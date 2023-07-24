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В России планируют повысить призывной возраст до 30 лет

росія,арміярф

Российская Госдума планирует рассмотреть и принять поправки о повышении призывного возраста до 30 лет (с 27).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Председатель комитета нижней палаты российского парламента по обороне Андрей Картаполов заявил: "Думаю, да, мы его подготовим, времени нет, будем предлагать во втором и третьем. ... Главная поправка, что верхний предел - это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят".

По словам российского парламентария, одна из поправок "расширит возможности подписания контракта для военнослужащих, в том числе по призыву".

Призывной возраст по-прежнему планируется повышать поэтапно с 2024 года в год, и к 2026 году он достигнет 30 лет, отметил Картаполов.

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Автор: 

призыв (742) россия (95497) возраст (17)


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Топ комментарии
+7
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24.07.2023 21:52
+5
Ви бачили середньостатистичного кацапа у віці 50 років? 😁
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24.07.2023 22:01
+2
Замало, ось п'ятдесят років, думаю, вистачатиме.
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24.07.2023 21:57
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Та вроде ж новости уже неделя)
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24.07.2023 21:48 Ответить
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24.07.2023 21:52 Ответить
К сожалению, это гавно стало законом некой системы. Системы, которую человечество не спешит побеждать.
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24.07.2023 21:58 Ответить
Насправді може, але не хоче. Впевнений, що час цю охоту піджене.
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24.07.2023 21:58 Ответить
З чого це ти взяв?! Ніякий ,,весь світ" він знищити не може!
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24.07.2023 23:29 Ответить
Замало, ось п'ятдесят років, думаю, вистачатиме.
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24.07.2023 21:57 Ответить
60 в самий раз
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24.07.2023 22:00 Ответить
Ви бачили середньостатистичного кацапа у віці 50 років? 😁
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24.07.2023 22:01 Ответить
"Косогорбатий "синяк"
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24.07.2023 22:03 Ответить
Війна потребує мяса.
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24.07.2023 22:01 Ответить
щось мені здається, що ви не з того боку призовний вік розглядаєте. призовний вік в україні - з 18 до 27 років. і рада його нещодавно зменшила до 25 років. тому, що призовник - це не на війну, це в армію строковиком. тобто призиваються на війну - з запасу, ті що вже відслужили строковиком, або добровольці.
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25.07.2023 01:03 Ответить
 
 