев плешивая мокрица успокоится, так хоть этот полковник ФСБ останется в живых...
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21.07.2023 22:21 Ответить
Дозвиздівся 😅 ,,23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее «пустить пыль в глаза» значительной части населения""(це він написав про путіна в телеграмі))😂
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21.07.2023 20:20 Ответить
Таки дійсно ніЦтожество та ще й сцикло. На реально беззахисного гіркінда наїхало, а на прігожина з його армією засцяло. А гіркінда реально шкода. Хто ж тепер правду-матку різати буде?
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21.07.2023 20:41 Ответить
Не слід забувати про всі його ,.подвиги" і про те, щ його ,,опозиційність" полягає в тому, що він докоряв Путіну, що він недостатньо жорстокий до України.
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21.07.2023 21:58 Ответить
Схоже по справі малазійського Боїнга за ху@ла в Гаазі на нарах буде чалітца Гіркін, а Губарєв піде пріцепом, як той, хто власноруч заряжав Бук Всі ці затримання та зникнення з поля зору Суровікіна та інших москальських генералів, які повірили в фейковий "заколот", каже про те, що Прігожин місяць тому за командою з кремля розіграв спектакль із "заколотом". Тепер ті, хто йому повірив будуть на нарах, а сам Прігожин, після того, як йому повернули декілька тон готівки та декілька кг золота, скоріш за все тимчасово заляже на дно. В будь-якому разі нам цей москальський жабогадюкінг на руку.
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21.07.2023 20:41 Ответить
*****, а хто ж тепер буде скиглити в телеграмі і ********* *****?😁
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21.07.2023 20:49 Ответить
Я теж на його відоси присів останнім часом. Так як він, про те як в російській армії та в країні все х..во, ніхто більше не плакав.
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21.07.2023 20:57 Ответить
Може Москва передасть його Гаазі ?
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21.07.2023 20:51 Ответить
Так існує така версія на думку блогерів та експертів, тільки аби після цього вкиду санкції не прибрали з раши, так що хрін його знає
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21.07.2023 21:15 Ответить
Та ну нах. Він там разом з ввх проходить по справі по Боїнгу. Такого свідка чекає тіки кувалда.
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22.07.2023 11:05 Ответить
**********!!!
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21.07.2023 20:53 Ответить
... Тгоцкій
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21.07.2023 21:45 Ответить
Підполковник гру? Там щось хренове затіває раша у белораші - отой похід зека та вагнерів на москву, то все прикриття до перекидання чвк і дій ввх - або вдарити у вздож прикордоння Україна-Польща(відрізати шляхи постачання), або коридор через Литву на Кенісберг.
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22.07.2023 11:10 Ответить
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
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21.07.2023 20:55 Ответить
***** жаба гадюку...
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21.07.2023 21:14 Ответить
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21.07.2023 21:21 Ответить
"Мавр" свою справу зробив...- і не зрозумів , що в системі координат путлера він е "ніхто"- тепер його згноять у інший спосіб Алилуя ...
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21.07.2023 21:51 Ответить
Смішне те, що рашисти все ж таки частково виконали рішення Гаагського трибуналу і відправили цього злочинця за грати, де йому й місце 😄
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21.07.2023 22:02 Ответить
BBC

....згадаємо події одного травневого вечора 2020 року на київському Подолі.

Дмитро Гордон сидить у своєму офісі і бере інтерв'ю у Ігоря Стрєлкова, називаючи його при цьому "людиною переконань", "історичною особистістю". Інтерв'ю триває майже чотири години, і ще до його закінчення біля будівлі, обвішаної портретами Гордона, збираються кілька десятків протестувальників, для яких сам факт розмови українського журналіста з цим персонажем перебував далеко за межею нормальності.

Стіни офісу Гордона, які постраждали в результаті цього протесту, - найкращий доказ того, що з Гіркіним в Україні "не все так однозначно".

Хтось навіть порівнював його з Олексієм Арестовичем: мовляв, і той, і той своїми проповідями здіймають моральний дух українців під час війни, яку проти них розв'язала Росія, але є нюанс.

І нюанс цей полягає в тому, що Стрєлков критикує російську військову та політичну верхівку не за те, що вони розпочали загарбницьку війну в центрі Європи. Йому не подобається те, що російська армія недостатньо ефективно знищує українців.

Підсвідоме прагнення підтримувати Стрєлкова в його принижувальних оцінках на адресу його власної держави - означає вболівати за те, щоб війна проти України була ще кривавішою, ніж зараз.

Арешт, безперечно, - на користь Міноборони. І це один із наслідків заколоту Пригожина: армія отримала більше політичних можливостей придушувати своїх супротивників у публічному просторі.
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21.07.2023 22:07 Ответить
Непонятно, чего все так озаботились? Отравят или посадят, убьют или утопится, **************.
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21.07.2023 22:10 Ответить
Арестуйте *****.
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21.07.2023 22:11 Ответить
После того, как Путину доложили, что Гиркин назвал его "мокрицей" Путин был взбешон и отдал приказ "Убрать!". Немцова за слова "*******" застрелили на мосту по приказу Путина. Но тут ФСБ засуетилось за своего полковника и чтобы его также не ликвидировали на улице, решило его официально арестовать, официально судить и официально отправить в СИЗО с одной целью - сохранить Гиркину жизнь. А там, глядишь, через пару месяцев плешивая мокрица успокоится, так хоть этот полковник ФСБ останется в живых. Поэтому этот арест - не совсем то, чем кажется на первый взгляд.
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21.07.2023 22:19 Ответить
Посадят в пресс-хате на бутылку и попросят извиниться на камеру. И отпустят
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21.07.2023 22:33 Ответить
Це все показуха, бо в московії так як і в ...................... орудує банда єдинокровних. гіркін (чи як там його) -один із них. По-ка-зу-ха.
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21.07.2023 22:37 Ответить
патрушев зберіг свого "кадра", щоб не шили більш страшну статю
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21.07.2023 23:47 Ответить
Целых два месяца не слышать его скулежа....да это просто издевательство....
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21.07.2023 23:48 Ответить
Для повного цинусу - чепушиліна та кадирку.
кормити тільки салом з віагрою.
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22.07.2023 03:59 Ответить
В гааге покомфортнее было бы.
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22.07.2023 06:29 Ответить
Гіркін заїхав у СИЗО. Як зустрілі його у тюрьмі
https://youtu.be/UGG5Wyl_PFs Детальніше тут
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22.07.2023 07:51 Ответить
Його життя тепер на грані, бо всім вигідно його вбити. Гаага отримає так чи інакше своє, справу закриють, ті хто справді давав наказ на збиття боингу та відправку бука в Україну, теж спишуть на нього все, далі, мертвий нічого не розкаже, і навіть клубу патріотів треба мученик як прапор.

Гіркін мав би розкаятися в тому, що почав робити в 2014 році, скільки людей загинуло...
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22.07.2023 09:21 Ответить
А знаете какой бы был класный прикол?
Посадить Гирькина с Навальным в одну камеру!
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22.07.2023 09:44 Ответить
Цікаво. Навіщо в кацапстані професія адвокат, якщо там не існує судової системи? Невже не зрозуміло, що щоб там цей адвокат не подпуківал, якщо диркіна замовили, то точно посадять?
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22.07.2023 10:04 Ответить
Підполковник гру гш рф, котрий був у Киьові, підчас Майдану(це йоьго слова), котрий витягував, з своїм загіном депутатів Крима на голосування про "родную навень", міністр оборони днр, Народ, не будьте такими наївними. вагнери, після походу на москву, всі реабілітовані, їх колонами стягують у белорашу. Йьмовірно йдеться про удар по лінії кордону Україна-Польща( там де йде постачання зброї). І якшо, знов виступить люся-підар, і скаже, як про Південь - ну, ********, та все оманськи домовленості зеленский-патрушев.
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22.07.2023 11:20 Ответить
 
 