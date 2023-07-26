Саміт Росія-Африка: дві третини африканських лідерів відмовилися їхати до Санкт-Петербурга
Більшість африканських лідерів вирішили проігнорувати саміт Росія-Африка. В нього має взяти участь російський диктатор Володимир Путін.
Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.
38 із 54 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт. На рівні глав держав будуть представлені лише 17 країн, ще 10 африканських країн відправлять прем'єр-міністрів.
Натомість майже половина учасників саміту будуть представлені делегаціями на рівень нижче, зокрема 17 із них очолюють віцепрем'єри та міністри, а п'ять - просто посли. Також п'ять країн континенту зовсім відмовилися від участі в саміті.
Водночас російський диктатор проведе переговори з очільниками: Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центрально-Африканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі та Конго.
"Ми не будемо оголошувати претензії, тому що у них можуть бути інші заплановані заходи, які передбачають участь глав держав. Отож, хто зміг, той і зміг", - сказав посол з особливих доручень МЗС РФ Олег Озеров.
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Стюардесса:
- Наш самолёт совершает посадку в столице Буркина-Фасо, это небольшая африканская страна, половина жителей которой болеют СПИДом, а другая половина - туберкулезом, так что будьте осторожны!
Глуховатый еврей спрашивает у своего друга, сидящего рядом:
- Няма, повтори, что она сказала?
- Она сказала, что трахать можно только тех, кто кашляет.
А ещё надо трахать тех, кто гундит.
- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?
- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
- Вот как-бы пакрасивше отпраздовать гадавщину присаединения Крыма к Рассее? Чтобы все заметили, чтобы все вокруг радовались и нам это ничего не стоило?
Українці:
- А ви спробуйте повіситься!
Це всі відразу помітять...
Вам це не буде нічого коштувать...
А як від цього всі оточуючі зрадіють!...
- "Ватник" - определение:
- "В. - это шаблонная картина мира и отсутствие критического мышления".
- Говорите по русски, я не понимаю вашего языка.
- А-а-а... Говорю, пейте, пейте, водичка в нашем пруду всегда свежая, чистая.
Дожди, косые дожди...
Дожди с далекого берега
Дожди, косые дожди...
Дожди....
Зимбабвэ, Зимбабвэ, Зимбабвэ моя...
цікаво , а в яких з ціх країн воюе Вагнер ? ЗМІ мало про це пишуть - а там військові злочини на кожному крокі . Вагнер фінансуе раша , як визнав *****.
Заметный контингент боевиков ЧВК Вагнера присутствует по меньшей мере в пяти африканских странах:
Судан. ЦАР. Ливия. Мали. Мозамбик.
Войну выигрывает Логистика.
Вот Китай там давно вкладывает деньги.А руссо-свин им нах@р не нужен.
Египет дуже сильно залежить від американської війскової та фінансової допомоги.
Куба и Венесуэла уже поигрались с США-сосут друг у друга на завтрак,обед и ужин.
А воно навіть не Африка
Африка за год теряет около 195 млрд долл. США своего природного капитала из-за незаконных финансовых потоков, незаконной добычи полезных ископаемых, незаконных рубок, незаконной торговли дикими животными, нерегулируемого рыболовства, ухудшения состояния окружающей среды и других потерь https://www.unep.org/ru/regions/africa/nasha-rabota-v-afrike
они особенно интересны. О ком речь?