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Саміт Росія-Африка: дві третини африканських лідерів відмовилися їхати до Санкт-Петербурга

путін

Більшість африканських лідерів вирішили проігнорувати саміт Росія-Африка. В нього має взяти участь російський диктатор Володимир Путін.

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

38 із 54 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт. На рівні глав держав будуть представлені лише 17 країн, ще 10 африканських країн відправлять прем'єр-міністрів.

Натомість майже половина учасників саміту будуть представлені делегаціями на рівень нижче, зокрема 17 із них очолюють віцепрем'єри та міністри, а п'ять - просто посли. Також п'ять країн континенту зовсім відмовилися від участі в саміті.

Водночас російський диктатор проведе переговори з очільниками: Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центрально-Африканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі та Конго.

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"Ми не будемо оголошувати претензії, тому що у них можуть бути інші заплановані заходи, які передбачають участь глав держав. Отож, хто зміг, той і зміг", - сказав посол з особливих доручень МЗС РФ Олег Озеров.

Автор: 

Африка (306) росія (65122) саміт (764)


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Топ коментарі
+29
У Ху#ла с Буркина-Фасо будет интересная дилемма.
Стюардесса:
- Наш самолёт совершает посадку в столице Буркина-Фасо, это небольшая африканская страна, половина жителей которой болеют СПИДом, а другая половина - туберкулезом, так что будьте осторожны!
Глуховатый еврей спрашивает у своего друга, сидящего рядом:
- Няма, повтори, что она сказала?
- Она сказала, что трахать можно только тех, кто кашляет.
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26.07.2023 06:53
+24
- Хлопче, ти чого п'єш із цього ставка. Сюди гній із ферми стікає.
- Говорите по русски, я не понимаю вашего языка.
- А-а-а... Говорю, пейте, пейте, водичка в нашем пруду всегда свежая, чистая.
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26.07.2023 08:07
+22
ватник: "Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации - они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей - это так по-великорусски",
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26.07.2023 07:58
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У Ху#ла с Буркина-Фасо будет интересная дилемма.
Стюардесса:
- Наш самолёт совершает посадку в столице Буркина-Фасо, это небольшая африканская страна, половина жителей которой болеют СПИДом, а другая половина - туберкулезом, так что будьте осторожны!
Глуховатый еврей спрашивает у своего друга, сидящего рядом:
- Няма, повтори, что она сказала?
- Она сказала, что трахать можно только тех, кто кашляет.
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26.07.2023 06:53 Відповісти
Це анекдот про росію взагалі.
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26.07.2023 11:14 Відповісти
Парашников надо всех трахать- и тех, кто кашляет, и всех остальных.
А ещё надо трахать тех, кто гундит.
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26.07.2023 12:15 Відповісти
Ясен пень,їдуть ті,хто на утриманні рашки.
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26.07.2023 06:55 Відповісти
Путин - Лаврову:

- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?

- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
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26.07.2023 07:07 Відповісти
Трохи ні. Египет майже повністю на українському зерні, то будуть просити, щоб не заважали або компенсували. Еритреї все одне кто зерно дасть, у них постійний голод. У тих, хто на екваторі, вагнерівці допомогають диктаторство підтримують.
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26.07.2023 07:56 Відповісти
Особенно интересно будет перетерка с магущественными в мире хвинеей-абасцау и муркиной-хвацо!!!!
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26.07.2023 07:06 Відповісти
Африканцям теж западло ручкатись з потворою, яку у світі зневажають все більше і більше.
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26.07.2023 07:08 Відповісти
До свого...

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26.07.2023 07:22 Відповісти
"Ватники" в Росії:
- Вот как-бы пакрасивше отпраздовать гадавщину присаединения Крыма к Рассее? Чтобы все заметили, чтобы все вокруг радовались и нам это ничего не стоило?
Українці:
- А ви спробуйте повіситься!
Це всі відразу помітять...
Вам це не буде нічого коштувать...
А як від цього всі оточуючі зрадіють!...

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26.07.2023 07:32 Відповісти
Луркопедия.
- "Ватник" - определение:
- "В. - это шаблонная картина мира и отсутствие критического мышления".
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26.07.2023 07:44 Відповісти
ватник: "Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации - они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей - это так по-великорусски",
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26.07.2023 07:58 Відповісти
- Хлопче, ти чого п'єш із цього ставка. Сюди гній із ферми стікає.
- Говорите по русски, я не понимаю вашего языка.
- А-а-а... Говорю, пейте, пейте, водичка в нашем пруду всегда свежая, чистая.
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26.07.2023 08:07 Відповісти
Не поїхали бо:

Дожди, косые дожди...
Дожди с далекого берега
Дожди, косые дожди...
Дожди....
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26.07.2023 08:41 Відповісти
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26.07.2023 09:33 Відповісти
Он пел, озирая чужие края
Зимбабвэ, Зимбабвэ, Зимбабвэ моя...
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26.07.2023 09:42 Відповісти
Водночас російський диктатор проведе переговори з очільниками: Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центрально-Африканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі та Конго. Джерело:

цікаво , а в яких з ціх країн воюе Вагнер ? ЗМІ мало про це пишуть - а там військові злочини на кожному крокі . Вагнер фінансуе раша , як визнав *****.
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26.07.2023 07:23 Відповісти
В Египте, к примеру, кацапы строят атомную электростанцию. На данном этапе, там любовь - ноздря в ноздрю(один подих). Там вагинеров нет... ЗЫ... тока шо загуглил:
Заметный контингент боевиков ЧВК Вагнера присутствует по меньшей мере в пяти африканских странах:

Судан. ЦАР. Ливия. Мали. Мозамбик.
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26.07.2023 07:42 Відповісти
Тобто іншим країнам зі списку треба готуватися к перевороту від Вагнера , чи в інших китайці хозяйнують ? Вони з кацапами Афріку поделили , европейців вигнали . А зараз Україні руки виламують тим зерном ?
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26.07.2023 07:51 Відповісти
Китаезы, начиная от Шри-Ланки и заканчивая Африкой, мощно там засели, вагнера нервно курят в сторонке: Китайцы много баблосика вкинули в бизнес, так что, есть что защищать. Тем более там шныряют на постое таукитайские "нэви". Но мне кажется , Шри -Ланка китайцев уже попинала - все зависит от настроения кормчих над аборигенами. Мабуть, китайцы не смогли защитить шриланкийцев от тамильских тигров.
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26.07.2023 07:58 Відповісти
Ви сітуацію там знаете набагато лепше ніж українські політологи .
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26.07.2023 08:01 Відповісти
Хiба хочеш, я же аборигенов за язык не тянул, в их откровениях. Правда, уже год, как я буду все меньше и меньше, наживо, въезжать в тонкости юго-востока, да и всего забугорья.
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26.07.2023 08:12 Відповісти
ЗЫ... Ах! Этот юго-восток с его таинствами... начну с хорошего: Бангкок - бангкокские бани... Затем массаж всего за 10 баксов... Но массажистку выбираешь на "кафедре". ТЫ как бы внизу , а перед тобой розмаiття массажисток, но немножко выше. После того массажа, ты как если бы только родился... "Массаж" может длиться сутками( в твоем номере), но уже за чашку рису для покушать. Теперь о посредственном... Юго-Восток поближе к Филиппинам славится своими гурманами ... из отварных кошачьих голов высмоктують мозок... Теперь о самом плохом... Индусы по вечерам отлавливают проплывающий мимо плот с останками сгоревшего усопшего. Причаливают плот к берегу и гурманят останками поджаренного на костре покойника(некоторые районы западной Индии). Приятного дня, и о , да!!! Никакого бизнеса в стране антисанитарии.
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26.07.2023 08:28 Відповісти
Ви, пане Шамов, шалун
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26.07.2023 08:37 Відповісти
Если я за трындеж - шалун, ну, десь так; но ежели конечно, то это все по наслышке...
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26.07.2023 08:40 Відповісти
В Бангкоку тупо нема жодної бані, це взагалі невідомий для них прікол.
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26.07.2023 11:20 Відповісти
по народжуваності вони вже переплюнули жовтий китай!
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26.07.2023 08:44 Відповісти
А чому масаж в лапках? Тайський масаж, це звичайний масаж, тільки там щє ногами по тобі ходять.
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26.07.2023 11:18 Відповісти
і баня в Бангкоку одна єдина - на вулиці вдень...
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26.07.2023 11:19 Відповісти
Вагнер может там хоть до всирачки воевать,но они не принесут денег в страну.
Войну выигрывает Логистика.
Вот Китай там давно вкладывает деньги.А руссо-свин им нах@р не нужен.
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26.07.2023 08:18 Відповісти
як мін. у 2 ЦАР і Лівії
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26.07.2023 19:48 Відповісти
Мене особисто лише присутність Єгипту засмутила. Невже американці не можуть надавити на них?
Египет дуже сильно залежить від американської війскової та фінансової допомоги.
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26.07.2023 07:41 Відповісти
Кацапы только закончат строить в Египте АЭС, сразу же ситуация поменяется.
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26.07.2023 07:47 Відповісти
ЗЫ... Бо там Нассеров из Садатами - хоть отбавляй.
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26.07.2023 07:49 Відповісти
У минулому році Египет хотів продати свою зброю московії. Після окрику з Вашингтону бажання пропало.
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26.07.2023 07:58 Відповісти
***@о должно цену поднять.
Куба и Венесуэла уже поигрались с США-сосут друг у друга на завтрак,обед и ужин.
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26.07.2023 08:13 Відповісти
Опущеного опустили.
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26.07.2023 08:21 Відповісти
Політолухи роками спорили: рф то Європа чи Азія.
А воно навіть не Африка
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26.07.2023 08:27 Відповісти
Тю , пусть спросят у пересiчних украинцев, которые испокон веков знают, той дикий та дремучий край, который называется симбирские епеня.
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26.07.2023 08:35 Відповісти
З огляду на те що у ПАР рашистів буде представляти навіть не прем'єр-міністр, а голова МЗС Московії (т.з. "роССії") я б не робив такі голосні заяви про "ігнорування" цієї події з боку більшості африканских країн, бо при цьому мали б взагалі не надсилати свої делегації жодного рівня, а так чи інакше будуть представлені усі держави Африки. Ми ж не кажемо що "ігнорували", наприклад, "Ялтинську конференцію" якщо присутніми були не керівники держав, а лише їх представники різного рівня?! Тож не думаю що нам треба копіювати рашистів у приниженні значення якоїсь події шукаючи для цього явно незначні приводи!!!
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26.07.2023 09:14 Відповісти
у ПАР рашистів буде представляти голова МЗС, тому що пукіна в ПАР арестують. Африканці хочуть бабла, але не хочуть маратися об токсічного фюрера рашки.
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26.07.2023 11:25 Відповісти
В Африке сосредоточено примерно 30 % мировых запасов полезных ископаемых, 8 % мировых запасов природного газа, 12 % мировых запасов нефти; на континенте находится 40 % золота мира и до 90 % хрома и платины. Самые большие запасы кобальта, алмазов, платины и урана в мире находятся в Африке. Африке принадлежит 65 % пахотных земель в мире, 10 % внутренних возобновляемых источников пресной воды
Африка за год теряет около 195 млрд долл. США своего природного капитала из-за незаконных финансовых потоков, незаконной добычи полезных ископаемых, незаконных рубок, незаконной торговли дикими животными, нерегулируемого рыболовства, ухудшения состояния окружающей среды и других потерь https://www.unep.org/ru/regions/africa/nasha-rabota-v-afrike
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26.07.2023 09:21 Відповісти
Всемирная служба Би-би-си 29 июня 2023
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26.07.2023 09:29 Відповісти
Карта распространения раковой опухоли
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26.07.2023 10:34 Відповісти
СРСР, до речі, теж гарячково шукав собі союзників у країнах Африки. Під копірку з СРСР йде Росія до розпаду...
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26.07.2023 10:59 Відповісти
Давайте не будемо обманювати самих себе. Пропаганда повинна бути, але ж розумною. Тільки 5 з 55 країн Африки відмовилися від участі у цьому збіговиську. Все інше - маніпуляції. Чи поїде туди президент, чи прем'єр, чи міністр - то вже дрібниці. В України, виявляється, немає жодної розумної зовнішньої політики щодо країн Азії, Африки і Лат. Америки. Й до речі, в цих країнах тотально панує московитська пропаганда. Якщо в навіть більш-менш просунутій Індії згідно опитування більшість за московію, й вважає, що московитська армія захопила вже всю Україну та добиває фошиздов, то в Африці й поготів. Або щось робимо, або припиняємо сеанси дурного самозаспокоювання.
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26.07.2023 11:34 Відповісти
Також п'ять країн континенту зовсім відмовилися від участі в саміті.

они особенно интересны. О ком речь?
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27.07.2023 00:46 Відповісти
 
 