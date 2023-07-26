Гуманитарный комитет Рады не поддержал решение об отставке Ткаченко
Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины. За отставку министра высказались только Вятрович, Княжицкий, Лерос и Федина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Комитета в Facebook.
"На заседании в среду, 26 июля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко", - говорится в сообщении.
Вопрос об отставке Министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины.
При голосовании по этому вопросу для принятия решения в комитете не нашлось достаточно голосов.
За отставку Ткаченко высказались народные депутаты Владимир Вятрович, Николай Княжицкий, Гео Лерос и София Федина. Остальные члены комитета не согласились с отставкой главы МКИП.
Как сообщалось, накануне Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил премьер-министру Денису Шмыгалю найти внебюджетные средства на актуальные культурные проекты и рассмотреть замену министра культуры и информационной политики.
Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке "из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны".
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26.07.2023
У Зеленського так і не змогли визначитись з наступником Ткаченко. Єрмак мовчав всю нараду. На Ткаченко зав'язано занадто багато проектів особисто Зеленського. Пускати туди ще когось в такий непростий момент - великий ризик. Тому велика вірогідність, що "зеленчуковские" провалять звільнення в парламенті.
Но дело не закрыто. Мало того что комитет не поддержал! Его мнение не есть обязательное.
Таких ткаченок нужно гнать из «власти» туалетной метлой.
Поц уже и сам понял, что попал…
Страна должна помнить своих « Хероев»
Сподіваюся це просто дурість, а не державна зрада
Так і формується імідж активної діяльності при повній відсутності результатів.
Джерело:
Зелено-опезежешна шобла своїх не здає.
Потураєв Микита Русланович - голова Комітету
Констанкевич Ірина Мирославівна - перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань національної та культурної пам'яті
Кравчук Євгенія Михайлівна - заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики
Сушко Павло Миколайович - заступник голови Комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами
Лерос Гео Багратович - заступник голови Комітету
Абдуллін Олександр Рафкатович - секретар Комітету
Боблях Андрій Ростиславович - член Комітету
Богуцька Єлізавета Петрівна - член Комітету
В'ятрович Володимир Михайлович - член Комітету
Кабанов Олександр Євгенійович - член Комітету
Качний Олександр Сталіноленович - член Комітету, голова підкомітету з питань розвитку гуманітарної сфери в умовах децентралізації
Княжицький Микола Леонідович - член Комітету, голова підкомітету з питань культурної політики
Кузьмін Ренат Равелійович - член Комітету
Нальотов Дмитро Олександрович - член Комітету, голова підкомітету з питань туризму та курортів
Павленко Юрій Олексійович - член Комітету
Рябуха Тетяна Василівна - член Комітету, голова підкомітету у справах сім'ї та дітей
Федина Софія Романівна - член Комітету
Санченко Олександр Володимирович - член Комітету, голова підкомітету з питань музичної індустрії
Кто был против его отставки?
кто «воздержался»?
Список этих мудаков в стулдию
(Народна мудрість).
Разрешение на это пророссийский нардеп получил https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021fxd38CEo2RNaHzMfLwhKAVvWWvwTzkw588U4bWa8imkxE3SH8zaQFiotLdKmwvol&id=100010869428369 от Минздрава , сообщил блогер Антон Швец. Отец депутата все это время жил в Донецке.
Вопрос возникает не только к Минздраву. Почему правоохранители позволяют выезжать политику, который уже несколько лет находится под санкциями США, а в Украине является фигурантом дела о госизмене? Но дело затормозилось, несмотря на доказанные факты антиукраинской деятельности Дубинского.
Теперь нардеп, известный распространением российской пропаганды и работой на Коломойского, похоже, отдохнет в Европе, использовав для своей схемы отца. И это в то время, когда преступная группировка Дубинского безнаказанно отбирает у украинцев возможность лечиться из-за масштабных схем на медзакупках в Киевской области.
@IgorZ_ua
Ті, хто обкрадає армію, яка захищає країну під час війни, не просто мародери, вони союзники ворога.(с)
Тобто 95 квартал
в життя!!
па-ра-па -па -па-па
Ша
Пи
То
Везде ****. .т россиян
Депутаты партии президента
Делают все, чтобы
И их ****. ....и как россиян
А чем они отличаются от россиян?
Не кошерный.
Только Поровознюк!
«Обиччя нації».