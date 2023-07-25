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Новости
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Зеленский отметил государственными наградами 118 военнослужащих, из которых 79 – посмертно

орден,нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 118 защитников Украины, среди которых 79 – посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №445/2023 опубликован на сайте Главы государства.

Награды назначены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".

Отмечается, что отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг" награждены младший сержант Евгения Горохова и подполковник Максим Фединский.

Также воины отмечены орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".

Смотрите: Наши ВМС вместе с Силами обороны защитили Черноморское побережье от российских десантных операций, - Зеленский наградил морпехов. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20336) награда (1798)


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Десь там і військовозобов'язані квартальні, а з ними і бананів іван….
Дивно, але жоден із них, так і не пішов ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ, лише збагачуються на Україні!!
кало-мойський може підтвердити таке…, але ж він, НЕ громадянин України!!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!!
Кари, оркам ***** та їх агентам, страшної кари!!
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25.07.2023 11:08 Ответить
А Юре Горбунову третий орден не забыл дать? И лысому из Квартала еще пару медалей?
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25.07.2023 11:14 Ответить
Горбунову дасть після освоєння 33 мільйона. Як Інгулецького хряка пропіарить.
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25.07.2023 11:33 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №593/2022

За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

ГОРБУНОВА Юрія Миколайовича - актора, продюсера
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25.07.2023 11:47 Ответить
уклоніст нагрудний Зєля - гальмо оборони України і ганьба вкраїнчиків-телепузиків
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25.07.2023 11:42 Ответить
Може серед них є хоч один друг дитинства чи бізнес-партнер пана Зеленського? Риторичне питання...
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25.07.2023 14:27 Ответить
 
 