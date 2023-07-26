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Гуманитарный комитет Рады не поддержал решение об отставке Ткаченко

ткаченко

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины. За отставку министра высказались только Вятрович, Княжицкий, Лерос и Федина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Комитета в Facebook.

"На заседании в среду, 26 июля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко", - говорится в сообщении.

Вопрос об отставке Министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Читайте: Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, - Ткаченко

При голосовании по этому вопросу для принятия решения в комитете не нашлось достаточно голосов.

За отставку Ткаченко высказались народные депутаты Владимир Вятрович, Николай Княжицкий, Гео Лерос и София Федина. Остальные члены комитета не согласились с отставкой главы МКИП.

Как сообщалось, накануне Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил премьер-министру Денису Шмыгалю найти внебюджетные средства на актуальные культурные проекты и рассмотреть замену министра культуры и информационной политики.

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке "из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны".

ВР (29244) отставка (3153) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+42
І ця новина проходить тихенько-тихенько. А тупотів ніжкою Зе дуже голосно.
Так і формується імідж активної діяльності при повній відсутності результатів.
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26.07.2023 11:40
+41
Все, як в квітні 19-го замовляли...
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26.07.2023 11:40
+39
Нам прийдеться довго дивитися за цим Шапіто....і гинути.
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26.07.2023 11:38
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26.07.2023 11:38 Ответить
Незамінних немає, крім зеленої плісняви.
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26.07.2023 12:41 Ответить
ОМЕРТА - КОШЕР-НОСТРЫ 🤥🤢🤡КАЛАМОЯ , похлеще , борзее ЦИНИЧНЕЕ КОЗА НОСТРЫ ! ПЛЮЮТ НА ВЕСЬ МИР И КУСАЮТ , руку дающую , НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ЗЕ ГНИДЫ , МАРАДЕРЯТ ДАЖЕ ПОМОЩЬ США
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26.07.2023 14:09 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

---------------

https://mastodon.social/@tzeinform

---------------

‎26.‎07.‎2023

У Зеленського так і не змогли визначитись з наступником Ткаченко. Єрмак мовчав всю нараду. На Ткаченко зав'язано занадто багато проектів особисто Зеленського. Пускати туди ще когось в такий непростий момент - великий ризик. Тому велика вірогідність, що "зеленчуковские" провалять звільнення в парламенті.
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26.07.2023 14:14 Ответить
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26.07.2023 15:13 Ответить
Беня спасает своих шестерок…

Но дело не закрыто. Мало того что комитет не поддержал! Его мнение не есть обязательное.

Таких ткаченок нужно гнать из «власти» туалетной метлой.

Поц уже и сам понял, что попал…
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26.07.2023 16:12 Ответить
Кстати, почему Цензор не написал фамилии депутатов комитета кто поддержал Ткаченко?

Страна должна помнить своих « Хероев»
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26.07.2023 16:15 Ответить
Нема ніякого дєла. Не пиши чухню.
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26.07.2023 17:46 Ответить
Нам прийдеться довго дивитися за цим Шапіто....і гинути.
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26.07.2023 11:38 Ответить
Все, як в квітні 19-го замовляли...
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26.07.2023 11:40 Ответить
ты смотри как а они еще и наглые хотя что от ермолочных то можно ожидать подонки и ублюдки иш их шоблу кошерного тронули какие *** гои суки..Эй.. в Раде а ниче что так и пенделя словить свои шнобелем можете..???? ТЕПЕРЬ правовой аспект а нафиг не понимаю я а какого уя они комитет Зрады оцев рассматривают ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА-- ПРОШУ УВОЛИТЬ МЕНЯ С ПОСТА??? набрали Зеленский каких сказочных дол******** и те вы**лядки даже законов не читают вот уе**аны а не власть?!..
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26.07.2023 12:07 Ответить
Шваль зелена.
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26.07.2023 11:38 Ответить
Зелений цирк на дроті... Ні, а що, хоть паржьом...
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26.07.2023 11:39 Ответить
Яка верховна зрада такий і її комітет...
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26.07.2023 11:39 Ответить
Кубло змій не хоче своїх здавати!!!
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26.07.2023 11:39 Ответить
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26.07.2023 11:39 Ответить
Тобто решта членів Комітету ВР України за серіали, а не за оборону України.
Сподіваюся це просто дурість, а не державна зрада
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26.07.2023 11:39 Ответить
Оставь надєжду, всяк сюда входящій.
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26.07.2023 11:42 Ответить
Зараз одне нерозривно пов'язане з іншим.
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26.07.2023 11:42 Ответить
І ця новина проходить тихенько-тихенько. А тупотів ніжкою Зе дуже голосно.
Так і формується імідж активної діяльності при повній відсутності результатів.
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26.07.2023 11:40 Ответить
Так... піпл у нас з дууууже маленькою політичною пам'ятю. Тому йому можна будь яке лайно згодовувати.
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26.07.2023 11:46 Ответить
Треба Сашку це діло обмити на Мальдівах.
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26.07.2023 11:41 Ответить
Сериал "Отель верхзрада",цена сто духерелеонов.
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26.07.2023 11:41 Ответить
Серіяльчик напевне буде ймо номінуватися на Йоскара.
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26.07.2023 11:52 Ответить
на оскар не вийде,тепер на оскар щоб фільм номінувався,треба щоб в ньому були одночасно,геї,лесбіянки,трансгендери та чорношкірі,інакше ніяк)))
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26.07.2023 14:51 Ответить
ніби там всі свої, хоч тодішнього, хоч теперішнього скликань, а за нігерів зійдуть ті що по року засмагали на островах....
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26.07.2023 15:03 Ответить
Своїх не здають. Як і бакланова, та й інших
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26.07.2023 11:41 Ответить
апсолютно вірно !!! е своїх не здає !!! у тюрмі мають сидіти виключно українські патріоти що перешкоджають "найвеличнішому лідору" здати, згідно оманських договорняків" )(уйлу під окупацію Україну !!!

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26.07.2023 11:47 Ответить
Та звісно: прям нєзамєнімиє, що він, що резніков.
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26.07.2023 11:41 Ответить
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26.07.2023 11:41 Ответить
Так,між рядків.В Україні ніколи ,наголошую ніколи не було української влади і українського президента ,тому ми сьогодні воюєм,захищаєм свою Україну а всякі зелені воші і ті воші які були до того нам сильно заважать.Надіюсь ви необразливо за 'свого'' сивочолого ГЕтьмана?)
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26.07.2023 11:56 Ответить
Ну, чому ж, Ющенко був українським президентом, і що з того вийшло? Хоча погоджусь, що обирати єврея-коміка було верхом легковажності. І так, сам проголосував за оце зелене гівно, каюсь. Єдиним виправданням для себе, не голосував за монобільгість, хоча таке собі виправдання...
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26.07.2023 12:43 Ответить
Ющенко можливо по набору генів і був українцем але ментально він був малоросом і хохлом або ''українцем совецкого гатунку''а ще зовсім безвольний і нікчемний як людина.
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26.07.2023 13:45 Ответить
Ви мене порадували своїм коментарем. Зажевріла надія, що прийде час і більшість тих, хто голосував за цю зелену мразоту розкаються і в подальшому будуть більш свідомо робити свійполітичний вибір, а не вестись на антиукраїнське і популістське лайно.
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26.07.2023 13:47 Ответить
Це коли приватні православн ікони стали державною власністю барижник.
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26.07.2023 12:11 Ответить
Приватні ікони, знаходяться в приватних колекціях. А якщо ікона знаходиться в державному музеї-заповіднику то вона можливо належить державі. Для цього потрібно було провести опис і встановити які ікони і кому належать.
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26.07.2023 13:52 Ответить
"За відставку Ткаченка висловились народні депутати Володимир В'ятрович, Микола Княжицький, Гео Лерос та Софія Федіна. Решта членів комітету не погодились з відставкою очільника МКІП."

Джерело:

Зелено-опезежешна шобла своїх не здає.
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26.07.2023 11:42 Ответить
коли українська влада перетворює технічне питання відставки міністра на собачу гризню то ми цим самим даємо доказ европі що до ЕС ми ще не доросли.
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26.07.2023 11:42 Ответить
"Слуга уроду" 1хх серія
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26.07.2023 11:43 Ответить
Зеленский уже у них не голова. так явно плевать в рожу величайшему еще не приходилось. Как бы еще и тумаков не наваляли…
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26.07.2023 11:43 Ответить
Так виборці привели зе до влади, той привів дєрьмаків.... усе, він тепер нафіг нікому не потрібний, як і виборці
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26.07.2023 11:46 Ответить
новость не для 73%-х...\просто они прикололись...\
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26.07.2023 11:45 Ответить
"рука руку миє"... зелена шобла влаштовує черговий цирк. запит суспільства їм по-барабану.
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26.07.2023 11:45 Ответить
У складі комітету:
Потураєв Микита Русланович - голова Комітету

Констанкевич Ірина Мирославівна - перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань національної та культурної пам'яті

Кравчук Євгенія Михайлівна - заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики

Сушко Павло Миколайович - заступник голови Комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами

Лерос Гео Багратович - заступник голови Комітету

Абдуллін Олександр Рафкатович - секретар Комітету

Боблях Андрій Ростиславович - член Комітету

Богуцька Єлізавета Петрівна - член Комітету

В'ятрович Володимир Михайлович - член Комітету

Кабанов Олександр Євгенійович - член Комітету

Качний Олександр Сталіноленович - член Комітету, голова підкомітету з питань розвитку гуманітарної сфери в умовах децентралізації

Княжицький Микола Леонідович - член Комітету, голова підкомітету з питань культурної політики
Кузьмін Ренат Равелійович - член Комітету

Нальотов Дмитро Олександрович - член Комітету, голова підкомітету з питань туризму та курортів

Павленко Юрій Олексійович - член Комітету

Рябуха Тетяна Василівна - член Комітету, голова підкомітету у справах сім'ї та дітей

Федина Софія Романівна - член Комітету

Санченко Олександр Володимирович - член Комітету, голова підкомітету з питань музичної індустрії
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26.07.2023 11:46 Ответить
вапросав большьі нє імєю. лютьій пздц(((
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26.07.2023 12:05 Ответить
Кто из них поддержал Бенину шестерку?
Кто был против его отставки?
кто «воздержался»?

Список этих мудаков в стулдию
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26.07.2023 16:19 Ответить
Клоунада 95-го кварталу продовжується , ... ець
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26.07.2023 11:47 Ответить
Главное что Вова хороший, он сделал все что смог... Он же не виноват что не поддержали. У нас же "свобода")
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26.07.2023 11:48 Ответить
Бугага, оце так херант. Так Конституцією не підтирався навіть януковощ.
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26.07.2023 11:48 Ответить
як презік міністра міняв - "... ткаченка свого не отдам никому, такая скотина нужна Самому!" (С)
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26.07.2023 11:49 Ответить
замінять - головне що б не відступили від головного правила України - "Хто завгодно аби не українець!" - і буде нам малоросьня щастя, а не щастя не буде👌

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26.07.2023 11:57 Ответить
А что, во власти и в профильном комитете есть гуманитарии????? Да там 99.9 % дебилов и дегенератов остановившихся в развитии на уровне журнала Мурзилка!!!!!!!!!!
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26.07.2023 11:49 Ответить
Плохие бояре
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26.07.2023 11:49 Ответить
Країною керує бородата бабця...
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26.07.2023 11:51 Ответить
Ворон ворону око не виклює.
(Народна мудрість).
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26.07.2023 11:53 Ответить
Як несподівано! (сарказм)
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26.07.2023 11:54 Ответить
Шапіто.
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26.07.2023 11:54 Ответить
Прізвища поціновувачів серіалів під час війни в окремий список і нагадувати їм до кінця днів, як обрали кИно замість безпілотників.
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26.07.2023 11:54 Ответить
Кацапи напоминають кожний день шахедами які вже випускають самі.
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26.07.2023 12:16 Ответить
А де ж найвеличніший знайде ще одного такого "унікального" продюсера для своїх відосиків? Та й серіальчики треба профінансувати Горбунову. Ну не на заробітки ж тому їхати до кацапщини!
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26.07.2023 11:54 Ответить
"ЗЕ-шобло" заворушилося: "криша" щезне - як красти далі?
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26.07.2023 11:55 Ответить
Ми вам населення, запхнем культуру та просвіту, якщо треба то насільно!! 👌
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26.07.2023 11:57 Ответить
Нардеп Дубинский использовал больного отца-сепаратиста из Донецка, чтобы выехать с ним за границу - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021fxd38CEo2RNaHzMfLwhKAVvWWvwTzkw588U4bWa8imkxE3SH8zaQFiotLdKmwvol&amp;id=100010869428369 Антон Швец

 Разрешение на это пророссийский нардеп получил https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021fxd38CEo2RNaHzMfLwhKAVvWWvwTzkw588U4bWa8imkxE3SH8zaQFiotLdKmwvol&amp;id=100010869428369 от Минздрава , сообщил блогер Антон Швец. Отец депутата все это время жил в Донецке.

Вопрос возникает не только к Минздраву. Почему правоохранители позволяют выезжать политику, который уже несколько лет находится под санкциями США, а в Украине является фигурантом дела о госизмене? Но дело затормозилось, несмотря на доказанные факты антиукраинской деятельности Дубинского.

Теперь нардеп, известный распространением российской пропаганды и работой на Коломойского, похоже, отдохнет в Европе, использовав для своей схемы отца. И это в то время, когда преступная группировка Дубинского безнаказанно отбирает у украинцев возможность лечиться из-за масштабных схем на медзакупках в Киевской области.
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26.07.2023 12:00 Ответить
Igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

Ті, хто обкрадає армію, яка захищає країну під час війни, не просто мародери, вони союзники ворога.(с)
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26.07.2023 12:03 Ответить
Може ВР розродиться відставкою -- туди іі в качель
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26.07.2023 12:03 Ответить
Кто же "кормильца" выгонять будет!
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26.07.2023 12:03 Ответить
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26.07.2023 12:04 Ответить
Противно что не хочется смотреть Лероса, который голосовал за исключение, о полном пистеце системы внутри власти. Часто такая мысль, если нельзя изменить систему, то как победить врага
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26.07.2023 12:04 Ответить
Цирк!!
Тобто 95 квартал
в життя!!
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26.07.2023 12:05 Ответить
Згадався старий анекдот що зазвучав по новому. Алло це прачечна? ********. Гуманітарний комітет культури.
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26.07.2023 12:13 Ответить
Цей негодний ні до чого ******** чимось дуже цінний для зеленського
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26.07.2023 12:20 Ответить
Скажите, как его зовут?!
па-ра-па -па -па-па
Ша
Пи
То
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26.07.2023 12:25 Ответить
Отак Поворознюк переміг в одне торкання. Гундосика проігнорував навіть самий чмошний міністр.
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26.07.2023 12:31 Ответить
Вы заметили новую тенденцию в мире?
Везде ****. .т россиян
Депутаты партии президента
Делают все, чтобы
И их ****. ....и как россиян
А чем они отличаются от россиян?
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26.07.2023 12:39 Ответить
шах і мат)
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26.07.2023 12:40 Ответить
СВАЇХ НЕ БРАСАЮТЬ!
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26.07.2023 12:45 Ответить
..а оце - звичайний жлобський куманізм - одразу видно, що свій свому до останнього вилизує сраку до яскраво червоного, що видно усім ще здалеку (окрім сліпо-глухого лохторату)...
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26.07.2023 12:57 Ответить
Рука руку моет.
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26.07.2023 13:03 Ответить
яке воно ценне, наверно кагал еще не все розакрал
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26.07.2023 13:18 Ответить
Цінний пейсатий кадр
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26.07.2023 13:39 Ответить
Антисемітизм не пройде.
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26.07.2023 14:32 Ответить
Владні не підтримали, і мало того - подякували за роботу. Напевно Ігор Валєрійовіч сердяться.
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26.07.2023 14:49 Ответить
У Зеленського так і не змогли визначитись з наступником Ткаченко. Єрмак мовчав всю нараду. На Ткаченко зав'язано занадто багато проектів особсто Зеленського. Пускати туди ще когось в такий непростий момент - великий ризик. Тому велика вірогідність, що "зеленчуковские" провалять звільнення в парламенті
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26.07.2023 15:00 Ответить
ткаченка у президенти. більшисть 73% дятлозебіли підтримують.
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26.07.2023 15:48 Ответить
Не. В президенти ткаченко не піде.

Не кошерный.

Только Поровознюк!
«Обиччя нації».
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26.07.2023 16:23 Ответить
 
 