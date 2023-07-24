Враг ночью атаковал юг Украины

Российские оккупанты снова атаковали Одесскую область. Воздушная тревога длилась около 4 часов.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал дронами-камикадзе юг региона: несколько "шахедов" приземлили силы ПВО, но есть, к сожалению, и попадания. Россияне продолжают бить по гражданским объектам и украинскому зерну", - говорится в сообщении.

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