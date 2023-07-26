Саміт Росія-Африка: дві третини африканських лідерів відмовилися їхати до Санкт-Петербурга

Більшість африканських лідерів вирішили проігнорувати саміт Росія-Африка. В нього має взяти участь російський диктатор Володимир Путін.

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

38 із 54 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт. На рівні глав держав будуть представлені лише 17 країн, ще 10 африканських країн відправлять прем'єр-міністрів.

Натомість майже половина учасників саміту будуть представлені делегаціями на рівень нижче, зокрема 17 із них очолюють віцепрем'єри та міністри, а п'ять - просто посли. Також п'ять країн континенту зовсім відмовилися від участі в саміті.

Водночас російський диктатор проведе переговори з очільниками: Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центрально-Африканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі та Конго.

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"Ми не будемо оголошувати претензії, тому що у них можуть бути інші заплановані заходи, які передбачають участь глав держав. Отож, хто зміг, той і зміг", - сказав посол з особливих доручень МЗС РФ Олег Озеров.