Одещину атаковано ракетами "Онікс", їх складно збити наявними засобами ППО, - Ігнат

Вдень 21 липня ворог підступно атакував Одеську область, застосувавши протикорабельні ракети типу "Онікс". Противник випустив до 4 ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Стосовно "Оніксів". Вже бачимо третю атаку "Оніксів". Таким чином, за попередньою інформацією, з 10 години і станом на зараз противник застосував до 4 ракет П-800 "Онікс" по Одещині, десь південніше обласного центру", - сказав він.

Ігнат додав, що ракети "Онікс" складно збити наявними засобами протиповітряної оборони, оскільки вони летять низько та швидко. За його словами, українські військові застосовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб впливати на "Онікси".

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"З ракетами боротися - то таке діло. Потрібно боротися з носіями, які їх випускають", - наголосив речник.

Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк проінформувала, що російські загарбники випустили 7 ракет по Білогород-Дністровському району Одещини, вражено об’єкт інфраструктури.

Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Згодом стало відомо, що два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Своєю чергою, у ОК "Південь" уточнили, що на світанку 21 липня 2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств на Одещині. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.