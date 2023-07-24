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У Росії планують підвищити призовний вік до 30 років

росія,арміярф

Російська Держдума планує розглянути та ухвалити поправки про підвищення призовного віку до 30 років (з 27).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Голова комітету нижньої палати російського парламенту з оборони Андрій Картаполов заявив: "Думаю, так, ми його підготуємо, часу немає, пропонуватимемо у другому та третьому. ... Головна поправка, що верхня межа – це 30 років. Нижню межу призовного віку вирішено залишити 18 років, тому що дуже багато хлопців хоче піти служити саме у 18 років".

За словами російського парламентаря, одна з поправок "розширить можливості щодо підписання контракту для військовослужбовців, у тому числі за призовом".

Призовний вік, як і раніше, планується підвищувати поетапно з 2024 року на рік, і до 2026 року він досягне 30 років, зазначив Картаполов.

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Автор: 

призов (431) росія (65122) вік (15)


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Топ коментарі
+7
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24.07.2023 21:52
+5
Ви бачили середньостатистичного кацапа у віці 50 років? 😁
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24.07.2023 22:01
+2
Замало, ось п'ятдесят років, думаю, вистачатиме.
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24.07.2023 21:57
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Та вроде ж новости уже неделя)
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24.07.2023 21:48 Відповісти
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24.07.2023 21:52 Відповісти
К сожалению, это гавно стало законом некой системы. Системы, которую человечество не спешит побеждать.
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24.07.2023 21:58 Відповісти
Насправді може, але не хоче. Впевнений, що час цю охоту піджене.
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24.07.2023 21:58 Відповісти
З чого це ти взяв?! Ніякий ,,весь світ" він знищити не може!
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24.07.2023 23:29 Відповісти
Замало, ось п'ятдесят років, думаю, вистачатиме.
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24.07.2023 21:57 Відповісти
60 в самий раз
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24.07.2023 22:00 Відповісти
Ви бачили середньостатистичного кацапа у віці 50 років? 😁
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24.07.2023 22:01 Відповісти
"Косогорбатий "синяк"
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24.07.2023 22:03 Відповісти
Війна потребує мяса.
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24.07.2023 22:01 Відповісти
щось мені здається, що ви не з того боку призовний вік розглядаєте. призовний вік в україні - з 18 до 27 років. і рада його нещодавно зменшила до 25 років. тому, що призовник - це не на війну, це в армію строковиком. тобто призиваються на війну - з запасу, ті що вже відслужили строковиком, або добровольці.
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25.07.2023 01:03 Відповісти
 
 