Окупанти вночі знову атакували Київ "шахедами", усі цілі знищила ППО
Сили ППО знищили ворожі безпілотники на підльоті до Києва.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Тривога тривала 3 години. Попередньо противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць" Силами й засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва", - йдеться в повідомленні
Він додав, що за попередньою інформацією, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.
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Gary Grant
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