Россияне модернизировали ракеты Х-22, им добавили точность и увеличили дальность, - Игнат
Российская ракета Х-32 – это модернизированная версия Х-22. Она более точна и имеет большую дальность.
Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Х-32 - это версия Х-22, которую поставили на вооружение довольно-таки недавно в 16-м году в России и сделали ее дальность большей. И точность, пожалуй, там выше, чем у старой советской, неточной разрушительной Х-22. А так, в целом в принципе это модернизированная Х-22. Вопрос в том, сколько их получилось изготовить. Но то, что они уже применялись, это точно", - сказал Игнат.
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Нещодавно дивився пару серій серіалу "Спіймати Кайдаша"... чесно, такого сорому не зазнавав ніколи. І це знімається за наші гроші - убоге лайно, кінцева мета якого - виставити українців конченими, нікчемними уйобками...
а ще смішніше що зробила українська влада. збільшила кількість розкрадань на армії і тривалість переможних відосиків.
не чекайте перемоги з цими баригами на крові
- точность пожалуй повыше (на сколько?)
- произвели наверное сколько-то (количество?)
- применяли точно возможно (или не точно?)
Пора вже піднімати питання про зняття санкцій - не будуть страждати церкви Гундяєва.
Основной смысл, чтобы люди боялись. ИЛи уезжали или винят ВСУ. Синдром заложника
Если честно они настолько епанутые, что искать смысл в их поступках глупо
Отже, ракети Х-22, розроблялися від 1958 року, а на озброєнні з 1968 (інші дані - 1971 року). Там була супер-секретність, тому досі не вирішили, який рік назвати офіційно. Призначена для ураження ядерним або фугасно-комулятивним зарядом ворожих флотилій. У базовій моделі давно не випускається, ще є на озброєнні в рф. Точна кількість невідома, вважалося, що всього виготовили понад 1000 одиниць, але схоже, що в рази більше. Регулярно застосовується в нинішній війні, дуже руйнівна - несе 960-кілограмову бойову частину.
А от модернізація Х-22 до рівня Х-32, про що розказує Скибіцький, дійсно відбулася. Але, увага! Ще в кінці 1980-их їх почали модернізувати, після розвалу СРСР забуксувала, а з 1998 року почали випробовувати. І в 2016-му її було прийнято на озброєння рашистського вермахту. Ще раз, модернізацію здійснили не цьогоріч, як думають у ГУР, а 35-38 років тому! І ця ракета дійсно призначена для ураження наземних цілей, має спеціальні особливості, які ускладнюють її перехоплення. Також використовувалася для ураження цивільних об'єктів.
Але йдеться про те, що це модернізована й зовсім нова конструкція, а не перероблені існуючі в рф ракети Х-22. Усі Х-32 були виготовлені з нуля, а не внаслідок переборки попередниць. Подібні твердження безграмотні до вершин тупості. Сама ракета зберегла аналогічний до Х-22 корпус, але в ньому зменшена бойова частина і збільшені паливні баки, інша електронна начинка тощо. І все це рашисти виконали купу років тому.
А заплуталося наше ГУР у елементарному незнанні модифікацій базової моделі Х-22. Там є дві системи наведення: ПМГ для стрільби по авіаносних групах (по площинах - відхилення до 5 км) із пасивною системою наведення та ПГ для ураження точкових цілей. І ці дві системи наведення взаємодоповнювані ще з 1968 (!!!) року, а не з початку 2023-го. Рашисти використовують обидві модифікації. Ракета, як була призначена для ударів по морських цілях, так і залишилася. Тільки її просто спрямовують на сухопутні. Так, як комплексом ППО С-300 русня запросто б'є по наших містах, а не літаках у небі. Тому певні випадки, коли ці ракети влучають більш точно, залежать від використання давним-давно існуючої модифікації, а не якогось оновлення.
І на останок. Може для когось уявлення про ракети обмежується спогадами про дитячий конструктор: вийняв пару детальок, поставив нові. Насправді, провести заміни в корпусі існуючої ракети практично неможливо. А тут ще й повна заміна заповнення внутрішнього простору в аналогічному корпусі. Та й працювати це не буде. Дані ракети старі й неймовірно капризні, жодні втручання ніхто б і не ризикнув здійснювати.
А в мене просте питаннячко: чому я правник-міжнародник, блогер, журналіст маю про все це знати, а керівництво ГУР МО не пробує навіть поцікавитися деталями й переповідає народу якісь казочки? Єдине щастя, що оперативно-тактичну обстановку у нас з'ясовує фронтова розвідка (найвища похвала!), а значніші й стратегічні дані постачають союзники, які, як прокажених, оминають будановський ГУР. (с) Т. Чорновіл https://t.me/Chornovil_official/15346 https://t.me/Chornovil_official/15346