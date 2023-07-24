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Новости Война
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Враг сосредотачивает основные усилия на 5 направлениях, продолжаются тяжелые бои, - Генштаб

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Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Покровка, Угроиды, Юнаковка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы были по Фиголовке, Берестовому, Новомлынску, Двуречной и Кисловке Харьковской области.

Читайте: Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийские были по населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздольевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клищиевки и северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белая Гора, Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Карловка, Северное и Невельское Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пяти направлениях продолжаются тяжелые бои, за сутки - около 40 боевых столкновений, - Генштаб

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Александрополь, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационных ударов возле Благодатного и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Пречистовка, Водяное, Угледар, Благодатное Донецкой области.

Читайте также: Враг сосредоточил усилия на 5 направлениях, за сутки - 32 боестолкновения. Наши воины стойко держат оборону на Купянском направлении, - Генштаб

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Новоданиловки Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийские были по более чем 30 населенным пунктам, среди них Новодариевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области; Ильинка, Каменское, Никополь Днепропетровской области; Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец, Кизомыс Херсонской области, город Херсон; а также Яселка и Очаков Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Генштаб ВС (6220) боевые действия (3967) ВСУ (6558)


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Топ комментарии
+5
А далі зешобла буде давити на суспільство на переговори з ******. Бо скаже нам не допомагають так як я хочу. А хоче це недорозуміння мами Ріми далі грабувати з зешоблою бо чим далі в союзників постає багато питань до підора **********
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24.07.2023 07:07
+4
Із зеленим Боневтіком Україна ніколи не переможе. А коли в суспільстві, рядом, друзі, знайомі "васхіщаюца" владімірам александравічєм то так воно і буде, Україна не переможе.
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24.07.2023 07:20
+2
Віддавати рашистам усе, що вони захопили...А невдовзі потім, коли рашисти відновлять свою боєздатність і попруть знову - віддати решту!
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24.07.2023 07:09
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На фронті патова ситуація. Контрнаступ, де доводиться все більше переходити до оборони вказує, що щось трохи він не виходить. Зрозуміло, що кацапи переважають у повітрі та у резервах. Артилерійського голоду в них також не має.
І що далі?
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24.07.2023 06:46 Ответить
А далі зешобла буде давити на суспільство на переговори з ******. Бо скаже нам не допомагають так як я хочу. А хоче це недорозуміння мами Ріми далі грабувати з зешоблою бо чим далі в союзників постає багато питань до підора **********
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24.07.2023 07:07 Ответить
А нічого, що перед початком контрнаступу західні партнери, прекрасно знаючи, що ворог має значну перевагу в усьому і повне панування в повітрі, в один голос твердили: ми вам все необхідне дали, давай-давай, вперед? А після початку наступу, коли стало зрозуміло, що щось пішло не так, американський генерал Ходжес в інтерв"ю західним виданням заявив: "Ми ніколи не відправили б американських, британських або німецьких солдатів у наступ, де немає повної переваги у повітрі, і у вас немає повітряної підтримки проти оборонних позицій, артилерії тощо. Відверто кажучи, це значно ускладнює завдання"...
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24.07.2023 09:19 Ответить
Віддавати рашистам усе, що вони захопили...А невдовзі потім, коли рашисти відновлять свою боєздатність і попруть знову - віддати решту!
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24.07.2023 07:09 Ответить
Оманські угоди ніхто не відміняв, гроші отримані треба відробляти.
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24.07.2023 07:18 Ответить
Не хочу вас засмучувать, але вони вже відновили свою боєздатність
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24.07.2023 08:44 Ответить
Із зеленим Боневтіком Україна ніколи не переможе. А коли в суспільстві, рядом, друзі, знайомі "васхіщаюца" владімірам александравічєм то так воно і буде, Україна не переможе.
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24.07.2023 07:20 Ответить
А з ким переможе?
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24.07.2023 07:28 Ответить
Твій варіант.
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24.07.2023 07:32 Ответить
Який варіант? Я задав просте питання: з ким переможе? І як?
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24.07.2023 07:34 Ответить
Коли при владі будуть незапроданці.
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24.07.2023 09:23 Ответить
І Сирський миттєво зник зі своїми щоденними коментарями...
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24.07.2023 08:35 Ответить
************ це не потрібно. Не та картінка.
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24.07.2023 09:24 Ответить
Ти приідь сюда і допоможи на передовій хлопаки вже місяці без ротаціі живуть в окопах,добре з дивану пиз..ти а ти що пропонуєш ''бо втік''
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24.07.2023 08:09 Ответить
Тільки коли, ця війна стане війною всього народу України, тоді і з'явиться шанс на перемогу. Тільки не кажіть, що ця війна хвилює усіх громадян України! Це не так!
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24.07.2023 09:40 Ответить
Це як? Конкретніше, будь ласка.
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24.07.2023 09:53 Ответить
Пройдіться по пляжам та барам, самі побачите...
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24.07.2023 10:45 Ответить
А треба всім одягнути траурні стрічки і цілодобово плакати і горювати? Це люта маячня. В усіх війнах в усіх воюючих країнах в тилу люди і працювали, і вчились, і відпочивали. Працювали і магазини, і театри, і ресторани. І, навіть, на фронті, в самому пеклі, в перерві між боями, воїни теж відпочивали, відзначали, наскільки можливо, різні свята, слухали музику, самі співали. Це життєво необхідно, бо інакше можна просто з"їхати з глузду...
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24.07.2023 10:59 Ответить
Грошей наші партнери дають дуже багато, тому вся наша наша промисловість повинна перейти на військові рейки- все для фронту , все для перемоги! Так як це відбувалось у Другу світову війну. В звичайному режимі залишаються працювати: магазини аптеки, пошта, медичні і навчальні заклади. Вряд чи ви з"їздите з глузду без ресторанів , нічних барів, кінотеатрів і фітнес клубів.
Подивіться на опитування у Києві: "Я вне политики", " Я політікой не итетересуюсь", "Воевать должны военныые" ... і тому подібне. Люди продовжують дивитесь телемарафон, там все чудово - ми кругом наступаємо і збиваємо і перемагаємо. Навіть готуємось вже знімати розважальні шоу і комедійні серіали - в країні все чудово! А реально, ми воюємо величезним монстром і якщо ми будемо і далі зважати на наше благополуччя і комфорт, то то ми втратимо і перше і друге і навіть дах над головою, не кажучи вже про країну. Чиновники, крадуть як ніколи не крали, а покарання за це нуль. Вони тільки потирають зараз рури в передчутті поступлення грошей на відбудову країни.
Колись ми, на відміну від Польщі, відмовились від шокової терапії в економіці і не захотіли втрачати своє лагополуччя і комфорт, і що с того вийшло? І де тепер та сама Польща і де ми? Якщо усе це буде продовжуватись і далі, і ми виграємо цю війну,то це буде чудо!
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24.07.2023 14:34 Ответить
Щоб промисловість перейшла на військові рейки, треба, щоб вона була. У нас же треба спочатку її відновити ледь не з нуля. Польща? Поцікавтесь спочатку, скільки ЄС влив туди коштів, щоб врятувати її економіку після тієї "шокової терапії". І так, Польща до цих пір є дотаційною. Про польське фермерство я взагалі мовчу. Якщо кілька сотень фур української пшениці поставили його на грань банкрутства...
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24.07.2023 16:41 Ответить
Все ніби-то вірно... а ми в цей час все чекали від Московії газу на халяву - дочекались.
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24.07.2023 19:06 Ответить
По ригаловкам пройдись. Пиво л'ється ріками.
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24.07.2023 22:55 Ответить
Как враг может атаковать аж по пяти направлениям во время "потужного контрнаступу" ... Очевидно, что потыренные зелеными у армии бабки ослабляют эту потужность
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24.07.2023 10:38 Ответить
Возможно, что я заблуждаюсь, но хлопаки это в Польше, а правильно - хлопцi.
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24.07.2023 10:44 Ответить
Відосіки перестають працювати, зебіли починають про щось здагадуватись....
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24.07.2023 10:46 Ответить
 
 