В России одобрили закон о повышении призывного возраста до 30 лет
Госдума во втором и третьем чтении одобрила законопроект о повышении призывного возраста. Теперь нести срочную службу обязаны мужчины от 18 до 30 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Изменить пределы призывного возраста предложило Минобороны России в декабре 2022 года. Тогда говорилось, что нижнюю планку призывного возраста повысят с 18 до 21 года, а верхнюю — с 27 до 30 лет. В таком виде законопроект и был принят в первом чтении.
Ко второму чтению депутаты решили повысить только верхнюю планку возраста призыва, а нижнюю оставить на уровне 18 лет.
Теперь документ должен быть одобрен Советом федерации, после чего его подпишет президент. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Напомним, Госдума России также недавно приняла законопроект о повышении предельного возраста пребывания в запасе армии РФ для солдат, сержантов и прапорщиков с 50 до 55 лет.
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Як і завжди - найкрасивіший розвод, він же найпростіший.
Спочатку подали законопроект щодо зміни віку призову з 18-28 до 21-30. Але потім, за словами ініціаторів законопроекту, масою пішли прохання молодих людей - "Ні, ні, хочемо, як і раніше служити з 18". Пішли на зустріч цим проханням і залишили мінімальний призовний вік з 18 років. А максимальний все ж таки зробили з 30.
Взагалі, з ослами добре мати справу хоча б тим, що не треба морочитися різними хитрими схемами. Що вигадав, те й добре.