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Новости Мобилизация в РФ
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В России одобрили закон о повышении призывного возраста до 30 лет

рф,призов,окупанти,мобілізація

Госдума во втором и третьем чтении одобрила законопроект о повышении призывного возраста. Теперь нести срочную службу обязаны мужчины от 18 до 30 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. 

Изменить пределы призывного возраста предложило Минобороны России в декабре 2022 года. Тогда говорилось, что нижнюю планку призывного возраста повысят с 18 до 21 года, а верхнюю — с 27 до 30 лет. В таком виде законопроект и был принят в первом чтении.

Ко второму чтению депутаты решили повысить только верхнюю планку возраста призыва, а нижнюю оставить на уровне 18 лет.

Теперь документ должен быть одобрен Советом федерации, после чего его подпишет президент. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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Напомним, Госдума России также недавно приняла законопроект о повышении предельного возраста пребывания в запасе армии РФ для солдат, сержантов и прапорщиков с 50 до 55 лет.

Автор: 

Госдума (1261) призыв (742) россия (95497)


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Топ комментарии
+8
Та й х@й на них. В нас он кожен день зелений зашквар за зашкваром.
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25.07.2023 15:36
+3
Там цікава механіка вийшла.
Як і завжди - найкрасивіший розвод, він же найпростіший.
Спочатку подали законопроект щодо зміни віку призову з 18-28 до 21-30. Але потім, за словами ініціаторів законопроекту, масою пішли прохання молодих людей - "Ні, ні, хочемо, як і раніше служити з 18". Пішли на зустріч цим проханням і залишили мінімальний призовний вік з 18 років. А максимальний все ж таки зробили з 30.
Взагалі, з ослами добре мати справу хоча б тим, що не треба морочитися різними хитрими схемами. Що вигадав, те й добре.
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25.07.2023 15:53
+1
В ********** демографічна криза. За стандартами до 2014 року 85% призовників (18 років) були непридатні до стройової служби без обмежень. Решта олігофрени, дебіли, інваліди, алкоголіки, наркомани, злочинці. Якщо хтось думає що кацапам в Україні потрібна земля, то він помиляється. Їм потрібна здорова робоча сила. Саме тому вони депортують громадян України і крадуть здорових дітей, бо вже усвідомили що ********* наплодив алкодегенератів які не здатні до будь якої осмисленої і особливо розумової праці. Іншими словами вони хочуть зробити з українців рабів і врешті виконати проект сталіна з переселення українців на далекий схід.
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25.07.2023 15:46
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Правила форума Совет форумчан
Та й х@й на них. В нас он кожен день зелений зашквар за зашкваром.
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25.07.2023 15:36 Ответить
До 30 то мало, потрібно до 35
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25.07.2023 15:37 Ответить
там и так чмобиков до 60 гребут...
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25.07.2023 17:42 Ответить
конченым кацапсинским варварам это только по кайфу !
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25.07.2023 15:39 Ответить
Дражнилка "28 мнє ужє, поцєлуйтє мєня в жє" більше не актуальна.
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25.07.2023 15:41 Ответить
В ********** демографічна криза. За стандартами до 2014 року 85% призовників (18 років) були непридатні до стройової служби без обмежень. Решта олігофрени, дебіли, інваліди, алкоголіки, наркомани, злочинці. Якщо хтось думає що кацапам в Україні потрібна земля, то він помиляється. Їм потрібна здорова робоча сила. Саме тому вони депортують громадян України і крадуть здорових дітей, бо вже усвідомили що ********* наплодив алкодегенератів які не здатні до будь якої осмисленої і особливо розумової праці. Іншими словами вони хочуть зробити з українців рабів і врешті виконати проект сталіна з переселення українців на далекий схід.
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25.07.2023 15:46 Ответить
В даному випадку не все так глибоко. Зараз вони просто збільшують можливості для мобресурсу, щоб не довелось офіційно оголошувати на болотах воєнний стан. Хочуть дотягнути до осінніх дощів. А далі будуть щось ще вигадувати.
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25.07.2023 15:51 Ответить
І навіть не це повна причина чому СВО так і не перетворилася на війну і, відповідно, немає воєнного стану. У 2024 в Росії президентські вибори. Восени 2023 року починається висування кандидатів у президенти. При військовому становищі це скасовується автоматично, а для "декого" важливо, щоб його обрали, а не продовжили повноваження "у зв'язку з військовим становищем". Тому - немає війни і немає воєнного стану
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25.07.2023 16:01 Ответить
А от у нас все навпаки. Військовий стан продовжує правління зеленої корумпованої кодли...
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25.07.2023 17:37 Ответить
Пропонуєте серед війни розпочати передвиборчу кампанію? І хто на вашу думку буде найреальнішим кандидатом?
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25.07.2023 17:41 Ответить
В тому то й полягає трагедія. Якщо політика немає в телевізорі то його немає як такого. Зараз час "єдиних новин" воєнного часу і всі опоненти загнані під шконку. В момент зняття військового стану і початку виборів виявиться що ні з кого вибирати. Корумповані гівнюки створять якийсь "проект" (партію), наприклад, "Захисники народу" і підсунуть народу якесь ... зє-2... Хоча якщо монобільшість проголосує за електронні вибори через мобільний додаток "Дія" то 100% "переможе" Зє. Для цього "дію" і створювали...
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26.07.2023 00:03 Ответить
Там цікава механіка вийшла.
Як і завжди - найкрасивіший розвод, він же найпростіший.
Спочатку подали законопроект щодо зміни віку призову з 18-28 до 21-30. Але потім, за словами ініціаторів законопроекту, масою пішли прохання молодих людей - "Ні, ні, хочемо, як і раніше служити з 18". Пішли на зустріч цим проханням і залишили мінімальний призовний вік з 18 років. А максимальний все ж таки зробили з 30.
Взагалі, з ослами добре мати справу хоча б тим, що не треба морочитися різними хитрими схемами. Що вигадав, те й добре.
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25.07.2023 15:53 Ответить
П-р-є-л-є-с-т-н-о!
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25.07.2023 17:24 Ответить
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25.07.2023 16:10 Ответить
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25.07.2023 16:15 Ответить
нова хвиля могілізіції на рашці
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25.07.2023 16:39 Ответить
 
 