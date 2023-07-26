Гуманитарный комитет Рады не поддержал решение об отставке Ткаченко

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины. За отставку министра высказались только Вятрович, Княжицкий, Лерос и Федина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Комитета в Facebook.

"На заседании в среду, 26 июля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко", - говорится в сообщении.

Вопрос об отставке Министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины.

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При голосовании по этому вопросу для принятия решения в комитете не нашлось достаточно голосов.

За отставку Ткаченко высказались народные депутаты Владимир Вятрович, Николай Княжицкий, Гео Лерос и София Федина. Остальные члены комитета не согласились с отставкой главы МКИП.

Как сообщалось, накануне Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил премьер-министру Денису Шмыгалю найти внебюджетные средства на актуальные культурные проекты и рассмотреть замену министра культуры и информационной политики.

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке "из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны".