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Новини Допомога Україні
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Литва схвалила трирічний план військової підтримки України на 200 млн євро

литва

Литва схвалила довгостроковий план військової підтримки України, який розрахований на три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.

"Надання підтримки ЗСУ було і залишається одним із пріоритетних напрямів. Планується, що кошти, повернуті Литві в рамках Європейського фонду миру (EPF) за надану Україні підтримку, буде повернуто в оборонний сектор, що дасть змогу не сповільнювати розвиток національного потенціалу і перенаправити ці кошти на подальшу підтримку ЗСУ", - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Найближчим часом обсяг підтримки, що надається Міністерством національної оборони Литви Збройним силам України, сягне пів мільярда євро, починаючи від озброєння і техніки і закінчуючи навчанням, лікуванням і реабілітацією військовослужбовців.

План підтримки ЗСУ на період 2024-2026 років становитиме близько 200 млн євро. Основними напрямками підтримки є закупівля летального і нелетального спорядження, військова освіта і підготовка, фінансові внески до фондів допомоги, ремонт військової техніки в Литві та навчання персоналу.

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Автор: 

Литва (2397) Арвідас Анушаускас (66)


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Щиро дякуємо братам литовцям🇱🇹🇺🇦
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24.07.2023 20:53 Відповісти
Литовці викладаються по максимуму на допомогу Україні! Оце і є друзі і брати. Дякуємо щиро.
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24.07.2023 21:07 Відповісти
 
 