Непонятно, откуда взялись записи разговоров агента ФСБ Кулинича и агента ФСБ Сивковича, - BBC

Нет ясности, откуда взялись записи разговоров экс-главы Крымского управления СБУ Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, которые являются одним из главных доказательств против Кулинича.

Об этом говорится в материале украинской службы BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Основным вопросом к делу является - откуда же взялись записи разговоров Кулинича и Сивковича (пророссийского политика, бывшего регионала, обвиняемого в бежавшей в Москву госизмене и пытавшегося оттуда влиять на процессы в Украине. - Ред.), которые являются одним из основных доказательств. Кулиничу на этих записях ставят разные задачи – от лоббирования кадров до взятия под контроль отдельных подразделений спецслужбы и других государственных структур.

"Следствие сообщило, что писал эти разговоры якобы сам Сивкович, чтобы потом легче было отчитываться перед российской спецслужбой. А достать их удалось благодаря проникновению внутрь ФСБ "своего человека". На этих записях позывной у Зеленского – "Пингвин", у Баканова – "Дарование", экспредседателя управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова якобы называли "Охотником" (к нему мы еще вернемся впоследствии)", - пишет BBC.

Отмечается, что СБУ не сомневается в подлинности записей.

"Записи разговоров Кулинича и Сивковича подтверждены экспертизами и входят в материалы уголовного производства. Обнародованные файлы – это лишь часть большого массива", - рассказал Малыш.

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Но в разговоре с BBC защита рассказала, что в материалах следствия указан совсем другой источник происхождения. В частности, следователи указали, что нашли флешку с аудио, текстовыми и графическими файлами во время обысков на одной из киевских квартир в рамках расследования совсем другого дела. Поэтому опасения, что эти записи могли специально подбросить по аналогии "пленок Деркача" в 2020 году.

"Записи ж Кулинича-Сивковича, которые обнародовали следователи, датируются 2019 и началом 2020 года. Важно, что Кулинич тогда еще не был в СБУ. Его назначили начальником Крымского управления 21 октября 2020 года. Возникает вопрос: как он, не будучи в системе, мог влиять на назначение кадров в спецслужбе и передавать россиянам секретную информацию?" - отмечает BBC.

СБУ объясняет это тем, что Кулинич общался с Бакановым еще до назначения, "он был вхож в высокие кабинеты, имел влияние на принятие председателем службы важных решений". Источники BBC в окружении Баканова свидетельствуют, что до назначения Кулинича в СБУ они общались очень редко и не о деятельности спецслужбы.

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Напомним, Служба безопасности и Государственное бюро расследований недавно передали в суд обвинительный акт в отношении государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора.

В частности, на основании собранных доказательств Кулинич обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

▪️ ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

▪️ ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);

▪️ ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).