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Новини За кордоном
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безпілотник (2071) Москва (1103)

Вночі Москва була атакована трьома безпілотниками. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міноборони Російської Федерації заявило, що вночі 30 липня Москву атакували трьома БпЛА, постраждала одна особа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

У російському міноборони повідомили, що один безпілотник знищено в повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інших – подавлено засобами РЕБ, вони впали на території "Москва-Сіті".

За інформацією російських Telegram-каналів, один із безпілотників впав в районі 6-7 поверхів будівлі. Біля другої будівлі, судячи з фотографій, пошкоджено перші кілька поверхів.

Вибуховою хвилею з офісу винесло документацію Міністерства цифрового розвитку, яке розташоване в Урядовому комплексі в IQ-кварталі на території "Москва-Сіті".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Московській області працювала ППО. Міноборони РФ стверджує, що знищено безпілотник

Вночі Москва була атакована трьома безпілотниками 01

Вночі Москва була атакована трьома безпілотниками 02
Вночі Москва була атакована трьома безпілотниками 03
Вночі Москва була атакована трьома безпілотниками 04

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+102
Господи, как же хорошо!!! Читал, что и Внуково закрыли с перенаправление рейсов! Ну бывают же такие прекрасные воскресенья!
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30.07.2023 07:27
+47
Добре.Але мало
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30.07.2023 07:34
+45
Такі новини дуже приємні!
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30.07.2023 07:30
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міністерство цифрового розвитку - це ПОВНІСТЮ військова ціль!
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30.07.2023 09:49 Відповісти
то ти вже визначся: чи "в бомбувані моцкви не має жодного сенсу", чи "І що там постраждало? Крісло для сраки офісного планктона?"

а постраждала військова інфраструктура! Україна роками сидить під мосКАЛьським хакерським атаками. чи ти думаєш, що це мосКАЛьське міністерство агрополітики (чи як там воно в них називається) нападає чи може мосКАЛьське міністерство транспорту??
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30.07.2023 11:04 Відповісти
Очень хорошо, только что бы москальня охерела надо не 3 а 300. ПВО у них оказалось дерьмом.
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30.07.2023 09:18 Відповісти
šče krašče 333333.
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30.07.2023 19:59 Відповісти
Кацапи готуються до мобілізації.
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30.07.2023 09:23 Відповісти
крА-сА-тА!!!
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30.07.2023 09:29 Відповісти
эта не биндеравские беспилотники, эта плахое качество страительства
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30.07.2023 09:31 Відповісти
ubili nevinnogo dvornika tadžika v mokšva-zziti
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30.07.2023 20:00 Відповісти
То есть, вы понимаете, да? Русня обвиняет наше ПВО в том, что мы сбиваем ракеты над городами, а сами используют РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы).

РЭБ делает полностью заряженый дрон неуправляемым. В результате на город падают не осколки, а битком забитый взрывчаткой дрон. (c)
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30.07.2023 09:42 Відповісти
Цей "пук у калюжу" від Зєблєнського, Муданова, Малюка, д'єрмака разом узятих?
Не вражає, враховуючи міліардну міжнародну допомогу, технологічно необмежені можливості, на відміну від кацапів, місцевий Укроборонпром, туєву хучу різних волонтерських "дроно-шушпанцерів", ну й китаєзний Аліекспрес.
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30.07.2023 09:44 Відповісти
Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії - до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес" (c)
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30.07.2023 17:21 Відповісти
Там еще другое. Сообщают об ударе то ли воронами, то ли другими хищниками отряда воробьиных по центру космической геодезии, навигации и картографии в одинцовском районе масковской области. Пару прямых попаданий в здания центра. Пожары.
пысы: птичек таки жалко. Хорошие были птички, правильные.
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30.07.2023 09:53 Відповісти
Птички из биологических лабораторий США?
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30.07.2023 12:38 Відповісти
Чому ?
Наші, українські розробки.

Бо штатівські - то "ескалація" і заборонено.
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30.07.2023 23:20 Відповісти
А чого вони своїми хмарочосами під Америку косять
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30.07.2023 10:04 Відповісти
Та ще й "богамєрзкає названіє-масква сіті".
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30.07.2023 12:15 Відповісти
a na samom dele Derevnja Griaznyx Vod (mokš-vaa na mestnom dialekte).
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30.07.2023 20:02 Відповісти
Надо депо метрополитена в Выхино разепатть,или вокзал Казанский....вобщем логистику разрушить хотябы на пару суток..во московята без електричек и метро офуели бы)
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30.07.2023 10:05 Відповісти
Площа 3 вокзалів - феєрічно було б
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30.07.2023 10:22 Відповісти
Останкіно
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30.07.2023 13:31 Відповісти
В район мыса Тарханкут к оккупантам залетело 25 беспилотников
Окупированный
Крым атаковали 25 беспилотников самолетного типа.
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30.07.2023 10:06 Відповісти
💥 Мамочка!!! ААААА!!! "Бавовна" в Москві! Гучно! Дуже гучно! Видео
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30.07.2023 10:17 Відповісти
хорошо 👍, но мало (((
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30.07.2023 10:19 Відповісти
Краще по заводу "Авангард", який виготовляє ракети до С300 та С400.
Знаходиться в москві, ясна річ
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30.07.2023 10:27 Відповісти
Ну если они сами организовали этот "террористический ужас кровожадных хохлов" - без жерт, практически без разрушений домов, инфраструктуры, и ППО местечковое значительно "эфективнее" , чем украинское - почти все "сбивает". Они что, полные придурки гатить "по заводу "Авангард", який виготовляє ракети до С300 та С400". Зато повод
"" Alik Krass
Москали сразу подымают кипиш
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно назначено на 31 июля.""
Сравните последние атаки, хотя бы только на Одессу. Непонятны мне телячьи восторги многих
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30.07.2023 10:44 Відповісти
Думаю, що це москалі самі луплять по мацквє треба ж показати, що українці "бьют па мірним ґарадам"... Таке вже було з підривами будинків та іншими терактами напередодні 2-ї москало-чеченської війни.
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30.07.2023 10:40 Відповісти
мацква city....."а пачаму на англосакскам?"є ж ісконноє -дяревня, град .Всі мацковські архітектурні"красоти зі скла............... побудовані таджиками,молдаванами з китайських матеріалів.Х...лі -вялікая страна.
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30.07.2023 10:43 Відповісти
По-перше, це зовсім не виглядає, як симетрична відповідь за удари по Сумах,Дніпру та Запоріжжю. Ну серйозно - лише пару вибитих вікон... А політичний ефект значний, русня вже вимагає ударів по нашим "центрам прінятія решеній".
По-друге, чомусь наші прямо не кажуть, що це відповідь за терористичні удари по українських містах. А такі заяви, на мою думку,треба робити, щоб русня хоч трохи призадумалася і масово не верещала про "акти возмєздія".
По-третє, сьогодні-завтра можна очікувати чергових ракет в українські житлові будинки. Через ці "пуки-среньки" по московських "стікляшках", найближчим часом знову постраждають цивільні українці
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30.07.2023 10:53 Відповісти
та невже!? а то кожного дня сюди нічого не прилітає? і зари щось надзвичайне ці руські дегенерати зроблять
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30.07.2023 11:03 Відповісти
Прилітає, просто їхнім пропагандистам тепер легше для свого лохторату робити картинку про " терористичну Україну, яка заслуговує возмєздія". Жодного військового чи тактичного значення ці "хлопки" на росії не несуть, але політично-інформаційний ефект - великий і вигідний для Кремля.
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30.07.2023 11:13 Відповісти
И действительно - надо конкретно говорить о непричасности Украины к этим ихним "хлопкам" Согласен полностью : "Жодного військового чи тактичного значення ці "хлопки" на росії не несуть, але політично-інформаційний ефект - великий і вигідний для Кремля."
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30.07.2023 11:22 Відповісти
Тут достатньо просто набратися терпіння переглянути їхні Z-чати у Телеграмі чи соцмережах після цих вибухів. Там зомбовані кацапи Україну ледь не до Аль-Каїди вже прирівнюють і закликають рівняти нас із землею...
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30.07.2023 11:28 Відповісти
Не виключаю, що кацапи самі ці вибухи у себе організовують і влаштовують. Жертв нуль, пошкодження - мінімальні, інфоефект - масштабний. А наші ще й підігрують їм у цьому своїми неоднозначними заявами...
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30.07.2023 11:16 Відповісти
в мене сумнів як раз що-до якби кацапи самі себе лупанули то зробили би куди кривавіше якусь провокацію, їм не звикати, хочь і жопорукі... а тут дійсно - може щось таке комусь особисте хто не поняв щось, щоб задумався
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30.07.2023 11:23 Відповісти
Смішно виглядаєте, москаль як вошак без всяких причин п'є і буде пити кров поки його не знищать.
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30.07.2023 12:40 Відповісти
мисліть трохи глибше... Ескалації завжди є куди рости.
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30.07.2023 13:29 Відповісти
Да: война начнётся, путин нападёт... Да наши и не могут сказать, что ЗСУ бьёт по городам. Да и потом: русня всё понимает, им нравится быть убийцами и насрать на ихнюю пропаганду
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30.07.2023 13:51 Відповісти
та це мабуть шойга стріляє в прігожина
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30.07.2023 10:54 Відповісти
да это министерство братве платить не хотело, вот они по ним и впердолили ! у них в любом военторге вся эта хрень продатся ***** говорил !
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30.07.2023 10:54 Відповісти
Та видно ж що то вибухи не наших дронів , а від ракет кацапського певео .! Ну як завжди у кацапів - цілили по дронах але промахнулися і влучили в будинки .
А все через застарілі і прострочені ракети зрк , та ще й їхні оператори недосвідчені , розгубилися мабуть . А ще й може були - під шофе . Буває . Так русняві ?
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30.07.2023 10:55 Відповісти
удари цими безпілотниками.....якісь несерйозні,показушні.скоріше для картинки.а от удари русні по нас зовсім не показушні...дивно все це...
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30.07.2023 10:58 Відповісти
Цілком згідний з Вами. Це, або моцкалі самі, або якась тупа " стратегічна " мета.. Є заводи в росії, які наразі працюють навіть у нічну зміну ..Є аєродроми . І знов ж таки два.. Грошей сюди засилають зі всього світу на мільйондва, а ..... Але мародери все зпиляють якраз до двох. А, що ДВА
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30.07.2023 11:12 Відповісти
Конкретное або - "або моцкалі самі,"
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30.07.2023 11:24 Відповісти
Надіюсь, ця одна особа- х**ло!
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30.07.2023 11:07 Відповісти
На даний час у ЗСУ нема жодної потреби атакувати москву ,тим більш якийсь голімий офіс разом з документацією .Це все "проделки Фикса".А те що скликають радбез з приводу тероризму то добре.От там і розкажуть про свій тероризм в Одесі у Львові уДніпрі у Чорному морі.
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30.07.2023 11:13 Відповісти
Там они расскажут про наш терроризм, а про ихний терроризм все конкретнее - "все неоднозначно"
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30.07.2023 11:27 Відповісти
Путлеру и алкашу медведеву *можем повторить*
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30.07.2023 11:24 Відповісти
P.S. и непременно это сделаем.
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30.07.2023 11:26 Відповісти
Ничего особенного - стреляют сами же, чтобы далее оправдывать свою агрессию против Украины, которая напала на паРашу. Скукота...
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30.07.2023 11:29 Відповісти
Ми мацкві хрестили, ми її і відспіваємо

А я іду, шагаю па Мацкве https://www.youtube.com/watch?v=hOWNismXap0
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30.07.2023 11:30 Відповісти
Потреба наносити дзеркальну ракетну відповідь по маськві та іншим містам оркостану не тільки є, це життєва необхідність! Але не ті комарині укуси, які ми бачимо. Таке враження, що відсутня політична воля української влади до адекватної відповіді на ракетний терор окупанта. Терпіли кончені!
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30.07.2023 11:34 Відповісти
+100

Причому не мигдальничати - лупити по цивільних, по багатоповерхівках, лікарнях, пологових будинках... Кацапи вважають цивілізовані народи лохами й терпілами? ок, треба показати їм звірячі ікла! нехай розуміють: якщо Україна до них добереться - жахи Третього Рейху і Голокосту здаватимуться дитячою грою. Будуть 100+ млн. задушених у газових камерах, розстріляних і закопаних живцем бульдозерами, як оці свині у Китаї (уявіть кацапів замість інфікованих свиней, ото було б топове відео!), а також безсистемно виструганих художньо садистськими методами, з вогником і натхненням (причому "з вогником" нерідко матиме буквальне значення).
Може, нарешті дійде: якщо не хочуть варварського етноциду - треба уйобувати з України, а потім платити репарації і каятися на колінах (і все одно - будь-якого українця оминати далі, ніж банду кавказців у червоних мокасінах).
Кровожерливий комент? Пробачте, у мене буквально осьо загинув колега по роботі і добрий приятель, справжня Людина з великої літери - віддав життя, прикриваючи вогнем з машинового ґвера відхід розвідгрупи. Роки 4 тому він дуже захопився скандинавською темою і з захватом говорив про Вальґалу - і от тепер він зміцнив своїм кулеметом Чертог Бронзових Щитів. Най Альфадр зустріне тебе за дубовим столом, Юрію...
А тут іще позавчорашній ракетний теракт.
(гостро відчуваю страшну злість на свою хронічну хворобу, через яку фізично непридатний до війни ☹️ так, ми у компанії розробляємо деякий військовий софт, + донати... але це не те. Дайте кацапа! І тупу іржаву пилу...)
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30.07.2023 12:32 Відповісти
Долбануть бы со всех калибров свободного мира, по этой лядской мацкве, было бы здорово.
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30.07.2023 11:49 Відповісти
З усіх калібрів то забагато - сумарна потужність у ~100 мегатон може проламати земну кору, а від супервулкану мало не здасться нікому (серед іншого з цієї причини удвічі зменшили потужність цар-боньби).
Але: 6-8 боєголовок по 1-5 МТ і ще 20-30 по 450 КТ (усе це залпом Мінітменів і Трайдент-2) - буде норм.
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30.07.2023 12:44 Відповісти
Я не имел ввиду ядерку, быстро сдохнут, а так это конечно утрировано, но живут твари там, показывают как им война до одного места, все Европу и Америку, членососят, а убери из мацквы все вещи созданные западными технологиями, остаётся ровное место.
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30.07.2023 16:04 Відповісти
Маю надію, що це робота наших в режимі "тренування на кішках".
І що далі буде - більш серйозне.
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30.07.2023 11:52 Відповісти
То ихняя работа в режиме "украинского терроризма" - они же "страдающая сторона" "конфликта", это же Украина напала на кацапов. Они только защищаются - что и будет еще раз сказано 31 июля на радбезе ООН
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30.07.2023 12:12 Відповісти
Два разбитых окна Круто!
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30.07.2023 11:55 Відповісти
ПВО ннада?
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30.07.2023 12:18 Відповісти
Що минулого разу, що зараз - уражено однотипні будівлі зі склом замість стін з порожніми приміщеннями. Явно влаштований кацапами спектакль аби поверещати в ООН про "тєрарістічєскіє дєйствія кієвскава рєжима".
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30.07.2023 11:56 Відповісти
Це вам, тварюки, за теракт у нашому місті позавчора.
Добре, але мало. Трясця, чому я не оператор дрона або ракети... Хотілося б отак узяти і навмисне вдарити по якомусь кацапському житловому комплексу. Причому смачно так, щоб мінус кілька сотень цивільних. Нехай викопують з-під руїн і потім закопують у землю пошматованих бабіщ та лічінусів. І піхій на закони людяності, Женевську конвенцію та іншу толерастію. На тероризм відповідати - тероризмом! (причому максимально цинічним).
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30.07.2023 11:56 Відповісти
Ты шо, серьезно? "за теракт у нашому місті позавчора"" ??? Соизмеримости не чувствуешь?
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30.07.2023 12:14 Відповісти
Я ж кажу - МАЛО. Сам прецедент непоганий, якщо це дійсно наша атака. Але так, хочеться таких масштабів і цинізму, щоб на болотах аж завищали від жаху.
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30.07.2023 12:36 Відповісти
Это однозначно - не мы. Сам себя цитирую""То ихняя работа в режиме "украинского терроризма" - они же "страдающая сторона" "конфликта", это же Украина напала на кацапов. Они только защищаются - что и будет еще раз сказано 31 июля на радбезе ООН"
"они сами организовали этот "террористический ужас кровожадных хохлов" - без жерт, практически без разрушений домов, инфраструктуры, и ППО местечковое значительно "эфективнее" , чем украинское - почти все "сбивает".
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30.07.2023 12:59 Відповісти
Проснулся ,сменил кофе, на 100 гр водки , радости приход , спасибо спасибо , красота.
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30.07.2023 11:56 Відповісти
Москва-сити Москва, ссыте?
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30.07.2023 12:17 Відповісти
Вибуховою хвилею з офісу винесло документацію Міністерства цифрового розвитку

назва міністерства мені щось нагадує ...
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30.07.2023 12:18 Відповісти
Это удар по нервам рашистов . Мы уже привыкли , а у ватного стада паника .
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30.07.2023 12:26 Відповісти
зачем рашисты (фсб) сами себя обстреливают
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30.07.2023 12:45 Відповісти
Нажаль поки що нерівноцінний обмін. От коли в москві будуть падати цілі будівлі, а в нас тільки шибки, тільки тоді вони запросять миру.
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30.07.2023 13:01 Відповісти
Безперечно є необхідність у дзеркальній відповіді але ж не у вигляді розбитого вікна у московському офісі.Є більш вагомі цілі.Для чого нам обстрілювати їхні свинарники і туалети.Це що стратегічно важливі обєкти?
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30.07.2023 13:05 Відповісти
А что, это мы?
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30.07.2023 13:08 Відповісти
Том Купер (військовий аналітик) -
"...Складається враження, що маса ракет, що розглядається, була розгорнута для відволікання коштів українського ППО від фактичної мети цієї атаки: авіабази Старокостянтинів у Хмельницькій області. Найгірше те, що через те, що вона знаходиться за межами «радару ППО», що прикриває Київ, схоже, ця база справді була вражена чотирма «Кинжалами».Авіабаза Старокостянтинів є базою 7-ї авіаційної бригади ЗСУ: підрозділи, що експлуатує Су-24М, модифіковані для розгортання крилатих ракет Storm Shadow та SCALP-EG.Так ось, учора прес-секретар ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив факт обстрілу Старокостянтинівської АБ, але не почав розкривати жодних подробиць.
Більше в Україні ніхто нічого не сказав би. Але судячи з того, як усі відмовляються це коментувати… у мене склалося враження, що цей російський удар справді завдав «великої шкоди».Побічно це підтверджує той факт, що за останні два дні ЗСУ не завдали жодних підтверджених ударів ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.Звичайно, за останні два дні було завдано ударів по різних російських штабах і складах постачання у південній частині Запорізької області та південній частині Донецької області, плюс одна мета була вражена у Шахтарську (на схід від Донецька) минулої ночі. Але, наскільки відомо, усі вони були здійснені з M142 HIMARS та M270 MRLS."
Якщо це правда...то це вже другий раз....невже не було зрозуміло, що будуть бити туди?
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30.07.2023 13:11 Відповісти
это все понты для козломордых, "сахарок" друга Оманского бениного Нарика которому он сдавал Украину в Омане, он же патрушев....
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30.07.2023 13:20 Відповісти
Жаль что ночью и поэтому никто из руснявых нелюдей не сдох-офисах ночью никого нет. Нужно бить не по офисам а по жилым домам
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30.07.2023 13:27 Відповісти
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30.07.2023 13:30 Відповісти
Пара разбитых витрин такой себе результат, вот если бы к Токмаку вышли, тогда и порадоваться можно было.
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30.07.2023 13:34 Відповісти
Занадто мале бч.
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30.07.2023 13:34 Відповісти
Вони міста зносять, а тут вікна побили така новина ніби на москву ядерку кинули.
Невже "космічна" держава Україна не може зробити просту твердопаливну ракету дальністю 200...300 км??? Хоча б на 100 км, на суміші цукру та селітри гречкосії можуть зробити??
Хай система наведення часів 2СВ, вразити велику ціль типу нафтобази або бєлгорода можна.
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30.07.2023 13:39 Відповісти
А что, это мы?
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30.07.2023 14:03 Відповісти
Ці пуки над Масквою - занадто жалюгідно для нашої віплати. Якщо це справді робимо ми - то це тупо. більше схоже на "рязанський сахар".
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30.07.2023 13:46 Відповісти
каЦАПОРИЛI звикайте до цьОГО:

Вiдео

https://t.me/Ukraine_365News/58417?single
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30.07.2023 14:01 Відповісти
поцарапали, якось малувато, тільки страху нагнали, треба сильнійше щось.
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30.07.2023 14:12 Відповісти
Можливо запустили з самої Москви.
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30.07.2023 14:34 Відповісти
Слава Богу!
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30.07.2023 15:57 Відповісти
Краще б по залізницях та мостах з Криму
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30.07.2023 17:05 Відповісти
Мелочь, а приятно.
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30.07.2023 17:06 Відповісти
Це добре що запускають на Москву безпілотники але щоб був ефект треба сотнями їх запускати
І не треба жаліти москвичів вони всі підтримують війну
Ну а на війні як на війні
І Україні має бути абсолютно байдуже що скажуть кацапи щодо обстрілу Москви
Сподіваємось що Москву ще будуть обстрілювати
Нехай кацапи спочатку дадуть відповідь за
Бучу
Ізюм
Ірпінь
Каховську гес.
І взагалі чому вони тут знаходяться
Але кацапи це не пам'ятають вони будуть пам'ятати Москву але не свої злочини
Тому за кожний удар має бути відповідь кацапи до такого не звикли
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30.07.2023 18:09 Відповісти
44 млрд гривен за полтора года пошли на армию дронов из 10 беспилотников по Москве? Серьезно?! Существенная сумма для Украины, требующая на порядок большего эффекта!
Не эффективное использоване средств. Коррупция. Разворовали?
Сотня дронов по Москве, после каждого обострения - вот, что меня убедит в целевом использовании средств!
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30.07.2023 18:22 Відповісти
Зеля хулиганит, бьёт окна.🤡
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30.07.2023 18:30 Відповісти
Як співав Анатолій Полотно: "Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели..." Хай москвичі відчують хоч трохи те, що майже кожний день(ніч) відчувають жителі Києва, Одеси, Запоріжжя, Харкова, всієї України.
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30.07.2023 18:32 Відповісти
Міністерство цифрового занепаду.
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31.07.2023 04:05 Відповісти
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