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Саммит Россия-Африка: две трети африканских лидеров отказались ехать в Санкт-Петербург

путін

Большинство африканских лидеров решили проигнорировать саммит Россия-Африка. В нем должен поучаствовать российский диктатор Владимир Путин.

Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

38 из 54 стран Африки не направили своих лидеров на саммит. На уровне глав государств будут представлены только 17 стран, еще 10 африканских стран отправят премьер-министров.

В то же время почти половина участников саммита будут представлены делегациями на уровень ниже, в том числе 17 из них возглавляют вице-премьеры и министры, а пять - просто послы. Также пять стран континента совсем отказались от участия в саммите.

В то же время российский диктатор проведет переговоры с главами: Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Конго.

Смотрите: Говорили о договоренностях с ООН и Турцией о продлении зернового соглашения, - Зеленский дал интервью африканским СМИ. ВИДЕО

"Мы не будем объявлять претензии, потому что у них могут быть другие запланированные мероприятия, предусматривающие участие глав государств. Так что кто смог, тот и смог", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

Африка (278) россия (95497) саммит (1170)


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Топ комментарии
+29
У Ху#ла с Буркина-Фасо будет интересная дилемма.
Стюардесса:
- Наш самолёт совершает посадку в столице Буркина-Фасо, это небольшая африканская страна, половина жителей которой болеют СПИДом, а другая половина - туберкулезом, так что будьте осторожны!
Глуховатый еврей спрашивает у своего друга, сидящего рядом:
- Няма, повтори, что она сказала?
- Она сказала, что трахать можно только тех, кто кашляет.
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26.07.2023 06:53
+24
- Хлопче, ти чого п'єш із цього ставка. Сюди гній із ферми стікає.
- Говорите по русски, я не понимаю вашего языка.
- А-а-а... Говорю, пейте, пейте, водичка в нашем пруду всегда свежая, чистая.
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26.07.2023 08:07
+22
ватник: "Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации - они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей - это так по-великорусски",
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26.07.2023 07:58
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У Ху#ла с Буркина-Фасо будет интересная дилемма.
Стюардесса:
- Наш самолёт совершает посадку в столице Буркина-Фасо, это небольшая африканская страна, половина жителей которой болеют СПИДом, а другая половина - туберкулезом, так что будьте осторожны!
Глуховатый еврей спрашивает у своего друга, сидящего рядом:
- Няма, повтори, что она сказала?
- Она сказала, что трахать можно только тех, кто кашляет.
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26.07.2023 06:53 Ответить
Це анекдот про росію взагалі.
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26.07.2023 11:14 Ответить
Парашников надо всех трахать- и тех, кто кашляет, и всех остальных.
А ещё надо трахать тех, кто гундит.
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26.07.2023 12:15 Ответить
Ясен пень,їдуть ті,хто на утриманні рашки.
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26.07.2023 06:55 Ответить
Путин - Лаврову:

- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?

- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
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26.07.2023 07:07 Ответить
Трохи ні. Египет майже повністю на українському зерні, то будуть просити, щоб не заважали або компенсували. Еритреї все одне кто зерно дасть, у них постійний голод. У тих, хто на екваторі, вагнерівці допомогають диктаторство підтримують.
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26.07.2023 07:56 Ответить
Особенно интересно будет перетерка с магущественными в мире хвинеей-абасцау и муркиной-хвацо!!!!
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26.07.2023 07:06 Ответить
Африканцям теж западло ручкатись з потворою, яку у світі зневажають все більше і більше.
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26.07.2023 07:08 Ответить
До свого...

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26.07.2023 07:22 Ответить
"Ватники" в Росії:
- Вот как-бы пакрасивше отпраздовать гадавщину присаединения Крыма к Рассее? Чтобы все заметили, чтобы все вокруг радовались и нам это ничего не стоило?
Українці:
- А ви спробуйте повіситься!
Це всі відразу помітять...
Вам це не буде нічого коштувать...
А як від цього всі оточуючі зрадіють!...

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26.07.2023 07:32 Ответить
Луркопедия.
- "Ватник" - определение:
- "В. - это шаблонная картина мира и отсутствие критического мышления".
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26.07.2023 07:44 Ответить
ватник: "Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации - они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей - это так по-великорусски",
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26.07.2023 07:58 Ответить
- Хлопче, ти чого п'єш із цього ставка. Сюди гній із ферми стікає.
- Говорите по русски, я не понимаю вашего языка.
- А-а-а... Говорю, пейте, пейте, водичка в нашем пруду всегда свежая, чистая.
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26.07.2023 08:07 Ответить
Не поїхали бо:

Дожди, косые дожди...
Дожди с далекого берега
Дожди, косые дожди...
Дожди....
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26.07.2023 08:41 Ответить
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26.07.2023 09:33 Ответить
Он пел, озирая чужие края
Зимбабвэ, Зимбабвэ, Зимбабвэ моя...
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26.07.2023 09:42 Ответить
Водночас російський диктатор проведе переговори з очільниками: Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центрально-Африканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі та Конго. Джерело:

цікаво , а в яких з ціх країн воюе Вагнер ? ЗМІ мало про це пишуть - а там військові злочини на кожному крокі . Вагнер фінансуе раша , як визнав *****.
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26.07.2023 07:23 Ответить
В Египте, к примеру, кацапы строят атомную электростанцию. На данном этапе, там любовь - ноздря в ноздрю(один подих). Там вагинеров нет... ЗЫ... тока шо загуглил:
Заметный контингент боевиков ЧВК Вагнера присутствует по меньшей мере в пяти африканских странах:

Судан. ЦАР. Ливия. Мали. Мозамбик.
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26.07.2023 07:42 Ответить
Тобто іншим країнам зі списку треба готуватися к перевороту від Вагнера , чи в інших китайці хозяйнують ? Вони з кацапами Афріку поделили , европейців вигнали . А зараз Україні руки виламують тим зерном ?
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26.07.2023 07:51 Ответить
Китаезы, начиная от Шри-Ланки и заканчивая Африкой, мощно там засели, вагнера нервно курят в сторонке: Китайцы много баблосика вкинули в бизнес, так что, есть что защищать. Тем более там шныряют на постое таукитайские "нэви". Но мне кажется , Шри -Ланка китайцев уже попинала - все зависит от настроения кормчих над аборигенами. Мабуть, китайцы не смогли защитить шриланкийцев от тамильских тигров.
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26.07.2023 07:58 Ответить
Ви сітуацію там знаете набагато лепше ніж українські політологи .
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26.07.2023 08:01 Ответить
Хiба хочеш, я же аборигенов за язык не тянул, в их откровениях. Правда, уже год, как я буду все меньше и меньше, наживо, въезжать в тонкости юго-востока, да и всего забугорья.
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26.07.2023 08:12 Ответить
ЗЫ... Ах! Этот юго-восток с его таинствами... начну с хорошего: Бангкок - бангкокские бани... Затем массаж всего за 10 баксов... Но массажистку выбираешь на "кафедре". ТЫ как бы внизу , а перед тобой розмаiття массажисток, но немножко выше. После того массажа, ты как если бы только родился... "Массаж" может длиться сутками( в твоем номере), но уже за чашку рису для покушать. Теперь о посредственном... Юго-Восток поближе к Филиппинам славится своими гурманами ... из отварных кошачьих голов высмоктують мозок... Теперь о самом плохом... Индусы по вечерам отлавливают проплывающий мимо плот с останками сгоревшего усопшего. Причаливают плот к берегу и гурманят останками поджаренного на костре покойника(некоторые районы западной Индии). Приятного дня, и о , да!!! Никакого бизнеса в стране антисанитарии.
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26.07.2023 08:28 Ответить
Ви, пане Шамов, шалун
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26.07.2023 08:37 Ответить
Если я за трындеж - шалун, ну, десь так; но ежели конечно, то это все по наслышке...
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26.07.2023 08:40 Ответить
В Бангкоку тупо нема жодної бані, це взагалі невідомий для них прікол.
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26.07.2023 11:20 Ответить
по народжуваності вони вже переплюнули жовтий китай!
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26.07.2023 08:44 Ответить
А чому масаж в лапках? Тайський масаж, це звичайний масаж, тільки там щє ногами по тобі ходять.
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26.07.2023 11:18 Ответить
і баня в Бангкоку одна єдина - на вулиці вдень...
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26.07.2023 11:19 Ответить
Вагнер может там хоть до всирачки воевать,но они не принесут денег в страну.
Войну выигрывает Логистика.
Вот Китай там давно вкладывает деньги.А руссо-свин им нах@р не нужен.
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26.07.2023 08:18 Ответить
як мін. у 2 ЦАР і Лівії
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26.07.2023 19:48 Ответить
Мене особисто лише присутність Єгипту засмутила. Невже американці не можуть надавити на них?
Египет дуже сильно залежить від американської війскової та фінансової допомоги.
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26.07.2023 07:41 Ответить
Кацапы только закончат строить в Египте АЭС, сразу же ситуация поменяется.
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26.07.2023 07:47 Ответить
ЗЫ... Бо там Нассеров из Садатами - хоть отбавляй.
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26.07.2023 07:49 Ответить
У минулому році Египет хотів продати свою зброю московії. Після окрику з Вашингтону бажання пропало.
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26.07.2023 07:58 Ответить
***@о должно цену поднять.
Куба и Венесуэла уже поигрались с США-сосут друг у друга на завтрак,обед и ужин.
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26.07.2023 08:13 Ответить
Опущеного опустили.
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26.07.2023 08:21 Ответить
Політолухи роками спорили: рф то Європа чи Азія.
А воно навіть не Африка
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26.07.2023 08:27 Ответить
Тю , пусть спросят у пересiчних украинцев, которые испокон веков знают, той дикий та дремучий край, который называется симбирские епеня.
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26.07.2023 08:35 Ответить
З огляду на те що у ПАР рашистів буде представляти навіть не прем'єр-міністр, а голова МЗС Московії (т.з. "роССії") я б не робив такі голосні заяви про "ігнорування" цієї події з боку більшості африканских країн, бо при цьому мали б взагалі не надсилати свої делегації жодного рівня, а так чи інакше будуть представлені усі держави Африки. Ми ж не кажемо що "ігнорували", наприклад, "Ялтинську конференцію" якщо присутніми були не керівники держав, а лише їх представники різного рівня?! Тож не думаю що нам треба копіювати рашистів у приниженні значення якоїсь події шукаючи для цього явно незначні приводи!!!
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26.07.2023 09:14 Ответить
у ПАР рашистів буде представляти голова МЗС, тому що пукіна в ПАР арестують. Африканці хочуть бабла, але не хочуть маратися об токсічного фюрера рашки.
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26.07.2023 11:25 Ответить
В Африке сосредоточено примерно 30 % мировых запасов полезных ископаемых, 8 % мировых запасов природного газа, 12 % мировых запасов нефти; на континенте находится 40 % золота мира и до 90 % хрома и платины. Самые большие запасы кобальта, алмазов, платины и урана в мире находятся в Африке. Африке принадлежит 65 % пахотных земель в мире, 10 % внутренних возобновляемых источников пресной воды
Африка за год теряет около 195 млрд долл. США своего природного капитала из-за незаконных финансовых потоков, незаконной добычи полезных ископаемых, незаконных рубок, незаконной торговли дикими животными, нерегулируемого рыболовства, ухудшения состояния окружающей среды и других потерь https://www.unep.org/ru/regions/africa/nasha-rabota-v-afrike
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26.07.2023 09:21 Ответить
Всемирная служба Би-би-си 29 июня 2023
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26.07.2023 09:29 Ответить
Карта распространения раковой опухоли
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26.07.2023 10:34 Ответить
СРСР, до речі, теж гарячково шукав собі союзників у країнах Африки. Під копірку з СРСР йде Росія до розпаду...
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26.07.2023 10:59 Ответить
Давайте не будемо обманювати самих себе. Пропаганда повинна бути, але ж розумною. Тільки 5 з 55 країн Африки відмовилися від участі у цьому збіговиську. Все інше - маніпуляції. Чи поїде туди президент, чи прем'єр, чи міністр - то вже дрібниці. В України, виявляється, немає жодної розумної зовнішньої політики щодо країн Азії, Африки і Лат. Америки. Й до речі, в цих країнах тотально панує московитська пропаганда. Якщо в навіть більш-менш просунутій Індії згідно опитування більшість за московію, й вважає, що московитська армія захопила вже всю Україну та добиває фошиздов, то в Африці й поготів. Або щось робимо, або припиняємо сеанси дурного самозаспокоювання.
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26.07.2023 11:34 Ответить
Також п'ять країн континенту зовсім відмовилися від участі в саміті.

они особенно интересны. О ком речь?
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27.07.2023 00:46 Ответить
 
 