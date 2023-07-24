Непонятно, откуда взялись записи разговоров агента ФСБ Кулинича и агента ФСБ Сивковича, - BBC
Нет ясности, откуда взялись записи разговоров экс-главы Крымского управления СБУ Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, которые являются одним из главных доказательств против Кулинича.
Об этом говорится в материале украинской службы BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Основным вопросом к делу является - откуда же взялись записи разговоров Кулинича и Сивковича (пророссийского политика, бывшего регионала, обвиняемого в бежавшей в Москву госизмене и пытавшегося оттуда влиять на процессы в Украине. - Ред.), которые являются одним из основных доказательств. Кулиничу на этих записях ставят разные задачи – от лоббирования кадров до взятия под контроль отдельных подразделений спецслужбы и других государственных структур.
"Следствие сообщило, что писал эти разговоры якобы сам Сивкович, чтобы потом легче было отчитываться перед российской спецслужбой. А достать их удалось благодаря проникновению внутрь ФСБ "своего человека". На этих записях позывной у Зеленского – "Пингвин", у Баканова – "Дарование", экспредседателя управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова якобы называли "Охотником" (к нему мы еще вернемся впоследствии)", - пишет BBC.
Отмечается, что СБУ не сомневается в подлинности записей.
"Записи разговоров Кулинича и Сивковича подтверждены экспертизами и входят в материалы уголовного производства. Обнародованные файлы – это лишь часть большого массива", - рассказал Малыш.
Но в разговоре с BBC защита рассказала, что в материалах следствия указан совсем другой источник происхождения. В частности, следователи указали, что нашли флешку с аудио, текстовыми и графическими файлами во время обысков на одной из киевских квартир в рамках расследования совсем другого дела. Поэтому опасения, что эти записи могли специально подбросить по аналогии "пленок Деркача" в 2020 году.
"Записи ж Кулинича-Сивковича, которые обнародовали следователи, датируются 2019 и началом 2020 года. Важно, что Кулинич тогда еще не был в СБУ. Его назначили начальником Крымского управления 21 октября 2020 года. Возникает вопрос: как он, не будучи в системе, мог влиять на назначение кадров в спецслужбе и передавать россиянам секретную информацию?" - отмечает BBC.
СБУ объясняет это тем, что Кулинич общался с Бакановым еще до назначения, "он был вхож в высокие кабинеты, имел влияние на принятие председателем службы важных решений". Источники BBC в окружении Баканова свидетельствуют, что до назначения Кулинича в СБУ они общались очень редко и не о деятельности спецслужбы.
Напомним, Служба безопасности и Государственное бюро расследований недавно передали в суд обвинительный акт в отношении государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора.
В частности, на основании собранных доказательств Кулинич обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
▪️ ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
▪️ ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);
▪️ ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);
▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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Которые дают клички агентам
Не дураки
Путин - МОЛЬ
Зеленский - ПИНГВИН
Ну просто снайперский выстрел в десятку
Агентурную кличку Моль
Путину дал его куратор
Когда Путин еще учился в университете
И доносит на сокурсников
" ... У цій неоднозначній історії виникає логічне питання: навіщо рік тому у владі заявили про причетність Кулініча та Наумова до здачі Півдня та окупації ЧАЕС, а доказів так і не зібрали?"
Потому, что в реальности нечего собирать и, начиная просто поглубже копать, можно быстро выйти на самого себя.
Особливо сподобався епілог:
18 лютого 2022 року Джо Байден на брифінгу сказав: "У США є підстави вважати, що Росія нападе в наступні тижні чи дні. Путін прийняв рішення". Озираючись в минуле, складно зрозуміти, як російські агенти у спецслужбі приховали від керівництва України підготовку Росії до вторгнення, якщо про це говорив чи не весь світ. Питання тільки в тому, чи це чули на Банковій…
За екологією в Мирній Україні, треба пильнувати, а не ГЛАГОЛИТИ!!
За 30 років, прикладів цього вдосталь !!Слава Україні!
- Нет! - ответил Никанор Иванович страшным голосом, - подбросили враги!
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
Ну реально же "дарование".
...а "пингвин" - он и в африке пингвин, не добавить, не убавить
А просто зелене смердюче гівно, яке наділо корону і думає що став "володарем всесвіту'.