Зеленский отметил государственными наградами 118 военнослужащих, из которых 79 – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 118 защитников Украины, среди которых 79 – посмертно.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №445/2023 опубликован на сайте Главы государства.
Награды назначены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".
Отмечается, что отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг" награждены младший сержант Евгения Горохова и подполковник Максим Фединский.
Также воины отмечены орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".
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Дивно, але жоден із них, так і не пішов ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ, лише збагачуються на Україні!!
кало-мойський може підтвердити таке…, але ж він, НЕ громадянин України!!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!!
Кари, оркам ***** та їх агентам, страшної кари!!
За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку постановляю:
Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня
ГОРБУНОВА Юрія Миколайовича - актора, продюсера