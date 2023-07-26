Гуманітарний комітет Ради не підтримав рішення про відставку Ткаченка
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України. За відставку міністра висловились лише В’ятрович, Княжицький, Лерос та Федина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Комітету у Facebook.
"На засіданні у середу, 26 липня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка", - йдеться у повідомленні.
Питання про відставку Міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України.
Під час голосування з цього питання для ухвалення рішення в комітеті не знайшлось достатньо голосів.
За відставку Ткаченка висловились народні депутати Володимир В’ятрович, Микола Княжицький, Гео Лерос та Софія Федіна. Решта членів комітету не погодились з відставкою очільника МКІП.
Як повідомлялося, напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Прем’єр-міністру Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури й інформаційної політики.
Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".
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26.07.2023
У Зеленського так і не змогли визначитись з наступником Ткаченко. Єрмак мовчав всю нараду. На Ткаченко зав'язано занадто багато проектів особисто Зеленського. Пускати туди ще когось в такий непростий момент - великий ризик. Тому велика вірогідність, що "зеленчуковские" провалять звільнення в парламенті.
Но дело не закрыто. Мало того что комитет не поддержал! Его мнение не есть обязательное.
Таких ткаченок нужно гнать из «власти» туалетной метлой.
Поц уже и сам понял, что попал…
Страна должна помнить своих « Хероев»
Сподіваюся це просто дурість, а не державна зрада
Так і формується імідж активної діяльності при повній відсутності результатів.
Джерело:
Зелено-опезежешна шобла своїх не здає.
Потураєв Микита Русланович - голова Комітету
Констанкевич Ірина Мирославівна - перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань національної та культурної пам'яті
Кравчук Євгенія Михайлівна - заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики
Сушко Павло Миколайович - заступник голови Комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами
Лерос Гео Багратович - заступник голови Комітету
Абдуллін Олександр Рафкатович - секретар Комітету
Боблях Андрій Ростиславович - член Комітету
Богуцька Єлізавета Петрівна - член Комітету
В'ятрович Володимир Михайлович - член Комітету
Кабанов Олександр Євгенійович - член Комітету
Качний Олександр Сталіноленович - член Комітету, голова підкомітету з питань розвитку гуманітарної сфери в умовах децентралізації
Княжицький Микола Леонідович - член Комітету, голова підкомітету з питань культурної політики
Кузьмін Ренат Равелійович - член Комітету
Нальотов Дмитро Олександрович - член Комітету, голова підкомітету з питань туризму та курортів
Павленко Юрій Олексійович - член Комітету
Рябуха Тетяна Василівна - член Комітету, голова підкомітету у справах сім'ї та дітей
Федина Софія Романівна - член Комітету
Санченко Олександр Володимирович - член Комітету, голова підкомітету з питань музичної індустрії
Кто был против его отставки?
кто «воздержался»?
Список этих мудаков в стулдию
(Народна мудрість).
Разрешение на это пророссийский нардеп получил https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021fxd38CEo2RNaHzMfLwhKAVvWWvwTzkw588U4bWa8imkxE3SH8zaQFiotLdKmwvol&id=100010869428369 от Минздрава , сообщил блогер Антон Швец. Отец депутата все это время жил в Донецке.
Вопрос возникает не только к Минздраву. Почему правоохранители позволяют выезжать политику, который уже несколько лет находится под санкциями США, а в Украине является фигурантом дела о госизмене? Но дело затормозилось, несмотря на доказанные факты антиукраинской деятельности Дубинского.
Теперь нардеп, известный распространением российской пропаганды и работой на Коломойского, похоже, отдохнет в Европе, использовав для своей схемы отца. И это в то время, когда преступная группировка Дубинского безнаказанно отбирает у украинцев возможность лечиться из-за масштабных схем на медзакупках в Киевской области.
@IgorZ_ua
Ті, хто обкрадає армію, яка захищає країну під час війни, не просто мародери, вони союзники ворога.(с)
Тобто 95 квартал
в життя!!
па-ра-па -па -па-па
Ша
Пи
То
Везде ****. .т россиян
Депутаты партии президента
Делают все, чтобы
И их ****. ....и как россиян
А чем они отличаются от россиян?
Не кошерный.
Только Поровознюк!
«Обиччя нації».