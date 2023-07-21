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Одещину атаковано ракетами "Онікс", їх складно збити наявними засобами ППО, - Ігнат

онікс

Вдень 21 липня ворог підступно атакував Одеську область, застосувавши протикорабельні ракети типу "Онікс". Противник випустив до 4 ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Стосовно "Оніксів". Вже бачимо третю атаку "Оніксів". Таким чином, за попередньою інформацією, з 10 години і станом на зараз противник застосував до 4 ракет П-800 "Онікс" по Одещині, десь південніше обласного центру", - сказав він.

Ігнат додав, що ракети "Онікс" складно збити наявними засобами протиповітряної оборони, оскільки вони летять низько та швидко. За його словами, українські військові застосовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб впливати на "Онікси".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повторний ракетний удар по агропідприємству на Одещині знищив техніку рятувальників. ФОТОрепортаж

"З ракетами боротися - то таке діло. Потрібно боротися з носіями, які їх випускають", - наголосив речник.

Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк проінформувала, що російські загарбники випустили 7 ракет по Білогород-Дністровському району Одещини, вражено об’єкт інфраструктури.

Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Згодом стало відомо, що два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Своєю чергою, у ОК "Південь" уточнили, що на світанку 21 липня 2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств на Одещині. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.

Автор: 

Одеська область (3186) ППО (3153) ракети (4008) Повітряні сили (2601)


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Топ коментарі
+20
Кремлівський виродок , щоб ти здох і весь твій виводок 😡
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21.07.2023 13:13
+17
Лідор зіб"є запросто.
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21.07.2023 13:16
+15
Партнери чекають що тут усіх мародерів розстіляють. А тут все робится навпаки. Резніков донткі в Канні купив садибу за 7 млн.євро. Одні французи пишуть, що це незважаючи на війну, а інші стверджують, що це зробив завдяки війні.
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21.07.2023 13:35
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Говорил же вчера - натяните сетку-рабицу по периметру берега
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21.07.2023 13:11 Відповісти
пане це я говорив на початку ,коли обстрілювали нашу енергоструктуру..мене тут на форумі на сміх підняли
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21.07.2023 13:16 Відповісти
...взагалі-то від мопедів...
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21.07.2023 13:18 Відповісти
на высоту 10 км
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21.07.2023 14:11 Відповісти
Щось балалаєшники взялись за Одесу.
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21.07.2023 13:12 Відповісти
Ісраєль, допоможи!
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21.07.2023 13:14 Відповісти
Мама Рима і тато Саша вже там. Ізраїль не резиновий.
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21.07.2023 13:18 Відповісти
За зернохранилища. На иностранные сухогрузы сцутся нападать, вот и бъют по украинским зернохранилищам.
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21.07.2023 13:16 Відповісти
адеса - руский горад , говорили они , сейчас тут таких говорунов не мало по этому и херачат, освабаждают , эти ****** скулят - вот если бы сразу сдались то и не бамбили бы нас , ......у СБУ под носом валютчики круглосуточно на ,, книжке,, тоже скулят - не кому менять , туристав нет , моряков не выпускают , ...........а за область вообще молчим , особенно белгород-днстровский район , там до сих пор роиссю 24 через спутники смотрят с надеждой , прилетает в основном туда , где ********* много .
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21.07.2023 14:20 Відповісти
Та ви вже визначтесь, то збивають то взагалі неможливо збити, тепер кажете важко збити.
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21.07.2023 13:13 Відповісти
Лідор зіб"є запросто.
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21.07.2023 13:16 Відповісти
асфальт - *****, сериальчиками за 33 000 000 , распилом стадиона за 70 000 000 , отбиватся выгоднее , асфальт один раз положил и забыл , а тут реклама и права , можно и домик в европе прикупить , главное на орбиту выйти за государственные бабки , пока дуоачек у власти , а там уже закрутится , ............ониксы , калибры и тд - для лохов .
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21.07.2023 14:24 Відповісти
Ігнат додав, що ракети "Онікс" складно збити наявними засобами протиповітряної оборони, оскільки вони летять низько та швидко.

Потому что нет в Одессе Пэтриотов. Отбиваются совковым ПВО.
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21.07.2023 13:19 Відповісти
Ониксы сбивают С-300. Пару комплексов могли бы закрыть Одессу с моря.
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21.07.2023 16:39 Відповісти
Ну а що тут можна зробити якщо нашим 'партнерам' пофігу на це? Терпимо далі...
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21.07.2023 13:13 Відповісти
партнери взяли курс на поступове..саме поступове знищення...це має затягнутись на роки...страх перед раптовим розпадом рашки перемагає...згадайте розпад савєцкого саюза...і страх Заходу
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21.07.2023 13:18 Відповісти
Партнери чекають що тут усіх мародерів розстіляють. А тут все робится навпаки. Резніков донткі в Канні купив садибу за 7 млн.євро. Одні французи пишуть, що це незважаючи на війну, а інші стверджують, що це зробив завдяки війні.
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21.07.2023 13:35 Відповісти
100 відсотків--завдяки війні
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21.07.2023 13:43 Відповісти
Резников, где массовое производство наших ударных дронов для ответки.
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21.07.2023 14:46 Відповісти
Кремлівський виродок , щоб ти здох і весь твій виводок 😡
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21.07.2023 13:13 Відповісти
Виродки кацапські....
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21.07.2023 13:16 Відповісти
а F-16 допоможе (((
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21.07.2023 13:16 Відповісти
Єрмак наше все !
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21.07.2023 13:36 Відповісти
Поки ніякого просвітку -- може чимось допоможуть
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21.07.2023 13:17 Відповісти
Напевне треба змінювати підхід. Акцентуватися не на збитті ракет, а на знищенні носіїв і пускових платформ. Інакге ніяк. І виявляється, цей Онікс страшніший за Кинджал?! 🤔 Насправді це не так.
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21.07.2023 13:20 Відповісти
Треба херячити по кацапстану всіма видами озброєння яке є в наявності і всюди куди тільки дістаємо- ці виродки по іншому не розуміють
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21.07.2023 13:21 Відповісти
"...застосував до 4 ракет..."
Це скільки? 3,7 ракети? чи 4,2 ракети?
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21.07.2023 13:21 Відповісти
не , если до 4 то 4.2 это уже - более 4 , значит было 3,999999999999999,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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21.07.2023 14:26 Відповісти
Згоден. Переплутав "до" з традиційним "біля" (прошу не плутати з "***").
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21.07.2023 14:35 Відповісти
При умові
- ракета не ділиться...
- вона була, тобто більше 0...
- про них пишуть у множині, тобто не 1...
- не вказано, що до 4 (включно)...

Значить 2 або 3, все просто 🤓
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21.07.2023 15:45 Відповісти
Рашисти не взмозі блокувати зерновий коридор, бо лякаються конфлікту з Туреччиною, тому вони намагаються знищити українське зерно ще до того, як воно потрапить у зерновий коридор,
а саме - у зернових припортових складах. Отже, всі зацікавлені у постачаннях українського зерна морем повинні або змусити рашистів припинити ракетні обстріли, або допомогти Україні захистити порти та припортові споруди засобами ППО, здатними перехоплювати Онікси з Калібрами та Шахеди.
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21.07.2023 13:23 Відповісти
От тільки та Туреччина і сама вже все проковтнула і злилася.
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21.07.2023 13:28 Відповісти
Зерно в припортових складах - вже продане зерно і підготовлене для відвантажування. Воно не Українське. Так питання по чому б'є пуйло?
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21.07.2023 13:54 Відповісти
Побоююсь, що українське, навряд чи хто з покупців - спекулянтів в таких умовах погоджується на передплату. В кращому випадку перевезення на умовах ФОБ.
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21.07.2023 14:49 Відповісти
асфальтом не?? спитай гавнокомандуючого? візьми юзека- напомпуй-підвісь як дирижопль
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21.07.2023 13:27 Відповісти
И снова "мы ничего не можем сбить, это ониксы, ********, калибры, искандеры, совковое говно х-22 и т.д". Надо сдаваться, чоужтам.
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21.07.2023 13:29 Відповісти
Як Зеля домовиться так відразу !
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21.07.2023 13:38 Відповісти
Где-то посередине…как и обещал малоросам
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21.07.2023 14:07 Відповісти
Години півтори тому над нами пролетіла ракета .
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21.07.2023 13:31 Відповісти
Эти ракеты сбиваются сериалом "******** Ингулец".
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21.07.2023 13:36 Відповісти
Они будут падать от смеха.
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21.07.2023 13:49 Відповісти
...в обморок
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21.07.2023 14:54 Відповісти
Але й калібри не сбили сьогодні. Я не знаю, що там у зелених за плани, але не буде Одеси - Україна перестає бути морською державою. Думай-ТЕ!
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21.07.2023 13:40 Відповісти
Ну дык ф16 же союзники говорят нам не нужны....им же виднее...
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21.07.2023 14:01 Відповісти
тяжело сбить потому что летят над водой очень низко
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21.07.2023 14:13 Відповісти
Плохо видно в биноклю?
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21.07.2023 17:15 Відповісти
а давай русне еще что нибудь взорвем типа Крымского моста
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21.07.2023 14:14 Відповісти
Кацапії вже нічого не допоможе. Остання передсмертна агонія. Мир праху кацапії!
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21.07.2023 15:37 Відповісти
Куда легче уничтожить их на складах и на пусковый установках, их боевой радиус 300 км, значит нужны ракеты и БПЛА с боевым радиусом 350-450 км!
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21.07.2023 16:24 Відповісти
Гром-2 -дальность 500км.
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21.07.2023 17:19 Відповісти
 
 