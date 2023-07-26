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Новини
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Гуманітарний комітет Ради не підтримав рішення про відставку Ткаченка

ткаченко

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України. За відставку міністра висловились лише В’ятрович, Княжицький, Лерос та Федина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Комітету у Facebook.

"На засіданні у середу, 26 липня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка", - йдеться у повідомленні.

Питання про відставку Міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада отримала заяву Ткаченка про відставку. Її розглянуть на найближчому засіданні, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ

Під час голосування з цього питання для ухвалення рішення в комітеті не знайшлось достатньо голосів.

За відставку Ткаченка висловились народні депутати Володимир В’ятрович, Микола Княжицький, Гео Лерос та Софія Федіна. Решта членів комітету не погодились з відставкою очільника МКІП. 

Як повідомлялося, напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Прем’єр-міністру Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури й інформаційної політики.

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, депутати підтримають відставку Ткаченка, але я не бачу жодних підстав для цього, - "слуга народу" Потураєв

Автор: 

ВР (14971) відставка (1462) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+42
І ця новина проходить тихенько-тихенько. А тупотів ніжкою Зе дуже голосно.
Так і формується імідж активної діяльності при повній відсутності результатів.
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26.07.2023 11:40
+41
Все, як в квітні 19-го замовляли...
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26.07.2023 11:40
+39
Нам прийдеться довго дивитися за цим Шапіто....і гинути.
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26.07.2023 11:38
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26.07.2023 11:38 Відповісти
Незамінних немає, крім зеленої плісняви.
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26.07.2023 12:41 Відповісти
ОМЕРТА - КОШЕР-НОСТРЫ 🤥🤢🤡КАЛАМОЯ , похлеще , борзее ЦИНИЧНЕЕ КОЗА НОСТРЫ ! ПЛЮЮТ НА ВЕСЬ МИР И КУСАЮТ , руку дающую , НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ЗЕ ГНИДЫ , МАРАДЕРЯТ ДАЖЕ ПОМОЩЬ США
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26.07.2023 14:09 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

---------------

https://mastodon.social/@tzeinform

---------------

‎26.‎07.‎2023

У Зеленського так і не змогли визначитись з наступником Ткаченко. Єрмак мовчав всю нараду. На Ткаченко зав'язано занадто багато проектів особисто Зеленського. Пускати туди ще когось в такий непростий момент - великий ризик. Тому велика вірогідність, що "зеленчуковские" провалять звільнення в парламенті.
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26.07.2023 14:14 Відповісти
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26.07.2023 15:13 Відповісти
Беня спасает своих шестерок…

Но дело не закрыто. Мало того что комитет не поддержал! Его мнение не есть обязательное.

Таких ткаченок нужно гнать из «власти» туалетной метлой.

Поц уже и сам понял, что попал…
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26.07.2023 16:12 Відповісти
Кстати, почему Цензор не написал фамилии депутатов комитета кто поддержал Ткаченко?

Страна должна помнить своих « Хероев»
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26.07.2023 16:15 Відповісти
Нема ніякого дєла. Не пиши чухню.
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26.07.2023 17:46 Відповісти
Нам прийдеться довго дивитися за цим Шапіто....і гинути.
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26.07.2023 11:38 Відповісти
Все, як в квітні 19-го замовляли...
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26.07.2023 11:40 Відповісти
ты смотри как а они еще и наглые хотя что от ермолочных то можно ожидать подонки и ублюдки иш их шоблу кошерного тронули какие *** гои суки..Эй.. в Раде а ниче что так и пенделя словить свои шнобелем можете..???? ТЕПЕРЬ правовой аспект а нафиг не понимаю я а какого уя они комитет Зрады оцев рассматривают ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА-- ПРОШУ УВОЛИТЬ МЕНЯ С ПОСТА??? набрали Зеленский каких сказочных дол******** и те вы**лядки даже законов не читают вот уе**аны а не власть?!..
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26.07.2023 12:07 Відповісти
Шваль зелена.
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26.07.2023 11:38 Відповісти
Зелений цирк на дроті... Ні, а що, хоть паржьом...
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26.07.2023 11:39 Відповісти
Яка верховна зрада такий і її комітет...
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26.07.2023 11:39 Відповісти
Кубло змій не хоче своїх здавати!!!
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26.07.2023 11:39 Відповісти
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26.07.2023 11:39 Відповісти
Тобто решта членів Комітету ВР України за серіали, а не за оборону України.
Сподіваюся це просто дурість, а не державна зрада
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26.07.2023 11:39 Відповісти
Оставь надєжду, всяк сюда входящій.
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26.07.2023 11:42 Відповісти
Зараз одне нерозривно пов'язане з іншим.
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26.07.2023 11:42 Відповісти
І ця новина проходить тихенько-тихенько. А тупотів ніжкою Зе дуже голосно.
Так і формується імідж активної діяльності при повній відсутності результатів.
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26.07.2023 11:40 Відповісти
Так... піпл у нас з дууууже маленькою політичною пам'ятю. Тому йому можна будь яке лайно згодовувати.
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26.07.2023 11:46 Відповісти
Треба Сашку це діло обмити на Мальдівах.
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26.07.2023 11:41 Відповісти
Сериал "Отель верхзрада",цена сто духерелеонов.
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26.07.2023 11:41 Відповісти
Серіяльчик напевне буде ймо номінуватися на Йоскара.
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26.07.2023 11:52 Відповісти
на оскар не вийде,тепер на оскар щоб фільм номінувався,треба щоб в ньому були одночасно,геї,лесбіянки,трансгендери та чорношкірі,інакше ніяк)))
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26.07.2023 14:51 Відповісти
ніби там всі свої, хоч тодішнього, хоч теперішнього скликань, а за нігерів зійдуть ті що по року засмагали на островах....
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26.07.2023 15:03 Відповісти
Своїх не здають. Як і бакланова, та й інших
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26.07.2023 11:41 Відповісти
апсолютно вірно !!! е своїх не здає !!! у тюрмі мають сидіти виключно українські патріоти що перешкоджають "найвеличнішому лідору" здати, згідно оманських договорняків" )(уйлу під окупацію Україну !!!

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26.07.2023 11:47 Відповісти
Та звісно: прям нєзамєнімиє, що він, що резніков.
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26.07.2023 11:41 Відповісти
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26.07.2023 11:41 Відповісти
Так,між рядків.В Україні ніколи ,наголошую ніколи не було української влади і українського президента ,тому ми сьогодні воюєм,захищаєм свою Україну а всякі зелені воші і ті воші які були до того нам сильно заважать.Надіюсь ви необразливо за 'свого'' сивочолого ГЕтьмана?)
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26.07.2023 11:56 Відповісти
Ну, чому ж, Ющенко був українським президентом, і що з того вийшло? Хоча погоджусь, що обирати єврея-коміка було верхом легковажності. І так, сам проголосував за оце зелене гівно, каюсь. Єдиним виправданням для себе, не голосував за монобільгість, хоча таке собі виправдання...
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26.07.2023 12:43 Відповісти
Ющенко можливо по набору генів і був українцем але ментально він був малоросом і хохлом або ''українцем совецкого гатунку''а ще зовсім безвольний і нікчемний як людина.
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26.07.2023 13:45 Відповісти
Ви мене порадували своїм коментарем. Зажевріла надія, що прийде час і більшість тих, хто голосував за цю зелену мразоту розкаються і в подальшому будуть більш свідомо робити свійполітичний вибір, а не вестись на антиукраїнське і популістське лайно.
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26.07.2023 13:47 Відповісти
Це коли приватні православн ікони стали державною власністю барижник.
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26.07.2023 12:11 Відповісти
Приватні ікони, знаходяться в приватних колекціях. А якщо ікона знаходиться в державному музеї-заповіднику то вона можливо належить державі. Для цього потрібно було провести опис і встановити які ікони і кому належать.
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26.07.2023 13:52 Відповісти
"За відставку Ткаченка висловились народні депутати Володимир В'ятрович, Микола Княжицький, Гео Лерос та Софія Федіна. Решта членів комітету не погодились з відставкою очільника МКІП."

Джерело:

Зелено-опезежешна шобла своїх не здає.
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26.07.2023 11:42 Відповісти
коли українська влада перетворює технічне питання відставки міністра на собачу гризню то ми цим самим даємо доказ европі що до ЕС ми ще не доросли.
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26.07.2023 11:42 Відповісти
"Слуга уроду" 1хх серія
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26.07.2023 11:43 Відповісти
Зеленский уже у них не голова. так явно плевать в рожу величайшему еще не приходилось. Как бы еще и тумаков не наваляли…
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26.07.2023 11:43 Відповісти
Так виборці привели зе до влади, той привів дєрьмаків.... усе, він тепер нафіг нікому не потрібний, як і виборці
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26.07.2023 11:46 Відповісти
новость не для 73%-х...\просто они прикололись...\
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26.07.2023 11:45 Відповісти
"рука руку миє"... зелена шобла влаштовує черговий цирк. запит суспільства їм по-барабану.
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26.07.2023 11:45 Відповісти
У складі комітету:
Потураєв Микита Русланович - голова Комітету

Констанкевич Ірина Мирославівна - перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань національної та культурної пам'яті

Кравчук Євгенія Михайлівна - заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики

Сушко Павло Миколайович - заступник голови Комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами

Лерос Гео Багратович - заступник голови Комітету

Абдуллін Олександр Рафкатович - секретар Комітету

Боблях Андрій Ростиславович - член Комітету

Богуцька Єлізавета Петрівна - член Комітету

В'ятрович Володимир Михайлович - член Комітету

Кабанов Олександр Євгенійович - член Комітету

Качний Олександр Сталіноленович - член Комітету, голова підкомітету з питань розвитку гуманітарної сфери в умовах децентралізації

Княжицький Микола Леонідович - член Комітету, голова підкомітету з питань культурної політики
Кузьмін Ренат Равелійович - член Комітету

Нальотов Дмитро Олександрович - член Комітету, голова підкомітету з питань туризму та курортів

Павленко Юрій Олексійович - член Комітету

Рябуха Тетяна Василівна - член Комітету, голова підкомітету у справах сім'ї та дітей

Федина Софія Романівна - член Комітету

Санченко Олександр Володимирович - член Комітету, голова підкомітету з питань музичної індустрії
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26.07.2023 11:46 Відповісти
вапросав большьі нє імєю. лютьій пздц(((
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26.07.2023 12:05 Відповісти
Кто из них поддержал Бенину шестерку?
Кто был против его отставки?
кто «воздержался»?

Список этих мудаков в стулдию
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26.07.2023 16:19 Відповісти
Клоунада 95-го кварталу продовжується , ... ець
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26.07.2023 11:47 Відповісти
Главное что Вова хороший, он сделал все что смог... Он же не виноват что не поддержали. У нас же "свобода")
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26.07.2023 11:48 Відповісти
Бугага, оце так херант. Так Конституцією не підтирався навіть януковощ.
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26.07.2023 11:48 Відповісти
як презік міністра міняв - "... ткаченка свого не отдам никому, такая скотина нужна Самому!" (С)
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26.07.2023 11:49 Відповісти
замінять - головне що б не відступили від головного правила України - "Хто завгодно аби не українець!" - і буде нам малоросьня щастя, а не щастя не буде👌

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26.07.2023 11:57 Відповісти
А что, во власти и в профильном комитете есть гуманитарии????? Да там 99.9 % дебилов и дегенератов остановившихся в развитии на уровне журнала Мурзилка!!!!!!!!!!
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26.07.2023 11:49 Відповісти
Плохие бояре
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26.07.2023 11:49 Відповісти
Країною керує бородата бабця...
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26.07.2023 11:51 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.
(Народна мудрість).
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26.07.2023 11:53 Відповісти
Як несподівано! (сарказм)
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26.07.2023 11:54 Відповісти
Шапіто.
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26.07.2023 11:54 Відповісти
Прізвища поціновувачів серіалів під час війни в окремий список і нагадувати їм до кінця днів, як обрали кИно замість безпілотників.
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26.07.2023 11:54 Відповісти
Кацапи напоминають кожний день шахедами які вже випускають самі.
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26.07.2023 12:16 Відповісти
А де ж найвеличніший знайде ще одного такого "унікального" продюсера для своїх відосиків? Та й серіальчики треба профінансувати Горбунову. Ну не на заробітки ж тому їхати до кацапщини!
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26.07.2023 11:54 Відповісти
"ЗЕ-шобло" заворушилося: "криша" щезне - як красти далі?
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26.07.2023 11:55 Відповісти
Ми вам населення, запхнем культуру та просвіту, якщо треба то насільно!! 👌
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26.07.2023 11:57 Відповісти
Нардеп Дубинский использовал больного отца-сепаратиста из Донецка, чтобы выехать с ним за границу - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021fxd38CEo2RNaHzMfLwhKAVvWWvwTzkw588U4bWa8imkxE3SH8zaQFiotLdKmwvol&amp;id=100010869428369 Антон Швец

 Разрешение на это пророссийский нардеп получил https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021fxd38CEo2RNaHzMfLwhKAVvWWvwTzkw588U4bWa8imkxE3SH8zaQFiotLdKmwvol&amp;id=100010869428369 от Минздрава , сообщил блогер Антон Швец. Отец депутата все это время жил в Донецке.

Вопрос возникает не только к Минздраву. Почему правоохранители позволяют выезжать политику, который уже несколько лет находится под санкциями США, а в Украине является фигурантом дела о госизмене? Но дело затормозилось, несмотря на доказанные факты антиукраинской деятельности Дубинского.

Теперь нардеп, известный распространением российской пропаганды и работой на Коломойского, похоже, отдохнет в Европе, использовав для своей схемы отца. И это в то время, когда преступная группировка Дубинского безнаказанно отбирает у украинцев возможность лечиться из-за масштабных схем на медзакупках в Киевской области.
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26.07.2023 12:00 Відповісти
Igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

Ті, хто обкрадає армію, яка захищає країну під час війни, не просто мародери, вони союзники ворога.(с)
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26.07.2023 12:03 Відповісти
Може ВР розродиться відставкою -- туди іі в качель
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26.07.2023 12:03 Відповісти
Кто же "кормильца" выгонять будет!
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26.07.2023 12:03 Відповісти
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26.07.2023 12:04 Відповісти
Противно что не хочется смотреть Лероса, который голосовал за исключение, о полном пистеце системы внутри власти. Часто такая мысль, если нельзя изменить систему, то как победить врага
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26.07.2023 12:04 Відповісти
Цирк!!
Тобто 95 квартал
в життя!!
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26.07.2023 12:05 Відповісти
Згадався старий анекдот що зазвучав по новому. Алло це прачечна? ********. Гуманітарний комітет культури.
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26.07.2023 12:13 Відповісти
Цей негодний ні до чого ******** чимось дуже цінний для зеленського
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26.07.2023 12:20 Відповісти
Скажите, как его зовут?!
па-ра-па -па -па-па
Ша
Пи
То
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26.07.2023 12:25 Відповісти
Отак Поворознюк переміг в одне торкання. Гундосика проігнорував навіть самий чмошний міністр.
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26.07.2023 12:31 Відповісти
Вы заметили новую тенденцию в мире?
Везде ****. .т россиян
Депутаты партии президента
Делают все, чтобы
И их ****. ....и как россиян
А чем они отличаются от россиян?
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26.07.2023 12:39 Відповісти
шах і мат)
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26.07.2023 12:40 Відповісти
СВАЇХ НЕ БРАСАЮТЬ!
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26.07.2023 12:45 Відповісти
..а оце - звичайний жлобський куманізм - одразу видно, що свій свому до останнього вилизує сраку до яскраво червоного, що видно усім ще здалеку (окрім сліпо-глухого лохторату)...
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26.07.2023 12:57 Відповісти
Рука руку моет.
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26.07.2023 13:03 Відповісти
яке воно ценне, наверно кагал еще не все розакрал
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26.07.2023 13:18 Відповісти
Цінний пейсатий кадр
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26.07.2023 13:39 Відповісти
Антисемітизм не пройде.
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26.07.2023 14:32 Відповісти
Владні не підтримали, і мало того - подякували за роботу. Напевно Ігор Валєрійовіч сердяться.
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26.07.2023 14:49 Відповісти
У Зеленського так і не змогли визначитись з наступником Ткаченко. Єрмак мовчав всю нараду. На Ткаченко зав'язано занадто багато проектів особсто Зеленського. Пускати туди ще когось в такий непростий момент - великий ризик. Тому велика вірогідність, що "зеленчуковские" провалять звільнення в парламенті
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26.07.2023 15:00 Відповісти
ткаченка у президенти. більшисть 73% дятлозебіли підтримують.
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26.07.2023 15:48 Відповісти
Не. В президенти ткаченко не піде.

Не кошерный.

Только Поровознюк!
«Обиччя нації».
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26.07.2023 16:23 Відповісти
 
 