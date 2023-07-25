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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты ночью снова атаковали Киев "шахедами", все цели уничтожила ПВО

ппо

Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на подлете к Киеву.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью враг атаковал Киев ударными БПЛА. Тревога продолжалась 3 часа. Предварительно противник применил иранские боражирующие боеприпасы типа "Shahed". Это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц "Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев", - говорится в сообщении.

Он добавил, что, по предварительной информации, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Смотрите: Враг в очередной раз атаковал Киев дронами, все вражеские цели сбила ПВО

Киев (25513) ПВО (2742) дроны (3908) Воздушные атаки на Киев (698)


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"Сьогодні вночі московським режимом нацистів вчинений черговий терористичний акт-наліт на Київ дронами. Всі цілі знищені. Україна залишає за собою право на будь-яку відповідь московським террористам."... Ну і невже для нашого МЗС так важко випустити подібну заяву з подібними формулюваннями?
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25.07.2023 06:37 Ответить
Дипломатія - хвора штука..мокши поки реально по @блу не отримають - нічого не буде..а путя зараз ще теракти почне влаштовувати під нашим прапором. А ми виправдовуватись будемо.
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25.07.2023 06:50 Ответить
Україна не росія-Київ не москва.
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25.07.2023 06:39 Ответить
І вдень теж окупанти)))
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25.07.2023 07:15 Ответить
Мразюки кацапські цілу ніч спать не давали! Треба все їм повернути во сто крат!
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25.07.2023 08:55 Ответить
и более
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25.07.2023 09:09 Ответить
Дякуємо. Якби не ППО наші міста перетворились на руїни. Росіяни бомбили б нас фугасними бомбами з бомбардувальників, стираючи квартал за кварталом...
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25.07.2023 09:17 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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25.07.2023 09:27 Ответить
 
 