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Новости Агрессия России против Украины
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Враг ночью атаковал припортовую инфраструктуру Дуная, - ОК "Південь". ФОТО

В Одесской области ночью в течение почти 4 часов продолжалась воздушная тревога. Российские захватчики атаковали портовую инфраструктуру Дуная.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"3 дрона уничтожены силами противовоздушной обороны. В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным 4 работника порта получили ранения.

Читайте: Одесчина атакована ракетами "Оникс", их сложно сбить имеющимися средствами ПВО, - Игнат

Враг ночью атаковал припортовую инфраструктуру Дуная, - ОК Південь 01
Враг ночью атаковал припортовую инфраструктуру Дуная, - ОК Південь 02
Враг ночью атаковал припортовую инфраструктуру Дуная, - ОК Південь 03

Одесская область (3549) порт (732) атака (373) дроны (3862)


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Топ комментарии
+25
Вище керівництво України не здатне організувати і забезпечити оборону своєї країни і свого народу. Ворог безкарно нищить нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, наші міста і села, убиває наших людей. А т.з. "керівництво" відбуває номер у виді монологів, відосіків, обіцянок і просто беззмістовного пиз.аболства.
Такий президент, уряд, вище політичне керівництво має бути відсторонене від влади, віддане під суд і скаране. Інакше вони просто розвалять Україну зсередини, угроблять і кинуть, знекрівлену, москалям під ноги.
Думаю, що уже час вирішальне слово сказати нашій Армії - єдиному незрадливому нашому союзнику і партнеру.
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24.07.2023 08:15
+22
Кацапи воюють з жінками, дітьми, трансформаторами і ТЕЦами, храмами та зерносховищами.
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24.07.2023 08:04
+20
Тепер і по Дунаю збіжжя не повезуть, чого мовчить продажна ООН і "голодна" Африка?
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24.07.2023 08:07
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Правила форума Совет форумчан
Кацапи воюють з жінками, дітьми, трансформаторами і ТЕЦами, храмами та зерносховищами.
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24.07.2023 08:04 Ответить
Тепер і по Дунаю збіжжя не повезуть, чого мовчить продажна ООН і "голодна" Африка?
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24.07.2023 08:07 Ответить
27 встреча в Питере с Африканскими лидерами, ***** всё пообещал...
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24.07.2023 09:36 Ответить
Шо пообещал?
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24.07.2023 10:18 Ответить
всех накормить, сейчас от тупо уничтожает конкурента.
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24.07.2023 10:21 Ответить
А голодній Африці похуану яке зерно жерти - українське, російське, крадене, не крадене... Аби ООН давала.
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24.07.2023 13:09 Ответить
А по Румунії слабо?
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24.07.2023 08:13 Ответить
Вище керівництво України не здатне організувати і забезпечити оборону своєї країни і свого народу. Ворог безкарно нищить нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, наші міста і села, убиває наших людей. А т.з. "керівництво" відбуває номер у виді монологів, відосіків, обіцянок і просто беззмістовного пиз.аболства.
Такий президент, уряд, вище політичне керівництво має бути відсторонене від влади, віддане під суд і скаране. Інакше вони просто розвалять Україну зсередини, угроблять і кинуть, знекрівлену, москалям під ноги.
Думаю, що уже час вирішальне слово сказати нашій Армії - єдиному незрадливому нашому союзнику і партнеру.
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24.07.2023 08:15 Ответить
Не треба свій громадянський обов'язок спихувати на армію і випавдовувати свою бездіяльність - от прийдуть ветерани порядок наведуть. У армії зараз інше не менш важливе завдання - захист від рашистів.
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24.07.2023 10:01 Ответить
Ніхто свого громадського обов"язку не "спихує", і "бездіяльності не виправдовує" - мої сини (фронтовики), спочатку на фронті а потім прийдуть і свій громадський обов"язок виконають удома..
А вам, "Сєргєй Обидный" під американським стягом - чудово, що згадалисьте про громадянський обов"язок, тільки до якої країни? Може ще й про національну гідність згадаєте... Але чогось так і хочеться сказати на зрозумілому вам московському діалекті відоме - "паучі сваю бабу щі варіть".
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24.07.2023 11:12 Ответить
Ярема стогін - це називається попав у просаку. Прапорець висвічується залежно від країни роздачі інтернету (стрлінк або мобільний). Ну нічого - не ти перший помилився і не ти останній. Це добре, що твої сини в армії. Але бачачи своїми очима стан здоров'я фронтовиків після місяців/років в окопах, після поранень і без належної медицини з суцільними стресами, то з твоєї сторони буде просто знущанням над своїми дітьми, посилати їх ще раз виконувати свій громадянський обовязок замість себе. Якщо Ви не знаєте про що я кажу - то твої діти тобі всього не розповідають. А це вже твоя проблема.
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24.07.2023 12:17 Ответить
Ти якийсь рашистський провокатор, бо знаєш, що ЗРК Петріот Україна не виробляє та залежна від західних поставок... Не тужся тут армію провокувати, вона знає своє діло і свого часу добереться і до провокаторів...
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24.07.2023 10:26 Ответить
шо Діма - стало обідно за гундосіка і зєльоную шоблу?
всі рашистські провокатори сидять на Банковій!
Україна виробляла б багато всього, якби не не твоє трєніроване в маасквє чєльное чмо, яке позакривало всі збройні програми!
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24.07.2023 10:39 Ответить
угу, почекай, потім скажуть, грошей не вистачало, то випускали на що вистачало.

І буде за це політична відповідальність. Тобто - ніякої.
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24.07.2023 12:23 Ответить
Соромлюся запитати: А кого пропонуєте ЗАМІСТЬ "нездатного вищого керівництва"? Чи ви так, просто по3,14здеть?
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24.07.2023 14:50 Ответить
Кухарка не може керувати державою. Це відомо ще з часів давньої Греції.
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24.07.2023 08:31 Ответить
А по Дунаю Путин стрелять не решается. Потому что это граница с Румынией. А воевать с НАТО он готов исключительно на словах.

Сергей Фурса.

P.S. Вот слова ещё одного "экспЭрда"...
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24.07.2023 08:44 Ответить
1. Фурса не Військовий експерт, він економіст.
2. Він давав не "експертну" оцінку, а висловив думку.
3. Ніхто не гарантує точність попадання ракети тільки по лівому берегу Дунаю. Могла і перелетіти.
Значить, що путін свідомо іде на ризик, і це недобра інформація.
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24.07.2023 11:32 Ответить
Иногда лучше промолчать,потому что эти его слова не сильно похожи на "експертну" оцінку"...
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24.07.2023 11:38 Ответить
Ще раз.
1.Фурса не Військовий експерт, він економіст.
2. Він давав не "експертну" оцінку, а висловив думку.
Особливо п 1.
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24.07.2023 11:45 Ответить
що зробили ізраільські євреї, щоб зазистити ізраільський народ, коли на них почали летіти ракети????
ппо та про (залізний купол)+ ракети для знищення місць пуску
що зробили українськи євреї, щоб захистити український народ від атак *****????
*****!!!!!!
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24.07.2023 08:55 Ответить
Чого це ? Patriot, NASAMS, IRIS-T та ЗРК SAMP/T
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24.07.2023 12:26 Ответить
Ну зраду ж треба розвести
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24.07.2023 13:43 Ответить
Ось не прийняли Україну до НАТО і ***** зовсім оборзів - вже бомбить на кордоні з Румунією .
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24.07.2023 09:00 Ответить
А країни НАТО часом не отримали директиву "На правакациі нє атвєчять"?
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24.07.2023 13:13 Ответить
ніхрена собі!!!!!
а я не знав що все це виробляють в ОП.....
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24.07.2023 13:15 Ответить
 
 