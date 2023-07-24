У Росії планують підвищити призовний вік до 30 років
Російська Держдума планує розглянути та ухвалити поправки про підвищення призовного віку до 30 років (з 27).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Голова комітету нижньої палати російського парламенту з оборони Андрій Картаполов заявив: "Думаю, так, ми його підготуємо, часу немає, пропонуватимемо у другому та третьому. ... Головна поправка, що верхня межа – це 30 років. Нижню межу призовного віку вирішено залишити 18 років, тому що дуже багато хлопців хоче піти служити саме у 18 років".
За словами російського парламентаря, одна з поправок "розширить можливості щодо підписання контракту для військовослужбовців, у тому числі за призовом".
Призовний вік, як і раніше, планується підвищувати поетапно з 2024 року на рік, і до 2026 року він досягне 30 років, зазначив Картаполов.
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