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Ночью Москва была атакована тремя беспилотниками. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Минобороны Российской Федерации заявило, что ночью 30 июля Москву атаковали тремя БпЛА, пострадал один человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
В российском минобороны сообщили, что один беспилотник уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других – подавлены средствами РЭБ, они упали на территории "Москва-Сити".
По информации российских Telegram-каналов, один из беспилотников упал в районе 6-7 этажей здания. У второго здания, судя по фотографиям, повреждены первые несколько этажей.
Взрывной волной из офиса вынесло документацию Министерства цифрового развития, расположенного в Правительственном комплексе в IQ-квартале на территории "Москва-Сити".
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Пожалуйста, подождите...
а постраждала військова інфраструктура! Україна роками сидить під мосКАЛьським хакерським атаками. чи ти думаєш, що це мосКАЛьське міністерство агрополітики (чи як там воно в них називається) нападає чи може мосКАЛьське міністерство транспорту??
РЭБ делает полностью заряженый дрон неуправляемым. В результате на город падают не осколки, а битком забитый взрывчаткой дрон. (c)
Не вражає, враховуючи міліардну міжнародну допомогу, технологічно необмежені можливості, на відміну від кацапів, місцевий Укроборонпром, туєву хучу різних волонтерських "дроно-шушпанцерів", ну й китаєзний Аліекспрес.
пысы: птичек таки жалко. Хорошие были птички, правильные.
Наші, українські розробки.
Бо штатівські - то "ескалація" і заборонено.
Окупированный
Крым атаковали 25 беспилотников самолетного типа.
Знаходиться в москві, ясна річ
"" Alik Krass
Москали сразу подымают кипиш
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно назначено на 31 июля.""
Сравните последние атаки, хотя бы только на Одессу. Непонятны мне телячьи восторги многих
По-друге, чомусь наші прямо не кажуть, що це відповідь за терористичні удари по українських містах. А такі заяви, на мою думку,треба робити, щоб русня хоч трохи призадумалася і масово не верещала про "акти возмєздія".
По-третє, сьогодні-завтра можна очікувати чергових ракет в українські житлові будинки. Через ці "пуки-среньки" по московських "стікляшках", найближчим часом знову постраждають цивільні українці
А все через застарілі і прострочені ракети зрк , та ще й їхні оператори недосвідчені , розгубилися мабуть . А ще й може були - під шофе . Буває . Так русняві ?
А я іду, шагаю па Мацкве https://www.youtube.com/watch?v=hOWNismXap0
Причому не мигдальничати - лупити по цивільних, по багатоповерхівках, лікарнях, пологових будинках... Кацапи вважають цивілізовані народи лохами й терпілами? ок, треба показати їм звірячі ікла! нехай розуміють: якщо Україна до них добереться - жахи Третього Рейху і Голокосту здаватимуться дитячою грою. Будуть 100+ млн. задушених у газових камерах, розстріляних і закопаних живцем бульдозерами, як оці свині у Китаї (уявіть кацапів замість інфікованих свиней, ото було б топове відео!), а також безсистемно виструганих художньо садистськими методами, з вогником і натхненням (причому "з вогником" нерідко матиме буквальне значення).
Може, нарешті дійде: якщо не хочуть варварського етноциду - треба уйобувати з України, а потім платити репарації і каятися на колінах (і все одно - будь-якого українця оминати далі, ніж банду кавказців у червоних мокасінах).
Кровожерливий комент? Пробачте, у мене буквально осьо загинув колега по роботі і добрий приятель, справжня Людина з великої літери - віддав життя, прикриваючи вогнем з машинового ґвера відхід розвідгрупи. Роки 4 тому він дуже захопився скандинавською темою і з захватом говорив про Вальґалу - і от тепер він зміцнив своїм кулеметом Чертог Бронзових Щитів. Най Альфадр зустріне тебе за дубовим столом, Юрію...
А тут іще позавчорашній ракетний теракт.
(гостро відчуваю страшну злість на свою хронічну хворобу, через яку фізично непридатний до війни ☹️ так, ми у компанії розробляємо деякий військовий софт, + донати... але це не те. Дайте кацапа! І тупу іржаву пилу...)
Але: 6-8 боєголовок по 1-5 МТ і ще 20-30 по 450 КТ (усе це залпом Мінітменів і Трайдент-2) - буде норм.
І що далі буде - більш серйозне.
Добре, але мало. Трясця, чому я не оператор дрона або ракети... Хотілося б отак узяти і навмисне вдарити по якомусь кацапському житловому комплексу. Причому смачно так, щоб мінус кілька сотень цивільних. Нехай викопують з-під руїн і потім закопують у землю пошматованих бабіщ та лічінусів. І піхій на закони людяності, Женевську конвенцію та іншу толерастію. На тероризм відповідати - тероризмом! (причому максимально цинічним).
"они сами организовали этот "террористический ужас кровожадных хохлов" - без жерт, практически без разрушений домов, инфраструктуры, и ППО местечковое значительно "эфективнее" , чем украинское - почти все "сбивает".
Москва-ситиМосква, ссыте?
назва міністерства мені щось нагадує ...
"...Складається враження, що маса ракет, що розглядається, була розгорнута для відволікання коштів українського ППО від фактичної мети цієї атаки: авіабази Старокостянтинів у Хмельницькій області. Найгірше те, що через те, що вона знаходиться за межами «радару ППО», що прикриває Київ, схоже, ця база справді була вражена чотирма «Кинжалами».Авіабаза Старокостянтинів є базою 7-ї авіаційної бригади ЗСУ: підрозділи, що експлуатує Су-24М, модифіковані для розгортання крилатих ракет Storm Shadow та SCALP-EG.Так ось, учора прес-секретар ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив факт обстрілу Старокостянтинівської АБ, але не почав розкривати жодних подробиць.
Більше в Україні ніхто нічого не сказав би. Але судячи з того, як усі відмовляються це коментувати… у мене склалося враження, що цей російський удар справді завдав «великої шкоди».Побічно це підтверджує той факт, що за останні два дні ЗСУ не завдали жодних підтверджених ударів ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.Звичайно, за останні два дні було завдано ударів по різних російських штабах і складах постачання у південній частині Запорізької області та південній частині Донецької області, плюс одна мета була вражена у Шахтарську (на схід від Донецька) минулої ночі. Але, наскільки відомо, усі вони були здійснені з M142 HIMARS та M270 MRLS."
Якщо це правда...то це вже другий раз....невже не було зрозуміло, що будуть бити туди?
Невже "космічна" держава Україна не може зробити просту твердопаливну ракету дальністю 200...300 км??? Хоча б на 100 км, на суміші цукру та селітри гречкосії можуть зробити??
Хай система наведення часів 2СВ, вразити велику ціль типу нафтобази або бєлгорода можна.
Вiдео
https://t.me/Ukraine_365News/58417?single
І не треба жаліти москвичів вони всі підтримують війну
Ну а на війні як на війні
І Україні має бути абсолютно байдуже що скажуть кацапи щодо обстрілу Москви
Сподіваємось що Москву ще будуть обстрілювати
Нехай кацапи спочатку дадуть відповідь за
Бучу
Ізюм
Ірпінь
Каховську гес.
І взагалі чому вони тут знаходяться
Але кацапи це не пам'ятають вони будуть пам'ятати Москву але не свої злочини
Тому за кожний удар має бути відповідь кацапи до такого не звикли
Не эффективное использоване средств. Коррупция. Разворовали?
Сотня дронов по Москве, после каждого обострения - вот, что меня убедит в целевом использовании средств!