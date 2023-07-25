Оккупанты ночью снова атаковали Киев "шахедами", все цели уничтожила ПВО
Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на подлете к Киеву.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью враг атаковал Киев ударными БПЛА. Тревога продолжалась 3 часа. Предварительно противник применил иранские боражирующие боеприпасы типа "Shahed". Это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц "Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев", - говорится в сообщении.
Он добавил, что, по предварительной информации, в столице обошлось без жертв и разрушений.
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