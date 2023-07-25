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Новини Мобілізація в РФ
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У Росії схвалили закон про підвищення призовного віку до 30 років

рф,призов,окупанти,мобілізація

Держдума у другому та третьому читанні схвалили законопроєкт про підвищення призовного віку. Тепер нести строкову службу зобов’язані чоловіки віком від 18 до 30 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

Змінити межі призовного віку запропонувало Міноборони Росії в грудні 2022 року. Тоді йшлося про те, що нижню планку призовного віку підвищать з 18 до 21 року, а верхню — з 27 до 30 років. У такому вигляді законопроєкт і був ухвалений у першому читанні.

До другого читання депутати вирішили підвищити лише верхню планку віку призову, а нижню залишити на рівні 18 років.

Тепер документ має схвалити Рада федерації, після чого його підпише президент. Закон набере чинності 1 січня 2024 року.

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Нагадаємо, Держдума Росії також нещодавно ухвалила законопроєкт про підвищення граничного віку перебування в запасі армії РФ для солдатів, сержантів та прапорщиків з 50 до 55 років.

Держдума (734) призов (431) росія (65122)


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Топ коментарі
+8
Та й х@й на них. В нас он кожен день зелений зашквар за зашкваром.
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25.07.2023 15:36
+3
Там цікава механіка вийшла.
Як і завжди - найкрасивіший розвод, він же найпростіший.
Спочатку подали законопроект щодо зміни віку призову з 18-28 до 21-30. Але потім, за словами ініціаторів законопроекту, масою пішли прохання молодих людей - "Ні, ні, хочемо, як і раніше служити з 18". Пішли на зустріч цим проханням і залишили мінімальний призовний вік з 18 років. А максимальний все ж таки зробили з 30.
Взагалі, з ослами добре мати справу хоча б тим, що не треба морочитися різними хитрими схемами. Що вигадав, те й добре.
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25.07.2023 15:53
+1
В ********** демографічна криза. За стандартами до 2014 року 85% призовників (18 років) були непридатні до стройової служби без обмежень. Решта олігофрени, дебіли, інваліди, алкоголіки, наркомани, злочинці. Якщо хтось думає що кацапам в Україні потрібна земля, то він помиляється. Їм потрібна здорова робоча сила. Саме тому вони депортують громадян України і крадуть здорових дітей, бо вже усвідомили що ********* наплодив алкодегенератів які не здатні до будь якої осмисленої і особливо розумової праці. Іншими словами вони хочуть зробити з українців рабів і врешті виконати проект сталіна з переселення українців на далекий схід.
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25.07.2023 15:46
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Та й х@й на них. В нас он кожен день зелений зашквар за зашкваром.
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25.07.2023 15:36 Відповісти
До 30 то мало, потрібно до 35
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25.07.2023 15:37 Відповісти
там и так чмобиков до 60 гребут...
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25.07.2023 17:42 Відповісти
конченым кацапсинским варварам это только по кайфу !
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25.07.2023 15:39 Відповісти
Дражнилка "28 мнє ужє, поцєлуйтє мєня в жє" більше не актуальна.
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25.07.2023 15:41 Відповісти
В ********** демографічна криза. За стандартами до 2014 року 85% призовників (18 років) були непридатні до стройової служби без обмежень. Решта олігофрени, дебіли, інваліди, алкоголіки, наркомани, злочинці. Якщо хтось думає що кацапам в Україні потрібна земля, то він помиляється. Їм потрібна здорова робоча сила. Саме тому вони депортують громадян України і крадуть здорових дітей, бо вже усвідомили що ********* наплодив алкодегенератів які не здатні до будь якої осмисленої і особливо розумової праці. Іншими словами вони хочуть зробити з українців рабів і врешті виконати проект сталіна з переселення українців на далекий схід.
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25.07.2023 15:46 Відповісти
В даному випадку не все так глибоко. Зараз вони просто збільшують можливості для мобресурсу, щоб не довелось офіційно оголошувати на болотах воєнний стан. Хочуть дотягнути до осінніх дощів. А далі будуть щось ще вигадувати.
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25.07.2023 15:51 Відповісти
І навіть не це повна причина чому СВО так і не перетворилася на війну і, відповідно, немає воєнного стану. У 2024 в Росії президентські вибори. Восени 2023 року починається висування кандидатів у президенти. При військовому становищі це скасовується автоматично, а для "декого" важливо, щоб його обрали, а не продовжили повноваження "у зв'язку з військовим становищем". Тому - немає війни і немає воєнного стану
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25.07.2023 16:01 Відповісти
А от у нас все навпаки. Військовий стан продовжує правління зеленої корумпованої кодли...
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25.07.2023 17:37 Відповісти
Пропонуєте серед війни розпочати передвиборчу кампанію? І хто на вашу думку буде найреальнішим кандидатом?
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25.07.2023 17:41 Відповісти
В тому то й полягає трагедія. Якщо політика немає в телевізорі то його немає як такого. Зараз час "єдиних новин" воєнного часу і всі опоненти загнані під шконку. В момент зняття військового стану і початку виборів виявиться що ні з кого вибирати. Корумповані гівнюки створять якийсь "проект" (партію), наприклад, "Захисники народу" і підсунуть народу якесь ... зє-2... Хоча якщо монобільшість проголосує за електронні вибори через мобільний додаток "Дія" то 100% "переможе" Зє. Для цього "дію" і створювали...
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26.07.2023 00:03 Відповісти
Там цікава механіка вийшла.
Як і завжди - найкрасивіший розвод, він же найпростіший.
Спочатку подали законопроект щодо зміни віку призову з 18-28 до 21-30. Але потім, за словами ініціаторів законопроекту, масою пішли прохання молодих людей - "Ні, ні, хочемо, як і раніше служити з 18". Пішли на зустріч цим проханням і залишили мінімальний призовний вік з 18 років. А максимальний все ж таки зробили з 30.
Взагалі, з ослами добре мати справу хоча б тим, що не треба морочитися різними хитрими схемами. Що вигадав, те й добре.
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25.07.2023 15:53 Відповісти
П-р-є-л-є-с-т-н-о!
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25.07.2023 17:24 Відповісти
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25.07.2023 16:10 Відповісти
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25.07.2023 16:15 Відповісти
нова хвиля могілізіції на рашці
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25.07.2023 16:39 Відповісти
 
 