Одесчина атакована ракетами "Оникс", их сложно сбить имеющимися средствами ПВО, - Игнат

Днем 21 июля враг коварно атаковал Одесскую область, применив противокорабельные ракеты типа "Оникс". Противник выпустил до 4 ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается "Ониксов". Уже видим третью атаку "Ониксов". Таким образом, по предварительной информации, с 10 часов и по состоянию на сейчас противник применил до 4 ракет П-800 "Оникс" по Одесской области где-то южнее областного центра", - сказал он.

Игнат добавил, что ракеты "Оникс" сложно сбить имеющимися средствами противовоздушной обороны, поскольку они летят низко и быстро. По его словам, украинские военные используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы влиять на "Ониксы".

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"С ракетами бороться - это такое дело. Нужно бороться с носителями, с выпускающими их", - подчеркнул спикер.

Ранее представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк проинформировала, что российские захватчики выпустили 7 ракет по Белогород-Днестровскому району Одесчины, поражен объект инфраструктуры.

Генштаб сообщал, что в ночь на 21 июля войска РФ нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Впоследствии стало известно, что два вражеских "Калибра" попали в зерновой склад аграрного предприятия в Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

В свою очередь, в ОК "Південь" уточнили, что на рассвете 21 июля 2 ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий в Одесской области. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще 1 ракета попала в то же предприятие, изуродовав сельскохозяйственную и спасательную технику.

Напомним, в ночь на 20 июля 2023 года войска РФ крылатыми ракетами нанесли массированный удар по жилым кварталам в центре Николаева. Ранены 18 человек, из которых 5 детей. Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тела двух человек.

Также сообщалось, что 20 июля ночью враг снова атаковал Одессу и область.