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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне модернизировали ракеты Х-22, им добавили точность и увеличили дальность, - Игнат

х-32

Российская ракета Х-32 – это модернизированная версия Х-22. Она более точна и имеет большую дальность.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Х-32 - это версия Х-22, которую поставили на вооружение довольно-таки недавно в 16-м году в России и сделали ее дальность большей. И точность, пожалуй, там выше, чем у старой советской, неточной разрушительной Х-22. А так, в целом в принципе это модернизированная Х-22. Вопрос в том, сколько их получилось изготовить. Но то, что они уже применялись, это точно", - сказал Игнат.

Читайте: Воздушные силы об обстрелах энергообъектов осенью: "Враг накапливает ракеты, может досаждать точечными ударами топливно-энергетическому сектору"

ракеты (3558) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+27
А ми у відповідь на це модернізуємо серіяли. Випустимо "путінздох-2" - ще більше вбивчої сили для мозку.
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24.07.2023 09:51
+20
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24.07.2023 09:54
+18
Кацапи під санкціями щось там модернізують. А наші ЗЄбуїни з безпрецедентною підтримкою ''заходу'' тільки розкрадання коштів модернізує! Вибрали ''своїх гнид''. Ржете 73%?
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24.07.2023 09:56
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А ми у відповідь на це модернізуємо серіяли. Випустимо "путінздох-2" - ще більше вбивчої сили для мозку.
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24.07.2023 09:51 Ответить
"Гумор потрібен"-каже придурок горбунов з двома медалями "За заслуги". В Одесі зараз напевно гуморять всі.
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24.07.2023 09:55 Ответить
Аби не плакали.
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24.07.2023 09:57 Ответить
Аби то ще був гумор...
Нещодавно дивився пару серій серіалу "Спіймати Кайдаша"... чесно, такого сорому не зазнавав ніколи. І це знімається за наші гроші - убоге лайно, кінцева мета якого - виставити українців конченими, нікчемними уйобками...
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24.07.2023 10:07 Ответить
Вчиться , а то так і будете до дронів гранатки підвʼязувати(
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24.07.2023 09:51 Ответить
Хто вумний - той давно в ойтішники пішов, і його тута вже немає.
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24.07.2023 09:55 Ответить
весело таке читати після "хватить на 2-3" пуски.
а ще смішніше що зробила українська влада. збільшила кількість розкрадань на армії і тривалість переможних відосиків.
не чекайте перемоги з цими баригами на крові
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24.07.2023 09:52 Ответить
Нахіба нам ракети? В нас є асфальт.
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24.07.2023 09:55 Ответить
Да есть такое Одесса шестой день подрядправда последний только шахиды а так до 20 ракет в день.
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24.07.2023 10:24 Ответить
про 2-3 пуски було сказано тими ікспердами з величезною надією, що при запровадженні на той час уже 9-го чи 10-го пакету санкцій, русня буде вже нездатна виготовляти нові ракети... та не так сталось як гадалось...
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24.07.2023 13:07 Ответить
Зара при владi довбойоби якi неспроможнi захистити Украïну.
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24.07.2023 09:54 Ответить
Чи вороги, які мають її знищити.
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24.07.2023 09:57 Ответить
а ми модернізували процес будівництва стадіонів та виробництва серіалів. Завдяки щедрому фінансуванню тепер в кожному мухосранську є шанс бути стадіону а глядачі одержать кілька десятків серіалів вже до Нового року
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24.07.2023 09:54 Ответить
асссссфхвальт!!! Асфальт забули. І бровочки, ті що порєбрік, зараз це найголовніше. А без ракет із зброї і так переможемо. Кацапи, побачивши, КУДИ ми витрачаємо наші гроші, подумають, що тут щось нечисто і здадуться самі.
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24.07.2023 09:58 Ответить
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24.07.2023 09:54 Ответить
На дронах таких фоточок не буде, як на фоні "Мрії".
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24.07.2023 09:58 Ответить
Вообще то ещё в 2016 у них принята на вооружение Х-32 - глубокая модернизация ракеты Х-22 (корпус тот же, боевая часть и электроника другие)
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24.07.2023 09:55 Ответить
Вони не використовують порохоботське, тільки "вперше", "за дорученням презЕдента", ну і т.д., а життя людей, то таке .
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24.07.2023 10:05 Ответить
Де наше чому не модернізується і не робиться вже готове.
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24.07.2023 09:56 Ответить
Серіал "смт Інгулець" буде в HD якості.
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24.07.2023 09:57 Ответить
тут окрема подяка Кучмі і Ющенку ,
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24.07.2023 10:19 Ответить
ну да ну да - папєрєднікі ...
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24.07.2023 10:32 Ответить
я щось не чув вибачень цих двох перед українцями . до війни часто вилазили в телевізорі .
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24.07.2023 10:42 Ответить
Кацапи під санкціями щось там модернізують. А наші ЗЄбуїни з безпрецедентною підтримкою ''заходу'' тільки розкрадання коштів модернізує! Вибрали ''своїх гнид''. Ржете 73%?
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24.07.2023 09:56 Ответить
Чтобы всех не обидеть - за ЗЕлупу проголосовало 73% из 61% выборцiв,которые пришли на выборы, а это только 42% избирателей страны. Второе- даже мудрец ошибается, хотя эта ошибка долго будет выходить с кровью, поэтому как избрали, так и надо снимать и на палю саджати.
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24.07.2023 10:03 Ответить
В модернізації схем розкрадання коштів зелень попереду планети всієї, одні гівносеріали чого варті.
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24.07.2023 10:50 Ответить
Потужно модернізований асфальт нам допоможе. (але це не точно)
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24.07.2023 09:59 Ответить
Стесняюсь спросить,на кого расчитаны подобные высе....,пардон,заявления?
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24.07.2023 09:59 Ответить
ХЗ, хоча би мовчали(((
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24.07.2023 10:06 Ответить
Это его сфера ответственности. Сказал бы что оправдывается, но сбивать реально гораздо сложнее чем пулять ракетами.
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24.07.2023 10:21 Ответить
путлер і "немита раша" все модернізує, виробляє ракети, танки і літаки, а наша, гопота при владі, продовжує гробити Укроборонпром і знову активувала "велике крадівництво" і вихваляння себе на підконтрольних каналах.
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24.07.2023 10:01 Ответить
"Росіяни модернізували... " А Україна що зробила?
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24.07.2023 10:09 Ответить
Буданова в студію, хай тепер нову казочку розкаже.
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24.07.2023 10:13 Ответить
Чій ні шо, а в нас за то будуть нові сєріали і Zєльонський вже сто перший раз нагнув піндосів АТАКАМСами.
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24.07.2023 10:18 Ответить
А чого в нас таких ракет нема і нема що модифіковувати? Ах да забув в нас вже генерал асфальт
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24.07.2023 10:22 Ответить
Слишком много допущений от Игната:
- точность пожалуй повыше (на сколько?)
- произвели наверное сколько-то (количество?)
- применяли точно возможно (или не точно?)
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24.07.2023 10:23 Ответить
х-32 прийняли на озброєння ще 2016му,точність десь як у онікса плюс мінус,дальність там залежно від профіля польоту в х-22 була до 600км,у х-32 русня хвалилась що до тисячі.
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24.07.2023 14:48 Ответить
це, *****, прекрасне повідомлення а що у відповідь за півтора роки війни зробили ми, крім нової бруківки в Києві?
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24.07.2023 10:24 Ответить
Жданов вчера точно сказал, что по собору удар был преднамеренный. 3-45 Не могла ракета промахнуться, понятно что были введены координаты этого собора https://youtu.be/XENlByGDl3w
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24.07.2023 10:28 Ответить
а речники OK Південь це заперечують - вони стверджують що то кацапи ненавмисно, то із-за санкцій їм важко високоточні ракети робити.

Пора вже піднімати питання про зняття санкцій - не будуть страждати церкви Гундяєва.
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24.07.2023 10:36 Ответить
Учитывая, что Жданов по воинской специальности - ракетчик-артиллерист, заявление Игната это подтверждение его слов. Церковь обстреляли СПЕЦИАЛЬНО!
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24.07.2023 10:53 Ответить
а смысл??
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24.07.2023 17:31 Ответить
Месть за Лавру, за то что не сдали Одессу, За Крымский мост, за УПЦ МП
Основной смысл, чтобы люди боялись. ИЛи уезжали или винят ВСУ. Синдром заложника
Если честно они настолько епанутые, что искать смысл в их поступках глупо
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24.07.2023 22:57 Ответить
Читал на другом новостном портале, что рашка готовится бомбить Украину дронами вечно. Даже своих детей приучает к дронам и даёт им установку на вечную войну с Украиной, пока наша страна не развалится на молекулы, до полного уничтожения территории и людей...
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24.07.2023 10:34 Ответить
взаимно
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24.07.2023 10:39 Ответить
В Москве были атакованы шпионский центр ГРУ и штаб хакеров, - Bellingcat
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24.07.2023 10:38 Ответить
А ми їх заклинаннями
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24.07.2023 10:44 Ответить
ты Мухосранец...?
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24.07.2023 11:05 Ответить
...От мене реально лякає, коли люди, які мають відповідати в країні за основну розвідувальну діяльність для ЗСУ, насправді, лише переказують анекдоти, як Буданов або свої власні вигадки. Навіть для неспеціаліста, який хоч трошки цікавиться темою озброєнь, ці заяви будуть карикатурними й смішними. Просто для ілюстрації пару тез про те, що ж там відбувається насправді.

Отже, ракети Х-22, розроблялися від 1958 року, а на озброєнні з 1968 (інші дані - 1971 року). Там була супер-секретність, тому досі не вирішили, який рік назвати офіційно. Призначена для ураження ядерним або фугасно-комулятивним зарядом ворожих флотилій. У базовій моделі давно не випускається, ще є на озброєнні в рф. Точна кількість невідома, вважалося, що всього виготовили понад 1000 одиниць, але схоже, що в рази більше. Регулярно застосовується в нинішній війні, дуже руйнівна - несе 960-кілограмову бойову частину.

А от модернізація Х-22 до рівня Х-32, про що розказує Скибіцький, дійсно відбулася. Але, увага! Ще в кінці 1980-их їх почали модернізувати, після розвалу СРСР забуксувала, а з 1998 року почали випробовувати. І в 2016-му її було прийнято на озброєння рашистського вермахту. Ще раз, модернізацію здійснили не цьогоріч, як думають у ГУР, а 35-38 років тому! І ця ракета дійсно призначена для ураження наземних цілей, має спеціальні особливості, які ускладнюють її перехоплення. Також використовувалася для ураження цивільних об'єктів.

Але йдеться про те, що це модернізована й зовсім нова конструкція, а не перероблені існуючі в рф ракети Х-22. Усі Х-32 були виготовлені з нуля, а не внаслідок переборки попередниць. Подібні твердження безграмотні до вершин тупості. Сама ракета зберегла аналогічний до Х-22 корпус, але в ньому зменшена бойова частина і збільшені паливні баки, інша електронна начинка тощо. І все це рашисти виконали купу років тому.

А заплуталося наше ГУР у елементарному незнанні модифікацій базової моделі Х-22. Там є дві системи наведення: ПМГ для стрільби по авіаносних групах (по площинах - відхилення до 5 км) із пасивною системою наведення та ПГ для ураження точкових цілей. І ці дві системи наведення взаємодоповнювані ще з 1968 (!!!) року, а не з початку 2023-го. Рашисти використовують обидві модифікації. Ракета, як була призначена для ударів по морських цілях, так і залишилася. Тільки її просто спрямовують на сухопутні. Так, як комплексом ППО С-300 русня запросто б'є по наших містах, а не літаках у небі. Тому певні випадки, коли ці ракети влучають більш точно, залежать від використання давним-давно існуючої модифікації, а не якогось оновлення.

І на останок. Може для когось уявлення про ракети обмежується спогадами про дитячий конструктор: вийняв пару детальок, поставив нові. Насправді, провести заміни в корпусі існуючої ракети практично неможливо. А тут ще й повна заміна заповнення внутрішнього простору в аналогічному корпусі. Та й працювати це не буде. Дані ракети старі й неймовірно капризні, жодні втручання ніхто б і не ризикнув здійснювати.

А в мене просте питаннячко: чому я правник-міжнародник, блогер, журналіст маю про все це знати, а керівництво ГУР МО не пробує навіть поцікавитися деталями й переповідає народу якісь казочки? Єдине щастя, що оперативно-тактичну обстановку у нас з'ясовує фронтова розвідка (найвища похвала!), а значніші й стратегічні дані постачають союзники, які, як прокажених, оминають будановський ГУР. (с) Т. Чорновіл https://t.me/Chornovil_official/15346 https://t.me/Chornovil_official/15346

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24.07.2023 10:52 Ответить
про тисячу штук то казочка,тільки ми порізали майже 600 штук,більш реальні прикидки плавають десь від трьох до десяти тисяч...
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24.07.2023 14:50 Ответить
Зато в них таких барабанів немає.
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24.07.2023 11:36 Ответить
и овощерезок Х-резка
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24.07.2023 11:48 Ответить
Це ті Х-22 ,що чучма разом з літаками у оашку передав?
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24.07.2023 11:59 Ответить
ні це ті що ми жваво різали самі.під гармошку і пісеньки,разом з носіями (ту-22м3) майже 60 бомберів і майже 600! **** ракет,а підорам за сраних 280 лямів баксів боргу за газ.віддали 8 ту-160,3 ту-95 і 565 х-55.а решту 10 ту-160 ми так само під гармошку порізали,а один в музей запхали,при чому після прильту в музей його ще й показово зробили непридатним до польотів,можна рахувати що порізали,отака куйня малята,а самий молодий ту-160 який ми порізали.мав трохи більше 100 годин нальоту,правда й самий "старий" мав аж 500 з копійками.бо всі вони були 90-91 року випуску
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24.07.2023 14:55 Ответить
Как разъяснять элементраное, так Игнат прям кладязь разума, сосуд мудрости. Вот только почему-то не рассказывает, создали ли что-то мы или хотя бы модернизировали.
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24.07.2023 17:27 Ответить
 
 