Зеленский отметил государственными наградами 118 военнослужащих, из которых 79 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 118 защитников Украины, среди которых 79 – посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №445/2023 опубликован на сайте Главы государства.

Награды назначены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".

Отмечается, что отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг" награждены младший сержант Евгения Горохова и подполковник Максим Фединский.

Также воины отмечены орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".

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