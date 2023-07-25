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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти вночі знову атакували Київ "шахедами", усі цілі знищила ППО

ппо

Сили ППО знищили ворожі безпілотники на підльоті до Києва.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Тривога тривала 3 години. Попередньо противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць" Силами й засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва", - йдеться в повідомленні

Він додав, що за попередньою інформацією, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вкотре атакував Київ дронами, усі ворожі цілі збила ППО

Автор: 

Київ (19457) ППО (3183) дрони (4689) Повітряні атаки на Київ (755)


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"Сьогодні вночі московським режимом нацистів вчинений черговий терористичний акт-наліт на Київ дронами. Всі цілі знищені. Україна залишає за собою право на будь-яку відповідь московським террористам."... Ну і невже для нашого МЗС так важко випустити подібну заяву з подібними формулюваннями?
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25.07.2023 06:37 Відповісти
Дипломатія - хвора штука..мокши поки реально по @блу не отримають - нічого не буде..а путя зараз ще теракти почне влаштовувати під нашим прапором. А ми виправдовуватись будемо.
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25.07.2023 06:50 Відповісти
Україна не росія-Київ не москва.
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25.07.2023 06:39 Відповісти
І вдень теж окупанти)))
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25.07.2023 07:15 Відповісти
Мразюки кацапські цілу ніч спать не давали! Треба все їм повернути во сто крат!
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25.07.2023 08:55 Відповісти
и более
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25.07.2023 09:09 Відповісти
Дякуємо. Якби не ППО наші міста перетворились на руїни. Росіяни бомбили б нас фугасними бомбами з бомбардувальників, стираючи квартал за кварталом...
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25.07.2023 09:17 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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25.07.2023 09:27 Відповісти
 
 