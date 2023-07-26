Саммит Россия-Африка: две трети африканских лидеров отказались ехать в Санкт-Петербург
Большинство африканских лидеров решили проигнорировать саммит Россия-Африка. В нем должен поучаствовать российский диктатор Владимир Путин.
Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.
38 из 54 стран Африки не направили своих лидеров на саммит. На уровне глав государств будут представлены только 17 стран, еще 10 африканских стран отправят премьер-министров.
В то же время почти половина участников саммита будут представлены делегациями на уровень ниже, в том числе 17 из них возглавляют вице-премьеры и министры, а пять - просто послы. Также пять стран континента совсем отказались от участия в саммите.
В то же время российский диктатор проведет переговоры с главами: Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Конго.
"Мы не будем объявлять претензии, потому что у них могут быть другие запланированные мероприятия, предусматривающие участие глав государств. Так что кто смог, тот и смог", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
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Стюардесса:
- Наш самолёт совершает посадку в столице Буркина-Фасо, это небольшая африканская страна, половина жителей которой болеют СПИДом, а другая половина - туберкулезом, так что будьте осторожны!
Глуховатый еврей спрашивает у своего друга, сидящего рядом:
- Няма, повтори, что она сказала?
- Она сказала, что трахать можно только тех, кто кашляет.
А ещё надо трахать тех, кто гундит.
- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?
- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
- Вот как-бы пакрасивше отпраздовать гадавщину присаединения Крыма к Рассее? Чтобы все заметили, чтобы все вокруг радовались и нам это ничего не стоило?
Українці:
- А ви спробуйте повіситься!
Це всі відразу помітять...
Вам це не буде нічого коштувать...
А як від цього всі оточуючі зрадіють!...
- "Ватник" - определение:
- "В. - это шаблонная картина мира и отсутствие критического мышления".
- Говорите по русски, я не понимаю вашего языка.
- А-а-а... Говорю, пейте, пейте, водичка в нашем пруду всегда свежая, чистая.
Дожди, косые дожди...
Дожди с далекого берега
Дожди, косые дожди...
Дожди....
Зимбабвэ, Зимбабвэ, Зимбабвэ моя...
цікаво , а в яких з ціх країн воюе Вагнер ? ЗМІ мало про це пишуть - а там військові злочини на кожному крокі . Вагнер фінансуе раша , як визнав *****.
Заметный контингент боевиков ЧВК Вагнера присутствует по меньшей мере в пяти африканских странах:
Судан. ЦАР. Ливия. Мали. Мозамбик.
Войну выигрывает Логистика.
Вот Китай там давно вкладывает деньги.А руссо-свин им нах@р не нужен.
Египет дуже сильно залежить від американської війскової та фінансової допомоги.
Куба и Венесуэла уже поигрались с США-сосут друг у друга на завтрак,обед и ужин.
А воно навіть не Африка
Африка за год теряет около 195 млрд долл. США своего природного капитала из-за незаконных финансовых потоков, незаконной добычи полезных ископаемых, незаконных рубок, незаконной торговли дикими животными, нерегулируемого рыболовства, ухудшения состояния окружающей среды и других потерь https://www.unep.org/ru/regions/africa/nasha-rabota-v-afrike
они особенно интересны. О ком речь?