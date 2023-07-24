РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4833 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
609 2

Литва одобрила трехлетний план военной поддержки Украины на 200 млн евро

литва

Литва одобрила долгосрочный план военной поддержки Украины, рассчитанный на три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы, передает Цензор.НЕТ.

"Оказание поддержки ВСУ было и остается одним из приоритетных направлений. Планируется, что средства, возвращенные Литве в рамках Европейского фонда мира (EPF) за оказанную Украине поддержку, будут возвращены в оборонный сектор, что позволит не замедлять развитие национального потенциала и перенаправить эти средства для дальнейшей поддержки  ВСУ", - сказал министр обороны Литвы.

В ближайшее время объем поддержки, оказываемой Министерством национальной обороны Литвы Вооруженным силам Украины, составит полмиллиарда евро, начиная от вооружения и техники и заканчивая обучением, лечением и реабилитацией военнослужащих.

План поддержки ВСУ на период 2024-2026 годов составит около 200 млн евро. Основными направлениями поддержки являются закупка летального и нелетального снаряжения, военное образование и подготовка, финансовые взносы в фонды помощи, ремонт военной техники в Литве и обучение персонала.

Читайте также: Вице-министр Литвы Нелюпшене об условиях Путина относительно "зернового соглашения": "Шантажист силен настолько, насколько мы ему это позволяем"

Автор: 

Литва (2460) Арвидас Анушаускас (38)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щиро дякуємо братам литовцям🇱🇹🇺🇦
показать весь комментарий
24.07.2023 20:53 Ответить
Литовці викладаються по максимуму на допомогу Україні! Оце і є друзі і брати. Дякуємо щиро.
показать весь комментарий
24.07.2023 21:07 Ответить
 
 