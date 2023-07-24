Россияне модернизировали ракеты Х-22, им добавили точность и увеличили дальность, - Игнат

Российская ракета Х-32 – это модернизированная версия Х-22. Она более точна и имеет большую дальность.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Х-32 - это версия Х-22, которую поставили на вооружение довольно-таки недавно в 16-м году в России и сделали ее дальность большей. И точность, пожалуй, там выше, чем у старой советской, неточной разрушительной Х-22. А так, в целом в принципе это модернизированная Х-22. Вопрос в том, сколько их получилось изготовить. Но то, что они уже применялись, это точно", - сказал Игнат.

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