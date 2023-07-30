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Крым ночью атаковали 25 беспилотников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Минобороны РФ заявили, что ночью объекты оккупированного Крыма атаковали 25 беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"16 украинских беспилотников уничтожены огнем средств ПВО, еще 9 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут", - говорится в сообщении.
В минобороны РФ отметили, что всего на территорию временно оккупированного Крыма летело 25 БПЛА, и добавили, что "в результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
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- В позаминулому році ми посадили 30 га маку. З"їв довогоносик. В минулому - 50 га. З"їв довгоносик. В цьому році ми посадимо 100 га маку! Хай цей довгоносик подавиться!
-- Соседний колхоз просит навоз. Дадим??
-- Не дадим! Лучше сами съедим!!
О 03.25 по м.ч. два БПЛА вразили об'єкти на території м. Москва (РФ). Перший удар вразив комплекс державних установ в Москва-Сіті (10 поверх, міністерства), другий інфраструктурний об'єкт по вул. Красногвардєйской. Системи ППО на атаку не відреагували.
От в мацькві як прилетіло так прилетіло , вже зранку повно коментарів , відео з пошкодженнями будинків , прокльонів ( і своєму міноборони в тому числі ) та ін , а тут , навіть Аксьонов мовчить .