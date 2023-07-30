Вночі Москва була атакована трьома безпілотниками. ФОТО

Міноборони Російської Федерації заявило, що вночі 30 липня Москву атакували трьома БпЛА, постраждала одна особа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

У російському міноборони повідомили, що один безпілотник знищено в повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інших – подавлено засобами РЕБ, вони впали на території "Москва-Сіті".

За інформацією російських Telegram-каналів, один із безпілотників впав в районі 6-7 поверхів будівлі. Біля другої будівлі, судячи з фотографій, пошкоджено перші кілька поверхів.

Вибуховою хвилею з офісу винесло документацію Міністерства цифрового розвитку, яке розташоване в Урядовому комплексі в IQ-кварталі на території "Москва-Сіті".

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