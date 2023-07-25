В России одобрили закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Госдума во втором и третьем чтении одобрила законопроект о повышении призывного возраста. Теперь нести срочную службу обязаны мужчины от 18 до 30 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Изменить пределы призывного возраста предложило Минобороны России в декабре 2022 года. Тогда говорилось, что нижнюю планку призывного возраста повысят с 18 до 21 года, а верхнюю — с 27 до 30 лет. В таком виде законопроект и был принят в первом чтении.

Ко второму чтению депутаты решили повысить только верхнюю планку возраста призыва, а нижнюю оставить на уровне 18 лет.

Теперь документ должен быть одобрен Советом федерации, после чего его подпишет президент. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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Напомним, Госдума России также недавно приняла законопроект о повышении предельного возраста пребывания в запасе армии РФ для солдат, сержантов и прапорщиков с 50 до 55 лет.