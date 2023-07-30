Крым ночью атаковали 25 беспилотников

В Минобороны РФ заявили, что ночью объекты оккупированного Крыма атаковали 25 беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"16 украинских беспилотников уничтожены огнем средств ПВО, еще 9 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут", - говорится в сообщении.

В минобороны РФ отметили, что всего на территорию временно оккупированного Крыма летело 25 БПЛА, и добавили, что "в результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".

Вночі Москва була атакована трьома безпілотниками. ФОТО