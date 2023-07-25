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Зеленський відзначив державними нагородами 118 військовослужбовців, з яких 79 - посмертно

орден,нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 118 захисників України, серед яких 79 - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №445/2023 опубліковано на сайті Глави держави.

Нагороди призначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Зазначається, що відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" нагороджено молодшого сержанта Євгенія Горохова та підполковника Максима Фединського.

Також воїнів відзначено орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" і медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Яременку - командиру 96-ї бригади ППО, яка збила 13 "Кинджалів"

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) нагорода (1260)


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Десь там і військовозобов'язані квартальні, а з ними і бананів іван….
Дивно, але жоден із них, так і не пішов ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ, лише збагачуються на Україні!!
кало-мойський може підтвердити таке…, але ж він, НЕ громадянин України!!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!!
Кари, оркам ***** та їх агентам, страшної кари!!
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25.07.2023 11:08 Відповісти
А Юре Горбунову третий орден не забыл дать? И лысому из Квартала еще пару медалей?
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25.07.2023 11:14 Відповісти
Горбунову дасть після освоєння 33 мільйона. Як Інгулецького хряка пропіарить.
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25.07.2023 11:33 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №593/2022

За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

ГОРБУНОВА Юрія Миколайовича - актора, продюсера
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25.07.2023 11:47 Відповісти
уклоніст нагрудний Зєля - гальмо оборони України і ганьба вкраїнчиків-телепузиків
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25.07.2023 11:42 Відповісти
Може серед них є хоч один друг дитинства чи бізнес-партнер пана Зеленського? Риторичне питання...
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25.07.2023 14:27 Відповісти
 
 