Враг ночью атаковал припортовую инфраструктуру Дуная, - ОК "Південь". ФОТО

В Одесской области ночью в течение почти 4 часов продолжалась воздушная тревога. Российские захватчики атаковали портовую инфраструктуру Дуная.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"3 дрона уничтожены силами противовоздушной обороны. В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным 4 работника порта получили ранения.

Читайте: Одесчина атакована ракетами "Оникс", их сложно сбить имеющимися средствами ПВО, - Игнат





