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Одесчина атакована ракетами "Оникс", их сложно сбить имеющимися средствами ПВО, - Игнат

онікс

Днем 21 июля враг коварно атаковал Одесскую область, применив противокорабельные ракеты типа "Оникс". Противник выпустил до 4 ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается "Ониксов". Уже видим третью атаку "Ониксов". Таким образом, по предварительной информации, с 10 часов и по состоянию на сейчас противник применил до 4 ракет П-800 "Оникс" по Одесской области где-то южнее областного центра", - сказал он.

Игнат добавил, что ракеты "Оникс" сложно сбить имеющимися средствами противовоздушной обороны, поскольку они летят низко и быстро. По его словам, украинские военные используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы влиять на "Ониксы".

Читайте также: ОК "Південь" об обстреле зернового терминала Одесщины: "Враг бил "Калибрами" в две волны. Ищут новую коварную тактику"

"С ракетами бороться - это такое дело. Нужно бороться с носителями, с выпускающими их", - подчеркнул спикер.

Ранее представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк проинформировала, что российские захватчики выпустили 7 ракет по Белогород-Днестровскому району Одесчины, поражен объект инфраструктуры.

Генштаб сообщал, что в ночь на 21 июля войска РФ нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Впоследствии стало известно, что два вражеских "Калибра" попали в зерновой склад аграрного предприятия в Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

В свою очередь, в ОК "Південь" уточнили, что на рассвете 21 июля 2 ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий в Одесской области. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще 1 ракета попала в то же предприятие, изуродовав сельскохозяйственную и спасательную технику.

Напомним, в ночь на 20 июля 2023 года войска РФ крылатыми ракетами нанесли массированный удар по жилым кварталам в центре Николаева. Ранены 18 человек, из которых 5 детей. Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тела двух человек.

Также сообщалось, что 20 июля ночью враг снова атаковал Одессу и область.

Автор: 

Одесская область (3547) ПВО (2717) ракеты (3556) Воздушные силы (2262)


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Топ комментарии
+20
Кремлівський виродок , щоб ти здох і весь твій виводок 😡
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21.07.2023 13:13
+17
Лідор зіб"є запросто.
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21.07.2023 13:16
+15
Партнери чекають що тут усіх мародерів розстіляють. А тут все робится навпаки. Резніков донткі в Канні купив садибу за 7 млн.євро. Одні французи пишуть, що це незважаючи на війну, а інші стверджують, що це зробив завдяки війні.
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21.07.2023 13:35
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Говорил же вчера - натяните сетку-рабицу по периметру берега
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21.07.2023 13:11 Ответить
пане це я говорив на початку ,коли обстрілювали нашу енергоструктуру..мене тут на форумі на сміх підняли
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21.07.2023 13:16 Ответить
...взагалі-то від мопедів...
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21.07.2023 13:18 Ответить
на высоту 10 км
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21.07.2023 14:11 Ответить
Щось балалаєшники взялись за Одесу.
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21.07.2023 13:12 Ответить
Ісраєль, допоможи!
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21.07.2023 13:14 Ответить
Мама Рима і тато Саша вже там. Ізраїль не резиновий.
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21.07.2023 13:18 Ответить
За зернохранилища. На иностранные сухогрузы сцутся нападать, вот и бъют по украинским зернохранилищам.
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21.07.2023 13:16 Ответить
адеса - руский горад , говорили они , сейчас тут таких говорунов не мало по этому и херачат, освабаждают , эти ****** скулят - вот если бы сразу сдались то и не бамбили бы нас , ......у СБУ под носом валютчики круглосуточно на ,, книжке,, тоже скулят - не кому менять , туристав нет , моряков не выпускают , ...........а за область вообще молчим , особенно белгород-днстровский район , там до сих пор роиссю 24 через спутники смотрят с надеждой , прилетает в основном туда , где ********* много .
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21.07.2023 14:20 Ответить
Та ви вже визначтесь, то збивають то взагалі неможливо збити, тепер кажете важко збити.
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21.07.2023 13:13 Ответить
Лідор зіб"є запросто.
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21.07.2023 13:16 Ответить
асфальт - *****, сериальчиками за 33 000 000 , распилом стадиона за 70 000 000 , отбиватся выгоднее , асфальт один раз положил и забыл , а тут реклама и права , можно и домик в европе прикупить , главное на орбиту выйти за государственные бабки , пока дуоачек у власти , а там уже закрутится , ............ониксы , калибры и тд - для лохов .
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21.07.2023 14:24 Ответить
Ігнат додав, що ракети "Онікс" складно збити наявними засобами протиповітряної оборони, оскільки вони летять низько та швидко.

Потому что нет в Одессе Пэтриотов. Отбиваются совковым ПВО.
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21.07.2023 13:19 Ответить
Ониксы сбивают С-300. Пару комплексов могли бы закрыть Одессу с моря.
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21.07.2023 16:39 Ответить
Ну а що тут можна зробити якщо нашим 'партнерам' пофігу на це? Терпимо далі...
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21.07.2023 13:13 Ответить
партнери взяли курс на поступове..саме поступове знищення...це має затягнутись на роки...страх перед раптовим розпадом рашки перемагає...згадайте розпад савєцкого саюза...і страх Заходу
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21.07.2023 13:18 Ответить
Партнери чекають що тут усіх мародерів розстіляють. А тут все робится навпаки. Резніков донткі в Канні купив садибу за 7 млн.євро. Одні французи пишуть, що це незважаючи на війну, а інші стверджують, що це зробив завдяки війні.
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21.07.2023 13:35 Ответить
100 відсотків--завдяки війні
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21.07.2023 13:43 Ответить
Резников, где массовое производство наших ударных дронов для ответки.
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21.07.2023 14:46 Ответить
Кремлівський виродок , щоб ти здох і весь твій виводок 😡
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21.07.2023 13:13 Ответить
Виродки кацапські....
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21.07.2023 13:16 Ответить
а F-16 допоможе (((
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21.07.2023 13:16 Ответить
Єрмак наше все !
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21.07.2023 13:36 Ответить
Поки ніякого просвітку -- може чимось допоможуть
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21.07.2023 13:17 Ответить
Напевне треба змінювати підхід. Акцентуватися не на збитті ракет, а на знищенні носіїв і пускових платформ. Інакге ніяк. І виявляється, цей Онікс страшніший за Кинджал?! 🤔 Насправді це не так.
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21.07.2023 13:20 Ответить
Треба херячити по кацапстану всіма видами озброєння яке є в наявності і всюди куди тільки дістаємо- ці виродки по іншому не розуміють
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21.07.2023 13:21 Ответить
"...застосував до 4 ракет..."
Це скільки? 3,7 ракети? чи 4,2 ракети?
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21.07.2023 13:21 Ответить
не , если до 4 то 4.2 это уже - более 4 , значит было 3,999999999999999,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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21.07.2023 14:26 Ответить
Згоден. Переплутав "до" з традиційним "біля" (прошу не плутати з "***").
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21.07.2023 14:35 Ответить
При умові
- ракета не ділиться...
- вона була, тобто більше 0...
- про них пишуть у множині, тобто не 1...
- не вказано, що до 4 (включно)...

Значить 2 або 3, все просто 🤓
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21.07.2023 15:45 Ответить
Рашисти не взмозі блокувати зерновий коридор, бо лякаються конфлікту з Туреччиною, тому вони намагаються знищити українське зерно ще до того, як воно потрапить у зерновий коридор,
а саме - у зернових припортових складах. Отже, всі зацікавлені у постачаннях українського зерна морем повинні або змусити рашистів припинити ракетні обстріли, або допомогти Україні захистити порти та припортові споруди засобами ППО, здатними перехоплювати Онікси з Калібрами та Шахеди.
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21.07.2023 13:23 Ответить
От тільки та Туреччина і сама вже все проковтнула і злилася.
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21.07.2023 13:28 Ответить
Зерно в припортових складах - вже продане зерно і підготовлене для відвантажування. Воно не Українське. Так питання по чому б'є пуйло?
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21.07.2023 13:54 Ответить
Побоююсь, що українське, навряд чи хто з покупців - спекулянтів в таких умовах погоджується на передплату. В кращому випадку перевезення на умовах ФОБ.
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21.07.2023 14:49 Ответить
асфальтом не?? спитай гавнокомандуючого? візьми юзека- напомпуй-підвісь як дирижопль
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21.07.2023 13:27 Ответить
И снова "мы ничего не можем сбить, это ониксы, ********, калибры, искандеры, совковое говно х-22 и т.д". Надо сдаваться, чоужтам.
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21.07.2023 13:29 Ответить
Як Зеля домовиться так відразу !
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21.07.2023 13:38 Ответить
Где-то посередине…как и обещал малоросам
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21.07.2023 14:07 Ответить
Години півтори тому над нами пролетіла ракета .
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21.07.2023 13:31 Ответить
Эти ракеты сбиваются сериалом "******** Ингулец".
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21.07.2023 13:36 Ответить
Они будут падать от смеха.
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21.07.2023 13:49 Ответить
...в обморок
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21.07.2023 14:54 Ответить
Але й калібри не сбили сьогодні. Я не знаю, що там у зелених за плани, але не буде Одеси - Україна перестає бути морською державою. Думай-ТЕ!
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21.07.2023 13:40 Ответить
Ну дык ф16 же союзники говорят нам не нужны....им же виднее...
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21.07.2023 14:01 Ответить
тяжело сбить потому что летят над водой очень низко
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21.07.2023 14:13 Ответить
Плохо видно в биноклю?
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21.07.2023 17:15 Ответить
а давай русне еще что нибудь взорвем типа Крымского моста
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21.07.2023 14:14 Ответить
Кацапії вже нічого не допоможе. Остання передсмертна агонія. Мир праху кацапії!
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21.07.2023 15:37 Ответить
Куда легче уничтожить их на складах и на пусковый установках, их боевой радиус 300 км, значит нужны ракеты и БПЛА с боевым радиусом 350-450 км!
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21.07.2023 16:24 Ответить
Гром-2 -дальность 500км.
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21.07.2023 17:19 Ответить
 
 