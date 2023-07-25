Зеленський відзначив державними нагородами 118 військовослужбовців, з яких 79 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 118 захисників України, серед яких 79 - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №445/2023 опубліковано на сайті Глави держави.

Нагороди призначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Зазначається, що відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" нагороджено молодшого сержанта Євгенія Горохова та підполковника Максима Фединського.

Також воїнів відзначено орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" і медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

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