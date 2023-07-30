Ночью Москва была атакована тремя беспилотниками. ФОТО

Минобороны Российской Федерации заявило, что ночью 30 июля Москву атаковали тремя БпЛА, пострадал один человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В российском минобороны сообщили, что один беспилотник уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других – подавлены средствами РЭБ, они упали на территории "Москва-Сити".

По информации российских Telegram-каналов, один из беспилотников упал в районе 6-7 этажей здания. У второго здания, судя по фотографиям, повреждены первые несколько этажей.

Взрывной волной из офиса вынесло документацию Министерства цифрового развития, расположенного в Правительственном комплексе в IQ-квартале на территории "Москва-Сити".

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