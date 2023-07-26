Саммит Россия-Африка: две трети африканских лидеров отказались ехать в Санкт-Петербург

Большинство африканских лидеров решили проигнорировать саммит Россия-Африка. В нем должен поучаствовать российский диктатор Владимир Путин.

Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

38 из 54 стран Африки не направили своих лидеров на саммит. На уровне глав государств будут представлены только 17 стран, еще 10 африканских стран отправят премьер-министров.

В то же время почти половина участников саммита будут представлены делегациями на уровень ниже, в том числе 17 из них возглавляют вице-премьеры и министры, а пять - просто послы. Также пять стран континента совсем отказались от участия в саммите.

В то же время российский диктатор проведет переговоры с главами: Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Конго.

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"Мы не будем объявлять претензии, потому что у них могут быть другие запланированные мероприятия, предусматривающие участие глав государств. Так что кто смог, тот и смог", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.