Враг ночью атаковал припортовую инфраструктуру Дуная, - ОК "Південь". ФОТО
В Одесской области ночью в течение почти 4 часов продолжалась воздушная тревога. Российские захватчики атаковали портовую инфраструктуру Дуная.
Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"3 дрона уничтожены силами противовоздушной обороны. В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным 4 работника порта получили ранения.
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Такий президент, уряд, вище політичне керівництво має бути відсторонене від влади, віддане під суд і скаране. Інакше вони просто розвалять Україну зсередини, угроблять і кинуть, знекрівлену, москалям під ноги.
Думаю, що уже час вирішальне слово сказати нашій Армії - єдиному незрадливому нашому союзнику і партнеру.
А вам, "Сєргєй Обидный" під американським стягом - чудово, що згадалисьте про громадянський обов"язок, тільки до якої країни? Може ще й про національну гідність згадаєте... Але чогось так і хочеться сказати на зрозумілому вам московському діалекті відоме - "паучі сваю бабу щі варіть".
всі рашистські провокатори сидять на Банковій!
Україна виробляла б багато всього, якби не не твоє трєніроване в маасквє чєльное чмо, яке позакривало всі збройні програми!
І буде за це політична відповідальність. Тобто - ніякої.
Сергей Фурса.
P.S. Вот слова ещё одного "экспЭрда"...
2. Він давав не "експертну" оцінку, а висловив думку.
3. Ніхто не гарантує точність попадання ракети тільки по лівому берегу Дунаю. Могла і перелетіти.
Значить, що путін свідомо іде на ризик, і це недобра інформація.
1.Фурса не Військовий експерт, він економіст.
2. Він давав не "експертну" оцінку, а висловив думку.
Особливо п 1.
ппо та про (залізний купол)+ ракети для знищення місць пуску
що зробили українськи євреї, щоб захистити український народ від атак *****????
*****!!!!!!
а я не знав що все це виробляють в ОП.....