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Крым ночью атаковали 25 беспилотников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безпілотник

В Минобороны РФ заявили, что ночью объекты оккупированного Крыма атаковали 25 беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"16 украинских беспилотников уничтожены огнем средств ПВО, еще 9 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут", - говорится в сообщении.

В минобороны РФ отметили, что всего на территорию временно оккупированного Крыма летело 25 БПЛА, и добавили, что "в результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".

Вночі Москва була атакована трьома безпілотниками. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Коли луплять по Україні, то це акти возмєздія, а коли прилітає по ним це терористичний акт ...кацапи, готуйтесь це тільки початок, будете суки всією своєю рашкою по підвалах та бомбосховищах сидіти разом зі своїми лічинками, бажаю вам там і подохнути ...
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30.07.2023 08:49
+33
Завтра они расскажут, что уничтожили 150 беспилотников, из них 50 беспилотников вывела из строя благодатная икона Святого Владимира Владимировича, в миру Путина и его матери.
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30.07.2023 08:32
+25
A ti paveril ihnii brehni , chto vse sbili ? 🤣🤣🤣
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30.07.2023 08:56
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***** -- москву легше атакувати .
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30.07.2023 08:19 Ответить
A ti paveril ihnii brehni , chto vse sbili ? 🤣🤣🤣
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30.07.2023 08:56 Ответить
он на работе. работа у него такая, - "верить" =)
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30.07.2023 09:22 Ответить
Минулого разу гауляйтер Криму відчитався, що всі безпілотники збиті. А через пару годин раптом виявилося, що і склади з ************ горять, і по залізниці прилетіло, і рух по мосту "чомусь" довелось зупиняти. Так що почекаємо...
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30.07.2023 09:02 Ответить
Рано или поздно этому гауляйтеру прям в голову прилетит! Карма, однако...
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30.07.2023 11:05 Ответить
Бедные альбатросы они так и не поняли за что их так.
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30.07.2023 08:22 Ответить
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30.07.2023 08:28 Ответить
За чайок
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30.07.2023 08:56 Ответить
А що з Чонгаром, руSSня?
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30.07.2023 08:27 Ответить
Завтра они расскажут, что уничтожили 150 беспилотников, из них 50 беспилотников вывела из строя благодатная икона Святого Владимира Владимировича, в миру Путина и его матери.
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30.07.2023 08:32 Ответить
Васильевича☝️
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30.07.2023 10:30 Ответить
А результат атаки?
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30.07.2023 08:37 Ответить
Вы Коношенкову верите так они завтра и Абрамс в небе над Севастополем подобьют?
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30.07.2023 09:08 Ответить
А Ви в кого питаєте, в мінабарони рф?
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30.07.2023 08:40 Ответить
Юлькаворовкаукраланашевсе. Це назва хвороби, яка не лікується
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30.07.2023 09:45 Ответить
ТЮлька- хвойда звичайна із манією влади.
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30.07.2023 12:39 Ответить
Проте, фабрика літаючих газонокосарок не уражена..
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30.07.2023 08:49 Ответить
Коли луплять по Україні, то це акти возмєздія, а коли прилітає по ним це терористичний акт ...кацапи, готуйтесь це тільки початок, будете суки всією своєю рашкою по підвалах та бомбосховищах сидіти разом зі своїми лічинками, бажаю вам там і подохнути ...
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30.07.2023 08:49 Ответить
Ну ти і кровожерливий... Хай під бомбосховищем здохнуть
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30.07.2023 09:00 Ответить
В сільраді на зборах доповідає голова:
- В позаминулому році ми посадили 30 га маку. З"їв довогоносик. В минулому - 50 га. З"їв довгоносик. В цьому році ми посадимо 100 га маку! Хай цей довгоносик подавиться!
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30.07.2023 08:54 Ответить
І не в сільраді , а в конторі колгоспу . І не мак , а буряк
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30.07.2023 08:59 Ответить
А на гондурасєї:
-- Соседний колхоз просит навоз. Дадим??
-- Не дадим! Лучше сами съедим!!
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30.07.2023 09:10 Ответить
Звіт голови перед громадою робиться в сільраді. Анегдот наркоманський, тому я замінив слово на "довгоносик"))
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30.07.2023 09:11 Ответить
сам ти ТЮнаркоман, якщо даний анекдот про хробака до нього відносиш.
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31.07.2023 09:54 Ответить
30.‎07.‎2023

О 03.25 по м.ч. два БПЛА вразили об'єкти на території м. Москва (РФ). Перший удар вразив комплекс державних установ в Москва-Сіті (10 поверх, міністерства), другий інфраструктурний об'єкт по вул. Красногвардєйской. Системи ППО на атаку не відреагували.
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30.07.2023 08:57 Ответить
Au zradniki , a davaite ka paidiote NAHUJ !!!!
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30.07.2023 08:57 Ответить
За вчера.
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30.07.2023 09:10 Ответить
?
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30.07.2023 09:56 Ответить
Чонгарський міст
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30.07.2023 11:19 Ответить
ніфуя не видно
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30.07.2023 11:12 Ответить
Коротше - знайшов я цю картинку.
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30.07.2023 12:48 Ответить
Є в заходу все, щоб раша пішла за кораблем моцьква. Але захід не хоче брати під свій амафор ватні регіони України. Бо можна людину витягнути з вати, а вату з людини витрусити неможливо. Це я зокрема про Зєлю. Поразка України - Зєліна поразка. Люди йому це не пробачать і поміняють цього кремлівського крота на когось нормального.
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30.07.2023 09:36 Ответить
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30.07.2023 09:36 Ответить
А міст продовжує стояти.
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30.07.2023 09:51 Ответить
Раком .
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30.07.2023 10:03 Ответить
Пи₴дять як завжди
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30.07.2023 09:39 Ответить
То чому кримські тг канали про це нічого не знають .?
От в мацькві як прилетіло так прилетіло , вже зранку повно коментарів , відео з пошкодженнями будинків , прокльонів ( і своєму міноборони в тому числі ) та ін , а тут , навіть Аксьонов мовчить .
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30.07.2023 10:25 Ответить
красиво новину подали, все з великої літери, так поважно... вас нічого не обурило?
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30.07.2023 13:12 Ответить
Только идиоты лупят легкоперехватываемыми тихоходными безпилотнками по защищенным военным обьектам. нужно бить по Моска-сити-там есть шанс что половина достигнет цели
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30.07.2023 13:25 Ответить
 
 