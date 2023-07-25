У Росії схвалили закон про підвищення призовного віку до 30 років
Держдума у другому та третьому читанні схвалили законопроєкт про підвищення призовного віку. Тепер нести строкову службу зобов’язані чоловіки віком від 18 до 30 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Змінити межі призовного віку запропонувало Міноборони Росії в грудні 2022 року. Тоді йшлося про те, що нижню планку призовного віку підвищать з 18 до 21 року, а верхню — з 27 до 30 років. У такому вигляді законопроєкт і був ухвалений у першому читанні.
До другого читання депутати вирішили підвищити лише верхню планку віку призову, а нижню залишити на рівні 18 років.
Тепер документ має схвалити Рада федерації, після чого його підпише президент. Закон набере чинності 1 січня 2024 року.
Нагадаємо, Держдума Росії також нещодавно ухвалила законопроєкт про підвищення граничного віку перебування в запасі армії РФ для солдатів, сержантів та прапорщиків з 50 до 55 років.
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Як і завжди - найкрасивіший розвод, він же найпростіший.
Спочатку подали законопроект щодо зміни віку призову з 18-28 до 21-30. Але потім, за словами ініціаторів законопроекту, масою пішли прохання молодих людей - "Ні, ні, хочемо, як і раніше служити з 18". Пішли на зустріч цим проханням і залишили мінімальний призовний вік з 18 років. А максимальний все ж таки зробили з 30.
Взагалі, з ослами добре мати справу хоча б тим, що не треба морочитися різними хитрими схемами. Що вигадав, те й добре.