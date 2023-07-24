Враг сосредотачивает основные усилия на 5 направлениях, продолжаются тяжелые бои, - Генштаб
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Покровка, Угроиды, Юнаковка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарное Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы были по Фиголовке, Берестовому, Новомлынску, Двуречной и Кисловке Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийские были по населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздольевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клищиевки и северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белая Гора, Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Карловка, Северное и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Александрополь, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационных ударов возле Благодатного и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Пречистовка, Водяное, Угледар, Благодатное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Новоданиловки Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийские были по более чем 30 населенным пунктам, среди них Новодариевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области; Ильинка, Каменское, Никополь Днепропетровской области; Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец, Кизомыс Херсонской области, город Херсон; а также Яселка и Очаков Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
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І що далі?
Подивіться на опитування у Києві: "Я вне политики", " Я політікой не итетересуюсь", "Воевать должны военныые" ... і тому подібне. Люди продовжують дивитесь телемарафон, там все чудово - ми кругом наступаємо і збиваємо і перемагаємо. Навіть готуємось вже знімати розважальні шоу і комедійні серіали - в країні все чудово! А реально, ми воюємо величезним монстром і якщо ми будемо і далі зважати на наше благополуччя і комфорт, то то ми втратимо і перше і друге і навіть дах над головою, не кажучи вже про країну. Чиновники, крадуть як ніколи не крали, а покарання за це нуль. Вони тільки потирають зараз рури в передчутті поступлення грошей на відбудову країни.
Колись ми, на відміну від Польщі, відмовились від шокової терапії в економіці і не захотіли втрачати своє лагополуччя і комфорт, і що с того вийшло? І де тепер та сама Польща і де ми? Якщо усе це буде продовжуватись і далі, і ми виграємо цю війну,то це буде чудо!