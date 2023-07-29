Пятый энергоблок ЗАЭС перевели в холодную остановку, - МАГАТЭ

Оккупанты РФ после перевода в горячую остановку четвертого энергоблока Запорожской АЭС, охладили пятый энергоблок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в новом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как рассказали в МАГАТЭ, "охладить пятый реактор ЗАЭС решили с целью проведения ремонтных работ на энергоблоке, которые возможны только в состоянии холодной остановки".

Это произошло через три дня после того, как оккупанты РФ перевели четвертый энергоблок из холодного состояния в горячее. Теперь, по словам МАГАТЭ, "пар из четвертого энергоблока используется для очистки сточных вод на ЗАЭС". Также в ведомстве говорят, что другие реакторы – в режиме холодной остановки.

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В то же время, как отмечают в МАГАТЭ, эксперты организации предлагали установить на ЗАЭС внешний паровой котел, чтобы перевести все энергоблоки атомной станции в холодный режим.

Кроме того, находящиеся на территории ЗАЭС эксперты МАГАТЭ 28 июля посетили пятый энергоблок, чтобы осмотреть корпус реактора, бассейн отработанного топлива и парогенератор. По их словам, "все оборудование, похоже, было в нормальном состоянии".

Никаких мин или взрывчатки эксперты организации также не обнаружили внутри энергоблока. Однако мины все еще остаются по периметру АЭС. Также "оккупанты не допускают экспертов МАГАТЭ на крыши энергоблоков, где, по данным украинской разведки, может быть взрывчатка".

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