Оккупанты ночью снова атаковали Киев "шахедами", все цели уничтожила ПВО

Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на подлете к Киеву.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью враг атаковал Киев ударными БПЛА. Тревога продолжалась 3 часа. Предварительно противник применил иранские боражирующие боеприпасы типа "Shahed". Это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц "Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев", - говорится в сообщении.

Он добавил, что, по предварительной информации, в столице обошлось без жертв и разрушений.

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