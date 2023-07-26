Гуманітарний комітет Ради не підтримав рішення про відставку Ткаченка

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України. За відставку міністра висловились лише В’ятрович, Княжицький, Лерос та Федина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Комітету у Facebook.

"На засіданні у середу, 26 липня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка", - йдеться у повідомленні.

Питання про відставку Міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України.

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Під час голосування з цього питання для ухвалення рішення в комітеті не знайшлось достатньо голосів.

За відставку Ткаченка висловились народні депутати Володимир В’ятрович, Микола Княжицький, Гео Лерос та Софія Федіна. Решта членів комітету не погодились з відставкою очільника МКІП.

Як повідомлялося, напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Прем’єр-міністру Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури й інформаційної політики.

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

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