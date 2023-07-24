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24 068 78

Непонятно, откуда взялись записи разговоров агента ФСБ Кулинича и агента ФСБ Сивковича, - BBC

кулініч

Нет ясности, откуда взялись записи разговоров экс-главы Крымского управления СБУ Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, которые являются одним из главных доказательств против Кулинича.

Об этом говорится в материале украинской службы BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Основным вопросом к делу является - откуда же взялись записи разговоров Кулинича и Сивковича (пророссийского политика, бывшего регионала, обвиняемого в бежавшей в Москву госизмене и пытавшегося оттуда влиять на процессы в Украине. - Ред.), которые являются одним из основных доказательств. Кулиничу на этих записях ставят разные задачи – от лоббирования кадров до взятия под контроль отдельных подразделений спецслужбы и других государственных структур.

"Следствие сообщило, что писал эти разговоры якобы сам Сивкович, чтобы потом легче было отчитываться перед российской спецслужбой. А достать их удалось благодаря проникновению внутрь ФСБ "своего человека". На этих записях позывной у Зеленского – "Пингвин", у Баканова – "Дарование", экспредседателя управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова якобы называли "Охотником" (к нему мы еще вернемся впоследствии)", - пишет BBC.

Отмечается, что СБУ не сомневается в подлинности записей.

"Записи разговоров Кулинича и Сивковича подтверждены экспертизами и входят в материалы уголовного производства. Обнародованные файлы – это лишь часть большого массива", - рассказал Малыш.

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Но в разговоре с BBC защита рассказала, что в материалах следствия указан совсем другой источник происхождения. В частности, следователи указали, что нашли флешку с аудио, текстовыми и графическими файлами во время обысков на одной из киевских квартир в рамках расследования совсем другого дела. Поэтому опасения, что эти записи могли специально подбросить по аналогии "пленок Деркача" в 2020 году.

"Записи ж Кулинича-Сивковича, которые обнародовали следователи, датируются 2019 и началом 2020 года. Важно, что Кулинич тогда еще не был в СБУ. Его назначили начальником Крымского управления 21 октября 2020 года. Возникает вопрос: как он, не будучи в системе, мог влиять на назначение кадров в спецслужбе и передавать россиянам секретную информацию?" - отмечает BBC.

СБУ объясняет это тем, что Кулинич общался с Бакановым еще до назначения, "он был вхож в высокие кабинеты, имел влияние на принятие председателем службы важных решений". Источники BBC в окружении Баканова свидетельствуют, что до назначения Кулинича в СБУ они общались очень редко и не о деятельности спецслужбы.

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Напомним, Служба безопасности и Государственное бюро расследований недавно передали в суд обвинительный акт в отношении государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора.

В частности, на основании собранных доказательств Кулинич обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
▪️ ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
▪️ ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);
▪️ ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);
▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

СБУ (19869) Сивкович Владимир (142) государственная измена (1533) Кулинич Олег СБУ (24)


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Топ комментарии
+50
Пингвин - он и есть пИнгвин. Не добавить, не убавить.
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24.07.2023 11:34
+43
"Сдавшими" единолично Крым Кулиничем и Чернобыль Наумовым нам просто пытаются вешать лапшу на уши и выводить из под удара настоящего виновника - Зелю. Как и "появимшимся" вдруг солдатом с Чонгара. Кстати, документы по Гостомелю в Нацгвардии, которые многое могли бы прояснить про канун вторжения, "случайно" оказались уничтожены.
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24.07.2023 11:55
+34
Издевательские позывные Боневтика и его дружка Баканова прямо в точку. Хотя "Буратино" бы подошло намного лучше.
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24.07.2023 11:39
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Пингвин - он и есть пИнгвин. Не добавить, не убавить.
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24.07.2023 11:34 Ответить
Издевательские позывные Боневтика и его дружка Баканова прямо в точку. Хотя "Буратино" бы подошло намного лучше.
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24.07.2023 11:39 Ответить
Люди в ФСБ
Которые дают клички агентам
Не дураки
Путин - МОЛЬ
Зеленский - ПИНГВИН
Ну просто снайперский выстрел в десятку
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24.07.2023 11:44 Ответить
Путин вообще-то не моль, а *****.
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24.07.2023 11:47 Ответить
Молью оно было , когда его застукали на педофилии
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24.07.2023 15:22 Ответить
Прозвище "Моль" пукин получил от сослуживцев...это не агентурный позывной...
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24.07.2023 12:17 Ответить
Это не так
Агентурную кличку Моль
Путину дал его куратор
Когда Путин еще учился в университете
И доносит на сокурсников
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24.07.2023 12:36 Ответить
А чому ВВС це так різко почало ї#ати?
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24.07.2023 11:34 Ответить
А вам самому не цікаво, чому нам кажуть, що Наумов був у змові з Кулінічем, а справу за держзраду проти Наумова досі не відкрили?
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24.07.2023 11:42 Ответить
"Сдавшими" единолично Крым Кулиничем и Чернобыль Наумовым нам просто пытаются вешать лапшу на уши и выводить из под удара настоящего виновника - Зелю. Как и "появимшимся" вдруг солдатом с Чонгара. Кстати, документы по Гостомелю в Нацгвардии, которые многое могли бы прояснить про канун вторжения, "случайно" оказались уничтожены.
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24.07.2023 11:55 Ответить
Кстати, Гостомельский шашлык из русского десанта приготовила именно 4-я бригада НГУ, однако вопрос тут совсем не в этом, а в том, почему "сдача Наумовым Крыма" до сих пор не привела к заведению уголовного дела по госизмене? Пока что нам лапшу, получается, вешает Зелень, а вы ей подпеваете.
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24.07.2023 12:04 Ответить
Я давно говорю, что все эти попытки подсунуть вначале помощника главы Херсонского СБУ, потом его самого, потом Кулинича и т.д. - это все лапша на уши. Уголовное дело по ст.111 УК Украины должно быть заведено против того, кто отдавал приказы ДСНС, нацгвардии и погранцам. И кто позволил Наумову беспрепятственно выехать и вывести секретные документы. Ну и естественно против Наумова и его покровителя сверху. И, кстати - смерть министра МВС с помощниками в катастрофе вертолета, как и тишина в этом расследовании, начинают выглядеть все более и более зловеще.
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24.07.2023 12:14 Ответить
Так, смерть Монастирського все більше перестає бути загадковою. Він був достатньо порядною людино
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24.07.2023 18:16 Ответить
Там є порядні. Особливо після того як трухін хотів йому зателефонувати. І, напевно, не в перший раз.
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24.07.2023 18:58 Ответить
та у нашого нАріду і кравченко з кірпою "порядні" люди((
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24.07.2023 22:27 Ответить
Из статьи

" ... У цій неоднозначній історії виникає логічне питання: навіщо рік тому у владі заявили про причетність Кулініча та Наумова до здачі Півдня та окупації ЧАЕС, а доказів так і не зібрали?"

Потому, что в реальности нечего собирать и, начиная просто поглубже копать, можно быстро выйти на самого себя.
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24.07.2023 11:59 Ответить
а у зелобобів що не прой..б то при розслідуванні виходять на самих себе
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24.07.2023 16:18 Ответить
Це вже не якийсь пройоб , а ДЕРЖАВНА ЗРАДА ПІДГОТОВЛЕНА ЗАЗДАЛЕГІТЬ ! Вони давно хотіли загнати РАБІВ в ГУЛАГ - СОВОК
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24.07.2023 18:58 Ответить
у них це ще може вийти...
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24.07.2023 22:28 Ответить
Бо не треба бикувати зеленомордому з міністром оборони Британії
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24.07.2023 11:44 Ответить
А що ББС підлегла Міністру Оборони Британії?
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24.07.2023 11:52 Ответить
Тут вернее начало сказанного "Бо не треба бикувати зеленомордому ...". Похоже за "величайшего" основательно взялись в последнее время.
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24.07.2023 12:04 Ответить
"Погані новини для вас, пане Зеленський - ми нікуди не подінемось, ви застрягли з нами" - пожартував Байден на закритій зустрічі з Президентом України.
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24.07.2023 16:08 Ответить
Бо ж треба петляти...
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24.07.2023 13:24 Ответить
ч🦠🐏🐑 73% , « сказали не начасі» Не заважайте їм ЗДАВАТИ,ГРАБУВАТИ , МАРАДЕРИТИ вони мовчать , як лохі , вірячі , що з ЗРАДНИКАМИ НА БАНКОВІЙ МОЖЛИВА Перемога ‼️
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24.07.2023 15:27 Ответить
Як звідки ? -- всі ходи записані
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24.07.2023 11:36 Ответить
А "Дарованіє" з "Пінгвіном", яки призначали тих Кулініча з Наумовим - вони там зовсім не до чого. Мабуть і в СБУ коли кандидатів на посади перевіряли - до них ніяких питань не було.
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24.07.2023 11:38 Ответить
За поданням Єрмака та за підписом Зеленського чомусь перевірку не проводили, т.я. сприймали за "своїх". Тому швидше питання, а хто це такі, що є СВОЇ для Єрмака та Зеленського, роССійські агенти???!!!
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24.07.2023 11:45 Ответить
Ражу всім почитати повністю цю статтю ВВС Україна.
Особливо сподобався епілог:
18 лютого 2022 року Джо Байден на брифінгу сказав: "У США є підстави вважати, що Росія нападе в наступні тижні чи дні. Путін прийняв рішення". Озираючись в минуле, складно зрозуміти, як російські агенти у спецслужбі приховали від керівництва України підготовку Росії до вторгнення, якщо про це говорив чи не весь світ. Питання тільки в тому, чи це чули на Банковій…
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24.07.2023 11:40 Ответить
Чули і знали. Боневтік сім'ю за місяць до вторгнення відправив в Ізраїль.
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24.07.2023 11:56 Ответить
Пінгвін? Це влучно.
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24.07.2023 11:42 Ответить
Віслюк, ось це влучно.
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24.07.2023 13:55 Ответить
Віслюки це ті, що обрали "Пінгвіна", "Буратіну", "Янелоха", "Боневтіка" і т. п. А "Пінгвін" віслюкам "Нічєго нє должєн. Он должєн только папє с мамой".
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24.07.2023 14:21 Ответить
Ішак хрипатий
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24.07.2023 19:34 Ответить
це мерзость!
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24.07.2023 22:33 Ответить
Зато було відомо звідки взялись записи що використовувались для обвинувачень Порошенко - від Деркача, але виявились відвертою підробкою з монтажем, тож я не думаю що питання походження плівок секретних служб якимось чином впливає на їх достовірність яка перевіряється експертами, а не тим знайдені вони у чиїсь кишені чи надані відповідним підрозділом що веде прослуховування!!!
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24.07.2023 11:43 Ответить
Интересно, а ответит за это все тело, поставившее свою подпись под назначением в СБУ Баканова, Кулинича, Наумова, Криворучко и прочих предателей?
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24.07.2023 11:44 Ответить
Треба зробити щоб відповів і він у усі його посіпаки АБО.... ГОСПОДАРІ!!!
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24.07.2023 11:46 Ответить
Допоки не будуть висіти зрадники України на ліхтарних стовпах, як Мусоліні, ватне зкацаплене болото, з агентури *****, буде розносити свій сморід по Україні!!
За екологією в Мирній Україні, треба пильнувати, а не ГЛАГОЛИТИ!!
За 30 років, прикладів цього вдосталь !!Слава Україні!
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24.07.2023 11:55 Ответить
що первичне, інформація, чи звідки? цікавих дуже багато... знати вам не потрібно.
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24.07.2023 11:58 Ответить
- Ваш пакетик?
- Нет! - ответил Никанор Иванович страшным голосом, - подбросили враги!

(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
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24.07.2023 12:00 Ответить
"дарование" оцінили вороги, гарний сарказм і іронія... тупе, воно й для фсб тупе...
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24.07.2023 12:04 Ответить
почекайте. самий жир почнеться коли Баканов почне захищати своїх підлеглих в залі суду офіційно як адвокат..
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24.07.2023 12:06 Ответить
Вам шашечки или ехать? Як що илентифіковано що на записах саме ці люди то яка в біса різниця звідки вони?
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24.07.2023 12:07 Ответить
Заради справедливості варто зауважити, що залишається велике питання: коли можна вірити СБУ, а коли ні?...
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24.07.2023 12:15 Ответить
Коли гундяєв з пінгвінами зустрічався, що то було?
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24.07.2023 12:12 Ответить
репетиція оману!
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24.07.2023 22:35 Ответить
Заспокойтесь-Малюк призначений Зеленським,як і Баканов,"погодження" з Єрмаком пройшов,руку "годувальника" засвоїв! Чого ви очікуєте від СБУ?! Це СБУ-"зламане" СБУ!
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24.07.2023 12:16 Ответить
Вот так поворот, пингвин, дарование, точнее и не скажешь
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24.07.2023 12:18 Ответить
Виникають питання до тих, хто всю цю рашистську агентуру на керівні посади призначав.
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24.07.2023 12:20 Ответить
Не удивлюсь если выяснится что презеденскую кампанию зеленского финансировали спецслужбы росии. Все к этому идёт.
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24.07.2023 12:22 Ответить
Так Кулинич и входил в предвыборный штаб "величайшего". Он не просто так в СБУ попал и именно на такое направление.
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24.07.2023 14:05 Ответить
Уже давно вияснилось. Грозєв публікував результати розслідування по "зільоним" "демократичним" виборам
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24.07.2023 19:38 Ответить
Пингвин, где Дарование?!
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24.07.2023 12:24 Ответить
)))
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24.07.2023 17:09 Ответить
А права рука Сивковича Гетьманцев під яким псевдо проходить?
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24.07.2023 12:25 Ответить
паніковський! любитель гусєй!
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24.07.2023 22:36 Ответить
ого ось воно як хахаххааххааха
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24.07.2023 12:36 Ответить
Пингвин, говоришь?)
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24.07.2023 12:37 Ответить
"Дарование", хм. В точку. Это "дарование" за считанные дни получило звание "младшего лейтенанта" чтобы попасть в СБУ. Теперь оно за считанные месяцы стало юристом, чтобы "очолить раду адвокатів Полтавщини".

Ну реально же "дарование".

...а "пингвин" - он и в африке пингвин, не добавить, не убавить
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24.07.2023 12:52 Ответить
Якщо піднімається питання звідки взялись записи, справі кабзда. Чекайте Кулініча начальником СБУ.
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24.07.2023 13:03 Ответить
А гнида, вісім років пропрацювавша помічником фсб-шника сівковича, зараз керує бюджетним комітетом ради, тобто, вважай економикою країни. Мабудь він працював на СБУ та саме він злив ці записи. Нам згодом і таке можуть почати впарювати.
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24.07.2023 13:15 Ответить
Опаньки,начался вброс на попытку оспаривания единственного доказательства вины кулинича и тех кто имел глупость или жадность его назначить.
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24.07.2023 13:28 Ответить
Сподіваємось, що таких розмов у фірмачів більш ніж придостатньо.. І вони час від часу будуть їх зливати ( і не важливо через кого ))). Бо брехня лиходієві потрібна, а правда - світу..
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24.07.2023 13:29 Ответить
Чекаємо на плівки розмов Віслюка і Дєрьмака із своїми кураторами зі скотопомийки.
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24.07.2023 13:54 Ответить
Він не "пінгвін", він Максімус Зеленіус Мерідіус, головнокомандувач армій Півдня, генерал легіонів Фелікса, і вірний слуга справжнього імператора Єрмакуса Ауреліуса.
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24.07.2023 14:03 Ответить
Ніякий він не максімус, ні зеленіус.
А просто зелене смердюче гівно, яке наділо корону і думає що став "володарем всесвіту'.
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24.07.2023 17:14 Ответить
Позывной у Зеленского - "Пингвин", у Баканова - "Дарование". Ржу
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24.07.2023 14:51 Ответить
а, ми думали - попугай!
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24.07.2023 22:37 Ответить
Какая прєлєсть!
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24.07.2023 16:56 Ответить
спецназ ЧЕРВИНСЬКИЙ по ,,хотелке,, єрмака сидить в сізо за правдиві покази про ,,вагнергейт,, --- лийтинант баканов ,,друг детства,, зеленоликого заховався а тепер воно вилізло в полтаві , де по дзвінку з опи отримав ліцензію ,,адвоката,, --- а баканов повинен сидіти **** в сізо за кулинича та наумова за розмінований чонгар , а кто ж его посадит , он же ,,друг детства,, --- хочеться запитати у тих зелебобиків наржалися ??? нажралися ??? зеленого лайна
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24.07.2023 18:19 Ответить
Прочитал про особенности пингвинов .Откладывает яйца самка а самец. их выхаживает..Созвучно с тем что и делает бонопартенок ..Россия во все структуры ввела своих..а Зеленский их опекает.Пингвин и есть.ОП вся пингвинята
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24.07.2023 19:31 Ответить
"позивні", - це у абонентів радіомереж. А в даному випадку шифри, а не позивні.
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24.07.2023 21:42 Ответить
Записи фальшивые...Бо нефик обижать пингвинов.
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24.07.2023 22:22 Ответить
Пінгвін ніпрічьом, пінгвін боневтік!🤣
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24.07.2023 23:01 Ответить
йбаний пінгвін... курва, фсбешники таки мають почуття гумору...
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24.07.2023 23:59 Ответить
 
 