Литва одобрила трехлетний план военной поддержки Украины на 200 млн евро

Литва одобрила долгосрочный план военной поддержки Украины, рассчитанный на три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы, передает Цензор.НЕТ.

"Оказание поддержки ВСУ было и остается одним из приоритетных направлений. Планируется, что средства, возвращенные Литве в рамках Европейского фонда мира (EPF) за оказанную Украине поддержку, будут возвращены в оборонный сектор, что позволит не замедлять развитие национального потенциала и перенаправить эти средства для дальнейшей поддержки ВСУ", - сказал министр обороны Литвы.

В ближайшее время объем поддержки, оказываемой Министерством национальной обороны Литвы Вооруженным силам Украины, составит полмиллиарда евро, начиная от вооружения и техники и заканчивая обучением, лечением и реабилитацией военнослужащих.

План поддержки ВСУ на период 2024-2026 годов составит около 200 млн евро. Основными направлениями поддержки являются закупка летального и нелетального снаряжения, военное образование и подготовка, финансовые взносы в фонды помощи, ремонт военной техники в Литве и обучение персонала.

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