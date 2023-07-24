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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг ночью атаковал юг Украины

дрони

Российские оккупанты снова атаковали Одесскую область. Воздушная тревога длилась около 4 часов.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал дронами-камикадзе юг региона: несколько "шахедов" приземлили силы ПВО, но есть, к сожалению, и попадания. Россияне продолжают бить по гражданским объектам и украинскому зерну", - говорится в сообщении.

Смотрите: Враг ночью атаковал припортовую инфраструктуру Дуная, - ОК "Південь". ФОТО

беспилотник (3559) Одесская область (3549) дроны (3862)


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Бубочка сказав буде" дуууууже рішуча відповідь"за Одесу...😢
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24.07.2023 07:53 Ответить
Коментувати, та мабуть ні,бо Одеса і припортові зони свідомо віддані для атак. Це урок від Ставки для голодаючих Африки. Хочете зерна,то дайте ППО, а то ми своє в асфальт закрили і на міста України кришку від роялю поклали.
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24.07.2023 08:35 Ответить
скажу те що всі і так знають. ******** і рівняють ті регіони, де говорять па русскі. Перестаньте розмовляти на тому собачому нарєчії і руській мір згине сам по собі.
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24.07.2023 10:43 Ответить
 
 